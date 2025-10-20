Страховые взносы в 2025–2026 годах: расчет, отчетность и типичные ошибки в 1С

Общие правила уплаты и расчета страховых взносов

Каждый год приносит бухгалтерам и предпринимателям новые вызовы, и сфера страховых взносов — не исключение. После внедрения Единого налогового счета (ЕНС) и единого тарифа для большинства организаций и ИП правила уплаты взносов максимально унифицированы. Теперь все платежи за работников (пенсионное, медицинское, социальное страхование) объединяются в один, а расчеты идут по единой базе.

Единый тариф: базы и ставки

Ожидается, что первая часть базы для страховых взносов на 2026 год будет увеличена до 2 979 000 ₽. Если изменения примут, это найдет свое отражение в обновлениях программ 1С. Чтобы не пропустить этот момент, станьте пользователем облачной 1С от Scloud. Специалисты обновляют базы своих клиентов без их участия.

В 2025 году, как и раньше, база для начисления взносов делится на две части: одна часть — в рамках предельной базы, вторая - свыше нее. В первой части действует ставка на взносы 30%, а во второй — 15,1%. Изменился только размер предела, в 2025 году — это 2 759 000 ₽.

Фиксированные взносы для ИП

Для ИП, с сотрудниками или без, практически ничего не изменилось. Они уплачивают взносы за себя в виде фиксированной суммы. Изменился только ее размер: на 2025 год — 53 658 ₽, на 2026 год — 57 390 ₽. (ст. 430 НК). Только в 2025 году перенесли крайний срок уплаты с 31.12 на 28.12. А поскольку 28.12.2025 — выходной, он переносится на 29.12.2025. Этот фиксированный платеж ИП, независимо от того, есть у него доход или нет, должен внести в бюджет.

В случае с переносом срока уплаты с выходного дня на иной рабочий готовится изменение в п. 7 ст. 6.1 НК. Если изменения вступят в силу, то нужно будет платить налог/взнос не после выходного в первый рабочий день, а в ближайший рабочий перед выходным. Но пока, по проекту, это коснется только налогов. Возможно для взносов останется прежний порядок.