Что делать, если в 1С исчезла товарно–транспортная накладная (ТТН)

Загадка исчезнувшей ТТН

Не удивляйтесь, если вы не можете найти ТТН. Дело в том, что этот документ постепенно уходит в прошлое. Давайте разберемся, что такое ТН и ТТН на самом деле, в чем их разница и почему 1С не показывает ТТН по умолчанию.

Краткий ликбез: что такое ТН и ТТН, какая разница между ними

Для начала разберемся с терминологией. У ТН и ТТН похожие названия, поэтому эти понятия часто путают. Обе накладные — это документы, которые подтверждают перевозку груза. Но у них есть существенные отличия.

1. Товарно–транспортная накладная. Это более старый документ по сравнению с ТН и действует с 1997 года. Однако с 2013 года он перестал быть обязательным к применению, хотя компании и продолжают его использовать. ТТН делится на две части:

товарная — в ней содержится вся информация о самом товаре и подтверждает его отгрузку, а также является основанием для списания его с вашего склада;

транспортная — позволяет учитывать работы по транспортировке, на основании чего и происходит расчет заказчиков с владельцами транспорта.

2. Транспортная накладная. Это основной документ для подтверждения самой перевозки: что груз был передан от грузоотправителя к перевозчику, а затем доставлен грузополучателю. Он действует с 25.07.2011. Если вы отправляете груз транспортной компанией, то именно этот документ — главный, который регулирует отношения с перевозчиком. Он нужен всегда, когда вы пользуетесь услугами сторонней транспортной компании и когда договором предусмотрен отдельный учет затрат на доставку.