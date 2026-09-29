Почему 1С сама просит 8 тысяч: все про новые взносы за директора с МРОТ в 2026 году

Новая финансовая реальность для «нулевок»
Раньше сценарий приостановки бизнеса был простым и привычным: собственник ставит проекты на паузу, отправляет руководителя в отпуск за свой счет, а бухгалтер со спокойной душой сдает нулевую отчетность. Нервы в порядке, лишних трат нет, компания спокойно ждет лучших времен. С 2026 года этот проверенный годами механизм окончательно остался в прошлом. Сегодня за сам факт записи о директоре в ЕГРЮЛ компаниям приходится ежемесячно отчислять государству взносы по минимальному тарифу.
Новые правила исчисления взносов с МРОТ действуют уже больше полугода, и инспекторы активно проверяют отчетность. Не спешите хвататься за голову и пугать руководство мрачными прогнозами. Да, налоговые изменения прибавили работы, но это не катастрофа. В этой статье мы разберем все законодательные тонкости, оценим реальную математику расходов и поможем выбрать вам безопасный путь, который защитит компанию от доначислений и штрафов.
Почему простая «заморозка» ООО с 2026 года стала платной
Практика сдавать «нулевки» по простаивающим ООО закончилась. Сегодня для ФНС аргументы об отпуске за свой счет больше не работают: есть запись о директоре в ЕГРЮЛ — будьте добры перечислить взносы с МРОТ. Все довольны, расходов ноль — эта формула осталась в прошлом. Государство фактически перевело все коммерческие юрлица на обязательную «абонентскую плату».
Эволюция правил
Эра «до 2026 года»
Новая реальность 2026 года
Логика. Нет выручки и движения по счету — не начисляем зарплату — платим ровно 0 рублей взносов
Логика. Запись о директоре есть в ЕГРЮЛ — значит, функция выполняется — извольте внести хотя бы минимум по закону
Наши привычные трюки. Отпуск за свой счет на полгода или символические 0,1 ставки для «красоты»
Суровая реальность. Отпуск без содержания и микроставки больше не спасают от обязательных платежей
Итог. Настоящий практически «нулевой» баланс без единой копейки расходов на содержание фирмы
Итог. Автоматический счет от государства просто за факт существования ООО
Когда же руководитель придет к с вопросом: «Откуда в пустой компании взялись долги перед ФНС?», в разговоре с ним вам помогут конкретные нормы.
Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 — именно он изменил правила НК РФ (п. 1 ст. 421) и обязал считать взносы за директора не ниже МРОТ.
Закон № 429-ФЗ от 28.11.2025 — им утвердили планку федерального МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.
При стандартном тарифе взносов 30% простая «заморозка» ООО обойдется компании ровно в 8 127,90 руб./мес. (а это почти 97 534,80 рублей в год просто отдать государству). Скрыть эту сумму или сдать «нулевку» по взносам не получится — программа ФНС просто не пропустит такой расчет.
Зачем налоговая пошла на этот шаг
Наверняка в действующих компаниях, а особенно во вновь создаваемых, у директора первая реакция — это возмущение: «За что я должен платить, если компания ничего не зарабатывает?». Тут бухгалтеру важно объяснить руководителю саму философию контролеров. Налоговики и Минфин смотрят на бизнес совсем иначе, чем предприниматели. Давайте сравним, как эту ситуацию видят собственники и как на нее смотрят проверяющие.
Два взгляда на один вопрос
Критерий сравнения
Позиция бизнеса
Позиция Минфина и ФНС
Оценка реальной активности компании
«Нет клиентов и денег — нет работы».
Счет пустой, зарплата не начисляется, директор ушел в отпуск за свой счет и просто ждет лучших времен
«Есть регистрация — есть работа».
Сдаются декларации, подписываются отчеты, числится адрес. Значит, функция руководителя выполняется непрерывно
Оптимизация расходов на страховые взносы
«Экономим на отпуске без содержания».
Оформляем отпуск или 0,1 ставки, чтобы легально не платить лишние взносы
«Бесплатного управления не бывает».
Отказ от зарплаты — лишь способ уйти от налогов. Взносы с МРОТ заплатят все коммерческие ООО
Государство нашло способ закрыть популярную лазейку, когда в реальном бизнесе руководству выплаты маскировали «серыми» доходами под видом дивидендов или займов, которые взносами не облагаются. Теперь по закону, при любом раскладе, с базы в МРОТ придется заплатить взносы.
Официальная позиция. Если нужно быстро дать аргументированный ответ на совещании, ссылайтесь на официальные документы.
Пункт 1 ст. 421 НК РФ — прямо обязывает исчислять минимальную базу по страховым взносам исходя из федерального МРОТ за весь период, пока человек находится в статусе руководителя.
Письмо Минтруда РФ от 23.06.2022 № 14-1/ООГ-4149 — разъясняет, что единственный учредитель вправе не начислять себе зарплату, так как трудовой договор с самим собой не заключается.
Письмо Минфина от 17.12.2025 № 03-15-05/122955 — подтверждает, что временное отсутствие руководителя на рабочем месте (отпуск, больничный, отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком) не снижает облагаемую базу — если итоговые доходы за месяц ниже МРОТ, взносы доначисляются до установленного минимума.
