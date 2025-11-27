Отчеты в 1С:Управление торговлей — подробный обзор

Самое главное:
Одно из самых важных преимуществ 1С:УТ — гибкие и наглядные отчеты для бизнеса, который занимается розничной и оптовой торговлей.
В 1С:УТ удобно контролировать задолженность перед поставщиками и задолженность клиентов.
Детализированные отчеты по складу помогут избежать избыточных запасов и заморозки денег.
В программе есть подробные аналитические отчеты, которые помогут принимать эффективные управленческие решения.
Основные возможности 1С:УТ
«1С:Управление торговлей» (1С:УТ) — система для комплексной автоматизации части бизнес-процессов, задач управленческого и оперативного учета:
закупки и продажи;
контроль перемещений между складами, транспортировка и условия хранения;
отношения с клиентами и поставщиками;
контроль денежных потоков;
управление задолженностью перед контрагентами и перед компанией;
данные для аналитики и оптимизации торговой деятельности.
Один из главных инструментов системы — гибкие и наглядные отчеты, которые помогают руководителям и специалистам принимать решения на основе данных, а не интуиции.
Отчеты показывают полную картину работы компании:
Продажи — анализ объемов и динамики продаж по товарам, клиентам, регионам или менеджерам.
Закупки и запасы — отчеты помогают отслеживать остатки на складах, выявлять «залежавшиеся» товары и планировать закупки с учетом сезонности или текущего спроса.
Финансы — в 1С:УТ легко сформировать отчеты по оплатам, задолженностям, рентабельности.
Работа менеджеров — система позволяет оценивать эффективность сотрудников по выполнению планов.
Маркетинговые показатели — результаты взаимодействия с клиентами: количество обращений, конверсию в сделки, причины отказов.
Все отчеты можно настраивать под конкретные задачи: выбирать фильтры, формировать таблицы, разделять / группировать по разделам и номенклатуре, сохранять шаблоны. Программа показывает весь бизнес «в цифрах» — собственник понимает, где он зарабатывает, а где есть просадки.
Отчеты о розничных и оптовых продажах
Программа 1С:УТ подходит малому и среднему бизнесу (СМСП), а также крупным предприятиям. Функциональными возможностями пользуются розничные и оптовые продавцы. Все отчеты сгруппированы по разделам.
Розничные продажи
Отчет по розничным продажам — это визуализация данных о продажах, прибыли. Пользователь без проблем сформирует отчет по кассе и товарам торговой точки.
1С:УТ отлично встраивается в различные форматы торговых точек:
Неавтоматизированные — ввод данных происходит в программе вручную. Ответственный сотрудник вносит в базу сведения о товаре: номенклатуру, наименование, характеристики, единицу измерения, цену.
Автоматизированные — с кассовым ПО, передачей данных о продаже в систему, печатью чеков через ККТ. Система снижает нагрузку на кассиров — данные о продажах автоматически фиксируются в системе, бизнес видит остатки товара, отчеты по кассе, прибыль по розничному направлению.
Интеграция ККТ с 1С:УТ позволяет настроить загрузку данных о товаре и ценах в начале смены и формирование отчета о продажах по окончанию смены.
Оптовые продажи
Для продаж товарными партиями не подходит простой учет на бумаге или в Excel-таблице. Автоматизированная система формирует данные об общей прибыли и выручке компании, показателях менеджеров и товародвижении.
1С:УТ используют в комиссионной торговле, где сторонами выступают:
Комитент — производитель (собственник товара), который передает посреднику продукцию для реализации. В качестве вознаграждения комитент берет комиссию — процент от выручки.
Комиссионер — посредник, который продает товар комитента. После исполнения обязательств комиссионер (исполнитель) готовит отчет комитенту.
Программа «1С:Управление торговлей» — это система для автоматизации большинства задач бизнеса: от закупок до выстраивания взаимоотношений с клиентами. Все процессы легко задокументировать в отчетах — собрать конкретные цифры и показатели в таблицах, графиках и диаграммах. Пользователю достаточно проставить «галочки» в настройках, и система автоматически покажет готовый отчет. Документ можно отправить контрагенту по ЭДО или email. Визуальная составляющая — основа для быстрого и эффективного принятия решений. Закажите 1С:УТ у надежного интегратора программных продуктов 1С — компании RG-Soft и оцените возможности автоматизированного учета.
