Советы для бизнеса: риски переквалификации сотрудничества с фрилансерами в трудовые отношения

Замещение трудовых отношений гражданско-правовыми договорами
Замещением считаются все ситуации, когда исполнитель оформлен по гражданско-правовому договору (ГПХ), но фактически выполняет работу штатного сотрудника. Исполнитель в этом случае не получает социальных выплат и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством: выплаты при болезни, беременности, несчастных случаях, отдых в выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск и прочее.
Чем отличается договор ГПХ от трудового
Между договором ГПХ и трудовым договором несколько принципиальных различий.
Договор ГПХ считается гражданско-правовой сделкой, заключив которую, исполнитель не становится работником компании. При заключении трудового договора сотрудник считается работником и имеет все соответствующие права, которые предусмотрены Трудовым кодексом.
Основной обязанностью штатного работника является выполнение трудовой функции (определенного круга обязанностей по должности, специальности или квалификации) постоянно, результат которой в целом не ограничен. А вот в гражданско-правовых договорах, напротив, предметом является не сама трудовая деятельность, а выполнение конкретной работы или оказание услуги, где важен конечный результат, прямо предусмотренный договором. Например, перевод статьи, подготовка налоговой декларации или отчета.
По трудовому договору работа выполняется сотрудником лично с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка. По договору ГПХ, наоборот, исполнитель самостоятельно определяет способы и время выполнения работы.
В трудовых договорах оплата труда определяется в форме заработной платы, выплачиваемой не реже чем каждые полмесяца в день, установленный коллективным или трудовым договором (ст. 56.1 ТК). При заключении гражданско-правового договора оплата называется вознаграждением, размер которого определяется соглашением сторон заранее и оплачивается, как правило, только после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг.
Кто и при каких обстоятельствах может выявить признаки маскировки трудовых отношений
Есть несколько вариантов развития событий, в которых могут участвовать и госорганы, и фрилансер.
Исполнитель может обратиться в государственную инспекцию труда или в суд, если видит, что фактически отношения являются трудовыми, а оформлены как гражданско-правовые.
Государственная инспекция труда в рамках проверок, в том числе внеплановых, может выявить нарушения и выдать предписание об устранении.
Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и может выявить маскировку трудовых отношений, а налоговая инспекция увидеть в этом один из способов уклонения от уплаты налогов.
Какие последствия наступают при признании договора трудовым
Доначисление налогов и страховых взносов;
Наложение административного штрафа (ст. 5.27 КоАП):
на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.,
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 5 000 до 10 000 руб.,
на юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.
Взыскание невыплаченных отпускных, больничных и другое.
Как определиться между трудовым договором и ГПХ
Если наемное лицо постоянно выполняет работу на определенной должности согласно инструкции, а работодатель при этом требует соблюдать режим работы, правила внутреннего распорядка и выполнять распоряжения, изложенные в приказах, то нужно выбрать трудовой договор.
Если необходимо выполнить разовую конкретную задачу с достижением определенного результата, и при этом не требуется находиться на рабочем месте в определенное время по трудовому распорядку, то целесообразно заключить договор ГПХ.
В каких случаях фрилансеры подходят лучше штатных специалистов? Разбираемся, когда бизнесу выгоднее сотрудничать с персоналом в штате, а когда — с фрилансерами
Что грозит бизнесу при переквалификации
Налоговые органы могут легко выявить признаки подмены трудовых отношений. Если фрилансер регулярно находится в офисе заказчика, использует его оборудование и ресурсы, работает по установленному графику, отражен во внутренних документах (например, в графиках отпусков, журналах охраны труда и других), это может вызвать подозрения у ФНС.
Как минимизировать риск переквалификации: рекомендации для бизнеса
Как правильно оформлять договоры с фрилансерами
Гражданско-правовые отношения описываются следующими терминами:
заказчик / клиент;
исполнитель / подрядчик / самозанятый;
оказание услуг / выполнение работ;
вознаграждение / гонорар;
оплата после выполнения работ / оказания услуг;
самостоятельное определение времени выполнения работ / оказания услуг;
самостоятельное определение форм и методов оказания услуг / выполнения работ;
контроль оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность исполнителя / подрядчика;
ответственность за неисполнение / несвоевременное исполнение обязательств по договору / неустойка за просрочку / возмещение убытков.
Какие формулировки стоит исключить
В договоре с фрилансером стоит избегать всех терминов, характерных для трудовых отношений — таких, как «работник», «работодатель», «зарплата», «аванс», «отпуск», «график», «должность», «оклад», «премия». Избегайте упоминаний должностных обязанностей, рабочего места, сроков выплат и других элементов, характерных для трудового договора.
Полезный документ: разъяснение ФНС
В письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ перечислены признаки, по которым гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой:
Заказчик устанавливает режим работ для исполнителя.
Оплачивает работу фрилансера в том же порядке, что и штатным специалистам — например, по определенным числам дважды в месяц.
Распределяет исполнителей по объектам.
