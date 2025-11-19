ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Софт-Юнити
Маркировка товаров
GTIN и коды в «Честном ЗНАКе»: как производителю всё сделать правильно

GTIN и коды в «Честном ЗНАКе»: как производителю всё сделать правильно

Продолжаем серию статей про маркировку для производителей. На этом этапе разбираем, как получить GTIN в GS1 RUS, оформить заказ на коды DataMatrix в «Честном ЗНАКе» и выбрать способ их нанесения. Все по шагам — от регистрации до печати этикеток.

📦 Что такое GTIN

GTIN (Global Trade Item Number) — это уникальный номер, который присваивается каждому виду товара. Он нужен, чтобы описать продукцию в «Честном ЗНАКе» и получить коды маркировки. Без него система просто не примет заявку.

GTIN — не выдумка разработчиков маркировки. Это международный стандарт, которым пользуются в 150+ странах. В России с этим работает Ассоциация «ГС1 РУС».

Кто отвечает за получение GTIN

GTIN обязаны получать:

  • производители;

  • импортеры (если товар не имеет уже присвоенного GTIN от зарубежного бренда).

Сгенерировать GTIN самостоятельно нельзя — его выдает GS1 после регистрации и оплаты членского взноса. Зато если вы импортируете уже промаркированный товар, и у него есть GTIN — можете использовать его без повторного оформления в России.

Зачем нужен GTIN в «Честном ЗНАКе»

В системе маркировки каждый товар описывается в карточке. GTINключевой атрибут карточки. Он нужен, чтобы:

  • заказать коды маркировки;

  • выгрузить их для печати;

  • точно отслеживать движение товара по всей цепочке — от производства до кассы.

📊 Структура GTIN

Вот как устроен 14-значный код GTIN, используемый в товароучетных системах:

Компонент

Описание

1-я цифра

Уровень упаковки (например, единичная или групповая)

2–4-я цифры

Префикс страны (в РФ — коды от 460 до 469)

5–10-я цифры

Префикс предприятия (уникальный идентификатор, присвоенный GS1)

11–13-я цифры

Внутренний номер позиции в ассортименте

14-я цифра

Контрольное число (автоматически рассчитывается по алгоритму EAN)

Для кодов длиной 8, 12 или 13 символов добавляются ведущие нули — чтобы система работала в универсальном 14-значном формате.

Структура GTIN

🆔Как зарегистрироваться в GS1 РУС

Чтобы заказывать коды маркировки и создавать карточки товаров, компании в России нужно зарегистрироваться в Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» — это национальный оператор международной системы GS1, которая и присваивает каждому товару глобальный код GTIN.

Процесс регистрации выглядит так:

1. 📄 Подача заявления. Заявку можно отправить:

  • в бумажном виде — почтой или лично;

  • в электронном виде — подписав УКЭП через СБИС, Диадок, Такском-файлер, Сферу-курьер, Synerdocs;

  • или прямо в личном кабинете «Честного ЗНАКа».

2. 💰 Оплата членства. После подачи заявления вы получите счет.

  • Базовая ставка: 15 000 ₽ в год.

  • Вступительный взнос: 25 000 ₽ (однократно).

  • Но если вы уже участвуете в системе маркировки «Честный ЗНАК», действует льготный тариф — 3 000 ₽ в год.

3. 📝 Описание товаров. После оплаты необходимо описать свои товары по стандартам ГС1. На основании этих данных будет сгенерирован GTIN.

После регистрации вам присвоят:

  • GCP (Global Company Prefix) — уникальный префикс вашей компании в международной системе;

  • GLN (Global Location Number) — глобальный номер расположения, который обязателен, например, при экспорте продукции.

📦 Как получить GTIN через «Честный ЗНАК»

GTIN — неотъемлемая часть кода маркировки. Получить его можно несколькими способами: через систему ГС1 РУС, в товароучетных программах (например, ) или прямо в личном кабинете «Честного ЗНАКа». Ниже разберем последний способ.

Создание карточки товара

В «Честном ЗНАКе» GTIN формируется при создании новой карточки. Это делается во вкладке «Национальный каталог» в личном кабинете.

  • Если вы работаете с импортным товаром и у вас уже есть GTIN от производителя — его можно использовать.

  • Если GTIN отсутствует, он будет сгенерирован автоматически при нажатии на соответствующую кнопку в интерфейсе.

Какие данные нужны

После генерации GTIN вы заполняете:

  • код ТН ВЭД ЕАЭС;

  • полное наименование товара;

  • товарный знак.

Этого достаточно, чтобы запросить DataMatrix. Но для ввода товара в оборот нужно заполнить все обязательные поля карточки. Они отмечены красной полосой слева — как только вы заполнили атрибут, метка меняется на зеленую.

Структура карточки товара

Карточка состоит из вкладок:

  • Регистрация кода товара — содержит все данные, необходимые для эмиссии кодов.

  • Сведения о товаре — включает разрешительную документацию, упаковки, вес/габариты и др.

  • Фото — для загрузки изображений продукции.

  • Группы атрибутов — тематически объединенные характеристики (например, условия хранения, потребительские свойства и пр.).

