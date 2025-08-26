Советы для бизнеса: риски переквалификации сотрудничества с фрилансерами в трудовые отношения

Какие последствия наступают при признании договора трудовым

Самозанятые и ИП самостоятельно декларируют и уплачивают налоги по доходам, полученным в сервисе, а НДФЛ за физлиц уплачивает Solar Staff. Для подтверждения легальности дохода при запросе банков и для отчетности в налоговый орган сервис предоставляет закрывающие документы со стоимостью и сутью выполненных работ или оказанных услуг.

Сервис помогает российским фрилансерам в подготовке документов для отчетности в налоговые органы России и предоставляет рекомендации в зависимости от налогового статуса .

Акты, счета и договор формируются автоматически. Все документы вы найдете в личном кабинете. У исполнителя тоже будет такая возможность.

Почему с внештатниками удобно сотрудничать через Solar Staff:

на юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 5 000 до 10 000 руб.,

на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.,

Как определиться между трудовым договором и ГПХ

Если наемное лицо постоянно выполняет работу на определенной должности согласно инструкции, а работодатель при этом требует соблюдать режим работы, правила внутреннего распорядка и выполнять распоряжения, изложенные в приказах, то нужно выбрать трудовой договор.

Если необходимо выполнить разовую конкретную задачу с достижением определенного результата, и при этом не требуется находиться на рабочем месте в определенное время по трудовому распорядку, то целесообразно заключить договор ГПХ.