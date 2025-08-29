ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Софт-Юнити
ERP на распутье: формальное импортозамещение или системный переход

Власти готовят новые правила игры: ERP-системы планируют приравнять к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это означает, что за несвоевременный отказ от SAP и других зарубежных решений появится ответственность. Формат еще обсуждается — от штрафов до прогрессивного налогообложения, но сигнал бизнесу прозрачен: импортозамещение в ERP теперь не рекомендация, а обязанность.

ERP как «сердце» бизнеса

ERP-система — это не только бухгалтерия или склад, а цифровая нервная система предприятия. В ней сходятся данные о производстве, закупках, логистике, финансах, продажах, кадрах и отчетности.

ERP-система

Крупный холдинг без ERP — как слепая машина. Ошибка в расчете себестоимости, задержка в закрытии отчетного периода или сбой в управлении цепочками поставок сразу бьют по управляемости и финансовым результатам.

Ключевые блоки ERP:

  • финансы и казначейство (бюджетирование, Cash Flow, P&L);

  • закупки и снабжение (от планов до контроля поставок);

  • логистика и склад (WMS, штрихкодирование, контроль остатков);

  • производство (учет переделов, себестоимость, план-факт);

  • продажи и CRM (воронка, e-commerce);

  • HR и зарплата (кадры, интеграция с 1С:ЗУП);

  • управленческая и регламентированная отчетность.

Неудивительно, что Минцифры называет ERP «системами жизнеобеспечения бизнеса».

Кому адресован новый закон

Инициатива направлена прежде всего на крупные холдинги: металлургию, нефтегаз, банки, телеком, авиаперевозки. Именно там SAP и Oracle до сих пор используются в критичных процессах.

Но и для среднего бизнеса последствия очевидны. Если ERP официально попадет в КИИ, то:

  • собственники и CEO будут нести персональную ответственность за переход;

  • CFO и бухгалтеры окажутся под риском штрафов и срыва отчетности;

  • CIO и директора по автоматизации должны будут спланировать миграцию и доказать выполнение сроков;

  • операционные руководители обязаны обеспечить непрерывность процессов в период внедрения.

Иными словами, ответственность сверху, а работа и риски распределяются по всей вертикали.

Риски и узкие места

Недавняя хакерская атака на Аэрофлот показала, насколько уязвимыми остаются даже крупнейшие компании.

До 2022 года инфраструктура перевозчика почти полностью строилась на SAP, Sabre и Lufthansa Systems. После санкций компания начала импортозамещение: часть закрыли отечественными решениями («Леонардо», «Купол»), часть — самописными системами.

Результат — «зоопарк» из десятков разношерстных платформ. Иностранный софт без обновлений + свежий самописный код = идеальная мишень для атак. ФСТЭК признает: у 47% объектов КИИ в России сегодня есть критические уязвимости.

Формальная замена SAP на набор «заплаток» не решает проблему. Нужен единый и поддерживаемый ERP-контур.

Кроме «зоопарка» систем, когда в компании смешиваются иностранный, отечественный и самописный софт, компании сталкиваются с такими проблемами:

  • Формальное импортозамещение: параллельные контуры — отчетность «для проверки», а фактическая работа в старой ERP.

  • Отсутствие обновлений у иностранного ПО: каждое полугодие накапливаются уязвимости.

  • Дефицит кадров и методологии: миграция без архитектурного плана затягивается и снижает эффективность.

Что делать: дорожная карта перехода

Чтобы не попасть в ловушку «бумажного импортозамещения», переход стоит рассматривать как полноценный проект. Минимальный набор шагов:

  • Инвентаризация: реестр всех систем, интеграций и их критичности.

  • Целевая архитектура: выбор ядра ERP (отечественная), проверка совместимости с ОС/СУБД.

  • Пошаговый план миграции: блоками — финансы, снабжение, склад, производство, продажи, HR.

  • Перенос данных и интеграции: отказ от «серых» обменов, методология качества.

  • Обучение и управление изменениями: подготовка ключевых пользователей, новые регламенты.

  • Фиксация сроков: контрольные точки и протоколирование для регулятора.

Дорожная карта перехода

На что смотреть при выборе платформы

SAP и Oracle десятилетиями оставались ядром управления для крупнейших компаний в России. Но после 2022 года их поддержка в стране прекратилась. С каждым годом это означает рост уязвимостей, невозможность обновлений и интеграций.

