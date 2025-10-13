Онлайн-кассы для маркировки: три модели, которым можно доверять

С 2025 года перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке , значительно расширится: в него уже входят обувь, одежда, молочная продукция, парфюмерия, табак, напитки и косметика. Поэтому все больше компаний задумываются, какую онлайн-кассу выбрать и как ее настроить, чтобы корректно работать с маркированными товарами и избежать проблем при проверках.

упрощает контроль и учет для государства и бизнеса.

повышает доверие покупателей — код можно проверить в приложении «Честный ЗНАК»;

Такое решение позволяет одновременно решать несколько задач:

Маркировка основана на присвоении каждой единице продукции уникального кода Data Matrix . Этот код работает как «паспорт товара»: в нем зашифрованы данные о происхождении, перемещениях и выводе из оборота.

Одна из ключевых задач бизнеса сегодня — правильно выбрать кассовое оборудование . От этого зависит, насколько стабильно и корректно система будет работать с маркированными товарами и как быстро компания сможет пройти проверку без лишних рисков.

следить за обновлениями кассового и учетного ПО (в том числе 1С).

обеспечить считывание и печать Data Matrix на каждой единице продукции;

При продаже маркированного товара касса должна включить в чек данные идентификатора (тег 1162) и направить их через ОФД в «Честный ЗНАК». Если код не передан, товар считается не выведенным из оборота — при проверке это может привести к штрафам или блокировке операций.

Маркировка товаров в России закреплена сразу несколькими нормативными актами — федеральными законами, постановлениями правительства и приказами ФНС. Эти документы определяют, кто обязан применять маркировку, как формируется и наносится код Data Matrix , а также каким образом кассы и операторы фискальных данных (ОФД) передают информацию в систему «Честный ЗНАК».

Как касса связана с «Честным ЗНАКОМ» и что требует закон

Роль кассы в маркировке: почему без нее система не работает

Онлайн-касса — это не просто принтер чеков, а ключевое звено в цепочке маркировки. Через нее проходит информация о каждой продаже, и от корректности передачи данных зависит, будет ли товар считаться выведенным из оборота. Ошибка на этом этапе может обернуться для бизнеса претензиями со стороны налоговой или блокировкой продаж. Чтобы избежать проблем, кассовое оборудование должно соответствовать современным требованиям. Такая касса должна: включать код Data Matrix в чек — чтобы покупатель мог проверить товар, а система «Честный ЗНАК» зафиксировала факт продажи;

интегрироваться с кассовым и учетным ПО (1С, POS-системами) — обмен данными должен быть автоматическим;

передавать сведения через ОФД в «Честный ЗНАК» без задержек;

поддерживать 2D-сканеры для считывания кодов маркировки;

работать стабильно даже при большом потоке покупателей;

быть совместимой с периферийным оборудованием — денежными ящиками, сканерами, принтерами;

соответствовать требованиям 54-ФЗ и работать в формате ФФД 1.2 (с передачей тега 1162);

контролировать ошибки — при нечитабельном или некорректном коде касса должна предупреждать кассира или блокировать операцию. Выбор модели зависит от масштаба бизнеса: небольшим компаниям подойдут компактные кассы с базовыми функциями, а торговым сетям — производительные модели, рассчитанные на тысячи чеков в день. Далее — обзор трех популярных решений, подходящих для разных форматов бизнеса.

POScenter-03ФМ — компактная касса для ипэшек

Фискальный регистратор POScenter-03ФМ — это простое и надежное решение для предпринимателей, которые хотят работать по всем правилам, но без переплат. Легкий, компактный и неприхотливый в обслуживании, он отлично подойдет для небольших торговых точек и сферы услуг — от мастерских до парикмахерских у дома. Почему стоит обратить внимание: Минимум места, максимум пользы. Габариты всего 120×105×105 мм — касса поместится даже на маленькой стойке.

Гибкое подключение. USB, RS-232, RJ-12 для денежного ящика, а при необходимости — Wi-Fi и Bluetooth. Можно использовать где угодно.

Работает с 1С и популярным кассовым ПО. Поддерживает Windows, Linux, Android и драйвер «ШТРИХ-М».

Надежная конструкция. Узкий выход для чеков защищает от пыли и случайного мусора.

Обслуживание без хлопот. Фискальный накопитель меняется за пару минут — без вызова мастера.

Полное соответствие закону. Поддержка ФФД 1.2 и ЕГАИС позволяет работать с маркированными товарами без риска штрафов. Характеристики: Параметр Значение Скорость печати до 75 мм/с Ширина ленты 57 мм Диаметр рулона до 60 мм Отрезчик нет (гребенка) Интерфейсы USB, COM (RS-232), RJ-12 Беспроводная связь Wi-Fi, Bluetooth ОС Windows, Linux, Android Поддержка ЕГАИС да Соответствие 54-ФЗ да Размеры 120 × 105 × 105 мм Вес 0,47 кг Цвет черный Вывод: POScenter-03ФМ — оптимальный вариант для малого бизнеса, где нет большого потока покупателей, но важны стабильность и законность операций. Он подойдет для ателье, небольших магазинов, барбершопов и пунктов услуг. Простое и доступное устройство, готовое к маркировке «из коробки».

АТОЛ 30Ф+ — надежная онлайн-касса для малого бизнеса

Если вы работаете с постоянным потоком покупателей, но не хотите переплачивать за «профессиональные» решения, АТОЛ 30Ф+ — отличный вариант. Эта модель рассчитана на нагрузку до 200 чеков в день и подходит для магазинов у дома, салонов, кофеен, аптек и пунктов выдачи. Компактная, экономичная и при этом полностью соответствует требованиям 54-ФЗ и системе маркировки. Почему предприниматели выбирают АТОЛ 30Ф+: Проверена временем. Основана на популярной модели АТОЛ 30Ф — более 250 000 устройств уже работают по всей стране.

Экономит расходники. Можно использовать чековую ленту шириной 44 или 58 мм — выберите вариант, который выгоднее.

Готова к наличным. Поддерживает подключение денежного ящика через порт RJ-12.

Без хлопот с обслуживанием. Замена фискального накопителя и чековой ленты занимает считанные минуты.

Минимум места. Размер корпуса — 160 × 85 × 79 мм, поэтому касса помещается даже на небольшой стойке.

Полное соответствие требованиям. Входит в реестр ККТ, поддерживает ЕГАИС и маркировку, работает стабильно с любым кассовым ПО. Характеристики: Параметр Значение Скорость печати до 75 мм/с Ширина ленты 58 / 44 мм Ресурс печати 50 км Автоотрез нет (гребенка) Подключение USB + RJ-12 (ден. ящик) Беспроводная передача 2G / 3G, Bluetooth или Wi-Fi (через модуль) Размеры 160 × 85 × 79 мм Вес 0,36 кг Гарантия 12 мес. Вывод: АТОЛ 30Ф+ — золотая середина для малого бизнеса. Надежная, компактная и простая в обслуживании касса, которая уверенно справляется с маркированными товарами и не требует лишних затрат.

АТОЛ 27Ф — касса для тех, у кого очередь не заканчивается