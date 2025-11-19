GTIN и коды в «Честном ЗНАКе»: как производителю всё сделать правильно

📦 Что такое GTIN
GTIN (Global Trade Item Number) — это уникальный номер, который присваивается каждому виду товара. Он нужен, чтобы описать продукцию в «Честном ЗНАКе» и получить коды маркировки. Без него система просто не примет заявку.
GTIN — не выдумка разработчиков маркировки. Это международный стандарт, которым пользуются в 150+ странах. В России с этим работает Ассоциация «ГС1 РУС».
Кто отвечает за получение GTIN
GTIN обязаны получать:
производители;
импортеры (если товар не имеет уже присвоенного GTIN от зарубежного бренда).
Сгенерировать GTIN самостоятельно нельзя — его выдает GS1 после регистрации и оплаты членского взноса. Зато если вы импортируете уже промаркированный товар, и у него есть GTIN — можете использовать его без повторного оформления в России.
Зачем нужен GTIN в «Честном ЗНАКе»
В системе маркировки каждый товар описывается в карточке. GTIN — ключевой атрибут карточки. Он нужен, чтобы:
заказать коды маркировки;
выгрузить их для печати;
точно отслеживать движение товара по всей цепочке — от производства до кассы.
📊 Структура GTIN
Вот как устроен 14-значный код GTIN, используемый в товароучетных системах:
Компонент
Описание
1-я цифра
Уровень упаковки (например, единичная или групповая)
2–4-я цифры
Префикс страны (в РФ — коды от 460 до 469)
5–10-я цифры
Префикс предприятия (уникальный идентификатор, присвоенный GS1)
11–13-я цифры
Внутренний номер позиции в ассортименте
14-я цифра
Контрольное число (автоматически рассчитывается по алгоритму EAN)
Для кодов длиной 8, 12 или 13 символов добавляются ведущие нули — чтобы система работала в универсальном 14-значном формате.
🆔Как зарегистрироваться в GS1 РУС
Чтобы заказывать коды маркировки и создавать карточки товаров, компании в России нужно зарегистрироваться в Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» — это национальный оператор международной системы GS1, которая и присваивает каждому товару глобальный код GTIN.
Процесс регистрации выглядит так:
1. 📄 Подача заявления. Заявку можно отправить:
в бумажном виде — почтой или лично;
в электронном виде — подписав УКЭП через СБИС, Диадок, Такском-файлер, Сферу-курьер, Synerdocs;
или прямо в личном кабинете «Честного ЗНАКа».
2. 💰 Оплата членства. После подачи заявления вы получите счет.
Базовая ставка: 15 000 ₽ в год.
Вступительный взнос: 25 000 ₽ (однократно).
Но если вы уже участвуете в системе маркировки «Честный ЗНАК», действует льготный тариф — 3 000 ₽ в год.
3. 📝 Описание товаров. После оплаты необходимо описать свои товары по стандартам ГС1. На основании этих данных будет сгенерирован GTIN.
После регистрации вам присвоят:
GCP (Global Company Prefix) — уникальный префикс вашей компании в международной системе;
GLN (Global Location Number) — глобальный номер расположения, который обязателен, например, при экспорте продукции.
📦 Как получить GTIN через «Честный ЗНАК»
GTIN — неотъемлемая часть кода маркировки. Получить его можно несколькими способами: через систему ГС1 РУС, в товароучетных программах (например, 1С) или прямо в личном кабинете «Честного ЗНАКа». Ниже разберем последний способ.
Создание карточки товара
В «Честном ЗНАКе» GTIN формируется при создании новой карточки. Это делается во вкладке «Национальный каталог» в личном кабинете.
Если вы работаете с импортным товаром и у вас уже есть GTIN от производителя — его можно использовать.
Если GTIN отсутствует, он будет сгенерирован автоматически при нажатии на соответствующую кнопку в интерфейсе.
Какие данные нужны
После генерации GTIN вы заполняете:
код ТН ВЭД ЕАЭС;
полное наименование товара;
товарный знак.
Этого достаточно, чтобы запросить DataMatrix. Но для ввода товара в оборот нужно заполнить все обязательные поля карточки. Они отмечены красной полосой слева — как только вы заполнили атрибут, метка меняется на зеленую.
Структура карточки товара
Карточка состоит из вкладок:
Регистрация кода товара — содержит все данные, необходимые для эмиссии кодов.
Сведения о товаре — включает разрешительную документацию, упаковки, вес/габариты и др.
Фото — для загрузки изображений продукции.
Группы атрибутов — тематически объединенные характеристики (например, условия хранения, потребительские свойства и пр.).
Большинство полей сопровождаются подсказками: при наведении на значок синим восклицательным знаком появляются комментарии с пояснениями.
Завершение
После заполнения карточки:
Отправьте ее на модерацию.
Подпишите УКЭП после одобрения.
Карточка становится активной для работы. Ожидание модерации — до 3 рабочих дней.
🔁 Когда нужно получать новый GTIN
GTIN присваивается конкретному товару в конкретной конфигурации. Как только вы вносите изменения в состав, упаковку или позиционирование продукта — прежний GTIN становится неактуальным. В таких случаях необходимо оформить новый код:
Основание для нового GTIN
Подробности
Новый продукт
Вывод на рынок ранее не представленного товара
Изменение состава или функциональности
Добавление/удаление ингредиентов, изменение способа применения
Изменение веса, объема или количества в упаковке
Увеличение или уменьшение массы, объема или количества штук
Изменение габаритов или массы брутто
Изменение размеров или веса товара с упаковкой
Получение или удаление знака сертификации
Новый сертификат или аннулирование предыдущего
Смена бренда
Новое название, логотип, фирменный стиль, даже изменение шрифта или цвета
Лимитированные выпуски
Продукция, приуроченная к акциям, событиям, памятным датам
Изменение количества в транспортной упаковке
Новое количество единиц товара в ящике или коробке
Формирование нового ассортимента или набора
Создание набора товаров, отличающегося по составу от предыдущих
💡 Даже если изменения кажутся незначительными, система маркировки требует, чтобы для обновленного товара оформлялся новый уникальный GTIN. Это гарантирует прозрачность и отслеживаемость продукции на всех этапах.
🔹 Как заказать и оплатить коды DataMatrix через «Честный ЗНАК»
Чтобы заказать коды маркировки, участник оборота должен иметь лицевой счет в системе «Честный ЗНАК» — отдельный счет открывается под каждую товарную группу. Оплата производится заранее, так как коды формируются на условиях 100% предоплаты.
Стоимость одного кода — 60 копеек с НДС (в соответствии с постановлением Правительства № 577 от 08.05.2019).
Способы пополнения зависят от формы организации:
Статус участника
Способ оплаты
Индивидуальные предприниматели
Через интернет-эквайринг в личном кабинете. Сумма — от 100 до 50 000 ₽.
Юридические лица
По безналичному расчету — через расчетный счет в банке.
После поступления средств на счет вы сможете перейти к заказу кодов и подготовке их к нанесению.
📥 Как выгрузить и распечатать коды DataMatrix из «Честного ЗНАКа»
После заказа кодов вы можете выгрузить их на ПК и подготовить к печати.
Инструкция по выгрузке кодов:
Перейдите в личный кабинет и откройте нужный заказ.
Нажмите на значок принтера.
Заполните форму параметров печати:
Формат файла: по умолчанию — .pdf, при необходимости можно выбрать .eps.
Способ формирования: например, в одну колонку.
Метод печати: термотрансферная или термическая.
Формат этикетки: шаблон от «Честного ЗНАКа» или загруженный самостоятельно.
Количество символик: от одной до полного объема заказа.
Ограничения на выгрузку:
Формат файла
Лимит выгрузки за один раз
до 500 кодов
EPS
до 2 000 кодов
После генерации файл автоматически скачается на ваш компьютер через браузер.
🖨 Как распечатать и нанести коды маркировки
Вы можете выбрать один из двух вариантов:
Печать в типографии — особенно удобно, если заказываете упаковку с уже нанесенным кодом.
Печать на производстве:
До 1 200 единиц/час: подойдет термотрансферный принтер начального класса. Более 1 200 единиц/час: используйте автоматический аппликатор или принтер прямого нанесения. Важно заранее оценить объемы производства и подобрать оборудование под нужную скорость и тип упаковки — это позволит избежать простоев и брака при печати кодов.
🛠️ Как помогает интегратор «Софт Юнити»
Маркировка — не просто коды и регистрация. Это десятки мелких, но критичных шагов, на которых легко потерять время или ошибиться. Команда «Софт Юнити» работает как внешний ИТ-отдел: берем на себя рутину, а вы сосредотачиваетесь на производстве и продажах.
Поможем пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК» и в Ассоциации «ГС1 РУС».
Настроим процессы описания товаров и получения GTIN.
Сопроводим заказ, оплату и выгрузку кодов маркировки.
Подберем оборудование под ваши задачи — от начального уровня до промышленного: термотрансферные принтеры, аппликаторы, сканеры и ПО.
Организуем поставку техники от проверенных партнеров.
Проведем обучение для сотрудников и ответим на любые практические вопросы.
🎁 Специальное предложение для читателей Клерк.ру: при заказе услуги «маркировка под ключ» — скидка 10%. Акция действует до 31.12.2025.
📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:
👉 После отправки формы наш специалист свяжется с вами, чтобы обсудить детали внедрения и подключить акцию.
Реклама: ООО «ЮНИТИ-ИТ», ИНН 7726756287, erid: 2W5zFGXqWYg
Начать дискуссию