Прощайте, проблемы с печатью УПД: найдено простое решение

Главные проблемы при печати УПД и как с ними справиться

Если вы решили действовать своими силами, статья поможет в этом. Рассмотрим частые проблемы, которые возникают, когда документ уже готов, и дадим решения: от простых ошибок в заполнении до сбоев в настройках вашей программы.

Вы проверили : УПД заполнен правильно, все нужные реквизиты на месте. Но нажатие кнопки «Печать» по-прежнему не дает результата. В этой ситуации у вас есть два варианта: либо обратиться к специалистам по работе в 1С за консультацией, либо попробовать найти причину самостоятельно.

Проблемы из-за некорректно заполненных данных

Когда вы даете команду «Печать», а документ не формируется или выглядит некорректно, ваш первый шаг — вернуться к исходному УПД и тщательно проверить, все ли поля заполнены верно. Поверьте, в большинстве случаев причина кроется не в технических сбоях, а именно в ошибках, допущенных при вводе информации.

1. Внимательная проверка данных. Самая распространенная причина отказа в печати УПД при работе на ОСНО — это несформированный Сф. Программа 1С, как правило, указывает на этот недочет. Проверьте, что переключатель «УПД» внизу документа находится в нужном положении.

Предупреждение о том, что не сформирован Сф в 1С:Бухгалтерия

После того как вы оформите Сф, универсальный документ сразу можно будет распечатать. Если же активировать переключатель сразу (поставить его справа), программа сделает Сф за вас автоматически, и печать УПД будет доступна без промедления. Кроме того, убедитесь, что даты и номера в документе верны, а числовые суммы не содержат ошибок и лишних символов.

2. «Скрытые» ошибки в УПД, о которых мало кто думает. Бывает, что трудности возникают из-за тех разделов документа, которые мы считаем второстепенными. Эти незаметные ошибки часто сбивают с толку. На какие же неочевидные пункты нужно обратить самое пристальное внимание.

НДС отсутствует в печатной форме. Покупатель поставил товар на учет, но, обнаружив брак, инициировал возврат поставщику, формирует документ «Возврат товара поставщику» и запускает печать УПД. Результат: в распечатанном УПД нет суммы НДС, хотя в базе все данные по этому налогу указаны четко.

Документ «Возврат товара поставщику» с указанием ставки НДС в 1С:Бухгалтерия

УПД по документу «Возврат товара поставщику» с признаком 2 без указанием ставки НДС в 1С:Бухгалтерия

Все идет по плану. Когда возвращаете товар, ответственность за корректировку лежит на поставщике (он выписывает корректировочный Сф). В связи с этим покупатель для оформления этого действия может распечатать или накладную ТОРГ-12, или использовать печатную форму УПД со статусом 2. Обратите внимание, что в УПД со вторым статусом НДС не указывается.

Данные грузополучателя не отображаются. Причина проста: если это поле было оставлено пустым в документе реализации, то и в УПД оно не попадет. Поэтому убедитесь, что вы внесли всю необходимую информацию о грузополучателе, если он является отдельным от покупателя лицом.

Заполнение реквизитов по доставке в документе «Реализация товаров» в 1С:Бухгалтерия

Обратите внимание на нижнюю часть документа «Реализация», где расположены две кликабельные ссылки: «Реквизиты печатных форм и ЭДО» и «Доставка». Рекомендуем перейти по каждой из них и убедиться, что все обязательные данные там внесены. Часто сбои в печати происходят из-за пропущенных реквизитов в этих разделах.

Пропала фраза «Без НДС». Компания, не являющаяся плательщиком НДС, создает документ отгрузки, где в строке «% НДС» указано «Без НДС». Но в печатной форме УПД эта надпись не появляется. Причина — данная строка относится к форме Сф. В УПД со статусом 2 данные поля разрешено не заполнять, и вместо текста там будет стоять прочерк.

Запись «Без НДС» в документе «Реализация услуг» в 1С:Бухгалтерия

Отсутствие записи «Без НДС» в УПД по документу «Реализация услуг» в 1С:Бухгалтерия

Если вам нужно, чтобы запись «Без НДС» обязательно отображалась в печатной форме УПД, внесите изменения в Макет печатной формы документа.

Разная стоимость в УПД и документе реализации. Хорошая новость: ошибки в данных нет. Причина кроется в вашем выборе метода отображения НДС — сверху цены или внутри общей суммы. Переключатель, который это регулирует, находится в виде активной ссылки в «шапке» документа «Реализация товаров».

Стоимость, включая НДС, в документе «Реализация товаров» (НДС указан — в сумме) в 1С:Бухгалтерия

Стоимость, не включая НДС, в УПД по документу «Реализация товаров» (НДС указан — в сумме) в 1С:Бухгалтерия

Когда в настройках стоит «НДС в сумме», вы обязательно увидите расхождение в стоимости между исходным документом и распечатанным УПД. Это объясняется тем, что в УПД (в графе 5) указывается чистая стоимость, не облагаемая налогом. Если же выбрать опцию «НДС сверху», то стоимость будет отображаться одинаково.