Почему 1С сама просит 8 тысяч: все про новые взносы за директора с МРОТ в 2026 году

Зачем налоговая пошла на этот шаг

Наверняка в действующих компаниях, а особенно во вновь создаваемых, у директора первая реакция — это возмущение: «За что я должен платить, если компания ничего не зарабатывает?». Тут бухгалтеру важно объяснить руководителю саму философию контролеров. Налоговики и Минфин смотрят на бизнес совсем иначе, чем предприниматели. Давайте сравним, как эту ситуацию видят собственники и как на нее смотрят проверяющие.

Два взгляда на один вопрос

Критерий сравнения Позиция бизнеса Позиция Минфина и ФНС Оценка реальной активности компании «Нет клиентов и денег — нет работы». Счет пустой, зарплата не начисляется, директор ушел в отпуск за свой счет и просто ждет лучших времен «Есть регистрация — есть работа». Сдаются декларации, подписываются отчеты, числится адрес. Значит, функция руководителя выполняется непрерывно Оптимизация расходов на страховые взносы «Экономим на отпуске без содержания». Оформляем отпуск или 0,1 ставки, чтобы легально не платить лишние взносы «Бесплатного управления не бывает». Отказ от зарплаты — лишь способ уйти от налогов. Взносы с МРОТ заплатят все коммерческие ООО

Государство нашло способ закрыть популярную лазейку, когда в реальном бизнесе руководству выплаты маскировали «серыми» доходами под видом дивидендов или займов, которые взносами не облагаются. Теперь по закону, при любом раскладе, с базы в МРОТ придется заплатить взносы.

Официальная позиция. Если нужно быстро дать аргументированный ответ на совещании, ссылайтесь на официальные документы.

Пункт 1 ст. 421 НК РФ — прямо обязывает исчислять минимальную базу по страховым взносам исходя из федерального МРОТ за весь период, пока человек находится в статусе руководителя.

Письмо Минтруда РФ от 23.06.2022 № 14-1/ООГ-4149 — разъясняет, что единственный учредитель вправе не начислять себе зарплату, так как трудовой договор с самим собой не заключается.

Письмо Минфина от 17.12.2025 № 03-15-05/122955 — подтверждает, что временное отсутствие руководителя на рабочем месте (отпуск, больничный, отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком) не снижает облагаемую базу — если итоговые доходы за месяц ниже МРОТ, взносы доначисляются до установленного минимума.

Письмо ФНС России от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ — налоговая дает пояснения инспекциям на местах: взносы с МРОТ считаются с даты внесения записи о директоре в ЕГРЮЛ и до момента его исключения, независимо от наличия трудового договора или реальных начислений.

Совместительство не спасает. Если один и тот же человек числится директором в трех разных фирмах, правило МРОТ сработает автономно для каждого юрлица. То, что за него уже платят взносы с полной зарплаты по основному месту работы, не освобождает остальные компании из ЕГРЮЛ от минимального платежа.

Обладатели льготы. Из каждого правила есть исключения. Разберем, кто абсолютно легально освобожден от новых расходов

Кто избежал обязательного платежа с МРОТ

Категория компании / Руководителя Почему новые расходы пройдут мимо Компании на АУСН Здесь ставка взносов в ФНС — ровно 0%. Сколько ни умножай МРОТ на ноль, все равно получишь ноль (платить нужно только символический взнос на травматизм. В 2026 — 2 959 руб. в год) Некоммерческие организации (НКО) Законодатели решили не трогать общественников. Главное, чтобы в ЕГРЮЛ статус компании был — некоммерческая (нет цели извлечь прибыль) Внешний управляющий в статусе ИП Руководить фирмой пригласили предпринимателя по договору управления. ИП сам платит за себя свои фиксированные взносы, поэтому юрлицо налоговикам ничего не должно Мобилизованные руководители Если директора призвали на службу, все трудовые обязанности и начисления легально замораживаются — страховой «счетчик» в ФНС на это время отключается

Ситуация — несколько руководителей. Если в выписке ЕГРЮЛ компании числятся сразу два директора (например, Генеральный и Исполнительный), минимальный взнос с МРОТ придется платить за каждого из них отдельно.

Для всех остальных коммерческих ООО альтернативы нет: если вы числитесь в ЕГРЮЛ и не относитесь к льготникам, минимальный взнос с МРОТ придется платить ежемесячно. Запутались в требованиях ФНС или не знаете, как безопасно перестроиться? Эксперты Scloud помогут настроить учет по всем нормам законодательства.