🔴 Вебинар. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта →
Scloud — аренда 1С в облаке
Что делать, если в 1С исчезла товарно–транспортная накладная (ТТН)

Что делать, если в 1С исчезла товарно–транспортная накладная (ТТН)

В 1С исчезла товарно–транспортная накладная (ТТН) или транспортная накладная (ТН)? Это не баг и не случайность. В статье разберем, почему это происходит, как вернуть функционал в 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление нашей фирмой, также затронем вопрос необходимости оформления этих документов.

Загадка исчезнувшей ТТН

Не удивляйтесь, если вы не можете найти ТТН. Дело в том, что этот документ постепенно уходит в прошлое. Давайте разберемся, что такое ТН и ТТН на самом деле, в чем их разница и почему 1С не показывает ТТН по умолчанию.

Краткий ликбез: что такое ТН и ТТН, какая разница между ними

Для начала разберемся с терминологией. У ТН и ТТН похожие названия, поэтому эти понятия часто путают. Обе накладные — это документы, которые подтверждают перевозку груза. Но у них есть существенные отличия.

1. Товарно–транспортная накладная. Это более старый документ по сравнению с ТН и действует с 1997 года. Однако с 2013 года он перестал быть обязательным к применению, хотя компании и продолжают его использовать. ТТН делится на две части:

  • товарная — в ней содержится вся информация о самом товаре и подтверждает его отгрузку, а также является основанием для списания его с вашего склада;

  • транспортная — позволяет учитывать работы по транспортировке, на основании чего и происходит расчет заказчиков с владельцами транспорта.

2. Транспортная накладная. Это основной документ для подтверждения самой перевозки: что груз был передан от грузоотправителя к перевозчику, а затем доставлен грузополучателю. Он действует с 25.07.2011. Если вы отправляете груз транспортной компанией, то именно этот документ — главный, который регулирует отношения с перевозчиком. Он нужен всегда, когда вы пользуетесь услугами сторонней транспортной компании и когда договором предусмотрен отдельный учет затрат на доставку.

Нюансы использования ТТН и ТН, количество необходимых экземпляров

Товарно–транспортная накладная обязательной к применению осталась лишь в одном случае — при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. Во всех остальных случаях ТТН была заменена двумя отдельными документами:

  • товарная накладная (ТОРГ-12) — для списания товара со склада;

  • транспортная накладная (ТН) — для подтверждения факта перевозки.

Поскольку ТТН продолжают использовать, то в зависимости от того, какой груз перевозится (товарного/нетоварного характера), столько и нужно экземпляров ТТН.

Количество экземпляров ТТН в зависимости от характера груза:

Характер груза

Количество экземпляров

Сколько необходимо экземпляров, кому они предназначены

Товарный — требуется складской учет

Четыре

1 шт. — грузоотправителю

1 шт. — грузополучателю

2 шт. — владельцу транспорта (1 шт. + счет — для оплаты заказчиком транспорта; 1 шт. + путевой лист — для начисления зарплаты водителю)

Нетоварный — не требует учета (снег, строительный мусор, бытовые отходы)

Три

По 1 шт. — грузоотправителю, грузополучателю, владельцу транспорта

Также следует учитывать тот факт, что в ТТН нет выделенных сведений об НДС, в связи с чем могут возникнуть разногласия с налоговиками по возмещению НДС. В этом случае лучше формировать ТОРГ–12

Как видите, если это все распечатывать, бумаги много уйдет. Сэкономить на ней и на содержании/обслуживании офисной техники поможет сервис 1С:ЭПД. Тем более, что с 01.09.2022 все стороны, участвующие в перевозках, имеют право предоставлять документы только в электронном виде, не дублируя их на бумаге. 

Сервис позволяет работать со всеми сопровождающими перевозку груза документами прямо в вашей конфигурации 1С. С помощью сервиса можно не только отправлять и получать, но и подписывать и корректировать всю документацию в самом приложении. При этом не нужен сторонний оператор передачи данных, обмен осуществляется в самой программе 1С.

Инструкция по восстановлению функциональности и созданию ТТН

Выяснили, что ТТН перестала быть обязательным документом, но все же используется. Хотя при этом постепенно и уходит из массового оборота. Формируется она по кнопке «Печать» на основании «Реализация (акты, накладные, УПД)». Случается, что реализацию оформили, но в списке на печать ТТН нет. Разберем, почему документ пропадает из поля зрения и как его вернуть.

Причины исчезновения ТТН из программы 1С

Чаще всего товарно–транспортная накладная пропадает по двум основным причинам.

  • Отключение функционала в настройках. Даже если ваша компания по каким-то причинам должна использовать ТТН, этот функционал может быть просто отключен в настройках. Так бывает, когда настраивали программу специалисты, которые не учли всех нюансов вашего бизнеса, или же сам пользователь случайно «свернул» лишние опции. Надо проверить, что галочка для работы с ТТН установлена в нужном месте.

  • Обновление программы. Все обновления программы встают корректно. Однако не исключается вариант того, что после обновления может «слететь» функционал, который дает возможность формировать ТТН. Проверьте этот момент.

Как же вернуть ТТН в 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Управление нашей фирмой?

Возвращение ТТН в 1С:БП

Вернуть ТТН в 1С:Бухгалтерия несложно, делается это всего в несколько кликов.