Большинство полей сопровождаются подсказками: при наведении на значок синим восклицательным знаком появляются комментарии с пояснениями.

Завершение

После заполнения карточки:

  1. Отправьте ее на модерацию.

  2. Подпишите УКЭП после одобрения.

Карточка становится активной для работы. Ожидание модерации — до 3 рабочих дней.

🔁 Когда нужно получать новый GTIN

GTIN присваивается конкретному товару в конкретной конфигурации. Как только вы вносите изменения в состав, упаковку или позиционирование продукта — прежний GTIN становится неактуальным. В таких случаях необходимо оформить новый код:

Основание для нового GTIN

Подробности

Новый продукт

Вывод на рынок ранее не представленного товара

Изменение состава или функциональности

Добавление/удаление ингредиентов, изменение способа применения

Изменение веса, объема или количества в упаковке

Увеличение или уменьшение массы, объема или количества штук

Изменение габаритов или массы брутто

Изменение размеров или веса товара с упаковкой

Получение или удаление знака сертификации

Новый сертификат или аннулирование предыдущего

Смена бренда

Новое название, логотип, фирменный стиль, даже изменение шрифта или цвета

Лимитированные выпуски

Продукция, приуроченная к акциям, событиям, памятным датам

Изменение количества в транспортной упаковке

Новое количество единиц товара в ящике или коробке

Формирование нового ассортимента или набора

Создание набора товаров, отличающегося по составу от предыдущих

💡 Даже если изменения кажутся незначительными, система маркировки требует, чтобы для обновленного товара оформлялся новый уникальный GTIN. Это гарантирует прозрачность и отслеживаемость продукции на всех этапах.

🔹 Как заказать и оплатить коды DataMatrix через «Честный ЗНАК»

Чтобы заказать коды маркировки, участник оборота должен иметь лицевой счет в системе «Честный ЗНАК» — отдельный счет открывается под каждую товарную группу. Оплата производится заранее, так как коды формируются на условиях 100% предоплаты.

Стоимость одного кода — 60 копеек с НДС (в соответствии с постановлением Правительства № 577 от 08.05.2019).

Способы пополнения зависят от формы организации:

Статус участника

Способ оплаты

Индивидуальные предприниматели

Через интернет-эквайринг в личном кабинете. Сумма — от 100 до 50 000 ₽.

Юридические лица

По безналичному расчету — через расчетный счет в банке.

После поступления средств на счет вы сможете перейти к заказу кодов и подготовке их к нанесению.

📥 Как выгрузить и распечатать коды DataMatrix из «Честного ЗНАКа»

После заказа кодов вы можете выгрузить их на ПК и подготовить к печати.

Инструкция по выгрузке кодов:

  1. Перейдите в личный кабинет и откройте нужный заказ.

  2. Нажмите на значок принтера.

  3. Заполните форму параметров печати:

Формат файла: по умолчанию — .pdf, при необходимости можно выбрать .eps.

Способ формирования: например, в одну колонку.

Метод печати: термотрансферная или термическая.

Формат этикетки: шаблон от «Честного ЗНАКа» или загруженный самостоятельно.

Количество символик: от одной до полного объема заказа.

Ограничения на выгрузку:

Формат файла

Лимит выгрузки за один раз

PDF

до 500 кодов

EPS

до 2 000 кодов

После генерации файл автоматически скачается на ваш компьютер через браузер.

🖨 Как распечатать и нанести коды маркировки

Вы можете выбрать один из двух вариантов:

  1. Печать в типографии — особенно удобно, если заказываете упаковку с уже нанесенным кодом.

  2. Печать на производстве:

До 1 200 единиц/час: подойдет термотрансферный принтер начального класса. Более 1 200 единиц/час: используйте автоматический аппликатор или принтер прямого нанесения. Важно заранее оценить объемы производства и подобрать оборудование под нужную скорость и тип упаковки — это позволит избежать простоев и брака при печати кодов.

🛠️ Как помогает интегратор «Софт Юнити»

Маркировка — не просто коды и регистрация. Это десятки мелких, но критичных шагов, на которых легко потерять время или ошибиться. Команда «Софт Юнити» работает как внешний ИТ-отдел: берем на себя рутину, а вы сосредотачиваетесь на производстве и продажах.

  • Поможем пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК» и в Ассоциации «ГС1 РУС».

  • Настроим процессы описания товаров и получения GTIN.

  • Сопроводим заказ, оплату и выгрузку кодов маркировки.

  • Подберем оборудование под ваши задачи — от начального уровня до промышленного: термотрансферные принтеры, аппликаторы, сканеры и ПО.

  • Организуем поставку техники от проверенных партнеров.

  • Проведем обучение для сотрудников и ответим на любые практические вопросы.

🎁 Специальное предложение для читателей Клерк.ру: при заказе услуги «маркировка под ключ» — скидка 10%. Акция действует до 31.12.2025.

📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

👉 После отправки формы наш специалист свяжется с вами, чтобы обсудить детали внедрения и подключить акцию.

Реклама: ООО «ЮНИТИ-ИТ», ИНН 7726756287, erid: 2W5zFGXqWYg

Информации об авторе

Софт-Юнити

Софт-Юнити

Создаем успешное

128 подписчиков12 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет