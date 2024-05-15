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Трудовые отношения

Может ли генеральный директор работать без заработной платы в ООО

Для многих компаний актуально сэкономить на окладе руководителя и направить деньги на развитие бизнеса. Рассказываем, может ли гендиректор не начислять себе зарплату и как правильно оформить директора–единственного учредителя, чтобы избежать штрафов ФНС и ГИТ.
Может ли генеральный директор работать без заработной платы в ООО
Иллюстрация: СберРешения

Как оформить директора–единственного учредителя

Если бизнес молодой или просто небольшой, довольно распространена ситуация, когда полномочия руководителя исполняет единственный учредитель.

Закономерно возникает вопрос: как оформить генерального директора. Существует позиция, что для исполнения обязанностей достаточно двух документов:

  • решения единственного участника о назначении себя на должность;

  • приказа о вступлении в должность.

Решение составляется в свободной форме. Зачастую пункт об избрании гендиректора прописывается в первом решении учредителя (о создании Общества).

Нужен ли трудовой договор с гендиректором-единственным учредителем: судебная практика

Минтруд полагает, что в данном случае трудовой договор не является обязательным, поскольку обеими сторонами в соглашении фактически выступает один и тот же человек (см. письмо ведомства от 24.03.2020 № 14-2/В-293). С такой позицией согласен и Минфин (письмо от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790).

Судебная практика подтверждает: отсутствие трудового договора с директором-единственным участником Общества не означает отсутствие трудовых отношений (определение ВС от 21.10.2019 № 78-КГ19-33, постановление 8 кассационного суда общей юрисдикции от 29.06.2020 № 16-3609/2020).

Однако рекомендации государственных органов не являются нормативным актом, а действуют лишь в статусе разъяснений. Ориентироваться всегда лучше на федеральный закон.

Исходя из смысла Трудового кодекса, чтобы избежать лишних вопросов со стороны ФНС и ГИТ, договор все же стоит подписать.

  • Шаг 1. Подготовьте бланк трудового договора с генеральным директором — единственным учредителем фирмы.

Соглашение составляется в свободной форме. Важно отразить все условия из ст. 57 ТК: дату начала исполнения должностных обязанностей, режим рабочего времени, размер заработной платы, круг полномочий и т.д.

Совет: дата заключения трудового договора с руководителем не может быть раньше даты регистрации фирмы.

  • Шаг 2. Подпишите документ с обеих сторон.

Подписантом является одно и то же физлицо. Со стороны работодателя гражданин подписывает его как учредитель Общества, а со стороны работника — как гендиректор (т.е. специалист в найме).

Пример формулировки для преамбулы:

«ООО «Жар-птица», в лице единственного участника Королькова Романа Ивановича, действующего на основании Устава и Решения единственного учредителя об учреждении от 25.06.2015 №1, именуемое далее «Работодатель», с одной стороны, и гр. Корольков Роман Иванович (паспортные данные), именуемый далее «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем…».

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Штрафы за отсутствие трудового договора

Отсутствие трудового договора или неверное его оформление грозит компании административными штрафами по ч. 4 ст. 5.27 КоАП:

  • для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч руб.;

  • для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч руб.

Повторное нарушение грозит фирме уже большими санкциями:

  • штрафом от 100 до 200 тысяч руб., а также возможным запретом генеральному директору занимать руководящую должность на срок до трех лет.

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Может ли гендиректор не начислять себе зарплату

Возможность отказаться от вознаграждения за труд генерального директора зависит от его статуса и оформления в штат компании.

Ситуация 1. Директор — наемный сотрудник по трудовому договору.

В данном случае фирма обязана перечислять руководителю оклад хотя бы в размере 1 МРОТ.

В 2024 году минимальная ставка — 19 242 руб. Также нужно учитывать региональный МРОТ, если он установлен (ст. 133 ТК). Дополнительно учитывают федеральные и районные коэффициенты.

Например, в столице МРОТ сейчас составляет 29 389 руб., это почти в 1,5 раза выше, чем по стране.

Ситуация 2. Директор — единственный учредитель компании, который работает без трудового договора (только по решению и приказу о вступлении в должность).

Напомним, что такой порядок вещей прямо не запрещен законом, а значит, имеет право на существование.

Роструд считает, что руководитель может написать заявление в свободной форме и отказаться от денежных выплат по ТК (письмо Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1).

Аналогичной позиции придерживаются и суды (постановление 9 ААС от 20.12.2018 № 09АП-48934/2018, постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 № Ф04-1377/2019).

Важно: единственный учредитель при этом должен сохранить за собой выплату дивидендов. В случае предъявления претензий со стороны налоговиков это подтвердит отсутствие скрытых доходов.

Как быть со страховыми взносами на директора

Еще одним тонким моментом является уплата страховых взносов с заработной платы директора–единственного учредителя.

Пенсионный стаж формируется у гражданина из периодов, в которых уплачивались взносы, поэтому отсутствие оплаты труда расценивается ГИТ как ущемление законных прав на пособия (письмо Минфина от 16.03.2018 № 03-01-11/16634). Это одна из причин выплачивать руководителю оклад в размере хотя бы МРОТ.

Можно ли сэкономить на зарплате директора ООО

Итак, разобрались: нижняя планка заработной платы руководителя — МРОТ с учетом региональных коэффициентов. Но можно ли еще сократить выплату?

Неполная рабочая ставка

Генеральный директор — сотрудник занятой, но вполне может быть трудоустроен на 20 часов в неделю вместо 40. Тогда и оклад у него может быть в два раза меньше.

Имейте в виду: налоговые инспекторы оценивают не только соответствие заработной платы МРОТ, но и сравнивают ее размер со среднеотраслевыми показателями. Слишком низкий доход по трудовому договору и невыплата дивидендов может привлечь излишнее внимание контролирующих органов.

Заключение

Генеральный директор-единственный участник ООО может отказаться от заработной платы, если работает без трудового договора, только по решению о назначении на должность. При этом он должен получать дивиденды, чтобы у налоговиков не возникло лишних вопросов к бизнесу.

При выплате заработной платы руководителю ориентируйтесь на региональный МРОТ и среднеотраслевые показатели.

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