1. Зайдите в настройки функциональности программы: Администрирование — Функциональность. Скорее всего, увидите вариант «Основная». Это значит, что программа настроена на самые базовые операции. 

2. Если вам не нужен полный функционал, установите «Выборочный» и сделайте настройку для работы с ТТН, для чего проставьте соответствующие галочки: пункт «Торговля» — Доставка автотранспортом и Доставка транспортной компанией.

Настройка функциональности для работы с ТТН в 1С:Бухгалтерия
Список документов, выводимых на печать, до и после включения функциональности для работы с ТТН в 1С:Бухгалтерия

3. Если же переживаете, что какую-то галочку пропустите, то включайте «Полный» функционал. Это откроет доступ к дополнительным возможностям, которые могут быть полезны для вашего бизнеса, включая работу с ТТН.

После этих манипуляций программа сохранит изменения. Теперь, если создадите документ «Реализация (акты, накладные, УПД)», сможете на его основании сформировать «Товарно-транспортную накладную (1-Т)» — она появится в списке доступных документов.

Не забудьте заполнить все необходимые данные по интерактивным ссылкам «Доставка» и «Реквизиты печатных форм и ЭДО». Эти поля не заполнятся автоматически, так как 1С не знает, кто и как будет перевозить ваш груз.

Заполнение данных, необходимых для ТТН, в документе «Реализация:Товары и услуги» в 1С:Бухгалтерия

Если выполнили все эти действия, но ТТН так и не появилась, возможно, в вашей программе существуют индивидуальные настройки или программа доработана. В таком случае лучше всего обратиться за консультацией. Специалисты по работе в 1С компании Scloud помогут разобраться в вашей конкретной ситуации.

Возвращение ТТН в 1С:УНФ

1С:УНФ — это программа, созданная специально для малого бизнеса, имеет более гибкие настройки. В ней не составит труда вернуть функционал для работы с ТТН, если он вдруг отключен по умолчанию.

1. На вкладке «Настройки» перейдите в пункт «Еще больше возможностей».

2. В открывшемся окне из множества блоков нас интересует блок «Общие». Внизу: См.также — Печатные формы, отчеты и обработки. Либо вкладка «Настройки» — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки.

Расположение настройки для включения возможности работать с ТТН в 1С:УНФ

3. Перейдите по интерактивной ссылке «Подменю “Печать”». Найдите пункт «Расходная накладная» и раскройте его. Напротив формы 1-Т (Товарно–транспортная накладная) должна стоять галочка. При отсутствии — проставьте ее и сохраните настройку.

Восстановление возможности работать с ТТН в 1С:УНФ

4. Также при оформлении документа «Расходная накладная» проверьте по кнопке «Печать», есть ли ТТН в списке доступных к печати форм. Если ТТН в списке нет, то в конце выпадающего списка перейдите в «Настройки» и отметьте галочкой соответствующий пункт.

Восстановление возможности работать с ТТН в документе «Расходная накладная» в 1С:УНФ

5. Добавьте информацию о транспорте, водителе и другие данные на вкладке «Доставка» и распечатайте ТТН.

Создание товарно–транспортной накладной в 1С

Если вы торгуете алкоголем, то понадобится создавать именно ТТН. А с 01.03.2026 этот и другие сопроводительные документы по продаже алкогольной продукции и содержащей спирт будут приниматься только в электронном виде (ч. 3 ст. 2 ФЗ от 03.04.2023 № 108-ФЗ). Без проблем отправлять и принимать такие документы можно при помощи сервиса 1С:ЭПД напрямую из вашей программы 1С.

Только прежде чем какой-то документ отправить, его нужно сформировать. Как таковой ТТН в 1С:Бухгалтерия и других конфигурациях нет. Накладная легко создается на основании уже оформленной реализации. Только проверьте, включен ли функционал для работы с ТТН. 

  1. Сначала, как обычно, оформите продажу: вкладка «Продажи» — Реализация (акты, накладные, УПД)

  2. Обязательно заполните все реквизиты, которые 1С не знает, по интерактивным ссылкам «Реквизиты печатных форм и ЭДО» и «Доставка». 

  3. Проведите документ, и он спишет товары со склада и сделает проводки по выручке.

  4. По кнопке «Печать» выведите на печать ТТН. Таким же образом можно распечатать ТОРГ-12 и ТН.

Товарный раздел ТТН на предварительном просмотре в 1С:Бухгалтерия
Транспортный раздел ТТН на предварительном просмотре в 1С:Бухгалтерия

Резюме

Разобрались, что ТТН исчезает из 1С чаще всего не из-за ошибок, а из-за не включенного функционала для работы с ней. Также выяснили, что обязательным ее применение осталось лишь в одном случае — торговля алкоголем и продукцией с содержанием спирта. Причем с 01.03.2026 ТТН должна передаваться и приниматься только в электронном виде. Подготовьтесь к этому заранее с сервисом 1С:Электронный перевозочный документ, а помогут с настройкой сервиса для вашей конфигурации специалисты по работе в 1С компании Scloud.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJ4iNkQ

Информации об авторе

Scloud — аренда 1С в облаке

Scloud — аренда 1С в облаке

10 106 подписчиков227 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы