Выбрать систему налогообложения
Чтобы начать применять УСН в 2025 году, компаниям и ИП нужно успеть до 31 декабря 2024 года направить уведомление о переходе на спецрежим в ИФНС по месту регистрации фирмы или по месту жительства ИП.
Составить график отпусков
Каждый работодатель обязан составлять и соблюдать график отпусков. Утвердить график на 2025 год нужно было до 17 декабря 2024 года. Форма — самостоятельно разработанная или унифицированная Т-7, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1 (письмо Роструда от 15.02.2021 № ПГ/01488-6-1). При необходимости потом можно вносить изменения в график отпусков.
Включать в график нужно всех сотрудников и даже тех, кто вправе ходить в отпуск в любое удобное для них время. Не попадают в график отпусков только сотрудники в декретном отпуске, которые в будущем году не планируют выходить на работу.
В общем случае продолжительность отпуска — 28 календарных дней. Но отдельным категориям, например, учителям, инвалидам и сотрудникам с ненормированным рабочим днем, положены более длительные периоды отдыха. Все это нужно учесть при составлении графика отпусков на 2025 год.
Выплатить зарплату сотрудникам за декабрь
Каждый работодатель самостоятельно в локальных актах фиксирует дни выплаты зарплаты. Если дата для расчетов с персоналом выпадает на выходной или праздничный день, то дедлайн переносится на ближайший предшествующий рабочий (ст. 136 ТК).
Поэтому организации и предприниматели, которые выплачивают заработную плату в последний день месяца или период с 1 по 8 число месяца, следующего за расчетным, обязаны рассчитаться с работниками не позднее 28 декабря 2024 года, так как:
1–8 января 2025 года — новогодние каникулы;
28 декабря 2024 — последний рабочий день 2024 года.
Если работодатель установил день расчетов с персоналом на период с 9 по 15 число, то требование выплатить зарплату в декабре, на них не распространяется.
СберРешения возьмут на себя расчет заработной платы и кадровый учет. Предпринимателю не придется погружаться в тонкости законодательства и отвлекаться от проблем бизнеса.
Заплатить налоги
В декабре в зависимости от налогового режима и вида налога компании и предприниматели перечисляют в бюджет не только налоги за ноябрь, но и по итогам года. Налоговый календарь на декабрь 2024 года и начало января 2025 года выглядит так:
Срок
Какой налог заплатить
2 декабря 2024
Имущественные налоги ИП за 2023 год на основании уведомления ФНС
5 декабря 2024
НДФЛ с доходов сотрудников и фрилансеров, удержанный в период с 23 по 30 ноября 2024 года
16 декабря 2024
Взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за ноябрь и 1/12 от фиксированной годовой суммы для плательщиков АУСН
25 декабря 2024
Налог на АУСН за ноябрь 2024 года
28 декабря 2024
9 января 2025 (с учетом правила переноса крайней даты уплаты с 31 декабря на первый рабочий день 2025 года)
Фиксированные страховые взносы ИП за себя за 2024 год
Подать три уведомления по налогам
Вдобавок к уже привычным уведомлениям по налогам 3 и 25 числа каждого месяца в декабре нужно подать третье — по НДФЛ, удержанному в период с 23 по 31 декабря. Сделать это нужно не позднее 28 декабря 2024 года.
Этот же день — крайний срок для уведомления по страховым взносам за декабрь, если работодатель решил заплатить их в текущем году.
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Утвердить учетную политику на 2025 год
Если организация планирует перестроить учет в 2025 году, или этого требуют изменения в законодательстве, то до начала года необходимо скорректировать учетную политику организации.
В обязательном порядке это касается компаний на упрощенке, так как с 01 января 2025 года они становятся плательщиками НДС. Например, в учетной политике нужно отразить:
выбор ставки налога;
использование вычетов или отказ от них;
особенности документооборота по НДС;
применяемые формы;
порядок нумерации счетов-фактур и УПД;
порядок подтверждения нулевой ставки;
перечень сотрудников с правом подписи счетов-фактур и УПД;
порядок раздельного учета по НДС и прочее.
Провести инвентаризацию перед годовой отчетностью
Инвентаризация активов и обязательств — отправная точка для формирования достоверной бухгалтерской отчетности.
Плановую инвентаризацию имущества перед составлением годовой отчетности за 2024 год организации проводят в четвертом квартале, а обязательств — по состоянию на 31 декабря 2024 года (п. 27 положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Для ИП инвентаризация — не обязательное требование, но ее проведение поможет составить реальную картину наличия имущества и состояния обязательств предпринимателя.
Проверить закрывающие документы
Для подтверждения каждой сделки организации и предпринимателю нужен полный комплект документов: УПД, накладные, акты, счета-фактуры. Они нужны для обоснования принятия расходов в налоговом учете и корректности отражения в бухгалтерском учете. Если документы неполные, неправильно оформлены, или есть разногласия по суммам, нужно запросить у контрагента недостающие или исправленные документы, а также составить акт сверки. Декабрь — подходящее время для наведения порядка в закрывающих документах.
Профессионалы СберРешений в сжатые сроки проведут сверки с контрагентами, помогут с восстановлением учета и наведением порядка в документах. Мы готовы взять на себя ведение учета полностью или отдельных участков на постоянной основе.
Продлить договоры
Проведите инвентаризацию договоров на регулярное оказание услуг. Особое внимание обратите на договоры со сроком действия до 31 декабря. Если в договоре нет пункта об автоматической пролонгации, то договор в 2025 году утратит силу, и бизнес останется без привычных работ или услуг, например, бухгалтер или предприниматель не смогут сдать отчетность по ТКС или воспользоваться справочно-информационной базой.
Чтобы такое не произошло, нужно успеть перезаключить заканчивающиеся договоры в декабре или подписать дополнительные соглашения о продлении срока действия.
Оценить финансовое состояние компании
Оценка финансового состояния предприятия — сложная комплексная процедура, которая требует погружения. Но ее проведение в декабре поможет в принятии управленческих и финансовых решений. Например, чтобы;
оценить потребность в заемных средствах и возможность обслуживать текущие кредиты;
прикинуть сумму прибыли для распределения;
оценить эффективность менеджмента и, при необходимости, сделать кадровые перестановки или скорректировать стратегию развития.
Сверить зарплаты сотрудников с МРОТ на 2025 год
Работодатели не могут выплачивать заработную плату ниже минимально установленного размера. МРОТ на 2025 год — 22 440 рублей (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ).
Декабрь — время проверить, все ли сотрудники компании получают зарплату выше нового МРОТ. Если выявите работников с доходом ниже МРОТ на 2025 год, их зарплату нужно повысить:
внести изменения в штатное расписание;
заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам;
изменить сведения в программе для расчета заработной платы.
Заключение
Успешное завершение года напрямую зависит от своевременного выполнения ключевых задач. Закрытие финансового года и подготовка к следующему — прочный фундамент для роста и процветания бизнеса в новом году.
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