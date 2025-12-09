Самое главное:
Внедрение 1С — это переход бизнеса на программу для автоматизации основных процессов, регламентированного и управленческого учета.
Процедура внедрения доступна в разных сценариях: с нуля — переход от «ручного» учета к автоматизированному, или замена текущего решения более подходящей конфигурацией.
Этапы подготовки: провести аудит бизнес-процессов, оценить необходимость в 1С, обсудить внедрение с руководителями отделов и сотрудниками.
Интегратор (внедренец) проводит клиента по шагам: интервью, обследование, моделирование, реализация, запуск.
Подготовили чек-лист для бизнеса: о чем помнить при внедрении 1С.
1. Что такое внедрение 1С
Бизнес часто сталкивается с потребностью в автоматизации: для работы с большими данными, отчетностью, статистикой продаж и т. д. Основная задача программ — это создание единого контура управленческого, регламентированного и других видов учета.
✅ Внедрение 1С может происходить по нескольким сценариям:
Бизнес внедряет систему «с нуля». До этого компания обходилась учетом в Excel-таблицах, согласованием документов в мессенджерах и по email. Руководство оценило негативные последствия от хаоса и приняло решение — перейти в программу 1С.
Текущая программа 1С не закрывает потребности бизнеса. Компания масштабируется и действующая конфигурация стала неактуальной. В этом случае нужно перейти на более подходящее решение.
Внедрение 1С — это ввод в эксплуатацию на предприятии программного решения: для складского учета, работы с поставщиками, оформления заказов, CRM, контроля движений денежных средств, доходов и расходов.
❌ Ошибка: продолжать вести учет на бумаге или в онлайн-таблицах, когда бизнес-процессы требуют автоматизации.
💡 Решение: провести аудит процессов, опросить сотрудников (бухгалтеров, менеджеров, кадровых специалистов) и принять взвешенное управленческое решение о внедрении 1С.
2. С чего начать внедрение 1С
Для начала нужно оценить, насколько бизнесу нужна программа. Небольшой ассортимент товара (10–20 позиций) не требует автоматизации, вести учет можно «от руки». Но наличие разных категорий товаров, развитой сети поставщиков, команды менеджеров, обязанности по ведению бухгалтерского учета — все это говорит, что бизнесу нужна 1С.
✅ Начать следует с подготовки:
провести аудит бизнес-процессов;
согласовать решение с управляющими отделов (бухгалтерии, продаж, кадров);
довести до сотрудников решение руководства;
выбрать компанию-внедренца.
Отдельно потребуется оформить локальные акты: назначить приказом ответственного, разработать инструкции для сотрудников, закрепить пользовательские роли и доступы в отдельном положении.
❌ Ошибка: принимать решение самостоятельно — это может привести к саботажу сотрудников. Самые «консервативные» работники могут подорвать процесс, чтобы не обучаться новому.
💡 Решение: в мягкой форме сообщить работникам о переходе на автоматизированный учет. Оказывать помощь на всех этапах, чтобы период адаптации прошел успешно.
3. Как понять, что пора внедрять 1С
Работу бизнеса могут парализовать ошибки, возникающие из-за человеческого фактора, или технические сбои. Когда в компании срабатывают определенные «маячки», значит, пора переходить на 1С или более сложную конфигурацию.
✅ На что обратить внимание:
стало сложно «собирать» информацию из разных ресурсов (мессенджеров, email, CRM, таблиц);
участились случаи ошибок, задваивания документов;
компания развивается и «ручной» учет больше не актуален;
текущая программа 1С не закрывает потребности бизнеса.
Внедрение 1С — это еще и часть современных требований, когда без перехода в цифровую среду бизнес не может быть конкурентоспособным.
❌ Ошибка: не обращать внимание на «боли» сотрудников и компании. Продолжать делать вид, что бизнесу не нужна автоматизация.
💡 Решение: идти в ногу со временем. Переезд на единую цифровую платформу упростит деятельность на всех уровнях взаимодействия: с контрагентами, сотрудниками, госорганами.
4. Как выбрать компанию-внедренца по 1С
Компания-внедренец — это официальный интегратор программных продуктов 1С. При поиске внедренца следует учитывать разные факты в совокупности: только цена не должна определять выбор.
✅ От чего отталкиваться:
Сайт компании. Он должен выглядеть профессионально, раскрывать информацию об услугах, формировать положительное мнение. Созданный «на коленке» сайт, скорее всего, говорит о неопытности интегратора, недостаточном внимании к собственной презентации.
Наличие кейсов. Профессиональные компании гордятся своими клиентами и размещают кейсы на сайте. Отсутствие кейсов — не приговор, возможно, этот раздел находится на стадии разработки.
Отзывы клиентов. Проверяйте их не только на сайте компании, но и на сторонних площадках, форумах.
Техническая поддержка. У клиентов должна быть возможность задать вопросы внедренцу до начала сотрудничества. Наличие службы поддержки — это хороший знак: значит, компания заботится о своих клиентах.
Стоит отметить: недобросовестные компании могут размещать фейковые отзывы и кейсы, а сайт или менеджеры техподдержки не всегда дают правдивую информацию. Поэтому все факторы должны работать в совокупности.
❌ Ошибка: довериться первому попавшемуся сайту, не изучить информацию о внедренце.
💡 Решение: отобрать 2–3 компании, записаться на консультацию, сравнить предложения. Только после тщательной проверки принимайте решение в пользу той или иной компании.
Компании RG-Soft — официальный партнер 1С, который помогает бизнесу внедрять программные решения и сопровождает на все этапах. При обращении вы получите:
профессиональную поддержку IT-специалистов и консультантов;
прозрачные условия договора;
кейсы.
Затрудняетесь с выбором услуги? Запишитесь на консультацию, специалисты зададут несколько вопросов, оценят ваши потребности и предложат лучший вариант.
5. Как выбрать программу 1С для внедрения
На рынке программных продуктов 1С предлагает решения для разных представителей бизнеса: ИП, небольших предприятий, средних компаний, холдингов. Программа, которая эффективна для одних, не будет закрывать задачи других.
✅ Какие программы 1С есть для бизнеса:
Для малого и среднего бизнеса: 1С:УНФ, 1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия.
Для производственных предприятий: 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP.
Для корпораций и управления структурными подразделениями: 1С:Управление холдингом.
Четкой границы — какая именно программа подходит бизнесу — нет. Интеграторы помогают клиентам выбрать решение на основании анализа бизнес-процессов, общения с руководством.
❌ Ошибка: выбирать программу интуитивно, доверяя только опыту внедренца.
💡 Решение: провести мозгоштурм на уровне руководства с привлечением ключевых специалистов, включая IT-отдел. Составить перечень ожиданий от будущей программы. Проконсультироваться со специалистами компании-интегратора.
6. Какие этапы включает внедрение 1С
Внедрение 1С — это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Важна слаженность действий между внедренцем и бизнесом: так внедрение пройдет быстрее, а процессы бизнеса не затормозятся в самый неожиданный момент.
✅ Основные этапы:
Интервью с представителями интегратора. Внедренцы проводят интервью с целью изучить «боли» бизнеса, понять потребности и точечно подобрать продукт. Задача клиента — активно принимать участие в беседе, открыто заявлять об ожиданиях бизнеса от программы.
Заключение договора. Условия и сроки сотрудничества прописываются в соглашении, чтобы снизить вероятность споров.
Составление технического задания. На основании интервью специалисты готовят «дорожную карту» по внедрению 1С. Задача клиента — проверить техзадание, внести предложение о доработках при необходимости.
Презентация демо-версии. Клиенту демонстрируют функции и возможности выбранной программы.
Ввод в эксплуатацию и настройка. Интегратор обеспечивает бережную миграцию данных, настраивает ПО, показывает окончательный вариант клиенту.
Обучение сотрудников. Заниматься этим может сам клиент или делегировать обучение сотрудников внедренцу. На этом этапе важно составить четкие скрипты для работников, облегчающие обучение в период адаптации.
❌ Ошибка: не предусмотреть все условия в договоре.
💡 Решение: вместе с интегратором составить конкретный план действий, зафиксировать все этапы сотрудничества в договоре
7. Как организовать внедрение 1С внутри предприятия
Процесс внедрения 1С — это двусторонний процесс. Важно правильно организовать его внутри бизнеса.
✅ О чем нужно помнить:
Назначьте ответственного за внедрение 1С. В обязанности уполномоченного специалиста входит взаимодействие с представителями интегратора, подготовка документов для их переноса в систему, работа с сотрудниками. В организациях ответственного назначают приказом, с обязанностями знакомят под роспись.
Подготовьте инфраструктуру. Компьютеры, ПО, УКЭП, МЧД — все должно быть в наличии, актуальным и в нужном количестве.
Согласуйте с интегратором метод внедрения 1С. Как правило, выбирают из двух методик — классической (последовательной, водопадной) и гибкой (параллельной, Agile). Например, при внедрении ERP гибкий метод показывает лучшие результаты: клиенты оптимизируют ключевые бизнес-процессы еще до окончания внедрения.
Еще на стадии идеи составьте план: возьмите обычную ручку, блокнот и опишите свои ожидания от 1С. Например, это могут быть блоки: цели и задачи программы 1С (какие проблемы должна решать), основные блоки (продажи, производство, закупки, складская логистика, финансовый учет и т. д.).
❌ Ошибка: начинать внедрение 1С без ответственного лица, плана и проработки инфраструктуры.
