Что такое срочный трудовой договор
По общему правилу, трудовой договор заключают на неопределенный срок. Но бывают случаи, когда такой вариант не подходит — например, если работник требуется на декретную ставку. Чтобы привлечь специалиста на вакантное место и расстаться с ним, когда основной сотрудник выйдет на работу, используют срочный трудовой договор.
Срочный трудовой договор — это договор, в котором сотрудник и работодатель четко определили, в какой момент прекратятся трудовые отношения. Срок такого трудового договора может быть любым, однако он не должен превышать 5 лет (ст. 58 ТК).
В каких случаях заключается срочный трудовой договор
Трудовой договор на конкретный период заключают в случаях из ст. 59 ТК. Условно их можно разделить на две группы:
случаи, когда характер работы и условия ее выполнения не позволяют заключить трудовой договор на неопределенный срок (ч. 1 ст. 59 ТК);
случаи, когда обе стороны согласны заключить именно срочный трудовой договор (ч. 2 ст. 59 ТК).
Обратите внимание: ТК перечисляет исчерпывающий перечень случаев, когда стороны вправе заключить срочный трудовой договор. В ситуациях, которые в законе не указаны, сделать это нельзя. Исключение: если сотрудника перевели к другому работодателю в порядке, который предусматривает постановление № 511.
Как характер работы и условия ее выполнения влияют на заключение срочного трудового договора
Бывает, что работодатель не нуждается в постоянном сотруднике. Один пример мы уже приводили — если работодателю нужно нанять сотрудника на декретную ставку. Также рабочие руки на непродолжительное время нужны компаниям, которые занимаются сезонной деятельностью, например, лесозаготовкой или уборкой урожая.
В таких случаях работодатели обязаны заключать с сотрудниками срочные трудовые договоры по ч. 1 ст. 59 ТК. По этому же основанию трудовой договор на определенный срок заключают, когда работники нужны:
для временных работ — если они длятся меньше двух месяцев;
работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, к примеру, монтажных или пусконаладочных;
работ, которые связаны с расширением производства или объема оказываемых услуг;
заведомо определенных работ, дату завершения которых нельзя заранее спрогнозировать.
Срочные договоры нужно заключать со стажерами и лицами, которые проходят альтернативную гражданскую службу. А еще такие договоры необходимо оформить со всеми сотрудниками, но только если компанию создали на определенный период или для выполнения конкретных работ.
Когда срочный договор заключается по соглашению сторон
В ч. 2 ст. 59 ТК предусмотрен еще один перечень случаев, когда можно заключить срочный трудовой договор. Но это допустимо, если соблюдается главное условие — обе стороны согласны именно так оформить трудовые отношения.
Обычно срочные трудовые договоры по соглашению сторон заключают:
с пенсионерами;
сотрудниками, которые по медзаключению могут выполнять только временную работу;
руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами;
сотрудниками, которых привлекают для работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий;
совместителями;
сотрудниками, которые переезжают для трудоустройства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
творческими работниками;
членами экипажей морских судов и судов внутреннего плавания, и т.д.
Обратите внимание: с руководителями структурных подразделений, например, руководителем отдела кадров или юридического департамента, можно заключать только трудовой договор на неопределенный срок (постановление КС от 19.12.2023 № 59-П).
Некоторые работодатели вправе предложить заключить кандидату именно срочный трудовой договор. К ним относятся:
субъекты МСП с численностью штата 20 человек (если компания работает в сфере розничной торговли и бытового обслуживания) или 35 человек (если предприятие работает в других областях);
некоторые НКО, численность сотрудников у которых составляет не более 35 человек.
Порядок заключения срочного договора
Срочный трудовой договор заключается так же, как и договор на неопределенный срок. При этом нужно четко прописать:
Почему заключается именно срочный трудовой договор — для этого пропишите в нем одно из оснований, которые перечислены в ст. 59 ТК.
Сколько будет действовать договор: например, можно четко указать дату его окончания или общую продолжительность его действия.
Иногда прописать дату окончания трудового договора невозможно, например, если работника принимают на декретную ставку. Тогда в договоре можно указать, что договор заключают на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, который отсутствует в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. Не лишним будет прописать должность и имя такого сотрудника.
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Отпуск при срочном трудовом договоре
Сотрудники, с которыми заключили срочный трудовой договор, вправе рассчитывать на такой же отпуск, как и другие работники. Исключение -- временные и сезонные сотрудники. Для них установлен особый порядок расчета дней оплачиваемого отпуска -- два рабочих дня за каждый месяц работы.
При составлении графика отпусков включите в него всех сотрудников, которые трудоустроены на конкретный срок. По мнению контролеров, в график включают всех сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры на день его утверждения (письмо Минтруда от 09.03.2021 № ПГ/03709-6-1).
Обычно работники, с которыми заключили срочные договоры на срок менее 6 месяцев, не могут воспользоваться ежегодным отпуском. Исключение: те категории сотрудников, которым нужно предоставить отпуск в приоритетном порядке (ст. 122, 123, 260, 286 ТК). Таким сотрудникам лучше предоставить отпуск, несмотря на временный характер трудового договора.