Раз уж уход становится неизбежным, логично выбирать платформу, где есть экосистема, поддержка и масштабный рынок специалистов. По оценкам АПКИТ, 70–75% российских компаний уже используют отечественные ERP, и около 80% рынка приходится на 1С. То есть это не эксперимент, а проверенная временем система.

Преимущества 1С:ERP

  • соответствие требованиям КИИ и информационной безопасности;

  • полнота функционала (производство, WMS, CRM, бюджетирование);

  • масштабируемость и стоимость владения;

  • наличие экосистемы внедрения и поддержки;

  • сроки реальной миграции по блокам.

Критерий

SAP/Oracle (в РФ после 2022)

1С:ERP

Поддержка и обновления

Нет официальной поддержки и обновлений

Регулярные обновления, учет изменений законодательства РФ

Экосистема внедрения

Уходит вместе с вендором

Сотни интеграторов, десятки тысяч сертифицированных специалистов

Масштаб рынка

До 2022 — лидеры у крупных холдингов

Сегодня 70–75% предприятий используют отечественные ERP, 80% из них — на 1С

Совместимость

Зависимость от западных ОС/СУБД

Полная совместимость с отечественными ОС и СУБД, сертификация ФСТЭК

Перспектива

Увеличение рисков и технического долга

Долгосрочная ставка государства, господдержка развития

Как выбрать подрядчика для перехода с SAP/Oracle: чек-лист для CEO/CFO/CIO

Выбор платформы — лишь половина задачи. Вторая половина — кто проведет миграцию без остановки бизнеса. Ниже — объективные критерии и сигналы зрелости.

Критерий

Что спросить на пресейле

Признаки зрелости

Red flags

Методология миграции

Есть ли типовой план «оценка → целевая архитектура → пилот → волны запуска»?

Поэтапная модель с KPI, критериями готовности, регламентами отката

«Переедем за квартал целиком», нет критериев готовности

Архитектура и совместимость

Чем подтвердите совместимость с отечественными ОС/СУБД? Как проектируете интеграции?

Архитектурная схема, список интерфейсов, политика версионирования API

«Сделаем обмены потом», точечные костыли вместо интеграций

Перенос данных (DMM)

Как очищаете мастера/историю? Как считаете качество данных?

План по качеству данных (DQP), метрики дедупликации/полноты, dry-run миграции

«Просто выгрузим/загрузим», нет тестовых прогонов

Нагрузочное тестирование

Как гарантируете производительность на пике закрытия периода?

Нагрузочные профили, SLA по времени отклика, план тюнинга

«Посмотрим по месту», отсутствуют результаты нагрузочных тестов

Команда и роли

Кто архитектор? Кто отвечает за финансы/производство?

Именные CV ключевых ролей, вовлечение архитектора на пресейле

«Сформируем команду позже», безымянные «сеньоры»

Управление изменениями

Как обучаете пользователей? Какие отчеты по принятию?

План обучения, чек-листы UAT, метрики adoption

«Покажем инструкции», нет UAT/регламентов

Поддержка и риски

Какие RTO/RPO? Какой 2-й/3-й уровень поддержки?

Формальный SLA, матрица рисков, процесс эскалаций

«Поддержка по звонку менеджеру», нет SLA и матрицы рисков

Подрядчик должен принести не «человеко-часы», а методику, архитектуру, измеримые KPI и ответственность в SLA.

Почему «Софт-Юнити»

Что важно знать о Софт-Юнити»

Если выбирать, выбирайте с умом — под задачи КИИ и долгосрочную поддержку. Что важно знать о нас:

  • 17+ лет на рынке ERP-внедрений: работа с предприятиями различных отраслей и масштабов бизнеса.

  • Официальный партнер 1С с отраслевыми статусами, включая 1С:Центр ERP (подтверждает компетенции именно в крупных и сложных внедрениях).

  • Опыт крупных проектов и переходов: умеем переводить бизнес с иностранных и устаревших ERP на современную платформу: шаг за шагом, блок за блоком, сохраняя управляемость и непрерывность процессов.

  • 150+ сертифицированных специалистов (разработчики, консультанты, PM, архитекторы).

  • Полный цикл: аудит → целевая архитектура → пилот → волны запуска → гипер-кэр → сопровождение.

Практика «Софт-Юнити»: как разные отрасли прошли путь перехода

Кейсы «Софт-Юнити»

Когда мы говорим о переходе на отечественную ERP, важно не только обсуждать риски и регуляторику, но и показывать, как это реально работает на земле. Ниже — три кейса из разных отраслей: пищевая промышленность, медицинский сектор и металлургия. Они иллюстрируют, что методология и системный подход дают результат даже в сложных условиях.

