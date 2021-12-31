Гиг-экономика, уберизация и самозанятость. Будут ли через 15 лет нанимать в штат?

Некоторое время назад мы подробно рассказывали о том, что такое платформенная занятость и почему она будет неминуемо развиваться. Если коротко: в условиях гиг-экономики, тотальной уберизации и глобальных экосистем многие бизнесы предпочитают сотрудничать с самозанятыми, независимыми подрядчиками, а не нанимать в штат. Получается, что сейчас мы переживаем эпоху трансформации трудовых отношений.

Всему ли виной пандемия?

Влиятельные консалтинговые компании сходятся во мнении: пандемия изменила рынок труда и, вероятно, он уже никогда не будет прежним. Социальная дистанция, если и не уничтожила полностью, то перевернула наше представление о социальной жизни, травматизировала целые бизнесы и отрасли, а многих людей оставила без любимой работы.

Но если где-то убывает, то где-то прибывает. Пандемия ускорила и без того активное развитие сферы электронной коммерции: эксперты сообщают о росте в 25-50%. В итоге многие из тех, кто трудился, допустим, в ивенте, навсегда поменяли сферу деятельности и нашли себя в диджитал-профессиях или ритейле.

Так причём тут «Убер»?

В глобальном смысле «убер» — это возможность всегда получить то, что нужно, когда нужно. И этой возможности, этой относительно новой свободе, сложно не радоваться. И если уж совсем честно: ещё задолго до 2019 нас перестали смущать онлайн-собеседования, английский по скайпу и дистанционные курсы маркетинга или кулинарии. Получается, почти всё так или иначе стало похоже на «убер», и надо сказать, это удобно, но не всегда хорошо и для экономической, и для социальной сферы.

Высокая конкуренция, демпинг, низкий уровень сервиса

Независимый подрядчик вынужден работать много, ведь некоторые платформы привлекают клиентов именно низкими ценами, с которых ещё берут для себя солидную комиссию, и только часть идёт на оплату труда исполнителя. Увы, такая схема отрицательно сказывается и на качестве услуг, и на физическом и психологическом благополучии подрядчика и конечного клиента.

Кроме того, уже в 2019 году были опубликованы исследования, согласно которым водители сервисов типа Uber проводят большую часть времени в ожидании заказа, что совсем не разгружает дороги.

Бизнесам нужны внештатники

Для некоторых компаний большое количество линейного персонала — это необходимость, неотъемлемая часть бизнес-модели. Брать всех в штат — нерентабельно, поэтому сотрудничество на внештатной основе — идеальное решение.

В Рокет Ворк мы знаем, как помочь компаниям и исполнителям сотрудничать эффективно и комфортно, поэтому всегда готовы подбирать и разрабатывать индивидуальные решения, консультировать по правовым, бухгалтерским и техническим вопросам.

Социальный разворот

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем самозанятые в большинстве развитых стран будут так или иначе приближены к штатным работникам в вопросах соцобеспечения. И это логично: если человек работает и платит налоги, то он имеет право и на больничный, и на отпуск, и на пенсию.

Роботы ещё не скоро заменят людей и заменят ли вообще. А стричься, передвигаться на большие и малые расстояния, носить одежду и, увы, болеть мы будем всегда. Безусловно, в некоторых профессиях и отраслях самозанятость и платформенный подход — то, что нужно. Зачем исполнителю быть привязанным к работодателю, если он в силах вести свой микробизнес сам?

Но далеко не все профессии и отрасли можно полностью и в значительной основе перевести «платформу», «удалёнку» и «самозанятость». Врачи, военные, сотрудники, работа которых постоянно необходима для стратегического развития и поддержки работы организаций, продолжат работать в штате и через 5 и через 25 лет.