О системах налогообложения на 2022 год — пора выбирать

Систему налогообложения для компании на будущий год надо выбирать заранее. Многие заявления нужно представить еще в 2021 году, чтобы в 2022 году компания или ИП могли по-новому исчислять налог. В статье ниже расскажем, как правильно подготовиться к наступающему году и сэкономить на налогах.

Вариант 1. Переход с общей системы (ОСНО) на упрощенную (УСН)

УСН могут использовать и ИП, и компании. Чтобы перейти на упрощенку с 2022 года необходимо удовлетворять следующим критериям:

планируемая средняя численность сотрудников, начиная с 1 квартала 2022 года — не более 100 человек;

доход за 9 месяцев 2021 года — не более 123,3 млн руб.;

доля участия других компаний в компании не более на 25%;

основные средства (остаточная стоимость) — не более 150 млн руб.;

у компании не должно быть филиалов.

В зависимости от объекта налогообложения упрощенная система может быть двух видов:

1. Объект — доходы.

Налоговая ставка: 6%, которая возрастает до 8%, если работников стало больше 100 человек (но не больше 130) или доходы достигли 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб.

2. Объект — доходы минус расходы.

Налоговая ставка: 15%, которая возрастает до 20%, если работников стало больше 100 человек (но не больше 130) или доходы достигли 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб.

Региональные власти вправе снизить ставку налога (установить льготы для определенных видов деятельности). Поэтому перед выбором системы налогообложения необходимо изучить региональные нормативные акты об установлении ставки по упрощенному налогу. Их можно найти на региональном сайте налоговой службы.

Преимущества УСН перед ОСНО: УСН заменяет несколько налогов — НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Рассчитать налог УСН значительно проще, нежели все налоги на ОСНО. При упрощенке в ИФНС представляется меньше отчетов — вместо ежеквартальных деклараций по НДС, налогу на прибыль одна годовая декларация по УСН.

Подайте заявление о переходе на УСН не позднее 10 января 2022 года, так как в текущем году 31 декабря выпадает на выходной. Уведомление по форме № 26.2-1 представьте в любую ИФНС следующими способами:

лично;

по почте — заказным письмом;

по ТКС.

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Вариант 2. Смена объекта на УСН

Некоторым компаниям и предпринимателям выгодно сменить объект по УСН, например, перейти с «доходы» на «доходы минус расходы».

В таких случаях, в ИФНС не позднее 10 января 2022 года представьте уведомление по форме № 26.2-6, где укажите новый объект УСН.

Перед изменением УСН рассчитайте налоговую выгоду, так как изменить вид объекта в течение года невозможно.

Кому выгодно использовать УСН с объектом «доходы»:

компаниям и ИП, у которых доля расходов, документально подтвержденных, составляет менее 70-75% от суммы полученных доходов. Чаще всего, это организации и ИП, оказывающие услуги, например, юридические, консалтинговые, дизайнерские.

Кому выгодно использовать УСН «доходы минус расходы»:

компаниям и предпринимателям, у которых доля документально подтвержденных расходов, составляет более 75% от суммы доходов. При этом следует учитывать, что расходы при УСН регламентированы ст. 346.16. И не каждый расход можно включить в налогооблагаемую базу.

Вариант 3. С УСН на патент

Патентную систему могут использовать только ИП. Список видов деятельности, по которым установлен патент, утверждается региональными властями. Каждый субъект определяет свои ОКВЭД, на которые распространяется патент. Списки видов деятельности ищите на сайте налоговой службы того региона, в котором планируется использовать патент.

При этом патент могут использовать только те ИП, у которых:

средняя численность сотрудников (в том числе привлекаемых по гражданско-правовым договорам) не более 15 человек;

годовая выручка от всех видов деятельности, по которым применяется патент либо УСН, не более 60 млн руб.

В отношении некоторых видов деятельности могут существовать и дополнительные условия: например, для розничной торговли или услуг общепита площадь зала не должна превышать 150 квадратных метров.

С 2021 года при расчете патента сумму налога можно уменьшить на страховые взносы, уплаченные в течение года (но не более чем на 50%). Для использования данной льготы необходимо отправить уведомление в ИФНС по специальной форме — приложение к письму ФНС РФ от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.

Патент приобретается на определенный срок — от месяца до года. Для этого подайте заявление в ИФНС (форма № 26.5-1) не позднее, чем за 10 дней до начала ведения новой деятельности следующими способами:

лично;

почтой;

через личный кабинет налогоплательщика;

по ТКС.

При этом для того, чтобы с нового года перейти с УСН на иной режим налогообложения (включая патент по тому же виду деятельности), нужно уведомить об этом налоговые органы не позднее 15 января такого года.

При использовании патента вместо упрощенки подавать заявление о снятии с УСН не нужно. Тогда, в случае, если ИП «слетит» с патента: превысит лимит численности сотрудников или выручки, он попадет на упрощенную систему. Если заявление о снятии с УСН будет написано, либо уведомление о переходе на УСН не было представлено в ФНС, ИП при утрате патента будет отчитываться по общей системе, т. е. уплачивать НДС и НДФЛ.

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Вариант 4. Для недавно зарегистрированных ИП и компаний

Вновь открывшиеся ИП и компании могут в течение 30 календарных дней подать заявление о переходе на упрощенную систему по форме № 26.2-1.

Если срок пропущен, упрощенку компания сможет применять только со следующего года. Для этого в срок до 31 декабря представляется уведомление по форме № 26.2-1.

Если уведомление о переходе не было представлено, предприниматель или компания используют общую систему: исчисляют НДС, НДФЛ (для ИП), налог на прибыль (для компаний).

При выборе объекта УСН для вновь зарегистрированных организаций обратите внимание на величину расходов: если расходов много, лучше выбрать УСН с объектом «доходы минус расходы». Такое положение дел характерно для начинающих компаний, только набирающих обороты.

Вариант 5. Если слетели с УСН

Некоторые компании или ИП в течение 2021 года могли «слететь» с УСН, если их:

доходы превысили 200 млн руб.;

средняя численность превысила 130 человек.

В таком случае вернуться на упрощенку они смогут не ранее чем через год (п. 7 ст. 346.13 НК), то есть только с 1 января 2023 года.

Основные правила при выборе системы налогообложения

В завершении хочется выделить несколько основных правил при выборе системы налогообложения:

Начните с ограничения выбора систем. Например, ИП могут выбирать из ЕСХН, ОСНО, патента и УСН в зависимости от деятельности. А для компаний тот же патент не доступен. Затем сравните основные условия применения. Для этого можно использовать сервис ФНС. Обычно компании, которые только начинают деятельность, несут высокие расходы, поэтому, выбирая между УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы», стоит остановиться на последнем варианте. Те, кто оказывает услуги, как правило, не имеют значительных материальных расходов, и им выгоднее применять УСН «Доходы», а для ИП, если деятельность позволяет, патент (стоит также помнить, что оплата патента не зависит от того, удалось ли в принципе получить доход). Помните, что кроме налоговой нагрузки стоит рассмотреть и другие плюсы и минусы каждого режима. К примеру, учтите количество отчетности, кадровую текучку, наличие льготных ставок и т. д. Отметим, что в следующем году с введением новой АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения или УСН-онлайн) для малого бизнеса появится возможность значительно упростить налоговый учет. При расчетах учтите, что ИП имеют право уменьшать налоги на взносы, уплаченные как за себя, так и за работников. Рассмотрите также возможность регистрации и даже ведения бизнеса в различных регионах. Например, Удмуртия устанавливала низкие ставки на УСН в 2020 и 2021 году и продлила их действие и на 2022 год, чтобы привлечь предпринимателей. По объекту «доходы» она составит 1% в первый налоговый период и 3% ― во второй. По объекту «доходы минус расходы» — 5% на два налоговых периода.

Автор — Игорь Долгов, главный юрист по налогообложению СберРешений