«Хаме Фудс»: единая база вместо «лоскутного одеяла»

Отрасль: пищевая промышленность.

Масштаб: 65 автоматизированных рабочих мест.

До внедрения:

  • бухгалтерия в 1С, зарплата в отдельной системе, производство — в иностранной MFG PRO;

  • отчетность собиралась вручную, данные были разрознены;

  • регламентированный и управленческий учет не совпадали.

После внедрения 1С:ERP:

  • все процессы — закупки, склад, производство, финансы — объединены в едином контуре;

  • отчетность формируется быстро, финансовый результат доступен в режиме, близком к реальному времени;

  • система интегрирована с ФГИС «Меркурий».

👉 Важный вывод: компания за 2,5 месяца остановила иностранное решение и перешла на полностью поддерживаемую платформу без сбоев в работе.

«НПО Деост»: точность себестоимости и цифровая экосистема

Отрасль: медицина и торгово-сервисный сектор.

Масштаб: 200 пользователей, проект длился 9 месяцев.

До внедрения:

  • учет в устаревшей системе, каждое изменение законодательства требовало ручной доработки;

  • себестоимость считалась неточно, ценообразование — вручную в Excel;

  • не было интеграции с CRM и производства, отчеты формировались частично вручную.

После внедрения 1С:ERP + интеграций (Битрикс24, 1С:Документооборот):

  • расчет себестоимости стал 100% точным;

  • ERP и CRM работают в едином контуре: от сделки до себестоимости и отгрузки;

  • управленческая отчетность формируется автоматически, без Excel;

  • рост прибыли на 5%, ускорение управленческой отчетности в 3 раза, ROI проекта — 133%.

👉 Ключевой урок: внедрение ERP — это не только новая система, но и рост цифровой зрелости компании.

«Специальные стали и сплавы»: сквозная отчетность для группы компаний

Отрасль: металлургия.

Масштаб: 400 автоматизированных рабочих мест, запуск за 6 месяцев.

До внедрения:

  • разные базы для торговли и производства, отдельная CRM;

  • управленческая и регламентированная отчетность собиралась вручную в Excel;

  • разрозненность мешала видеть общую картину по группе компаний.

После внедрения 1С:ERP:

  • все направления учета объединены в одной базе;

  • управленческая и финансовая отчетность формируется в сквозном режиме;

  • автоматизированы закупки, производство, WMS, CRM, себестоимость и ценообразование;

  • руководство получает достоверные данные по всей группе компаний.

👉 Основной результат: компания впервые смогла получать сквозную, достоверную отчетность по всем предприятиям холдинга.

Вне зависимости от отрасли и масштаба, ключевыми факторами успеха стали:

  • единая цифровая платформа вместо разрозненных решений;

  • поэтапная методология внедрения;

  • внимание к интеграциям и качеству данных;

  • обучение и вовлечение пользователей.

Именно это позволяет реально повысить управляемость бизнеса.

Как избежать типовых ошибок

При переходе на отечественную ERP компании часто стараются «сэкономить время и бюджет». Но именно здесь чаще всего и возникают проблемы:

  • Попытка «переехать» целиком за квартал. ERP — это ядро бизнеса, а не отдельная бухгалтерская база. Миграция одним махом приводит к сбоям закрытия периода и перегрузке пользователей. Оптимально — пошаговый переход блоками.

  • Ставка на самописные системы, потому что «быстрее и дешевле». Такие решения помогают закрыть задачи локально, но в долгую перспективу создают избыточную сложность и риски: нет обновлений, нет сертификации, кадровый дефицит специалистов. Для КИИ это особенно критично.

  • Формальное импортозамещение ради отчета. Создание параллельных контуров («для регулятора» и «для работы») приводит к росту затрат, дублированию данных и падению управляемости.

ERP как точка возврата

ERP в статусе КИИ — это не модная фраза, а новый экономический императив. Системный переход, выполненный по методологии, дает вам:

  • целостность процессов;

  • оперативность принятия решений;

  • устойчивость к внешним рискам и атакам.

Кто отложит или «отметится для отчета» — упустит ценное время, ресурсы и окажется перед угрозой регуляторных и реальных последствий.

👉 В «Софт-Юнити» мы помогаем компаниям пройти этот путь без остановки процессов: от аудита и моделирования бизнес-процессов до сопровождения ERP после запуска. Более 500 клиентов уже доверили нам цифровое ядро своего бизнеса — и сделали ставку на стабильность.

Софт-Юнити

Софт-Юнити

