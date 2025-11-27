Отчеты в 1С:Управление торговлей — подробный обзор

Основные возможности 1С:УТ

«1С:Управление торговлей» (1С:УТ) — система для комплексной автоматизации части бизнес-процессов, задач управленческого и оперативного учета:

закупки и продажи;

контроль перемещений между складами, транспортировка и условия хранения;

отношения с клиентами и поставщиками;

контроль денежных потоков;

управление задолженностью перед контрагентами и перед компанией;

данные для аналитики и оптимизации торговой деятельности.

Один из главных инструментов системы — гибкие и наглядные отчеты, которые помогают руководителям и специалистам принимать решения на основе данных, а не интуиции.

Отчеты показывают полную картину работы компании:

Продажи — анализ объемов и динамики продаж по товарам, клиентам, регионам или менеджерам.

Закупки и запасы — отчеты помогают отслеживать остатки на складах, выявлять «залежавшиеся» товары и планировать закупки с учетом сезонности или текущего спроса.

Финансы — в 1С:УТ легко сформировать отчеты по оплатам, задолженностям, рентабельности.

Работа менеджеров — система позволяет оценивать эффективность сотрудников по выполнению планов.

Маркетинговые показатели — результаты взаимодействия с клиентами: количество обращений, конверсию в сделки, причины отказов.

Все отчеты можно настраивать под конкретные задачи: выбирать фильтры, формировать таблицы, разделять / группировать по разделам и номенклатуре, сохранять шаблоны. Программа показывает весь бизнес «в цифрах» — собственник понимает, где он зарабатывает, а где есть просадки.