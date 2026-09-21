С чего начать внедрение 1С:ERP в 2026-2027 годах: подготовка и рекомендации 

Моделирование бизнес-процессов до автоматизации

Еще один важный этап, который компания должна пройти перед внедрением 1С:ERP, — разобраться в том, как процессы устроены сейчас и как должны быть устроены после изменений.

В этом помогает моделирование. Без него разные подразделения могут по-разному представлять один и тот же процесс. В этом случае требования начинают появляться уже во время настройки и тестирования системы. Есть также риск, что в новую ERP перейдут лишние согласования, дублирующие операции и правила, которые мешали работе и раньше. В результате может потребоваться больше доработок, а сроки проекта увеличатся.

Моделирование бизнес-процессов состоит из следующих этапов:

Этап Что делаем Диагностика и определение периметра Устанавливаем цели проекта, ключевые процессы, участников и ожидаемый результат Описание AS IS — «как есть» Определяем фактический порядок работы: роли, документы, решения, ограничения и проблемные зоны Анализ проблем и разрывов Находим дублирование функций, лишние согласования, неэффективные операции и слабые места Проектирование TO BE — «как будет» Формируем целевую модель работы после изменений и автоматизации Требования к автоматизации Определяем, что должна поддерживать система, какие нужны данные и где достаточно типового функционала Передача в проект внедрения Готовим материалы для выбора решения, разработки ТЗ и запуска следующего этапа

После диагностики специалисты Smart Process начинают описание процессов по модели AS IS — «как есть». На интервью с ключевыми участниками разбираемся в том, как фактически устроена работа, какие используются документы, как передается информация и принимаются решения. Это важно, потому что реальные процессы зачастую отличаются от регламентов.

Затем моделируем процесс «TO BE» — «как будет». Здесь проектируется порядок работы, который компания сможет реально внедрить и поддерживать.

После согласования TO BE уже сопоставляются требования с возможностями системы и проводится ревизия действующей конфигурации. При этом часто выясняется, что за годы работы в ней накопились доработки, отчеты и обмены, часть которых уже потеряла актуальность. Бывает, что функции, ради которых когда-то дорабатывали УПП, уже входят в типовые возможности современной 1С:ERP (адресное хранение на складе, входной контроль качества).

Например, на одном из проектов при переходе с УПП ревизия показала, что около трети доработок дублируют типовой функционал 1С:ERP, а часть отчетов не открывалась годами — их просто исключили из переноса, что сократило объем работ и бюджет.

В итоге становится понятно, где подойдет типовой функционал 1С:ERP, а где действительно потребуются изменения или интеграции. Без этой работы обоснованно оценить будущий объем доработок намного сложнее.

По итогам моделирования вы получите:

согласованные модели процессов AS IS и TO BE;

перечень имеющихся проблем;

требования к автоматизации;

понимание функциональных разрывов;

материалы для подготовки ТЗ и дорожной карты внедрения.