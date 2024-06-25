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Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее

Как мы советуем общаться с налоговыми органами (и когда можно не общаться); какие документы можно не направлять; как обжаловать решения налоговых органов.
Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее
Иллюстрация: СберРешения

Коммуникация с налоговыми органами — неизбежная часть ведения бизнеса в России. Владельцы бизнеса и руководители часто сталкиваются с необходимостью предоставления документов, проведения проверок и решения различных вопросов с налоговыми инспекторами. 

Проведение самой масштабной меры налогового контроля — выездной налоговой проверки — является обширной и сложной самостоятельной темой, которой мы сегодня касаться не будем.

Чаще всего налогоплательщикам приходится общаться с налоговыми органами как раз за пределами официально открытой проверки, в ходе своей повседневной деятельности.

Мы дадим несколько небольших советов, как правильно взаимодействовать с налоговыми органами, когда и какие документы можно не направлять, а также поговорим о порядке обжалования решений налоговых органов. 

Общение с инспектором без открытой проверки

С введением электронных сервисов для взаимодействия с налоговой инспекцией необходимость учитывать «человеческий фактор» значительно снизилась. Однако, несмотря на развитие технологий, важно понимать основные правила общения с инспекторами и ИФНС в целом. Безусловно, при общении с налоговыми инспекторами нужно быть вежливым и компетентным, и в целом, конечно, для налогоплательщика всегда ценно поддержание доброжелательных, открытых и рабочих отношений с налоговыми органами.

Однако доброжелательность не означает бесправности — поэтому перед ответами на запросы и требования налоговых органов следует внимательно изучать НК и не пренебрегать обращением к специалистам, которым помогут грамотно ответить на запрос инспекции. 

На телефонные звонки отвечать можно, если вопросы задаются общие, без погружения в детали. Например, можно рассказать, чем в общей занимается компания, как организована деятельность. Также телефонное общение может быть очень полезным для того, чтобы уточнить какие-то детали по уже полученному требованию, выяснить, с чем точно связано его направление, предварительно озвучить свою позицию перед тем, как изложить ее в ответе. 

Но если речь идет о запросе каких-то более конкретных документов или сведений, обязательно попросите инспектора направить официальный письменный запрос или требование, ведь только при наличии такого акта налогоплательщик сможет защитить свои права — только письменное требование может эффективно выступать доказательством, и только письменное требование можно будет обжаловать. 

Если в телефонном разговоре инспектор побуждает вас совершить какое-то действие, на словах объясняя его необходимость, требуйте от него зафиксировать такие требования и договоренности письменно.

Впоследствии при обжаловании решения налогового органа в вышестоящий налоговый орган или в суд доказать устные требования и договоренности будет очень сложно. Совершенные на их основании действия налогоплательщика будут выглядеть самостоятельными.

Почему важно предоставлять информацию и документы только в случае их официального запроса со стороны налоговых органов?

Потому что вы не знаете, как инспектор планирует их использовать и в каких целях. Поскольку основной интерес налоговой службы — увеличить собираемость налогов, вряд ли инспектор будет действовать в интересах налогоплательщика.

Самые частые требования налоговых органов, с которым приходится сталкиваться налогоплательщикам в ходе своей деятельности, это, пожалуй, требования о представлении пояснений и требования о представлении документов. Не всегда эти требования правомерны или правомерны в полной мере.

При этом мы рекомендуем никогда не оставлять требования налоговых органов без ответа, даже если они неправомерны, и вы не планируете представлять ничего из запрошенного — корректнее будет направить инспекции письменный ответ с изложением вашей позиции о неправомерности запроса.

Так, вне рамок проведения налоговых проверок инспекция имеет право запросить у вас документы или информацию, касающиеся вашей деятельности, только в одном случае: если у нее возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки (п. 2 ст. 93.1 НК). Соответственно, обоснованность такой необходимости должна быть отражена в требовании, и из требования должно точно следовать, о какой конкретной сделке идет речь.

Если конкретная сделка не указана — вы имеете право ничего не представлять, и суды в таких случаях встают на сторону налогоплательщика (постановления АС Московского округа от 31.10.2022 по делу № А40-74731/2022, от 24.12.2021 по делу № А40-20258/2021). Запрос, например, локальных нормативных актов налогоплательщика за пределами проверки заведомо неправомерен, если только инспекции не удастся доказать, что они каким-то образом имеют отношение к последствиям по конкретной сделке. 

