Как бронировать отель для командировки за границу в 2026 году

Какие документы нужны для зарубежной командировки
Даже если сотрудник едет за границу всего на несколько дней, командировку нужно правильно оформить. Это важно не только для кадрового учета, но и для подтверждения расходов перед налоговой. Проще всего настроить услуги бронирования отелей через сервис Smartway, там вся отчетность формируется автоматически.
Что оформляет компания
Перед отправкой сотрудника за границу компания оформляет:
приказ о командировке;
маршрут поездки;
служебное задание — если такой документ принят в компании;
аванс на командировочные расходы.
Основные правила командировок прописаны в ст. 166–168 ТК. А чтобы расходы на поездку можно было учесть при расчете налога на прибыль, они должны быть экономически обоснованными и подтвержденными документами — это требование ст. 252 НК.
Какие документы должен предоставить сотрудник
Когда сотрудник возвращается из загранкомандировки, он сдает в бухгалтерию авансовый отчет. К нему надо приложить:
подтверждение бронирования отеля;
финальный счет (invoice) от гостиницы;
чек или иной документ об оплате;
если оплачивал личной картой — выписку по ней.
Чтобы не обрабатывать каждый чек вручную, используйте автоматизацию командировок с «1С». Налоговая не требует какого-то строгого перечня документов для командировок за границу. Главное, чтобы бумаги подтверждали факт и сумму расходов, а также связь с работой.
Как оплатить отель для командировки за границей в 2026 году
Это самая болезненная тема для бизнеса. Российские карты VISA, MasterCard и «Мир» за пределами страны почти не работают.
Через сервис организации командировок
Самый надежный вариант для компаний — централизованное бронирование через онлайн-сервис, например, Smartway. Плюсы такого подхода:
оплата в рублях с расчетного счета компании;
не нужно возиться с виртуальными картами или искать посредников;
все закрывающие документы формируются автоматически и подходят для налоговой;
поддержка на русском языке, если что-то пошло не так.
Через зарубежные сервисы бронирования
Многие привыкли бронировать отели через Booking, Airbnb или другие зарубежные платформы. В 2026 году оплатить бронь с российской карты там не получится. Можно попробовать:
карту иностранного банка;
виртуальную карту;
оплату через посредника — например, сервисы для организации командировок;
помощь знакомых за границей.
Но у каждого варианта есть риски: карта может не пройти, возврат денег затянется, а поддержка сервисов не всегда отвечает на русском языке.
Когда сотрудник оплачивает отель сам
Бывает, что компания не успевает перевести деньги, и сотрудник оплачивает отель самостоятельно. Тогда эти расходы компенсируют после возвращения.
Что важно знать бухгалтеру:
сумму в валюте пересчитывают в рубли по курсу на дату, когда была совершена оплата;
к авансовому отчету прикладывают чек и подтверждение брони;
если курс вырос — разницу можно учесть в расходах, но лучше заранее прописать это в положении о командировках.
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Какие документы подтверждают проживание в зарубежном отеле
С российскими отелями просто: есть кассовый чек — есть подтверждение. За границей формы документов отличаются.
Какие документы подходят
Расходы на проживание можно подтвердить:
счетом из гостиницы (invoice);
квитанцией об оплате (receipt);
финальным счетом с расшифровкой (folio);
подтверждением бронирования (confirmation of stay);
выпиской по корпоративной карте.
Главное, чтобы в документе были указаны: название отеля, даты проживания, ФИО сотрудника, стоимость и факт оплаты. НК не требует конкретного перечня данных.
Нужно ли делать перевод документов
Да, первичные документы на иностранном языке надо перевести на русский. Это требование п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета (приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Перевод может сделать сам сотрудник. Нотариального заверения обычно не требуется. Однако возможен риск снятия расходов, если налоговая не сможет подтвердить сумму.
Если документы потребуются для суда, нотариально заверенный перевод станет весомым аргументом.
Чек-лист для сотрудника перед сдачей документов в бухгалтерию
название отеля совпадает с бронированием;
даты проживания соответствуют дням командировки;
в документах указаны ФИО командированного;
сумма и валюта счета понятны;
есть отметка об оплате (paid) или приложен чек.
Как учитывать расходы на зарубежный отель
Есть три условия для принятия расходов к учету по налогу на прибыль:
поездка связана с работой;
расходы подтверждены документами;
даты проживания совпадают с датами командировки.
Если сотрудник остался на пару дней в личных целях — расходы за эти дни налоговая не примет.
Что делать, если планы изменились
С 1 марта 2026 года российские отели обязали возвращать 100% предоплаты при отмене до дня заезда. Но за границей условия возврата и отмены бронирований зависят от гостиницы. Всегда проверяйте правила до оплаты.
Есть ли НДС по зарубежным отелям
Услугу оказывают за пределами РФ — значит, НДС в России не облагают.
Но бывает, что компания бронирует гостиницу через российского посредника. Тогда в документах может появиться НДС по ставке 22% — такие расходы можно принять к вычету. В чеке от зарубежного отеля никакого российского налога не будет.
Как выбрать отель для зарубежной командировки
Перед бронированием проверьте:
выдает ли отель полноценный invoice;
условия отмены (бесплатная отмена, штраф);
есть ли круглосуточный ресепшн (актуально при ночных рейсах);
принимают ли российские карты (если платите на месте);
взимают ли городской налог.
Можно уточнить, нужен ли депозит, можно ли сотруднику заселиться раньше или позже и есть ли поддержка на английском.
Проще всего выбрать отель в сервисе Smartway. В сервисе более 3 миллионов вариантов размещений, в том числе и заграничных. В отчетности будут учтены все требования к документам для российских компаний.
Частые ошибки при бронировании зарубежных отелей
Вот самые популярные ошибки, которые допускают даже в компаниях с большим числом поездок:
Бронируют отель на личную почту сотрудника. Это усложняет поиск подтверждения.
Не проверяют условия отмены. Лишь после замечают, что при переносе командировки отель удержал всю первоначальную сумму.
Теряют чеки. Сотрудник оплатил проживание на месте, но чек выкинул. Для налоговой такие траты превращаются в неподтвержденные расходы.
Не сверяют даты в приказе и в счете отеля. Если даты в приказе и в счете из отеля отличаются, подтвердить расходы для налоговой становится сложнее.
Не уточняют, выдает ли отель счет-фактуру — invoice. Некоторые хостелы и маленькие отели просто не выдают документов для бизнеса.
Как упростить организацию зарубежных командировок
Если компания отправляет сотрудников за границу регулярно, бронирование и оплата каждого отдельного отеля вручную повышает риск ошибок в бухгалтерском учете. Централизованный подход с автоматизацией командировок в «1С» помогает:
Хранить документы по всем поездкам в одно месте.
Автоматически формировать авансовые отчеты.
Оплачивать проживание в рублях с расчетного счета компании.
Контролировать расходы по каждой командировке.
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Коротко: главное о бронировании зарубежных отелей в 2026 году
Заранее проверяйте способы оплаты. Российские карты за границей почти не работают.
Сохраняйте все подтверждения бронирования и оплаты. Бухгалтерии нужны документы для налоговой.
Сверяйте даты проживания с приказом о командировке.
Проверяйте условия отмены брони. Для командировок важна гибкость.
Собирайте полный пакет документов для авансового отчета: invoice, чек, подтверждение брони.
Для регулярных поездок используйте единый сервис бронирования — например, Smartway. Это проще, надежнее и выгоднее, чем оформление вручную.
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