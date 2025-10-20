🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Страховые взносы в 2025–2026 годах: расчет, отчетность и типичные ошибки в 1С

2026 год не за горами, а значит, пора готовиться к новым правилам по страховым взносам. В статье разберем актуальные ставки, ключевые изменения в отчетности (РСВ, ЕФС-1), а также расскажем, как правильно уменьшить налог по УСН и избежать частых ошибок при работе в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

Общие правила уплаты и расчета страховых взносов

Каждый год приносит бухгалтерам и предпринимателям новые вызовы, и сфера страховых взносов — не исключение. После внедрения Единого налогового счета (ЕНС) и единого тарифа для большинства организаций и ИП правила уплаты взносов максимально унифицированы. Теперь все платежи за работников (пенсионное, медицинское, социальное страхование) объединяются в один, а расчеты идут по единой базе.

Единый тариф: базы и ставки

В 2025 году, как и раньше, база для начисления взносов делится на две части: одна часть — в рамках предельной базы, вторая - свыше нее. В первой части действует ставка на взносы 30%, а во второй — 15,1%. Изменился только размер предела, в 2025 году — это 2 759 000 ₽.

Ожидается, что первая часть базы для страховых взносов на 2026 год будет увеличена до 2 979 000 ₽. Если изменения примут, это найдет свое отражение в обновлениях программ 1С. Чтобы не пропустить этот момент, станьте пользователем облачной 1С от Scloud. Специалисты обновляют базы своих клиентов без их участия.

Фиксированные взносы для ИП

Для ИП, с сотрудниками или без, практически ничего не изменилось. Они уплачивают взносы за себя в виде фиксированной суммы. Изменился только ее размер: на 2025 год — 53 658 ₽, на 2026 год — 57 390 ₽. (ст. 430 НК). Только в 2025 году перенесли крайний срок уплаты с 31.12 на 28.12. А поскольку 28.12.2025 — выходной, он переносится на 29.12.2025. Этот фиксированный платеж ИП, независимо от того, есть у него доход или нет, должен внести в бюджет.

В случае с переносом срока уплаты с выходного дня на иной рабочий готовится изменение в п. 7 ст. 6.1 НК. Если изменения вступят в силу, то нужно будет платить налог/взнос не после выходного в первый рабочий день, а в ближайший рабочий перед выходным. Но пока, по проекту, это коснется только налогов. Возможно для взносов останется прежний порядок.

Взносы с доходов свыше 300 000 ₽

Это касается ИП. Работая в течение года, отслеживайте свой доход. Как только он превысит 300 тыс. ₽, у ИП возникает обязанность — дополнительно заплатить 1% с суммы превышения (идет только на пенсионное страхование).

  • Формула расчета: дополнительный взнос = (Доход ИП за год − 300 000 ₽) × 1%.

  • Лимит. В 2025 году максимальная сумма такого взноса — 300 888 ₽, а в 2026 году она составит 321 818 ₽ (ст. 430 НК).

  • Срок уплаты. Платить можно начинать и в текущем году. Главное, чтобы вся сумма была внесена в бюджет до 1 июля следующего года. То есть взнос с дохода за 2025 год должен быть уплачен не позднее 01.07.2026. Тут пока никаких изменений не планируется.

Льготные тарифы для МСП: 15% вместо 30%

Малый и средний бизнес (МСП), включенный в соответствующий реестр ФНС, имеет право применять существенную льготу:

  • тариф 30% по страховым взносам применяется для порога начислений, равный 1,5 МРОТ. С 01.01.2025 этот порог повышен с 1 МРОТ до 1,5 МРОТ (ст. 427 НК).

  • все начисления сверх 1,5 МРОТ облагаются по пониженному тарифу 15%.

Обсуждаются возможные ограничения или отмена пониженного тарифа 15% для некоторых категорий МСП, чтобы оставить эту льготу только для приоритетных отраслей.

Если ваша компания пользуется этой льготой, следите за законопроектами в конце 2025 — начале 2026 года. Вам может потребоваться оперативное обновление программы 1С. В этом помогут специалисты Scloud. Тут роли не играет — типовая у вас конфигурация или доработанная.

Страховые взносы и УСН: правила уменьшения налога

Для предпринимателей на «доходной» УСН (6%) страховые взносы — это инструмент для законного снижения налоговой нагрузки.

Что можно учитывать в вычетах

Вне зависимости от того, есть у ИП сотрудники или нет, в уменьшение налога/аванса по УСН можно включить следующие суммы, подлежащие уплате в текущем налоговом периоде:

  • фиксированные взносы ИП за себя (за 2025 год это 53 658 ₽);

  • доп. взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽;

  • взносы за наемных сотрудников (по единому тарифу и на травматизм).

Ключевое правило: ИП на «доходной» УСН уменьшают налог на взносы «за себя» и доп. взносы вне зависимости от факта их уплаты. А вот взносы за наемных работников берут в расчет уменьшения налога только если они уплачены в периоде, за который считаете налог/авансовый платеж (ст. 346.21 НК).

Для ИП и ООО на доходно–расходной УСН: страховые взносы за работников не уменьшают налог, а просто включаются в состав расходов (п. 1 ст. 346.16 НК).

Лимиты для ИП без сотрудников и с сотрудниками

Налоговый кодекс устанавливает разные ограничения на размер вычета в зависимости от наличия наемного персонала.

Категория ИП

Что включается в вычет

Лимит уменьшения налога

Без сотрудников

Взносы ИП за себя (фиксированная и переменная части)

100%

С сотрудниками

Взносы ИП за себя + Взносы за персонал

50%

Получается, что работая только на себя и не предоставляя работу другим, ИП может за счет страховых взносов свести к нулю налог, который должен заплатить.

Типичные ошибки

Несмотря на упрощение правил, при учете взносов возникают ошибки.

1. Учет взносов «свыше 300 000»: проблема переноса. Переменную часть, начисленную за текущий год, надо заплатить до 1 июля следующего года. ИП имеет право выбора, в каком году учесть этот взнос: в том году, за который он начислен, или когда наступает срок его уплаты.

  • Ошибка. Одна и та же сумма учитывается дважды — сначала в расчете аванса за год начисления, а затем еще раз в следующем году.

  • Как избежать. В 1С нужно четко фиксировать выбор периода — оформлять соответствующие операции, на основании которых эти взносы попадут в КУДиР. Какими операциями это отражается, подскажут специалисты по работе в 1С компании Scloud.

2. Задвоение сумм при переходе с периода на новый период. Часто возникает путаница со взносами на границе периодов. С зарплаты сотрудников, например, за июнь взносы начисляются в июне, но срок их уплаты наступает только в следующем месяце (июле).

  • Ошибка (для ИП с сотрудниками на «доходной» УСН): уменьшение налога/аванса на суммы начисленных взносов, но еще не уплаченных. Взносы за июнь можно будет учесть в качестве уменьшающей суммы аванса по УСН только в третьем квартале (июле), когда их перечисляют в бюджет (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

  • Решение. Следите за тем, как именно ваша программа 1С отражает начисление и уплату взносов за сотрудников при расчете налога/аванса по УСН. Не пытайтесь операциями, введенными вручную, сделать так, как вам хочется.

Постоянный контроль данных в КУДиР — ваш лучший помощник. Консультанты Scloud подскажут как настроить программу, чтобы все операции отображались корректно.

Отчетность по страховым взносам

Основные отчетные формы по взносам — это Расчет по страховым взносам (РСВ), подаваемый в ФНС, и Единая форма сведений (ЕФС-1), подаваемая в СФР.

1. Расчет по страховым взносам (РСВ) в 2025 году. С отчетности за 1 кв. 2025 года действует обновленная форма РСВ, в которую были внесены значительные изменения:

  • Прил. 1 раздела 2. Новая строка 041 для НКО на УСН.

  • Новое прил. 3.1 раздела 1. Для МСП, занятых обрабатывающим производством.

  • Новые коды тарифов — 29 и 31.

  • Расширился раздел 2 — для глав КФХ.

  • Подраздел 3.2.1 раздела 3. Новая строка 141 для выплат по ГПД. 

ИП без сотрудников не сдают РСВ.

2. Единая форма сведений (ЕФС-1) в 2025 году. Глобально форма осталась прежней, лишь некоторые разделы изменили свое содержание при сдаче отчета за 9 месяцев 2025 года.

  • Титульный лист. Теперь указывайте код страхователя.

  • Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой деятельности». В графе 5 нужно указывать вместе с должностью тип договора.

Страховые взносы и 1С: настройки, ошибки, контроль

Начисление, учет и отчетность по страховым взносам — это одна из «чувствительных» областей в работе бухгалтера. Применение единого тарифа, льгот для МСП, а также работа с ЕНС требуют от программ 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП постоянного обновления. 

Что меняется в релизах 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

Разработчики 1С не упускают ни одного изменения законодательства, связанного также и со страховыми взносами, и оперативно вносят изменения в релизы 1С. Задача пользователя — с выходом новых релизов обновить свои базы 1С, с чем и помогут специалисты Scloud. Клиенты же компании об этом не беспокоятся, обновление происходит без их участия.

Частые ошибки в 1С при работе со взносами.

Неправильная настройка или последовательность операций часто ведут к искажению данных в учете и отчетности. Возникают ошибки:

  • задвоение сумм на стыке отчетных периодов;

  • некорректное заполнение РСВ;

  • несоответствия в ЕФС-1.

Подробно, как исправить ошибки в программах, описано в статье.

Проверяйте себя

Чтобы быть уверенными в своих данных, проводите регулярно внутренние сверки.

  • Сверка по ОСВ. Это счет 69 — убедитесь, что кредитовый оборот (начисление) по всем субсчетам 69 (за исключением травматизма) равен общей сумме начисленных взносов, указанной в РСВ. Счет 68.90 (ЕНС) — проверьте, что суммы, подлежащие уплате или фактически уплаченные взносы, корректно отражены в корреспонденции со счетом 68.90.

  • Для ИП на УСН. Используйте КУДиР, проверяя, что в ней в строку уменьшения налога попадают только те суммы взносов, которые вы выбрали для вычета.

Практические советы для плательщиков

Чтобы 2025 год прошел без претензий от налоговой и СФР, придерживайтесь нескольких практических советов, которые помогут избежать распространенных ошибок в расчетах и отчетности.

Правильно работайте с ЕНС, чтобы избежать недоимки

С переходом на ЕНС основная сложность — отследить, какая часть ЕНП пошла на покрытие конкретного взноса. Для этого:

  • Подавайте Уведомления об исчисленных суммах вовремя. Срок — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Это касается ежемесячных авансовых платежей по взносам. Без уведомления налоговая не знает, какую сумму из ЕНП нужно списать на страховые взносы до момента сдачи РСВ.

  • Делайте платежи ЕНП заранее. Это исключит риски из-за задержек в банке или технических сбоев в работе ФНС.

  • Регулярно проводите сверку с ФНС. Это поможет вовремя увидеть, если ФНС неверно разнесла ваш платеж, и оперативно подать заявление об уточнении.

Советы для ИП на УСН: максимизируйте вычеты

Самая большая выгода для ИП на «упрощенке» на 6% — это возможность уменьшать налог на взносы.

  • Учитывайте фиксированные взносы с первого квартала. Не ждите конца года. Это позволяет легально отложить уплату налога до тех пор, пока не будет превышен лимит вычета.

  • Определитесь с 1% взносов. Решите, в каком году вы будете учитывать переменную часть взносов. Главное, что учет 1% должен быть отражен в программе 1С и в КУДиР только один раз.

Контроль тарифов МСП: избегайте ошибок в 1,5 МРОТ

Для субъектов МСП, применяющих льготный тариф 15%, важно следить за правильностью расчета порога 1,5 МРОТ.

  • Отражение МРОТ в 1С. Убедитесь, что после утверждения нового МРОТ на 2026 год ваша программа была обновлена, и пороговое значение 1,5 МРОТ автоматически изменилось.

  • Проверяйте реестр МСП. Право на льготу привязано к вашему нахождению в реестре МСП. Проверяйте свой статус, потому что исключение из реестра означает немедленный переход на общий тариф 30% с начала месяца исключения.

Внутренний контроль: сверка РСВ и ЕФС-1

Эти два отчета должны быть зеркальным отражением друг друга по многим показателям.

  • Количество застрахованных лиц. Количество физлиц в РСВ, по которым были начисления, должно сходиться с количеством физлиц в ЕФС-1. Небольшие расхождения могут быть из-за лиц по ГПД, но общая картина должна совпадать.

  • База для взносов. Если сдаете ЕФС-1 (Раздел 2) по травматизму, проверьте, чтобы база для начисления травматизма была равна общей базе для взносов в РСВ, за исключением выплат, не облагаемых взносами на травматизм.

Как произвести настройки в программе, где в ней выбирается тариф взносов, как указать льготы по взносам и проверить начисления по ним, по каким показателям сверить РСВ и ЕФС-1 — с этими и другими вопросами обратитесь к специалистам по работе в 1С компании Scloud.

Внимание к деталям

Успешная работа со страховыми взносами в 2025 и предстоящем 2026 годах требует постоянного внимания к деталям и законодательным изменениям. Следите за обновлением предельных баз и фиксированных взносов ИП, а также за новыми правилами льготы для МСП. Важнейший шаг — это своевременное обновление 1С, с чем вам помогут специалисты Scloud, а также регулярная внутренняя сверка отчетности (РСВ и ЕФС-1) и расчетов по ЕНС. Будьте внимательны: только так вы сможете избежать типичных ошибок и претензий от ФНС.