Запрос документов по нескольким сделкам в одном требовании правомерен, но, как указывают суды, только в разумных пределах. Например, суды считают превышающим пределы полномочий инспекции запрос документов сразу по всем сделкам налогоплательщика с конкретным контрагентом или сразу по всем контрагентам (постановления АС Волго-Вятского округа от 19.09.2018 по делу № А17-9516/2017, Центрального округа от 24.04.2017 по делу № А14-14883/2015).

СберРешения будут рады помочь с анализом правомерности запросов и требований налоговых органов и подготовкой ответов на них. Оказываем профессиональную поддержку в сложных вопросах.

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Общение с инспектором в камеральной (невыездной) проверке

При проведении камеральной налоговой проверки полномочия инспекции по истребованию документов чуть шире, но в действительности тоже весьма ограничены. 

Как узнать открыта ли по вам проверка?

Основанием для проведения такой проверки является представленная налогоплательщиком налоговая декларация (расчет). Отдельные решения о проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не принимает.

То есть камеральной проверке подвергаются все налоговые декларации, представляемые налогоплательщиком, независимо от установленной законодательством о налогах и сборах периодичности их представления (письмо ФНС от 18.12.2005 № 06-1-04/648).

Согласно п. 3 ст. 88 НК, если в ходе камеральной проверки налоговой декларации будут выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями в отчетности либо несоответствие этих сведений данным, имеющимся у налоговых органов, то инспекция вправе направить налогоплательщику требование о представлении пояснений на этот счет, указав в требовании, в чем состоят выявленные ошибки и противоречия.

В то же время согласно п. 7 ст. 88 НК при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган по общему правилу не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено ст. 88 НК или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК (п. 7 ст. 88 НК).

Статьей 88 НК предусмотрен закрытый перечень случаев, когда налоговые органы имеют право потребовать предоставления документов в рамках камеральной проверки, например:

  • документы, подтверждающие право на льготу, если в декларации заявлена налоговая льгота (п. 6);

  • в уточненной декларации (расчете), поданной после истечения 2 лет от срока сдачи первичной отчетности, уменьшен налог (увеличен убыток) (п. 8.3);

  • в декларации заявлен НДС к возмещению — но только документы, подтверждающие правомерность применения вычетов;

  • документы, подтверждающие пониженные тарифы страховых взносов или необлагаемые выплаты.

Таким образом, зачастую в рамках камеральной налоговой проверки налоговой декларации у инспекции и вовсе отсутствует право запрашивать какие-либо документы, только право требовать пояснения, если были выявлены некие ошибки или противоречия. Тем не менее, на практике налоговые органы нередко направляют в рамках камеральной проверки длинный перечень документов для истребования, включающий в себя и различные локальные нормативные акты компании, и первичные документы по всем договорам. Такие запросы приходят, поскольку большая часть налогоплательщиков (как правило в лице бухгалтерской службы) готова предоставить любые ответы, лишь бы не погружаться в суть требований и не проводить анализ правомерности этого требования (что запросили, то мы и предоставили, это же запрос инспекции).

В таком случае рекомендуем прежде всего оценить правомерность требования и выделить документы, которые вы действительно обязаны предоставить. Такие документы предоставить нужно будет в любом случае.

Затем следует подготовить письменный ответ на требование с изложением позиции относительно законности требования инспекции по конкретным пунктам. Далее уже по усмотрению налогоплательщика потенциально можно принять решение о частичном предоставлении каких-то из «лишних» запрошенных документов в целях поддержания уровня сотрудничества с инспекцией, подчеркнув добровольность этого жеста в ответе на требование, но мы рекомендуем принимать подобное решение по итогам консультации со специалистами. 

Всегда следует держать в голове, что все, что будет вами предоставлено, с высокой долей вероятности будет использовано против вас с целью доначисления налогов.

Кроме того, по общему правилу, налоговые инспекторы не могут запрашивать документы или информацию, которые уже запрашивались ранее. Но есть два исключения:

  • Ранее им предоставлялись оригиналы документы, которые были возвращены налогоплательщику;

  • Документы были утрачены в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

В данном случае, можно уведомить налоговый орган в установленный для представления документов (информации) срок о том, что истребуемые документы (информация) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены, и наименования налогового органа, в который были представлены документы (информация).

