1. Что такое внедрение 1С

Бизнес часто сталкивается с потребностью в автоматизации: для работы с большими данными, отчетностью, статистикой продаж и т. д. Основная задача программ — это создание единого контура управленческого, регламентированного и других видов учета.

✅ Внедрение 1С может происходить по нескольким сценариям:

Бизнес внедряет систему «с нуля». До этого компания обходилась учетом в Excel-таблицах, согласованием документов в мессенджерах и по email. Руководство оценило негативные последствия от хаоса и приняло решение — перейти в программу 1С. Текущая программа 1С не закрывает потребности бизнеса. Компания масштабируется и действующая конфигурация стала неактуальной. В этом случае нужно перейти на более подходящее решение.

Внедрение 1С — это ввод в эксплуатацию на предприятии программного решения: для складского учета, работы с поставщиками, оформления заказов, CRM, контроля движений денежных средств, доходов и расходов.

❌ Ошибка: продолжать вести учет на бумаге или в онлайн-таблицах, когда бизнес-процессы требуют автоматизации.

💡 Решение: провести аудит процессов, опросить сотрудников (бухгалтеров, менеджеров, кадровых специалистов) и принять взвешенное управленческое решение о внедрении 1С.