Больничный при срочном договоре
Сотрудникам, с которыми заключен срочный трудовой договор, больничный оплачивают в обычном порядке. Исключение: если договор заключили менее чем на шесть месяцев. Такие работники могут рассчитывать на оплату только 75 календарных дней больничного (ч. 4 ст. 6 закона № 255-ФЗ).
Это правило не действует, если сотрудник заболел туберкулезом. С таким заболеванием он вправе получать пособие вплоть до выздоровления.
Пособие таким сотрудникам рассчитывайте так же, как и другим работникам. Если сотрудник взял больничный в день увольнения, работодателю потребуется оплатить первые три дня временной нетрудоспособности (письмо ФСС от 02.12.2022 № 02-08-01/13-04-16060л).
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Порядок расторжения срочного трудового договора
Чтобы прекратить трудовые отношения с работником на срочном договоре, нужно оформить такие же документы, что и при прекращении бессрочного трудового договора. Это касается как случаев увольнения по инициативе сотрудника, так и расторжения договора по желанию работодателя. При этом учтите ряд особенностей.
Определите дату увольнения
Обычно дата прекращения срочного трудового договора прописана в его тексте. Если при его заключении невозможно было указать такую дату, увольте сотрудника:
В день выхода основного работника на работу — если трудовой договор заключали на время исполнения его обязанностей.
В момент полного выполнения задач, указанный в акте по форме № Т-73, — если трудовой договор заключили для выполнения конкретной работы.
По окончании сезона — если договор заключали для выполнения сезонных работ.
Оформите уведомление о расторжении договора
Нужно проинформировать сотрудника о прекращении договора из-за того, что срок его действия истек. Это делают за три календарных дня до увольнения. Исключение — если сотрудника трудоустроили на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Тогда уведомление направлять не нужно.
Учтите особенности для отдельных категорий сотрудников
Например, такие особенности предусмотрены для беременных сотрудниц. Прежде чем уволить беременную работницу в связи с выходом сотрудника на основное место работы, предложите ей другую ставку, на которую ее можно перевести до окончания беременности. Оформите увольнение, если она откажется от работы либо у вас нет подходящей ставки.
Обратите внимание: есть еще один случай, когда необходимо оформить продление срочного трудового договора с беременной. Сделайте это, если сотрудница предоставила справку о беременности и письменное заявление о продлении трудовых отношений.
Риски при заключении срочного трудового договора для работника
Сотрудник, с которым заключили срочный трудовой договор, сталкивается с разными рисками.
Самые незащищенные категории таких сотрудников — временные и сезонные. Мы уже упоминали, что для них предусмотрены особенности расчета дней отпуска и оплаты больничного. Помимо этого, они почти не защищены в случае ликвидации работодателя, а также сокращения численности или штата. Временных сотрудников уведомят о таких событиях за три, а сезонных — за семь календарных дней. Кроме того, для таких сотрудников предусмотрены особенности выплаты выходного пособия: временным сотрудникам такое пособие не выплачивают, а сезонным — выплачивают только в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 292, 296 ТК).
Для других сотрудников минусы заключения срочного трудового договора очевидны: в первую очередь, это нестабильная занятость. Например, работа на декретной ставке не гарантирует стабильность на ближайшие 3 года. Основной сотрудник может выйти на работу раньше этого срока: тогда замещающему работнику придется искать новое место.
Плюсы и минусы срочного трудового договора
Работодатели, которые нанимают сотрудников по срочному трудовому договору, получают несколько преимуществ:
Упрощенная процедура увольнения. Обе стороны заранее знают, что договор заключен на конкретный срок, поэтому вероятность претензий со стороны сотрудника минимальна.
Возможность экономить на зарплате и обязательных платежах. Работодателю не нужно содержать на постоянной ставке сотрудника, который требуется эпизодически, на короткий промежуток времени.
Дополнительная мотивация сотрудников. Иногда работодатели предусматривают для работников, с которыми заключен срочный договор, отдельные меры поощрения — например, премии по результатам выполнения проекта. Поэтому такие работники проявляют старательность и рвение к выполнению поставленных задач.
Но минусы в найме сотрудников на короткий период тоже есть. Основной недостаток срочного трудового договора — возможность его переквалификации в бессрочный.
Это может произойти в двух случаях (ч. 4, 5 ст. 58 ТК):
работодатель не предупредил сотрудника о желании прекратить трудовые отношения из-за того, что истек срок трудового договора;
для заключения срочного трудового договора не было оснований.
Еще один минус срочного договора — низкая мотивация сотрудников, если для них не предусмотрены специальные меры поощрения. Работники понимают, что им незачем выстраивать устойчивые взаимоотношения с работодателем. Из-за этого могут возникнуть проблемы с дисциплиной и производительностью.
Что нужно знать о срочном трудовом договоре
Самое главное, что нужно учесть каждому работодателю при приеме сотрудника на непродолжительное время, — это основания для заключения срочного трудового договора. Нельзя использовать такой вид договора только потому, что работодатель не хочет оформлять постоянные трудовые отношения. Помните, что перечень случаев, когда срочный трудовой договор допустим, предусмотрен в ст. 59 ТК.
Если вы подписываете такой договор по соглашению сторон, позаботьтесь о том, чтобы у вас были доказательства добровольности его заключения. Если заставить сотрудника заключить срочный трудовой договор, он сможет обратиться в суд, который переквалифицирует его в бессрочный.
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