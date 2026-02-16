Как оплачивается однодневная командировка в 2026 году

Самое главное:
Однодневная командировка оплачивается исходя из среднего заработка командированного.
Все расходы на однодневную командировку и выполнение служебного задания, которые оплачены с ведома руководства, несет работодатель.
Суточные при однодневной командировке по России не выплачиваются, за границу — в размере половины от установленной в компании нормы.
Что считается однодневной командировкой
Однодневная командировка — это поездка сотрудника по распоряжению работодателя за пределы места постоянной работы. Она не предполагает ночевки и заканчивается в тот же день, когда началась.
Важно. Если работник выезжает в другой населенный пункт и возвращается в тот же день, это все равно считается командировкой, даже если она длилась всего несколько часов. Командировка, длительностью менее 24 часов, но с возвращением на следующий календарный день — уже двухдневная.
Пример. Организация находится Москве и направила сотрудника для подписания договора в Электросталь. Это уже другой населенный пункт, и формально — выезд за пределы постоянного места работы. Работник выехал в 15.00 15 января 2026 года и вернулся в тот же день в 22.30, следовательно это считается однодневной командировкой.
Как оформить однодневную командировку в 2026 году
Для оформления командировок в 2026 году стоит руководствоваться постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Документ описывает порядок организации поездок. Он един и для многодневных, и для однодневных поездок.
1. Издайте приказ о направлении в командировку. Это основной документ, который запускает командировку как юридически значимое действие и служит основанием для всех связанных с ней выплат. Руководитель может дополнительно подготовить служебную записку или задание, но такие документы носят исключительно информационный характер.
Форму приказа работодатель выбирает самостоятельно и закрепляет ее в учетной политике:
унифицированная Т-9;
свободная на фирменном бланке организации.
Главное — чтобы в приказе были четко указаны все ключевые сведения: кто, куда и с какой целью направляется.
Важно. Для дистанционного сотрудника поездка в офис может стать командировкой, если в его трудовом договоре в качестве места работы указан населенный пункт, отличный от того, где находится офис.
2. Отразите день командировки в табеле учета рабочего времени. Однодневную командировку обозначьте так же, как и многодневную — буквой «К» или кодом «06».
Если рабочая поездка выпала на выходной или нерабочий праздничный день, сотрудник вправе выбрать удвоенную оплату за этот день или одинарную с предоставлением отгула.
В первом случае укажите код «РВ» или «03» и рядом количество фактически отработанных часов, во втором — протабелируйте как командировку.
Учетные программы для расчета зарплаты, как правило, проставляют в табеле отметку о командировке автоматически на основании приказа о направлении в командировку.
Обязательные выплаты при однодневной командировке
Оплата однодневной командировки включает:
1. Средний заработок. То есть день поездки нужно оплатить исходя из среднего заработка за 12 предшествующих календарных месяцев, а не в размере стоимости рабочего дня в этом месяце по тарифной ставке или окладу. Это основное правило при любой командировке.
Важно. Однодневная командировка в выходной или нерабочий праздник оплачивается в двойном размере, если сотрудник не попросил дополнительный день отдыха.
2. Компенсация фактических расходов (ст. 168 ТК):
проезд — билеты на транспорт, ГСМ при использовании личного авто, парковка и т. д.;
провоз багажа;
другие расходы, которые связаны с выполнением служебного поручения — например, оплата связи, если это предусмотрено локальными нормативными актами компании.
Работодатель может заранее оплатить часть расходов, например, купить билет на поезд или выдать работнику аванс для самостоятельной покупки. После возвращения работник должен предоставить авансовый отчет вместе с подтверждающими документами, а работодатель — произвести окончательный расчет:
доплатить разницу между выданным авансом и фактическими расходами с ведома руководителя;
попросить вернуть неизрасходованную часть аванса или удержать самостоятельно с соблюдением требований ст. 137 ТК.
Чтобы удержать неизрасходованный аванс, если работник добровольно не возвращает деньги, бухгалтеру нужно:
письменное объяснение работника или акт об отказе дать объяснение;
приказ об удержании;
соблюсти срок — не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возврата;
отсутствие оспаривания со стороны работника.
Нужно ли платить суточные за один день
При однодневных командировках за пределы России суточные выплачиваются в размере 50% от суммы, установленной для многодневных командировок.
При однодневных командировках внутри России суточные не предусмотрены. Суточные — это компенсация того, что работник вынужден жить вне дома. Поэтому определяющий фактор — работник может каждый день возвращаться домой из места командировки.
Решение о том, реально ли ежедневно возвращаться домой, принимает руководитель организации. При этом он учитывает:
как далеко ехать;
расписание транспорта;
какой характер у задания — срочное, требует концентрации и т. п.;
нужно ли сотруднику полноценно отдыхать на месте — например, из-за напряженного графика.
Но работодатель вправе установить компенсационную выплату взамен суточных, если это предусмотрено локальными актами организации.
Если работник не успел выполнить запланированную работу за один день, руководитель может издать приказ о продлении командировки. В этом случае суточные нужно рассчитать и выплатить за все дни служебной поездки.
Заключение
Однодневная командировка, несмотря на ее краткосрочный характер — это полноценная служебная поездка, которая требует соблюдать все установленные нормы трудового законодательства.
Работодатель обязан оплатить работнику время нахождения в командировке и компенсировать документально подтвержденные расходы — в первую очередь на проезд.
Суточные при однодневной поездке по России не выплачиваются. Но работодатель может оплатить другие согласованные расходы.