Вполне вероятно, что инспектору будет лень искать эти документы внутри ФНС и он сам откажется от части требований к налогоплательщику.

Также, ИФНС может направлять требования о предоставлении документов в рамках налоговой проверки только в течение периода ее проведения. Для камеральной проверки по общему правилу это 3 месяца со дня предоставления отчета, для налоговой декларации по НДС — 2 месяца. При этом, по декларации по НДС срок может быть продлен до трех месяцев при выявлении признаков нарушений.

Для выездной проверки срок составляет 2 месяца с даты принятия решения руководителем налогового органа. В некоторых случаях срок может быть продлен до 4 месяцев, а в исключительных случаях — до 6 месяцев. Таким образом, инспекторы могут требовать предоставления документов во время проведения проверки, то есть в любой день с даты вынесения решения о назначении проверки до составления справки о проведенной проверке.

В случае, если будет принято решение о проведении дополнительных мероприятий, то инспекция вправе запросить документы за пределами срока выездной проверки. Однако налогоплательщик должен быть уведомлен о таких дополнительных мероприятиях.

Если налоговые органы запросили документы за пределами указанных выше сроков, вы вправе направить им письмо, в котором указываете, что, например, срок проведения камеральной проверки завершен, и, соответственно, у инспекции нет законных основания для требования документов или пояснений к ним.

Еще одним примером из реальных и неправомерных действий ФНС является поступление требования от инспекции, в которой налогоплательщик не стоит на учете. Если сведения нужны инспекторам из ИНФС другого региона, то запрос они должны направить через инспекцию по месту регистрации. Если в запросе нет иных нарушений (и представление данных не должно повлиять на обязанности вашей компании), то в целом можно направить им запрашиваемые документы напрямую. Однако компания вправе ответить на запрос письмом со ссылкой на п. 3 и 4 ст. 93.1 НК, указав, что территориальные налоговые органы могут запрашивать документы через инспекцию, в которой налогоплательщик стоит на учете. 

Стоит также отметить, что порой уже после получения пояснений от налогоплательщика в отношении выявленных ошибок или противоречий инспекция продолжает требовать также представления уточненной налоговой декларации, отказываясь в ином случае завершать камеральную налоговую проверку (как правило, разумеется, такие требования передаются устно). Однако ст. 81 НК не устанавливает обязанности налогоплательщика по представлению уточненной налоговой декларации, если им самим в ранее представленной налоговой декларации не было выявлено ошибок, приводящих к занижению суммы налога к уплате.

Пункт 3 ст. 88 НК предусматривает право выбора налогоплательщика по требованию налогового органа в рамках камеральной налоговой проверки представить либо уточненную налоговую декларацию, либо пояснения. Поэтому, если вы уже направили инспекции пояснения, требовать представления уточненной налоговой декларации неправомерно, инспекция должна завершить проверку с учетом полученных пояснений.

Другим способом вытянуть случайные полезные данные или повысить собираемость налогов без открытия трудоемких проверок являются веерные рассылки от налоговых органов с описанием каких-нибудь распространенных рисков и призывами к налогоплательщику скорректировать свои налоговые обязательства, потому что такие риски могут иметь место у него. Например, налоговые органы могут направлять такие письма компаниям, работающим с физическими лицами, применяющими НПД («самозанятыми»), и указывать, что работа с самозанятыми часто используется для прикрытия трудовых отношений и, так как у компании есть договоры с самозанятыми, ей стоит самостоятельно рассмотреть возможность доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Такие письма не являются даже формальными требованиями, а выступают скорее инструментом «запугивания» налогоплательщиков. В качестве ответа на них может быть достаточно краткого письма о том, что компания является добросовестным налогоплательщиком и не реализует схем ухода от налогообложения, описанных в письме.

СберРешения предлагают услуги по анализу законности запросов и требований налоговых служб, помогут в составлении соответствующих ответов. Мы также специализируемся на подготовке возражений к актам налоговых проверок и на составлении апелляционных жалоб на решения, вынесенные по итогам данных проверок. Дополнительно наша команда обучает клиентов для успешного прохождения предпроверочных процедур и переговоров, и предоставляет сопровождение во время взаимодействий с ФНС.

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