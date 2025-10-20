Страховые взносы в 2025–2026 годах: расчет, отчетность и типичные ошибки в 1С

Общие правила уплаты и расчета страховых взносов
Каждый год приносит бухгалтерам и предпринимателям новые вызовы, и сфера страховых взносов — не исключение. После внедрения Единого налогового счета (ЕНС) и единого тарифа для большинства организаций и ИП правила уплаты взносов максимально унифицированы. Теперь все платежи за работников (пенсионное, медицинское, социальное страхование) объединяются в один, а расчеты идут по единой базе.
Единый тариф: базы и ставки
В 2025 году, как и раньше, база для начисления взносов делится на две части: одна часть — в рамках предельной базы, вторая - свыше нее. В первой части действует ставка на взносы 30%, а во второй — 15,1%. Изменился только размер предела, в 2025 году — это 2 759 000 ₽.
Ожидается, что первая часть базы для страховых взносов на 2026 год будет увеличена до 2 979 000 ₽. Если изменения примут, это найдет свое отражение в обновлениях программ 1С. Чтобы не пропустить этот момент, станьте пользователем облачной 1С от Scloud. Специалисты обновляют базы своих клиентов без их участия.
Фиксированные взносы для ИП
Для ИП, с сотрудниками или без, практически ничего не изменилось. Они уплачивают взносы за себя в виде фиксированной суммы. Изменился только ее размер: на 2025 год — 53 658 ₽, на 2026 год — 57 390 ₽. (ст. 430 НК). Только в 2025 году перенесли крайний срок уплаты с 31.12 на 28.12. А поскольку 28.12.2025 — выходной, он переносится на 29.12.2025. Этот фиксированный платеж ИП, независимо от того, есть у него доход или нет, должен внести в бюджет.
В случае с переносом срока уплаты с выходного дня на иной рабочий готовится изменение в п. 7 ст. 6.1 НК. Если изменения вступят в силу, то нужно будет платить налог/взнос не после выходного в первый рабочий день, а в ближайший рабочий перед выходным. Но пока, по проекту, это коснется только налогов. Возможно для взносов останется прежний порядок.
Взносы с доходов свыше 300 000 ₽
Это касается ИП. Работая в течение года, отслеживайте свой доход. Как только он превысит 300 тыс. ₽, у ИП возникает обязанность — дополнительно заплатить 1% с суммы превышения (идет только на пенсионное страхование).
Формула расчета: дополнительный взнос = (Доход ИП за год − 300 000 ₽) × 1%.
Лимит. В 2025 году максимальная сумма такого взноса — 300 888 ₽, а в 2026 году она составит 321 818 ₽ (ст. 430 НК).
Срок уплаты. Платить можно начинать и в текущем году. Главное, чтобы вся сумма была внесена в бюджет до 1 июля следующего года. То есть взнос с дохода за 2025 год должен быть уплачен не позднее 01.07.2026. Тут пока никаких изменений не планируется.
Льготные тарифы для МСП: 15% вместо 30%
Малый и средний бизнес (МСП), включенный в соответствующий реестр ФНС, имеет право применять существенную льготу:
тариф 30% по страховым взносам применяется для порога начислений, равный 1,5 МРОТ. С 01.01.2025 этот порог повышен с 1 МРОТ до 1,5 МРОТ (ст. 427 НК).
все начисления сверх 1,5 МРОТ облагаются по пониженному тарифу 15%.
Обсуждаются возможные ограничения или отмена пониженного тарифа 15% для некоторых категорий МСП, чтобы оставить эту льготу только для приоритетных отраслей.
Если ваша компания пользуется этой льготой, следите за законопроектами в конце 2025 — начале 2026 года. Вам может потребоваться оперативное обновление программы 1С. В этом помогут специалисты Scloud. Тут роли не играет — типовая у вас конфигурация или доработанная.
Страховые взносы и УСН: правила уменьшения налога
Для предпринимателей на «доходной» УСН (6%) страховые взносы — это инструмент для законного снижения налоговой нагрузки.
Что можно учитывать в вычетах
Вне зависимости от того, есть у ИП сотрудники или нет, в уменьшение налога/аванса по УСН можно включить следующие суммы, подлежащие уплате в текущем налоговом периоде:
фиксированные взносы ИП за себя (за 2025 год это 53 658 ₽);
доп. взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽;
взносы за наемных сотрудников (по единому тарифу и на травматизм).
