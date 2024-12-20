Каждый работодатель обязан составлять и соблюдать график отпусков. Утвердить график на 2025 год нужно было до 17 декабря 2024 года. Форма — самостоятельно разработанная или унифицированная Т-7, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1 (письмо Роструда от 15.02.2021 № ПГ/01488-6-1). При необходимости потом можно вносить изменения в график отпусков.

Включать в график нужно всех сотрудников и даже тех, кто вправе ходить в отпуск в любое удобное для них время. Не попадают в график отпусков только сотрудники в декретном отпуске, которые в будущем году не планируют выходить на работу.

В общем случае продолжительность отпуска — 28 календарных дней. Но отдельным категориям, например, учителям, инвалидам и сотрудникам с ненормированным рабочим днем, положены более длительные периоды отдыха. Все это нужно учесть при составлении графика отпусков на 2025 год.