Письмо ФНС России от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ — налоговая дает пояснения инспекциям на местах: взносы с МРОТ считаются с даты внесения записи о директоре в ЕГРЮЛ и до момента его исключения, независимо от наличия трудового договора или реальных начислений.
Совместительство не спасает. Если один и тот же человек числится директором в трех разных фирмах, правило МРОТ сработает автономно для каждого юрлица. То, что за него уже платят взносы с полной зарплаты по основному месту работы, не освобождает остальные компании из ЕГРЮЛ от минимального платежа.
Обладатели льготы. Из каждого правила есть исключения. Разберем, кто абсолютно легально освобожден от новых расходов
Кто избежал обязательного платежа с МРОТ
Категория компании / Руководителя
Почему новые расходы пройдут мимо
Компании на АУСН
Здесь ставка взносов в ФНС — ровно 0%. Сколько ни умножай МРОТ на ноль, все равно получишь ноль (платить нужно только символический взнос на травматизм. В 2026 — 2 959 руб. в год)
Некоммерческие организации (НКО)
Законодатели решили не трогать общественников. Главное, чтобы в ЕГРЮЛ статус компании был — некоммерческая (нет цели извлечь прибыль)
Внешний управляющий в статусе ИП
Руководить фирмой пригласили предпринимателя по договору управления. ИП сам платит за себя свои фиксированные взносы, поэтому юрлицо налоговикам ничего не должно
Мобилизованные руководители
Если директора призвали на службу, все трудовые обязанности и начисления легально замораживаются — страховой «счетчик» в ФНС на это время отключается
Ситуация — несколько руководителей. Если в выписке ЕГРЮЛ компании числятся сразу два директора (например, Генеральный и Исполнительный), минимальный взнос с МРОТ придется платить за каждого из них отдельно.
Для всех остальных коммерческих ООО альтернативы нет: если вы числитесь в ЕГРЮЛ и не относитесь к льготникам, минимальный взнос с МРОТ придется платить ежемесячно. Запутались в требованиях ФНС или не знаете, как безопасно перестроиться? Эксперты Scloud помогут настроить учет по всем нормам законодательства.
Математика решений: 3 сценария для руководителя
Главная задача бухгалтера в общении с руководителем — показать цифры. Когда директор видит не просто абстрактную норму закона, а конкретную сумму в рублях, разговор быстро переходит из эмоциональной плоскости в практическую. Давайте посчитаем, во сколько теперь обходится содержание «нажатой на паузу» компании и какие варианты действий есть у бизнеса.
Простая арифметика 2026 года: базовые цифры. Минимальная база для расчета взносов, привязанная к МРОТ, — 27 093 руб./мес. В зависимости от вашей ставки страховых взносов ежемесячный «минимальный чек» для компании составит:
при общем тарифе 30%: 27 093 х 30% = 8 127,90 руб./мес. (или 97 534,80 руб./год);
при пониженном тарифе 15% (например, для ИТ-компаний: 27 093 х 15% = 4 063,95 руб./мес. (или 48 767,40 руб./год);
субъекты МСП (для выплат в пределах 1,5 МРОТ — ставка 30%): так как базовая планка из МРОТ целиком находится внутри лимита в 1,5 МРОТ, к ней применяется стандартный тариф 30% — 8 127,90 руб./мес.;
АУСН (тариф 0%): 27 093 х 0% = 0 руб.
Важно. Для расчета берется строго базовый федеральный МРОТ на начало года. Даже если компания работает в регионе с повышенным местным МРОТ или действующими районными коэффициентами, они к этой минимальной базе не применяются.
Три пути для владельца бизнеса. Чтобы помочь директору принять взвешенное решение, разложим возможные сценарии по полочкам.
Сравнительный анализ
Параметр
Сценарий А: Пассивный («Платим за воздух»)
Сценарий Б: Рациональный («Легализация МРОТ»)
Сценарий В: Радикальный («Перестройка структуры»)
Суть решения
Оставить директора в отпуске за свой счет (или на 0,1 ставки) и просто доплачивать обязательные взносы с МРОТ
Официально начислить директору зарплату не ниже МРОТ за полный рабочий месяц
Закрыть «пустышку», перевести компанию на АУСН (0% взносов) или работать через ИП
Расходы на взносы (при 30%)
8 127,90 руб. в месяц
8 127,90 руб. в месяц
0 руб. (или только фиксированные взносы ИП)
Что получает директор на руки
0 руб.
23 571 руб. (МРОТ минус НДФЛ 13%)
Реальный доход от бизнеса или легальное получение дохода собственником через ИП
Плюсы сценария
Не нужно оформлять выплату зарплаты и искать деньги на НДФЛ
Нагрузка по взносам ровно та же, но деньги не «сгорают» — директор получает чистый доход и страховой стаж
Полное избавление от бессмысленных ежемесячных трат на содержание ООО
Главный минус
Деньги уходят в бюджет вчистую, а руководитель лично не получает ни копейки дохода
Требуется платить НДФЛ (3 522 руб. в месяц) и регулярно перечислять зарплату
Процедура ликвидации занимает время (от 3.5 месяцев), а переход на АУСН возможен с нового года
Как донести эту информацию директору. Бухгалтеру важно не просто поставить руководство перед фактом новых расходов, но и предложить готовые варианты решений под текущие планы компании. Опираться можно на простую логику.
