Что делать, если в 1С исчезла товарно–транспортная накладная (ТТН)

Загадка исчезнувшей ТТН
Не удивляйтесь, если вы не можете найти ТТН. Дело в том, что этот документ постепенно уходит в прошлое. Давайте разберемся, что такое ТН и ТТН на самом деле, в чем их разница и почему 1С не показывает ТТН по умолчанию.
Краткий ликбез: что такое ТН и ТТН, какая разница между ними
Для начала разберемся с терминологией. У ТН и ТТН похожие названия, поэтому эти понятия часто путают. Обе накладные — это документы, которые подтверждают перевозку груза. Но у них есть существенные отличия.
1. Товарно–транспортная накладная. Это более старый документ по сравнению с ТН и действует с 1997 года. Однако с 2013 года он перестал быть обязательным к применению, хотя компании и продолжают его использовать. ТТН делится на две части:
товарная — в ней содержится вся информация о самом товаре и подтверждает его отгрузку, а также является основанием для списания его с вашего склада;
транспортная — позволяет учитывать работы по транспортировке, на основании чего и происходит расчет заказчиков с владельцами транспорта.
2. Транспортная накладная. Это основной документ для подтверждения самой перевозки: что груз был передан от грузоотправителя к перевозчику, а затем доставлен грузополучателю. Он действует с 25.07.2011. Если вы отправляете груз транспортной компанией, то именно этот документ — главный, который регулирует отношения с перевозчиком. Он нужен всегда, когда вы пользуетесь услугами сторонней транспортной компании и когда договором предусмотрен отдельный учет затрат на доставку.
Нюансы использования ТТН и ТН, количество необходимых экземпляров
Товарно–транспортная накладная обязательной к применению осталась лишь в одном случае — при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. Во всех остальных случаях ТТН была заменена двумя отдельными документами:
товарная накладная (ТОРГ-12) — для списания товара со склада;
транспортная накладная (ТН) — для подтверждения факта перевозки.
Поскольку ТТН продолжают использовать, то в зависимости от того, какой груз перевозится (товарного/нетоварного характера), столько и нужно экземпляров ТТН.
Количество экземпляров ТТН в зависимости от характера груза:
Характер груза
Количество экземпляров
Сколько необходимо экземпляров, кому они предназначены
Товарный — требуется складской учет
Четыре
1 шт. — грузоотправителю
1 шт. — грузополучателю
2 шт. — владельцу транспорта (1 шт. + счет — для оплаты заказчиком транспорта; 1 шт. + путевой лист — для начисления зарплаты водителю)
Нетоварный — не требует учета (снег, строительный мусор, бытовые отходы)
Три
По 1 шт. — грузоотправителю, грузополучателю, владельцу транспорта
Также следует учитывать тот факт, что в ТТН нет выделенных сведений об НДС, в связи с чем могут возникнуть разногласия с налоговиками по возмещению НДС. В этом случае лучше формировать ТОРГ–12.
Как видите, если это все распечатывать, бумаги много уйдет. Сэкономить на ней и на содержании/обслуживании офисной техники поможет сервис 1С:ЭПД. Тем более, что с 01.09.2022 все стороны, участвующие в перевозках, имеют право предоставлять документы только в электронном виде, не дублируя их на бумаге.
Сервис позволяет работать со всеми сопровождающими перевозку груза документами прямо в вашей конфигурации 1С. С помощью сервиса можно не только отправлять и получать, но и подписывать и корректировать всю документацию в самом приложении. При этом не нужен сторонний оператор передачи данных, обмен осуществляется в самой программе 1С.
Инструкция по восстановлению функциональности и созданию ТТН
Выяснили, что ТТН перестала быть обязательным документом, но все же используется. Хотя при этом постепенно и уходит из массового оборота. Формируется она по кнопке «Печать» на основании «Реализация (акты, накладные, УПД)». Случается, что реализацию оформили, но в списке на печать ТТН нет. Разберем, почему документ пропадает из поля зрения и как его вернуть.
Причины исчезновения ТТН из программы 1С
Чаще всего товарно–транспортная накладная пропадает по двум основным причинам.
Отключение функционала в настройках. Даже если ваша компания по каким-то причинам должна использовать ТТН, этот функционал может быть просто отключен в настройках. Так бывает, когда настраивали программу специалисты, которые не учли всех нюансов вашего бизнеса, или же сам пользователь случайно «свернул» лишние опции. Надо проверить, что галочка для работы с ТТН установлена в нужном месте.
Обновление программы. Все обновления программы встают корректно. Однако не исключается вариант того, что после обновления может «слететь» функционал, который дает возможность формировать ТТН. Проверьте этот момент.
Как же вернуть ТТН в 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Управление нашей фирмой?
Возвращение ТТН в 1С:БП
Вернуть ТТН в 1С:Бухгалтерия несложно, делается это всего в несколько кликов.
1. Зайдите в настройки функциональности программы: Администрирование — Функциональность. Скорее всего, увидите вариант «Основная». Это значит, что программа настроена на самые базовые операции.
2. Если вам не нужен полный функционал, установите «Выборочный» и сделайте настройку для работы с ТТН, для чего проставьте соответствующие галочки: пункт «Торговля» — Доставка автотранспортом и Доставка транспортной компанией.
3. Если же переживаете, что какую-то галочку пропустите, то включайте «Полный» функционал. Это откроет доступ к дополнительным возможностям, которые могут быть полезны для вашего бизнеса, включая работу с ТТН.
После этих манипуляций программа сохранит изменения. Теперь, если создадите документ «Реализация (акты, накладные, УПД)», сможете на его основании сформировать «Товарно-транспортную накладную (1-Т)» — она появится в списке доступных документов.
Не забудьте заполнить все необходимые данные по интерактивным ссылкам «Доставка» и «Реквизиты печатных форм и ЭДО». Эти поля не заполнятся автоматически, так как 1С не знает, кто и как будет перевозить ваш груз.
Если выполнили все эти действия, но ТТН так и не появилась, возможно, в вашей программе существуют индивидуальные настройки или программа доработана. В таком случае лучше всего обратиться за консультацией. Специалисты по работе в 1С компании Scloud помогут разобраться в вашей конкретной ситуации.
Возвращение ТТН в 1С:УНФ
1С:УНФ — это программа, созданная специально для малого бизнеса, имеет более гибкие настройки. В ней не составит труда вернуть функционал для работы с ТТН, если он вдруг отключен по умолчанию.
1. На вкладке «Настройки» перейдите в пункт «Еще больше возможностей».
2. В открывшемся окне из множества блоков нас интересует блок «Общие». Внизу: См.также — Печатные формы, отчеты и обработки. Либо вкладка «Настройки» — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки.
3. Перейдите по интерактивной ссылке «Подменю “Печать”». Найдите пункт «Расходная накладная» и раскройте его. Напротив формы 1-Т (Товарно–транспортная накладная) должна стоять галочка. При отсутствии — проставьте ее и сохраните настройку.
4. Также при оформлении документа «Расходная накладная» проверьте по кнопке «Печать», есть ли ТТН в списке доступных к печати форм. Если ТТН в списке нет, то в конце выпадающего списка перейдите в «Настройки» и отметьте галочкой соответствующий пункт.
5. Добавьте информацию о транспорте, водителе и другие данные на вкладке «Доставка» и распечатайте ТТН.
Создание товарно–транспортной накладной в 1С
Если вы торгуете алкоголем, то понадобится создавать именно ТТН. А с 01.03.2026 этот и другие сопроводительные документы по продаже алкогольной продукции и содержащей спирт будут приниматься только в электронном виде (ч. 3 ст. 2 ФЗ от 03.04.2023 № 108-ФЗ). Без проблем отправлять и принимать такие документы можно при помощи сервиса 1С:ЭПД напрямую из вашей программы 1С.
Только прежде чем какой-то документ отправить, его нужно сформировать. Как таковой ТТН в 1С:Бухгалтерия и других конфигурациях нет. Накладная легко создается на основании уже оформленной реализации. Только проверьте, включен ли функционал для работы с ТТН.
Сначала, как обычно, оформите продажу: вкладка «Продажи» — Реализация (акты, накладные, УПД).
Обязательно заполните все реквизиты, которые 1С не знает, по интерактивным ссылкам «Реквизиты печатных форм и ЭДО» и «Доставка».
Проведите документ, и он спишет товары со склада и сделает проводки по выручке.
По кнопке «Печать» выведите на печать ТТН. Таким же образом можно распечатать ТОРГ-12 и ТН.
Резюме
Разобрались, что ТТН исчезает из 1С чаще всего не из-за ошибок, а из-за не включенного функционала для работы с ней. Также выяснили, что обязательным ее применение осталось лишь в одном случае — торговля алкоголем и продукцией с содержанием спирта. Причем с 01.03.2026 ТТН должна передаваться и приниматься только в электронном виде. Подготовьтесь к этому заранее с сервисом 1С:Электронный перевозочный документ, а помогут с настройкой сервиса для вашей конфигурации специалисты по работе в 1С компании Scloud.
