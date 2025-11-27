ЦОК ОК АУСН 28.11 Мобильная
Отчеты в 1С:Управление торговлей — подробный обзор

Аналитика и отчеты в бизнесе — это данные для принятия стратегических и управленческих решений. Компании видят не только места просадок, но и точки для роста. В программе «1С:Управление торговлей» процесс подготовки отчетов автоматизирован. Пользователь настраивает параметры и получает отчеты в виде таблиц, графиков или диаграмм.  

Самое главное:

  • Одно из самых важных преимуществ 1С:УТ — гибкие и наглядные отчеты для бизнеса, который занимается розничной и оптовой торговлей.

  • В 1С:УТ удобно контролировать задолженность перед поставщиками и задолженность клиентов.

  • Детализированные отчеты по складу помогут избежать избыточных запасов и заморозки денег.

  • В программе есть подробные аналитические отчеты, которые помогут принимать эффективные управленческие решения.

Основные возможности 1С:УТ

«1С:Управление торговлей» (1С:УТ) — система для комплексной автоматизации части бизнес-процессов, задач управленческого и оперативного учета: 

  • закупки и продажи;

  • контроль перемещений между складами, транспортировка и условия хранения;

  • отношения с клиентами и поставщиками;

  • контроль денежных потоков;

  • управление задолженностью перед контрагентами и перед компанией;

  • данные для аналитики и оптимизации торговой деятельности.

Один из главных инструментов системы — гибкие и наглядные отчеты, которые помогают руководителям и специалистам принимать решения на основе данных, а не интуиции.

Отчеты показывают полную картину работы компании:

  • Продажи — анализ объемов и динамики продаж по товарам, клиентам, регионам или менеджерам. 

  • Закупки и запасы — отчеты помогают отслеживать остатки на складах, выявлять «залежавшиеся» товары и планировать закупки с учетом сезонности или текущего спроса.

  • Финансы — в 1С:УТ легко сформировать отчеты по оплатам, задолженностям, рентабельности.

  • Работа менеджеров — система позволяет оценивать эффективность сотрудников по выполнению планов.

  • Маркетинговые показатели — результаты взаимодействия с клиентами: количество обращений, конверсию в сделки, причины отказов.

Все отчеты можно настраивать под конкретные задачи: выбирать фильтры, формировать таблицы, разделять / группировать по разделам и номенклатуре, сохранять шаблоны. Программа показывает весь бизнес «в цифрах» — собственник понимает, где он зарабатывает, а где есть просадки.  

Отчеты о розничных и оптовых продажах

Программа 1С:УТ подходит малому и среднему бизнесу (СМСП), а также крупным предприятиям. Функциональными возможностями пользуются розничные и оптовые продавцы. Все отчеты сгруппированы по разделам.

Розничные продажи

Отчет по розничным продажам — это визуализация данных о продажах, прибыли. Пользователь без проблем сформирует отчет по кассе и товарам торговой точки.  

1С:УТ отлично встраивается в различные форматы торговых точек:

  1. Неавтоматизированные — ввод данных происходит в программе вручную. Ответственный сотрудник вносит в базу сведения о товаре: номенклатуру, наименование, характеристики, единицу измерения, цену. 

  2. Автоматизированные — с кассовым ПО, передачей данных о продаже в систему, печатью чеков через ККТ. Система снижает нагрузку на кассиров — данные о продажах автоматически фиксируются в системе, бизнес видит остатки товара, отчеты по кассе, прибыль по розничному направлению. 

Интеграция ККТ с 1С:УТ позволяет настроить загрузку данных о товаре и ценах в начале смены и формирование отчета о продажах по окончанию смены

Оптовые продажи

Для продаж товарными партиями не подходит простой учет на бумаге или в Excel-таблице. Автоматизированная система формирует данные об общей прибыли и выручке компании, показателях менеджеров и товародвижении.

1С:УТ используют в комиссионной торговле, где сторонами выступают:

  1. Комитент — производитель (собственник товара), который передает посреднику продукцию для реализации. В качестве вознаграждения комитент берет комиссию — процент от выручки.

  2. Комиссионер — посредник, который продает товар комитента. После исполнения обязательств комиссионер (исполнитель) готовит отчет комитенту.    

Программа «1С:Управление торговлей» — это система для автоматизации большинства задач бизнеса: от закупок до выстраивания взаимоотношений с клиентами. Все процессы легко задокументировать в отчетах — собрать конкретные цифры и показатели в таблицах, графиках и диаграммах. Пользователю достаточно проставить «галочки» в настройках, и система автоматически покажет готовый отчет. Документ можно отправить контрагенту по ЭДО или email. Визуальная составляющая — основа для быстрого и эффективного принятия решений. Закажите 1С:УТ у надежного интегратора программных продуктов 1С — компании RG-Soft и оцените возможности автоматизированного учета.

Контроль задолженности

В торгово-хозяйственной деятельности любого бизнеса в сделках с контрагентами имеет место задолженность. 1С:УТ обеспечивает прозрачный контроль долговых обязательств:

  1. Компании перед поставщиками: отчет — «Задолженность перед поставщиками. 

  2. Клиентов перед компанией: отчет — «Задолженность клиентов».  

В торговле компании и контрагенты часто используют взаимные расчеты — учет финансовых операций (кто, кому и сколько должен).

В 1С:УТ взаиморасчеты автоматизированы: система фиксирует все движения денег и товаров, устанавливает связь данных с конкретными договорами и контрагентами. Как это выглядит на практике:

  1. Пользователь указывает параметры — контрагента, период произведенных расчетов, даты операций.

  2. Программа автоматически собирает данные и формирует готовый акт сверки. В акте отражены: начальное и конечное сальдо, все взаимные операции по датам, итоговая задолженность одной из сторон.

Отправить акт контрагенту можно одним из способов — по ЭДО, на электронную почту или распечатать бумажную версию. 

Автоматизация сверок помогает быстро выявлять несоответствия и нивелировать споры с контрагентами.

Отчеты по складу

Контроль остатков и поступлений товаров на склад — это важная часть бизнес-процессов. Избыточные запасы «замораживают» деньги, а нехватка товара ведет к потере прибыли и клиентов. 

Отчеты по складу в 1С:УТ показывают: сколько товаров есть в наличии, когда нужно пополнить запасы, где возникают излишки или дефицит. Менеджеры видят, какие товары доступны для продажи, а какие зарезервированы за клиентами. 

В зависимости от целей пользователь может формировать разные типы отчетов в разрезе складов:

  1. Движение товаров — сколько товаров поступило, продано, какие остатки есть в наличии на каждом складе.

  2. Количество товаров — сколько товаров есть на складах с учетом всех операций.

  3. Приход и расход товаров — детализация данных по товародвижению за конкретный промежуток времени.

  4. Остатки товара — отчет помогает в планировании заказов, чтобы на складе не образовался дефицит.

Все отчеты можно настраивать под нужды компании: добавлять фильтры, группировать данные, строить графики и выгружать информацию для дальнейшего анализа. Для корректного формирования отчета нужно настроить связь между номенклатурой, складами и подразделениями.

Возможности для аналитики

Аналитика — это основа для принятия управленческих решений. В 1С:УТ данные не лежат статичным грузом, а помогают увидеть тенденции и точки роста бизнеса. Показатели компании видны в различных отчетах.

По продажам:

  • Объем продаж — по периодам, направлениям и контрагентам.

  • Валовая прибыль — разница между выручкой и себестоимостью. Отчет помогает понять, какие товары или клиенты приносят максимальную прибыль.

  • Себестоимость продаж — с учетом дополнительных расходов и без. На основании отчета можно сделать вывод о выгодности цены поставщика или эффективности внутреннего ценообразования.

По динамике продаж:

  • Какие товары пользуются спросом, какие — теряют популярность.

  • Как влияет сезонность или изменение цен с учетом спроса.

  • Какие менеджеры или каналы сбыта обеспечивают наибольший прирост.

По доходам и расходам:

  • Из чего складывается прибыль предприятия.

  • Какие статьи расходов наиболее значимы.

  • Как изменяется финансовый результат за период.

Общий принцип формирования отчетов в 1С:УТ

Система 1С:УТ собирает данные из всех операций, подтвержденных документами — о продажах, закупках, перемещениях, оплатах, списаниях и т. д. Каждый раз, когда в программе фиксируется документ, информация сразу попадает в учетные регистры, а оттуда — в аналитические отчеты. Со стороны пользователя формирование отчетов строится также по единому принципу. 

В таблице — основные этапы формирования и подготовки отчетов на стороне 1С и пользователя:

Как выглядит создание отчета в 1С:УТ

Процессы в программе

Действия пользователя

  • Сбор данных. Программа подтягивает сведения из первичных документов: накладных, счетов, актов, платежных поручений.

  • Группировка и анализ. Происходит автоматическая обработка данных по заданным параметрам — по контрагентам, складам, номенклатуре, менеджерам, видам операций, периодам.

  • Формирование отчета. На основании указанных критериев 1С формирует сводную таблицу, диаграмму или график. Пользователь сам определяет, какие поля и показатели должны отображаться.

  • Настройка и детализация. Любой отчет можно «раскрыть» до уровня отдельных документов или операций, а также сохранить шаблон для регулярного использования.

  • На главной странице меню откройте раздел «Отчеты». 

  • Выберите тип отчета, который хотите сформировать — по товарам, складам, контрагентам, доходам и расходам и др.

  • Установите параметры для подготовки отчета — период, номенклатура, склад и т. д. Это делается путем проставления «галочек».

  • Настройте вид отчета. Для некоторых отчетов можно настроить вариант отображения — таблица, диаграмма или график. В зависимости от запроса — добавьте или уберите колонки, измените группировку данных. 

  • Нажмите «Закрыть и сформировать». Программа автоматически обработает данные и покажет готовый отчет.     

Подготовка отчетов в 1С:УТ — интуитивно понятный процесс. Бухгалтерам, менеджерам, руководителям отделов продаж и другим уполномоченным лицам не нужны специальные технические знания, чтобы разобраться в интерфейсе.

RG-Soft — компания-поставщик программных продуктов 1С, предоставляющая услуги бизнесу с 2003 года.  Специалисты оценят потребности вашего бизнеса и предложат оптимальную систему для автоматизированного учета. Программа «1С:Управление торговлей» — одно из лучших решений для продавцов розничного и оптового направления, комиссионной торговли и дистрибьюторской деятельности. В системе можно быстро формировать отчеты в разрезе номенклатуры, поставщиков, складов, менеджеров и использовать эти данные в анализе.   

Читайте также:

