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Зарплата

Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить

Прежде чем говорить о подводных камнях индексации мы предлагаем разобраться в том, что вообще такое индексация и для кого она обязательна.
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Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
Иллюстрация: СберРешения

Что такое индексация зарплаты

Ст. 134 ТК устанавливает обязанность работодателей обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы работников, что, по мнению законодателя, включает в себя индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Между тем в трудовом законодательстве определения термина «индексация» не содержится. Минтруд считает, что это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции (письмо Министерства труда и социальной защиты от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

Несмотря на то, что в ст. 134 ТК прямо упоминается только индексация, практика давно идет по тому пути, что повысить «реальное содержание» можно иными путями (определение ВС от 13.01.2022 по делу № 88-345/2022) безотносительно к порядку индексации (не только путем повышения зарплаты на уровень инфляции), в частности через:

  1. периодическое повышение должностных окладовез привязки к уровню инфляции) (определение Первого КС от 25.01.2022 по делу № 88-3615/2022);

  2. выплату премий (определение Второго КС от 01.06.2021 по делу № 88-12467/2021);

  3. комбинацию разных вариантов, например, повышение оклада + выплата премии (апелляционное определение Омского областного суда от 24.07.2019 по делу № 33-4759/2019) или повышение оклада + выплата премий + дополнительные выплаты (определение Восьмого КС от 20.10.2022 № 88-17739/2022).

При этом необходимо иметь в виду, что премии и иные дополнительные выплаты могут заменять индексацию только в том случае, если они действительно направлены на то, чтобы обеспечивать соответствие зарплаты уровню реальных цен, а не являются составной частью зарплаты, и на это указано в ЛНА работодателя или ином документе (определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14, апелляционное определение Московского городского суда от 16.08.2021 по делу № 33-29311/2021, определение Седьмого КС от 11.10.2022 по делу № 88-15208/2022).

То есть если не установлен порядок выполнения требований ст. 134 ТК в ЛНА компании, то соответствующая обязанность не считается выполненной (определение Седьмого КС от 07.12.2021 № 88-18640/2021).

Вместе с тем, в судебной практике, как всегда, все не так однозначно. Иногда встречаются случаи, когда для подтверждения факта выполнения требований по обеспечению повышения уровня реального содержания зарплаты было достаточно самого факта повышения оклада/выплаты премий, что подтверждается расчетными листками работника (определение Второго КС от 10.03.2022 № 88-5562/2022, определение Восьмого КС от 23.06.2022 № 88-10237/2022 по делу № 2-3243/2021, апелляционное определение Московского городского суда от 06.10.2020 по делу № 33-36515/2020).

Ввиду различных мнений в судебной практике и Роструда, перед внедрением любого порядка мы рекомендуем всегда проверять его с юристами, которые специализируются на трудовом праве.

Для удобства восприятия далее по тексту мы будем использовать термин «индексация», понимая под ним любой способ выполнения требований ст. 134 ТК.

Кто обязан проводить индексацию

Мы все очень много слышим про индексацию, но мало кто этой темой занимается. Но скорее не по причине отсутствия необходимости, а больше от нежелания разбираться в непростой теме. Общий вывод такой – заняться этой темой нужно всем работодателям без исключения.

Индексация является обязанностью любого работодателя (определения КС от 19.11.2015 № 2618-О, от 29.05.2019 № 1269-О).

Существует единичная судебная практика, согласно которой обязанность работодателей ежегодно индексировать заработную плату законом не предусмотрена, ЛНА порядок индексации не предусмотрен, а потому индексацию можно не проводить, но она противоречит подходу высших судов и выбивается из общего тренда (апелляционное определение Липецкого областного суда от 05.09.2018 № 33-3152/2018). Кроме того, придерживаясь такого подхода компания несет риск того, что зарплата работника будет проиндексирована судом по его усмотрению (определение Третьего КС от 08.09.2021 № 88-14967/2021 по делу № 2-446/2020).

Рекомендуем обратить внимание на этот вывод. Это особенно касается тех HR, которые консультировались у юристов, не имеющих погружения в трудовое право, и получивших ссылку на такую судебную практику.

Работодатели из бюджетной сферы (государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения) производят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК).

Иные работодатели (не из бюджетного сектора) проводят индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, ЛНА (ст. 134 ТК). При этом принятие соответствующего ЛНА является обязательным (кассационное определение Судебной коллегии по административным делам ВС от 05.06.2020 № 60-КА20-2).

Для разработки ЛНА и порядка проведения индексации обращайтесь к профессионалам СберРешений.

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