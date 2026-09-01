Как продлить командировку: пошаговая инструкция

Можно ли продлить командировку без согласия работника

Предельный срок поездки закон не устанавливает. Работодатель определяет его сам с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения (п. 4 постановления № 501). Изменить дату окончания командировки он тоже вправе своим решением.

Обычно согласие на продление не требуется. Руководитель издает приказ, сотрудник остается на месте. Если сотрудник отказывается без уважительных причин, это нарушение трудовой дисциплины.

Исключение — сотрудники, которых нельзя направить в поездку без письменного согласия по статьям 259 и 264 ТК. Они вправе отказаться и от продления, наказать их за это нельзя.