Ключевое правило: ИП на «доходной» УСН уменьшают налог на взносы «за себя» и доп. взносы вне зависимости от факта их уплаты. А вот взносы за наемных работников берут в расчет уменьшения налога только если они уплачены в периоде, за который считаете налог/авансовый платеж (ст. 346.21 НК).
Для ИП и ООО на доходно–расходной УСН: страховые взносы за работников не уменьшают налог, а просто включаются в состав расходов (п. 1 ст. 346.16 НК).
Лимиты для ИП без сотрудников и с сотрудниками
Налоговый кодекс устанавливает разные ограничения на размер вычета в зависимости от наличия наемного персонала.
Категория ИП
Что включается в вычет
Лимит уменьшения налога
Без сотрудников
Взносы ИП за себя (фиксированная и переменная части)
100%
С сотрудниками
Взносы ИП за себя + Взносы за персонал
50%
Получается, что работая только на себя и не предоставляя работу другим, ИП может за счет страховых взносов свести к нулю налог, который должен заплатить.
Типичные ошибки
Несмотря на упрощение правил, при учете взносов возникают ошибки.
1. Учет взносов «свыше 300 000»: проблема переноса. Переменную часть, начисленную за текущий год, надо заплатить до 1 июля следующего года. ИП имеет право выбора, в каком году учесть этот взнос: в том году, за который он начислен, или когда наступает срок его уплаты.
Ошибка. Одна и та же сумма учитывается дважды — сначала в расчете аванса за год начисления, а затем еще раз в следующем году.
Как избежать. В 1С нужно четко фиксировать выбор периода — оформлять соответствующие операции, на основании которых эти взносы попадут в КУДиР. Какими операциями это отражается, подскажут специалисты по работе в 1С компании Scloud.
2. Задвоение сумм при переходе с периода на новый период. Часто возникает путаница со взносами на границе периодов. С зарплаты сотрудников, например, за июнь взносы начисляются в июне, но срок их уплаты наступает только в следующем месяце (июле).
Ошибка (для ИП с сотрудниками на «доходной» УСН): уменьшение налога/аванса на суммы начисленных взносов, но еще не уплаченных. Взносы за июнь можно будет учесть в качестве уменьшающей суммы аванса по УСН только в третьем квартале (июле), когда их перечисляют в бюджет (п. 3.1 ст. 346.21 НК).
Решение. Следите за тем, как именно ваша программа 1С отражает начисление и уплату взносов за сотрудников при расчете налога/аванса по УСН. Не пытайтесь операциями, введенными вручную, сделать так, как вам хочется.
Постоянный контроль данных в КУДиР — ваш лучший помощник. Консультанты Scloud подскажут как настроить программу, чтобы все операции отображались корректно.
Отчетность по страховым взносам
Основные отчетные формы по взносам — это Расчет по страховым взносам (РСВ), подаваемый в ФНС, и Единая форма сведений (ЕФС-1), подаваемая в СФР.
1. Расчет по страховым взносам (РСВ) в 2025 году. С отчетности за 1 кв. 2025 года действует обновленная форма РСВ, в которую были внесены значительные изменения:
Прил. 1 раздела 2. Новая строка 041 для НКО на УСН.
Новое прил. 3.1 раздела 1. Для МСП, занятых обрабатывающим производством.
Новые коды тарифов — 29 и 31.
Расширился раздел 2 — для глав КФХ.
Подраздел 3.2.1 раздела 3. Новая строка 141 для выплат по ГПД.
ИП без сотрудников не сдают РСВ.
2. Единая форма сведений (ЕФС-1) в 2025 году. Глобально форма осталась прежней, лишь некоторые разделы изменили свое содержание при сдаче отчета за 9 месяцев 2025 года.
Титульный лист. Теперь указывайте код страхователя.
Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой деятельности». В графе 5 нужно указывать вместе с должностью тип договора.
Страховые взносы и 1С: настройки, ошибки, контроль
Начисление, учет и отчетность по страховым взносам — это одна из «чувствительных» областей в работе бухгалтера. Применение единого тарифа, льгот для МСП, а также работа с ЕНС требуют от программ 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП постоянного обновления.
Что меняется в релизах 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Разработчики 1С не упускают ни одного изменения законодательства, связанного также и со страховыми взносами, и оперативно вносят изменения в релизы 1С. Задача пользователя — с выходом новых релизов обновить свои базы 1С, с чем и помогут специалисты Scloud. Клиенты же компании об этом не беспокоятся, обновление происходит без их участия.
