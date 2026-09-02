Длительность командировки: максимальный и минимальный срок

Разберемся, как определяется длительность командировки по ТК, какой срок командировки работника установить и что делать, если сотруднику нужно задержаться или вернуться раньше
Как определить срок командировки
Согласно ст. 166 ТК, служебная командировка — это поездка сотрудника по поручению нанимателя за пределы его постоянного места службы на оговоренный период для решения рабочих задач.
Трудовое законодательство не устанавливает жестких временных рамок для таких поездок. В соответствии с п. 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501, продолжительность командировки определяется руководством самостоятельно, исходя из характера, сложности и иных специфических условий выполняемого задания.
Поэтому максимальная длительность командировки по ТК не установлена. Например, для переговоров с клиентом может хватить двух дней. Если на выполнение задачи требуется больше времени, поездку оформляют на длительный срок.
При планировании поездки учитывают и время в пути. Если сотрудник едет поездом, жд билеты по безналу можно оформить заранее и учитывать даты отправления и прибытия при определении срока командировки.
Например, если сотруднику нужно провести переговоры с клиентом в другом городе, для поездки может быть достаточно двух дней. Но это не означает, что поездка может быть бессрочной. Даты командировки нужно определить заранее.
Есть ли минимальный срок командировки
Минимальные сроки командировки законодательство тоже не устанавливает. Сотрудника можно направить в другой город на один день, если он успеет выполнить поручение и вернуться.
Например, сотрудник утром едет из Москвы в Тулу на встречу с заказчиком, а вечером возвращается. Это может быть однодневная командировка. Для поездки до вокзала или места встречи компания может использовать корпоративное такси для организаций.
Продолжительность поездки влияет и на выплату суточных. При однодневной командировке по России суточные не выплачиваются. Для зарубежных однодневных командировок действует другой порядок. Работодатель может установить выплату вместо суточных, а порядок и размер такой выплаты закрепляет в своих локальных документах.
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Как считать дни командировки
Срок пребывания в командировке определяют со дня выезда до дня возвращения.
Днем выезда считают дату отправления транспорта из населенного пункта, где находится постоянное место работы. Днем возвращения — дату прибытия обратно.
Например, сотрудник выехал 10 августа, а вернулся 14 августа. Срок командировки работника — пять календарных дней: с 10 по 14 августа включительно.
В этот срок входит и время в пути. Поэтому при планировании поездки учитывают не только время выполнения задания, но и дорогу до места командировки и обратно. Если сотрудник летит самолетом, корпоративное бронирование авиабилетов позволяет выбрать самый комфортный и выгодный вариант.
Можно ли изменить срок командировки
Да, изменение срока командировки возможно. Например, заказчик перенес встречу, переговоры затянулись или сотруднику поручили дополнительную работу.
Если сотруднику нужно задержаться, компания продлевает командировку. Если задание выполнено раньше, работник может вернуться до первоначально определенной даты. Изменение дат нужно оформить документально. Фактический срок поездки подтверждают, в частности, проездными документами.
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Главное
Максимальный срок командировки законом не установлен. Минимальный срок также не определен.
Руководитель сам устанавливает продолжительность поездки с учетом служебного задания. При этом в документах должны быть указаны конкретные даты, а при изменении обстоятельств нужно оформить изменение срока командировки.
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