Если ООО планирует «оживать» в ближайшие месяцы. Выбирайте Сценарий Б. Увеличивать нагрузку по взносам все равно придется, так пусть эти деньги работают на руководителя — идут ему в официальный доход, формируют пенсионные баллы и закрывают вопросы ФНС.
Если фирма создавалась «на всякий случай» и простаивает годами. Выбирайте Сценарий В. Платить почти 100 тысяч рублей в год за неработающее юрлицо — сомнительная экономия. Проще закрыть ООО и при необходимости открыть новое.
Технический контраст: старая 1С и новые настройки 2026 года
Когда с теорией и цифрами все понятно, возникает самый главный бухгалтерский вопрос: «А как все это теперь проводить в программе?». Раньше алгоритм был предельно прост: нет начислений по сотруднику — документ «Начисление зарплаты» не трогается, строчки со страховыми взносами пустые, отчетность сдается «нулевая». С 2026 года привычная логика программы кардинально меняется.
Изменения в алгоритмах 1С
Суть
Как 1С работала раньше
Как 1С работает по правилам 2026 года
Принцип
«Нет дохода — нет взносов». Если директору начислено 0 рублей, программа выдавала 0 рублей взносов
«Контроль МРОТ за статус ЕИО (единоличный исполнительный орган)». Программа проверяет статус руководителя в кадровых данных
Результат
Пустые строки в расчете страховых взносов и нулевой РСВ
Даже при отсутствии зарплаты 1С автоматически рассчитывает взносы с базы 27 093 рубля
Главный технический подвох: неполный месяц. Это важная деталь, на которой часто спотыкаются: как считать взносы, если директор вступил в должность или сложил полномочия в середине месяца? Согласно абзацу 2 п. 1 статьи 421 НК РФ, минимальная база из МРОТ в таком случае определяется пропорционально календарным дням исполнения полномочий по ЕГРЮЛ.
Пример. Директора внесли в ЕГРЮЛ 15-го числа месяца, в котором 30 дней. Он пробыл в статусе ЕИО 16 дней.
База для взносов составит: 27 093 / 30 х 16 = 14 449,60 руб.
Взносы (при 30%): 14 449,60 х 30% = 4 334,88 руб.
Не путайте отпуск с неполным месяцем. Пропорциональный срез базы из МРОТ работает только при смене или отмене полномочий в ЕГРЮЛ. Если же директор весь месяц пробыл на больничном или в отпуске без сохранения зарплаты, база не уменьшается — 1С все равно посчитает взносы с полного МРОТ.
Современные конфигурации 1С умеют делать этот расчет автоматически, но только при правильном заполнении кадровых документов и статуса ЕИО. А встроенный сервис проверки 1С перед отправкой РСВ теперь работает как строгий страж. Если база по руководителю в отчете окажется ниже федерального МРОТ, программа выдаст предупреждение или ошибку. Сдать отчетность «по-старому» и не заметить отклонения система просто не позволит.
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Итоги: как жить с новыми правилами 2026 года
Правила взносов с МРОТ действуют уже почти три квартала, и эпопея с «бесплатными нулевками» окончательно закрыта. Сегодня запись о директоре в ЕГРЮЛ — это безусловный поворот к регулярным платежам, и налоговая активно доначисляет взносы за весь прошедший период. Задача бухгалтера — наглядно показать руководителю цифры и помочь с выбором: ликвидация ООО, переход на АУСН или официальная выплата МРОТ.
Ответы на частые вопросы
Может ли директор–единственный учредитель работать вообще без трудового договора, чтобы не платить взносы?
Нет, не получится. Даже при отсутствии подписанного трудового договора статус единоличного руководителя зафиксирован в ЕГРЮЛ, что по новым правилам автоматически обязывает ООО начислять взносы с МРОТ.
Что будет, если у компании нет денег на расчетном счете для уплаты этих взносов?
Налоговая зафиксирует недоимку, начнет начислять пени и со временем заблокирует счет. В конечном счете ФНС может принудительно обнулить долг за счет личных средств учредителя или инициировать процедуру исключения ООО из реестра.
Если директор параллельно работает в другой фирме на полную ставку, освобождает ли это «нулевую» компанию от платежей?
Не освобождает. Обязанность платить минимальный взнос с МРОТ привязана к конкретному юридическому лицу и его записи в ЕГРЮЛ, поэтому совмещение в других организациях здесь значения не имеет.
Повлияют ли минимальные взносы с МРОТ на будущую пенсию и декретные выплаты директора?
Да, скажутся позитивно. Поскольку за руководителя ежемесячно перечисляются страховые взносы, у него идет официально подтвержденный страховой стаж и начисляются пенсионные коэффициенты (ИПК), а также формируется право на пособия.
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