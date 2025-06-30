5 способов снизить расходы на персонал

Есть два типа расходов на сотрудников — прямые и косвенные . Прямые состоят из зарплатного фонда, налогов, страховых взносов, оплаты отпусков и больничных. Косвенные расходы включают в себя рабочее место сотрудника, оплату аренды помещения, коммунальные услуги, оборудование и ПО, соцпакет и другие бонусы.

Из чего состоят расходы на персонал

Как уменьшить траты

Управляя ресурсами грамотно, можно оптимизировать расходы на персонал. И среди способов — не только сокращение сотрудников или их зарплат.

1. Аутсорсинг задач и процессов

Если делегировать часть работы фрилансерам, можно сосредоточиться на главных задачах бизнеса. С внештатными IT-специалистами, копирайтерами, видеографами и инфлюенсерами можно сотрудничать как с самозанятыми или заключить договор ГПХ. Важно соблюсти несколько условий, чтобы у трудовой инспекции и ФНС не возникло претензий к компании: Убедитесь, что ваши отношения нельзя переквалифицировать в трудовые. Например, чтобы нанять бывших сотрудников в качестве самозанятых на ГПХ, должно пройти не меньше двух лет (п. 8 ст. 6 № 422-ФЗ).

Пропишите в договоре ГПХ все этапы проекта и условия принятия работы: конкретные задачи и их объем, сроки выполнения, цену и порядок оплаты. При этом избегайте формулировок о должностных инструкциях и обязанностях, соблюдении рабочего графика, предоставлении выходных дней, оплате больничных и отпускных. С внештатными специалистами удобно работать через Solar Staff. Сервис берет на себя верификацию исполнителей и следит за соблюдением налогового режима: сотрудничать можно как с самозанятыми и ИП, так и с физлицами. С Solar Staff можно оплачивать больше двухсот видов работ и услуг.

2. Переход на удаленку

Чтобы внедрить удаленный формат работы в компанию, которая переходит на него впервые, потребуется время на подготовку. Нужно продумать организационные аспекты и учесть возможные риски, но это решение точно позволит уменьшить расходы несколькими способами. Среди них: Более дешевая аренда. Компания может арендовать помещение с меньшей площадью или полностью закрыть офис для перехода на полностью удаленный формат, когда все сотрудники работают из дома.

Снижение трат на воду, электричество и отопление.

Уменьшение компенсаций за проезд до работы.

Онлайн-формат совещаний, тимбилдингов и других встреч. Это уменьшит расходы на командировки и бизнес-мероприятия.

Снижение трат на мебель и обслуживание рабочих мест сотрудников.

Экономия на ПО. Некоторые инструменты для командной работы можно заменить на бесплатные: например, WEEEK, Kaiten или YouGile.

3. Льготы и другие способы поддержки компаний от государства

На портале поддержки малого и среднего бизнеса собраны виды помощи, которую государство предлагает небольшим компаниям. Например, можно воспользоваться: Антикризисными программы льготного кредитования;

Поручительством и гарантиями для получения банковского кредита, гарантии или лизинга;

Освобождением ввозимого оборудования от налога на добавочную стоимость (НДС). IT-компаниям доступны отдельные меры поддержки: от грантов до налоговых льгот и пониженных ставок по кредитам. Полный список собран в специальном разделе на сайте «Госуслуг». Для получения помощи важно учесть некоторые требования. Например, право на пониженную ставку 7,6% получают только аккредитованные при Минцифры IT-компании, в которых доля профильных доходов составляет не меньше 70%. При этом единый тариф страховых взносов за сотрудников компаний без льготного тарифа до предельной базы составляет 30%, а выше — 15,1%.

4. Автоматизация процессов найма и кадровых операций

Среди рутинной работы HR-специалистов, сотрудников отдела кадров и бухгалтерии достаточно задач, выполнение которых можно автоматизировать. Специальные сервисы позволяют ускорить оформление, упростить документооборот и сосредоточиться на целях бизнеса. С помощью таких платформ можно автоматизировать: ведение кадрового учета;

расчет зарплат и налогов;

формирование закрывающих документов и составление отчетности;

расчет с подрядчиками. Автоматизируйте работу с фрилансерами с Solar Staff Узнайте, как сократить время на выплаты и оформление в несколько раз Попробовать

5. Оптимизация рабочего времени сотрудников