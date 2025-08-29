ERP на распутье: формальное импортозамещение или системный переход

ERP как «сердце» бизнеса

ERP-система — это не только бухгалтерия или склад, а цифровая нервная система предприятия. В ней сходятся данные о производстве, закупках, логистике, финансах, продажах, кадрах и отчетности.

ERP-система

Крупный холдинг без ERP — как слепая машина. Ошибка в расчете себестоимости, задержка в закрытии отчетного периода или сбой в управлении цепочками поставок сразу бьют по управляемости и финансовым результатам.

Ключевые блоки ERP:

финансы и казначейство (бюджетирование, Cash Flow, P&L);

закупки и снабжение (от планов до контроля поставок);

логистика и склад (WMS, штрихкодирование, контроль остатков);

производство (учет переделов, себестоимость, план-факт);

продажи и CRM (воронка, e-commerce);

HR и зарплата (кадры, интеграция с 1С:ЗУП);

управленческая и регламентированная отчетность.

Неудивительно, что Минцифры называет ERP «системами жизнеобеспечения бизнеса».