💡 Решение: обеспечить управляемость процесса, взять под контроль ключевые этапы организации — от задумки до воплощения.
8. Сколько стоит внедрение 1С
✅ На стоимость внедрения влияют разные факторы:
сложность проекта;
необходимость в дополнительных формах отчетов;
количество АРМ, лицензий;
объем данных, подлежащих миграции в 1С;
доработки конфигурации.
Например, стоимость 1С:УНФ и 1С:ERP будут отличаться, так как они отличаются по набору функций и целевым пользователям. УНФ больше подходит малому и среднему бизнесу, а ERP — компаниям с развитой сетью филиалов, контрагентов и складов.
❌ Ошибка: не просчитать заранее стоимость внедрения 1С с учетом потребностей бизнеса.
💡 Решение: уточнить стоимость внедрения у специалистов. Заложить бюджет не только на «чистое» внедрение, но и дополнительные расходы: обучение сотрудников, доработки, обновления.
9. Сколько времени занимает внедрение 1С
Внедрение 1С — это процесс не одного дня или недели. В зависимости от выбранной программы продолжительность процедуры занимает от нескольких недель до месяцев. Например, на внедрение 1С:ERP понадобится до 18 месяцев. Длительность проекта складывается из времени, потраченного на все этапы.
✅ Что влияет на продолжительность проекта:
Обследование.
Моделирование.
Реализация (настройки, доработки, интеграции).
Составление инструкций, презентация демо-версии, обучение.
Запуск и опытная эксплуатация.
Этапы, в свою очередь, состоят из подзадач. Например, обследование включает проведение интервью, описание бизнес-процессов, обсуждение, согласование условий сотрудничества.
❌ Ошибка: ожидать от проекта быстрого внедрения, требовать от внедренца пропустить этап X и сразу перейти к этапу Y.
💡 Решение: понимать разумные сроки, активно участвовать в обсуждениях. Вовремя информировать интегратора о внешних обстоятельствах, влияющих на сроки реализации проекта с его стороны. Обсудить с подрядчиком альтернативные пути запуска.
10. Нужно ли обновлять программу 1С после внедрения
Разработчики 1С регулярно выпускают обновления версий программ, чтобы учитывать последние законодательные изменения, исключить технические ошибки, улучшить работу пользователей.
✅ Обновление типовой и нетиповой 1С отличается:
Типовая 1С — это стандартное решение программы. Обновление предполагает улучшение интерфейса, исключение ошибок.
Нетиповая 1С — это решение, созданное на основании предпочтений бизнеса. Обновление потребует специализированных знаний: чтобы не потерять данные при переносе, настроить параметры, проверить совместимость и функциональность системы.
Обновление 1С — это обязательный процесс, его нужно учитывать при внедрении программы и вовремя обращаться к специалистам.
❌ Ошибка: игнорировать обновления, пользоваться устаревшей версией системы. Действия штатного IT-специалиста могут привести к потере данных и поломке конфигурации.
💡 Решение: обращаться к профессиональному интегратору программ 1С. В некоторых случаях компании заключают договор ИТС, который в рамках инженерно-технического обслуживания включает услугу по обновлению 1С.
Чек-лист для бизнеса
В таблице собрали основные действия управленцев при внедрении 1С:
№
Что сделать
Отметка
1.
Оценить необходимость автоматизации, понять задачи бизнеса и выбрать подходящий сценарий внедрения (с нуля или переход)
✅
2.
Провести аудит процессов, обсудить решение с руководителями отделов, выбрать интегратора, оформить локальные акты
✅
3.
Оценить сигналы: ошибки, дубли документов, сложность получения данных, рост бизнеса. Наличие этих «маркеров» говорит о необходимости внедрения 1С
✅
4.
Выбрать внедренца: изучить сайт, кейс, отзывы. Обратить внимание на наличие техподдержки и консультаций для клиентов
✅
5.
Определить масштабы бизнеса и задачи, провести мозгоштурм с руководителями и IT, сформировать список требований. Это поможет точечно выбрать программу
✅
6.
Назначить ответственного, подготовить инфраструктуру, согласовать метод внедрения, сформировать планы и ожидания
✅
7.
Пройти все этапы: интервью, договор, ТЗ, демо, настройку, миграцию, запуск, обучение сотрудников
✅
8.
Учитывать сложность проекта, лицензии, АРМ, миграцию данных, доработки, обучение. Эти критерии влияют на стоимость проекта
✅
9.
Понимать длительность проекта (от недель до месяцев), учитывать этапы, настройки и обучение
✅
10.
Регулярно обновлять программу, учитывать различия типовой и нетиповой конфигурации
✅
Компания RG-Soft подберет и внедрит 1С под особенности вашего бизнеса: это может быть типовое решение или индивидуальная конфигурация.
