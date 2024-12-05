Бывает, что работодатель не нуждается в постоянном сотруднике. Один пример мы уже приводили — если работодателю нужно нанять сотрудника на декретную ставку. Также рабочие руки на непродолжительное время нужны компаниям, которые занимаются сезонной деятельностью, например, лесозаготовкой или уборкой урожая.

В таких случаях работодатели обязаны заключать с сотрудниками срочные трудовые договоры по ч. 1 ст. 59 ТК. По этому же основанию трудовой договор на определенный срок заключают, когда работники нужны:

для временных работ — если они длятся меньше двух месяцев;

работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, к примеру, монтажных или пусконаладочных;

работ, которые связаны с расширением производства или объема оказываемых услуг;

заведомо определенных работ, дату завершения которых нельзя заранее спрогнозировать.

Срочные договоры нужно заключать со стажерами и лицами, которые проходят альтернативную гражданскую службу. А еще такие договоры необходимо оформить со всеми сотрудниками, но только если компанию создали на определенный период или для выполнения конкретных работ.