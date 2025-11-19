GTIN и коды в «Честном ЗНАКе»: как производителю всё сделать правильно

🔹 Как заказать и оплатить коды DataMatrix через «Честный ЗНАК»

Чтобы заказать коды маркировки, участник оборота должен иметь лицевой счет в системе «Честный ЗНАК» — отдельный счет открывается под каждую товарную группу. Оплата производится заранее, так как коды формируются на условиях 100% предоплаты.

Стоимость одного кода — 60 копеек с НДС (в соответствии с постановлением Правительства № 577 от 08.05.2019).

Способы пополнения зависят от формы организации:

Статус участника Способ оплаты Индивидуальные предприниматели Через интернет-эквайринг в личном кабинете. Сумма — от 100 до 50 000 ₽. Юридические лица По безналичному расчету — через расчетный счет в банке.

После поступления средств на счет вы сможете перейти к заказу кодов и подготовке их к нанесению.