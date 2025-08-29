ERP на распутье: формальное импортозамещение или системный переход

ERP как «сердце» бизнеса
ERP-система — это не только бухгалтерия или склад, а цифровая нервная система предприятия. В ней сходятся данные о производстве, закупках, логистике, финансах, продажах, кадрах и отчетности.
Крупный холдинг без ERP — как слепая машина. Ошибка в расчете себестоимости, задержка в закрытии отчетного периода или сбой в управлении цепочками поставок сразу бьют по управляемости и финансовым результатам.
Ключевые блоки ERP:
финансы и казначейство (бюджетирование, Cash Flow, P&L);
закупки и снабжение (от планов до контроля поставок);
логистика и склад (WMS, штрихкодирование, контроль остатков);
производство (учет переделов, себестоимость, план-факт);
продажи и CRM (воронка, e-commerce);
HR и зарплата (кадры, интеграция с 1С:ЗУП);
управленческая и регламентированная отчетность.
Неудивительно, что Минцифры называет ERP «системами жизнеобеспечения бизнеса».
Кому адресован новый закон
Инициатива направлена прежде всего на крупные холдинги: металлургию, нефтегаз, банки, телеком, авиаперевозки. Именно там SAP и Oracle до сих пор используются в критичных процессах.
Но и для среднего бизнеса последствия очевидны. Если ERP официально попадет в КИИ, то:
собственники и CEO будут нести персональную ответственность за переход;
CFO и бухгалтеры окажутся под риском штрафов и срыва отчетности;
CIO и директора по автоматизации должны будут спланировать миграцию и доказать выполнение сроков;
операционные руководители обязаны обеспечить непрерывность процессов в период внедрения.
Иными словами, ответственность сверху, а работа и риски распределяются по всей вертикали.
Риски и узкие места
Недавняя хакерская атака на Аэрофлот показала, насколько уязвимыми остаются даже крупнейшие компании.
До 2022 года инфраструктура перевозчика почти полностью строилась на SAP, Sabre и Lufthansa Systems. После санкций компания начала импортозамещение: часть закрыли отечественными решениями («Леонардо», «Купол»), часть — самописными системами.
Результат — «зоопарк» из десятков разношерстных платформ. Иностранный софт без обновлений + свежий самописный код = идеальная мишень для атак. ФСТЭК признает: у 47% объектов КИИ в России сегодня есть критические уязвимости.
Формальная замена SAP на набор «заплаток» не решает проблему. Нужен единый и поддерживаемый ERP-контур.
Кроме «зоопарка» систем, когда в компании смешиваются иностранный, отечественный и самописный софт, компании сталкиваются с такими проблемами:
Формальное импортозамещение: параллельные контуры — отчетность «для проверки», а фактическая работа в старой ERP.
Отсутствие обновлений у иностранного ПО: каждое полугодие накапливаются уязвимости.
Дефицит кадров и методологии: миграция без архитектурного плана затягивается и снижает эффективность.
Что делать: дорожная карта перехода
Чтобы не попасть в ловушку «бумажного импортозамещения», переход стоит рассматривать как полноценный проект. Минимальный набор шагов:
Инвентаризация: реестр всех систем, интеграций и их критичности.
Целевая архитектура: выбор ядра ERP (отечественная), проверка совместимости с ОС/СУБД.
Пошаговый план миграции: блоками — финансы, снабжение, склад, производство, продажи, HR.
Перенос данных и интеграции: отказ от «серых» обменов, методология качества.
Обучение и управление изменениями: подготовка ключевых пользователей, новые регламенты.
Фиксация сроков: контрольные точки и протоколирование для регулятора.
На что смотреть при выборе платформы
SAP и Oracle десятилетиями оставались ядром управления для крупнейших компаний в России. Но после 2022 года их поддержка в стране прекратилась. С каждым годом это означает рост уязвимостей, невозможность обновлений и интеграций.
Раз уж уход становится неизбежным, логично выбирать платформу, где есть экосистема, поддержка и масштабный рынок специалистов. По оценкам АПКИТ, 70–75% российских компаний уже используют отечественные ERP, и около 80% рынка приходится на 1С. То есть это не эксперимент, а проверенная временем система.
Преимущества 1С:ERP
соответствие требованиям КИИ и информационной безопасности;
полнота функционала (производство, WMS, CRM, бюджетирование);
масштабируемость и стоимость владения;
наличие экосистемы внедрения и поддержки;
сроки реальной миграции по блокам.
Критерий
SAP/Oracle (в РФ после 2022)
1С:ERP
Поддержка и обновления
Нет официальной поддержки и обновлений
Регулярные обновления, учет изменений законодательства РФ
Экосистема внедрения
Уходит вместе с вендором
Сотни интеграторов, десятки тысяч сертифицированных специалистов
Масштаб рынка
До 2022 — лидеры у крупных холдингов
Сегодня 70–75% предприятий используют отечественные ERP, 80% из них — на 1С
Совместимость
Зависимость от западных ОС/СУБД
Полная совместимость с отечественными ОС и СУБД, сертификация ФСТЭК
Перспектива
Увеличение рисков и технического долга
Долгосрочная ставка государства, господдержка развития
Как выбрать подрядчика для перехода с SAP/Oracle: чек-лист для CEO/CFO/CIO
Выбор платформы — лишь половина задачи. Вторая половина — кто проведет миграцию без остановки бизнеса. Ниже — объективные критерии и сигналы зрелости.
Критерий
Что спросить на пресейле
Признаки зрелости
Red flags
Методология миграции
Есть ли типовой план «оценка → целевая архитектура → пилот → волны запуска»?
Поэтапная модель с KPI, критериями готовности, регламентами отката
«Переедем за квартал целиком», нет критериев готовности
Архитектура и совместимость
Чем подтвердите совместимость с отечественными ОС/СУБД? Как проектируете интеграции?
Архитектурная схема, список интерфейсов, политика версионирования API
«Сделаем обмены потом», точечные костыли вместо интеграций
Перенос данных (DMM)
Как очищаете мастера/историю? Как считаете качество данных?
План по качеству данных (DQP), метрики дедупликации/полноты, dry-run миграции
«Просто выгрузим/загрузим», нет тестовых прогонов
Нагрузочное тестирование
Как гарантируете производительность на пике закрытия периода?
Нагрузочные профили, SLA по времени отклика, план тюнинга
«Посмотрим по месту», отсутствуют результаты нагрузочных тестов
Команда и роли
Кто архитектор? Кто отвечает за финансы/производство?
Именные CV ключевых ролей, вовлечение архитектора на пресейле
«Сформируем команду позже», безымянные «сеньоры»
Управление изменениями
Как обучаете пользователей? Какие отчеты по принятию?
План обучения, чек-листы UAT, метрики adoption
«Покажем инструкции», нет UAT/регламентов
Поддержка и риски
Какие RTO/RPO? Какой 2-й/3-й уровень поддержки?
Формальный SLA, матрица рисков, процесс эскалаций
«Поддержка по звонку менеджеру», нет SLA и матрицы рисков
Подрядчик должен принести не «человеко-часы», а методику, архитектуру, измеримые KPI и ответственность в SLA.
Почему «Софт-Юнити»
Если выбирать, выбирайте с умом — под задачи КИИ и долгосрочную поддержку. Что важно знать о нас:
17+ лет на рынке ERP-внедрений: работа с предприятиями различных отраслей и масштабов бизнеса.
Официальный партнер 1С с отраслевыми статусами, включая 1С:Центр ERP (подтверждает компетенции именно в крупных и сложных внедрениях).
Опыт крупных проектов и переходов: умеем переводить бизнес с иностранных и устаревших ERP на современную платформу: шаг за шагом, блок за блоком, сохраняя управляемость и непрерывность процессов.
150+ сертифицированных специалистов (разработчики, консультанты, PM, архитекторы).
Полный цикл: аудит → целевая архитектура → пилот → волны запуска → гипер-кэр → сопровождение.
Практика «Софт-Юнити»: как разные отрасли прошли путь перехода
Когда мы говорим о переходе на отечественную ERP, важно не только обсуждать риски и регуляторику, но и показывать, как это реально работает на земле. Ниже — три кейса из разных отраслей: пищевая промышленность, медицинский сектор и металлургия. Они иллюстрируют, что методология и системный подход дают результат даже в сложных условиях.
«Хаме Фудс»: единая база вместо «лоскутного одеяла»
Отрасль: пищевая промышленность.
Масштаб: 65 автоматизированных рабочих мест.
До внедрения:
бухгалтерия в 1С, зарплата в отдельной системе, производство — в иностранной MFG PRO;
отчетность собиралась вручную, данные были разрознены;
регламентированный и управленческий учет не совпадали.
После внедрения 1С:ERP:
все процессы — закупки, склад, производство, финансы — объединены в едином контуре;
отчетность формируется быстро, финансовый результат доступен в режиме, близком к реальному времени;
система интегрирована с ФГИС «Меркурий».
👉 Важный вывод: компания за 2,5 месяца остановила иностранное решение и перешла на полностью поддерживаемую платформу без сбоев в работе.
«НПО Деост»: точность себестоимости и цифровая экосистема
Отрасль: медицина и торгово-сервисный сектор.
Масштаб: 200 пользователей, проект длился 9 месяцев.
До внедрения:
учет в устаревшей системе, каждое изменение законодательства требовало ручной доработки;
себестоимость считалась неточно, ценообразование — вручную в Excel;
не было интеграции с CRM и производства, отчеты формировались частично вручную.
После внедрения 1С:ERP + интеграций (Битрикс24, 1С:Документооборот):
расчет себестоимости стал 100% точным;
ERP и CRM работают в едином контуре: от сделки до себестоимости и отгрузки;
управленческая отчетность формируется автоматически, без Excel;
рост прибыли на 5%, ускорение управленческой отчетности в 3 раза, ROI проекта — 133%.
👉 Ключевой урок: внедрение ERP — это не только новая система, но и рост цифровой зрелости компании.
«Специальные стали и сплавы»: сквозная отчетность для группы компаний
Отрасль: металлургия.
Масштаб: 400 автоматизированных рабочих мест, запуск за 6 месяцев.
До внедрения:
разные базы для торговли и производства, отдельная CRM;
управленческая и регламентированная отчетность собиралась вручную в Excel;
разрозненность мешала видеть общую картину по группе компаний.
После внедрения 1С:ERP:
все направления учета объединены в одной базе;
управленческая и финансовая отчетность формируется в сквозном режиме;
автоматизированы закупки, производство, WMS, CRM, себестоимость и ценообразование;
руководство получает достоверные данные по всей группе компаний.
👉 Основной результат: компания впервые смогла получать сквозную, достоверную отчетность по всем предприятиям холдинга.
Вне зависимости от отрасли и масштаба, ключевыми факторами успеха стали:
единая цифровая платформа вместо разрозненных решений;
поэтапная методология внедрения;
внимание к интеграциям и качеству данных;
обучение и вовлечение пользователей.
Именно это позволяет реально повысить управляемость бизнеса.
Как избежать типовых ошибок
При переходе на отечественную ERP компании часто стараются «сэкономить время и бюджет». Но именно здесь чаще всего и возникают проблемы:
Попытка «переехать» целиком за квартал. ERP — это ядро бизнеса, а не отдельная бухгалтерская база. Миграция одним махом приводит к сбоям закрытия периода и перегрузке пользователей. Оптимально — пошаговый переход блоками.
Ставка на самописные системы, потому что «быстрее и дешевле». Такие решения помогают закрыть задачи локально, но в долгую перспективу создают избыточную сложность и риски: нет обновлений, нет сертификации, кадровый дефицит специалистов. Для КИИ это особенно критично.
Формальное импортозамещение ради отчета. Создание параллельных контуров («для регулятора» и «для работы») приводит к росту затрат, дублированию данных и падению управляемости.
ERP как точка возврата
ERP в статусе КИИ — это не модная фраза, а новый экономический императив. Системный переход, выполненный по методологии, дает вам:
целостность процессов;
оперативность принятия решений;
устойчивость к внешним рискам и атакам.
Кто отложит или «отметится для отчета» — упустит ценное время, ресурсы и окажется перед угрозой регуляторных и реальных последствий.
👉 В «Софт-Юнити» мы помогаем компаниям пройти этот путь без остановки процессов: от аудита и моделирования бизнес-процессов до сопровождения ERP после запуска. Более 500 клиентов уже доверили нам цифровое ядро своего бизнеса — и сделали ставку на стабильность.
