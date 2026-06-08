Как бронировать отель для командировки за границу в 2026 году

Как оплатить отель для командировки за границей в 2026 году

Это самая болезненная тема для бизнеса. Российские карты VISA, MasterCard и «Мир» за пределами страны почти не работают.

Через сервис организации командировок

поддержка на русском языке, если что-то пошло не так.

все закрывающие документы формируются автоматически и подходят для налоговой;

не нужно возиться с виртуальными картами или искать посредников;

Через зарубежные сервисы бронирования

Многие привыкли бронировать отели через Booking, Airbnb или другие зарубежные платформы. В 2026 году оплатить бронь с российской карты там не получится. Можно попробовать:

карту иностранного банка;

виртуальную карту;

оплату через посредника — например, сервисы для организации командировок;

помощь знакомых за границей.

Но у каждого варианта есть риски: карта может не пройти, возврат денег затянется, а поддержка сервисов не всегда отвечает на русском языке.