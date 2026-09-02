Длительность командировки: максимальный и минимальный срок

Как определить срок командировки

Согласно ст. 166 ТК, служебная командировка — это поездка сотрудника по поручению нанимателя за пределы его постоянного места службы на оговоренный период для решения рабочих задач.

Трудовое законодательство не устанавливает жестких временных рамок для таких поездок. В соответствии с п. 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501, продолжительность командировки определяется руководством самостоятельно, исходя из характера, сложности и иных специфических условий выполняемого задания.

Поэтому максимальная длительность командировки по ТК не установлена. Например, для переговоров с клиентом может хватить двух дней. Если на выполнение задачи требуется больше времени, поездку оформляют на длительный срок.

При планировании поездки учитывают и время в пути. Если сотрудник едет поездом, жд билеты по безналу можно оформить заранее и учитывать даты отправления и прибытия при определении срока командировки.

Например, если сотруднику нужно провести переговоры с клиентом в другом городе, для поездки может быть достаточно двух дней. Но это не означает, что поездка может быть бессрочной. Даты командировки нужно определить заранее.