Контроль задолженности
В торгово-хозяйственной деятельности любого бизнеса в сделках с контрагентами имеет место задолженность. 1С:УТ обеспечивает прозрачный контроль долговых обязательств:
Компании перед поставщиками: отчет — «Задолженность перед поставщиками.
Клиентов перед компанией: отчет — «Задолженность клиентов».
В торговле компании и контрагенты часто используют взаимные расчеты — учет финансовых операций (кто, кому и сколько должен).
В 1С:УТ взаиморасчеты автоматизированы: система фиксирует все движения денег и товаров, устанавливает связь данных с конкретными договорами и контрагентами. Как это выглядит на практике:
Пользователь указывает параметры — контрагента, период произведенных расчетов, даты операций.
Программа автоматически собирает данные и формирует готовый акт сверки. В акте отражены: начальное и конечное сальдо, все взаимные операции по датам, итоговая задолженность одной из сторон.
Отправить акт контрагенту можно одним из способов — по ЭДО, на электронную почту или распечатать бумажную версию.
Автоматизация сверок помогает быстро выявлять несоответствия и нивелировать споры с контрагентами.
Отчеты по складу
Контроль остатков и поступлений товаров на склад — это важная часть бизнес-процессов. Избыточные запасы «замораживают» деньги, а нехватка товара ведет к потере прибыли и клиентов.
Отчеты по складу в 1С:УТ показывают: сколько товаров есть в наличии, когда нужно пополнить запасы, где возникают излишки или дефицит. Менеджеры видят, какие товары доступны для продажи, а какие зарезервированы за клиентами.
В зависимости от целей пользователь может формировать разные типы отчетов в разрезе складов:
Движение товаров — сколько товаров поступило, продано, какие остатки есть в наличии на каждом складе.
Количество товаров — сколько товаров есть на складах с учетом всех операций.
Приход и расход товаров — детализация данных по товародвижению за конкретный промежуток времени.
Остатки товара — отчет помогает в планировании заказов, чтобы на складе не образовался дефицит.
Все отчеты можно настраивать под нужды компании: добавлять фильтры, группировать данные, строить графики и выгружать информацию для дальнейшего анализа. Для корректного формирования отчета нужно настроить связь между номенклатурой, складами и подразделениями.
Возможности для аналитики
Аналитика — это основа для принятия управленческих решений. В 1С:УТ данные не лежат статичным грузом, а помогают увидеть тенденции и точки роста бизнеса. Показатели компании видны в различных отчетах.
По продажам:
Объем продаж — по периодам, направлениям и контрагентам.
Валовая прибыль — разница между выручкой и себестоимостью. Отчет помогает понять, какие товары или клиенты приносят максимальную прибыль.
Себестоимость продаж — с учетом дополнительных расходов и без. На основании отчета можно сделать вывод о выгодности цены поставщика или эффективности внутреннего ценообразования.
По динамике продаж:
Какие товары пользуются спросом, какие — теряют популярность.
Как влияет сезонность или изменение цен с учетом спроса.
Какие менеджеры или каналы сбыта обеспечивают наибольший прирост.
По доходам и расходам:
Из чего складывается прибыль предприятия.
Какие статьи расходов наиболее значимы.
Как изменяется финансовый результат за период.
Общий принцип формирования отчетов в 1С:УТ
Система 1С:УТ собирает данные из всех операций, подтвержденных документами — о продажах, закупках, перемещениях, оплатах, списаниях и т. д. Каждый раз, когда в программе фиксируется документ, информация сразу попадает в учетные регистры, а оттуда — в аналитические отчеты. Со стороны пользователя формирование отчетов строится также по единому принципу.
В таблице — основные этапы формирования и подготовки отчетов на стороне 1С и пользователя:
Как выглядит создание отчета в 1С:УТ
Процессы в программе
Действия пользователя
Подготовка отчетов в 1С:УТ — интуитивно понятный процесс. Бухгалтерам, менеджерам, руководителям отделов продаж и другим уполномоченным лицам не нужны специальные технические знания, чтобы разобраться в интерфейсе.
RG-Soft — компания-поставщик программных продуктов 1С, предоставляющая услуги бизнесу с 2003 года. Специалисты оценят потребности вашего бизнеса и предложат оптимальную систему для автоматизированного учета. Программа «1С:Управление торговлей» — одно из лучших решений для продавцов розничного и оптового направления, комиссионной торговли и дистрибьюторской деятельности. В системе можно быстро формировать отчеты в разрезе номенклатуры, поставщиков, складов, менеджеров и использовать эти данные в анализе.
