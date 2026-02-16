Как оплачивается однодневная командировка в 2026 году

Как оформить однодневную командировку в 2026 году

Для оформления командировок в 2026 году стоит руководствоваться постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Документ описывает порядок организации поездок. Он един и для многодневных, и для однодневных поездок.

1. Издайте приказ о направлении в командировку. Это основной документ, который запускает командировку как юридически значимое действие и служит основанием для всех связанных с ней выплат. Руководитель может дополнительно подготовить служебную записку или задание, но такие документы носят исключительно информационный характер.

Форму приказа работодатель выбирает самостоятельно и закрепляет ее в учетной политике:

унифицированная Т-9;

свободная на фирменном бланке организации.

Главное — чтобы в приказе были четко указаны все ключевые сведения: кто, куда и с какой целью направляется.

Важно. Для дистанционного сотрудника поездка в офис может стать командировкой, если в его трудовом договоре в качестве места работы указан населенный пункт, отличный от того, где находится офис.

2. Отразите день командировки в табеле учета рабочего времени. Однодневную командировку обозначьте так же, как и многодневную — буквой «К» или кодом «06».

Если рабочая поездка выпала на выходной или нерабочий праздничный день, сотрудник вправе выбрать удвоенную оплату за этот день или одинарную с предоставлением отгула.

В первом случае укажите код «РВ» или «03» и рядом количество фактически отработанных часов, во втором — протабелируйте как командировку.

Учетные программы для расчета зарплаты, как правило, проставляют в табеле отметку о командировке автоматически на основании приказа о направлении в командировку.