Частые ошибки в 1С при работе со взносами.
Неправильная настройка или последовательность операций часто ведут к искажению данных в учете и отчетности. Возникают ошибки:
Подробно, как исправить ошибки в программах, описано в статье.
Проверяйте себя
Чтобы быть уверенными в своих данных, проводите регулярно внутренние сверки.
Сверка по ОСВ. Это счет 69 — убедитесь, что кредитовый оборот (начисление) по всем субсчетам 69 (за исключением травматизма) равен общей сумме начисленных взносов, указанной в РСВ. Счет 68.90 (ЕНС) — проверьте, что суммы, подлежащие уплате или фактически уплаченные взносы, корректно отражены в корреспонденции со счетом 68.90.
Для ИП на УСН. Используйте КУДиР, проверяя, что в ней в строку уменьшения налога попадают только те суммы взносов, которые вы выбрали для вычета.
Практические советы для плательщиков
Чтобы 2025 год прошел без претензий от налоговой и СФР, придерживайтесь нескольких практических советов, которые помогут избежать распространенных ошибок в расчетах и отчетности.
Правильно работайте с ЕНС, чтобы избежать недоимки
С переходом на ЕНС основная сложность — отследить, какая часть ЕНП пошла на покрытие конкретного взноса. Для этого:
Подавайте Уведомления об исчисленных суммах вовремя. Срок — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Это касается ежемесячных авансовых платежей по взносам. Без уведомления налоговая не знает, какую сумму из ЕНП нужно списать на страховые взносы до момента сдачи РСВ.
Делайте платежи ЕНП заранее. Это исключит риски из-за задержек в банке или технических сбоев в работе ФНС.
Регулярно проводите сверку с ФНС. Это поможет вовремя увидеть, если ФНС неверно разнесла ваш платеж, и оперативно подать заявление об уточнении.
Советы для ИП на УСН: максимизируйте вычеты
Самая большая выгода для ИП на «упрощенке» на 6% — это возможность уменьшать налог на взносы.
Учитывайте фиксированные взносы с первого квартала. Не ждите конца года. Это позволяет легально отложить уплату налога до тех пор, пока не будет превышен лимит вычета.
Определитесь с 1% взносов. Решите, в каком году вы будете учитывать переменную часть взносов. Главное, что учет 1% должен быть отражен в программе 1С и в КУДиР только один раз.
Контроль тарифов МСП: избегайте ошибок в 1,5 МРОТ
Для субъектов МСП, применяющих льготный тариф 15%, важно следить за правильностью расчета порога 1,5 МРОТ.
Отражение МРОТ в 1С. Убедитесь, что после утверждения нового МРОТ на 2026 год ваша программа была обновлена, и пороговое значение 1,5 МРОТ автоматически изменилось.
Проверяйте реестр МСП. Право на льготу привязано к вашему нахождению в реестре МСП. Проверяйте свой статус, потому что исключение из реестра означает немедленный переход на общий тариф 30% с начала месяца исключения.
Внутренний контроль: сверка РСВ и ЕФС-1
Эти два отчета должны быть зеркальным отражением друг друга по многим показателям.
Количество застрахованных лиц. Количество физлиц в РСВ, по которым были начисления, должно сходиться с количеством физлиц в ЕФС-1. Небольшие расхождения могут быть из-за лиц по ГПД, но общая картина должна совпадать.
База для взносов. Если сдаете ЕФС-1 (Раздел 2) по травматизму, проверьте, чтобы база для начисления травматизма была равна общей базе для взносов в РСВ, за исключением выплат, не облагаемых взносами на травматизм.
Как произвести настройки в программе, где в ней выбирается тариф взносов, как указать льготы по взносам и проверить начисления по ним, по каким показателям сверить РСВ и ЕФС-1 — с этими и другими вопросами обратитесь к специалистам по работе в 1С компании Scloud.
Внимание к деталям
Успешная работа со страховыми взносами в 2025 и предстоящем 2026 годах требует постоянного внимания к деталям и законодательным изменениям. Следите за обновлением предельных баз и фиксированных взносов ИП, а также за новыми правилами льготы для МСП. Важнейший шаг — это своевременное обновление 1С, с чем вам помогут специалисты Scloud, а также регулярная внутренняя сверка отчетности (РСВ и ЕФС-1) и расчетов по ЕНС. Будьте внимательны: только так вы сможете избежать типичных ошибок и претензий от ФНС.
