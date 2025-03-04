Испытательный срок по правилам и без: что говорит закон, а что — работодатель

При приеме на работу в трудовой договор не включили условия об испытательном сроке, но в приказе о приеме на работу компания указала, что срок испытания составит два месяца. Объясняем, какие последствия это влечет для обеих сторон.

Ст. 68 Трудового кодекса устанавливает главенствующую роль трудового договора при оформлении приема на работу. Издание приказа с 22.11.2021 — это право, а не обязанность работодателя.

Условие об испытании не относится к существенным, а потому, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания (ч. 2 ст.70 ТК).

Частью 1 ст.70 ТК установлено, что при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Если работодатель настаивает на включении в трудовой договор указанного условия, а работник возражает против него, включение условия об испытании незаконно.

Условия испытательного срока по ТК

Закон разрешает подписывать трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. В таком случае, условие об испытании должно быть оформлено заранее, до начала работы, и содержать все необходимые условия: срок испытания, основные обязанности работника на период испытания, этапы работы, задания и сроки их выполнения, руководитель или наставник, который будет оценивать выполненную работу, и что важно, критерии оценки результатов работы.

Это может быть любое соглашение или индивидуальный план работника, с которым сотрудник будет письменно (либо в электронной форме, если в организации применяется электронный документооборот) ознакомлен и согласен. Некоторые работодатели включают критерии оценки успешности прохождения испытания в должностную инструкцию, но она не освобождает стороны от оформления письменного соглашения.

Заставлять сотрудника подписывать дополнительное соглашение к уже заключенному трудовому договору нельзя! В период испытательного срока работник вправе в любой момент уведомить работодателя о том, что работа ему не подходит, и уволиться через три дня, не отрабатывая стандартные две недели.

Условия расторжения трудового договора

При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив работника за три дня до истечения срока испытания, без учета мнения профсоюза и без выплаты выходного пособия. Такое увольнение считается увольнением по инициативе работодателя (п. 4 ч.1 ст. 77 ТК).

У сотрудника есть месяц со дня вручения приказа на увольнение или трудовой книжки, чтобы подать в суд иск о восстановлении на работе. Правомерность увольнения работодателю придется доказать (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.3, ч. 1 ст. 71, п. 4 ч. 1 ст. 77, ч. 5 ст. 312.1, ч. 5 ст. 312.3 ТК, постановление Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Своевременно и правильно оформляйте соглашение об испытании. Приказ о приеме на работу не может противоречить трудовому договору.

Фиксируйте задания и результаты работы, как положительные, так и отрицательные, в отчетах работника, докладных записках. Задания должны быть исполнимы, и не допускать двоякого толкования. Предъявление заведомо завышенных требований, например, задача менеджеру продать 50 автомобилей за месяц, если до этого фирма продала столько за год, скорее всего, будет расценено судом как дискриминация работника. Любая дискриминация запрещена: если для обычных работников испытательный срок не устанавливается, то его нельзя предусмотреть для работников-инвалидов (ст. 3, ч. 4 ст. 8 ТК). Помните, что условия договора, ухудшающие положение работников по сравнению с законом или коллективным договором, не подлежат применению. Статья 70 ТК запрещает устанавливать испытание при приеме на работу для отдельных категорий работников — например, несовершеннолетние граждане; молодые специалисты, впервые поступающие на работу; матери-одиночки, воспитывающие детей до 16 лет, или детей-инвалидов до 18 лет. Это правило распространяется и на одиноких отцов (статьи 261 и 264 ТК). Минтруд в письме № 14-6/ООГ-7569 от 25.12.2024 напомнил, что уволить отца-одиночку, не прошедшего испытательный срок, нельзя. Срок испытания не должен превышать максимальные сроки, установленные ст. 70 ТК. Соблюдайте процедуру увольнения: направление работнику письменного предупреждения о предстоящем уведомлении обязательно не позднее чем за три дня до увольнения, и с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Своевременно ознакомьте работника с приказом, выдайте расчет и пакет документов при увольнении.

Подчеркиваем, что увольнение по инициативе работодателя невозможно в период временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в отпуске.

Несоблюдение работодателем этих правил позволит сотруднику легко выиграть трудовой спор, что, помимо ущерба деловой репутации компании, влечет также имущественные потери/взыскание оплаты за время вынужденного прогула незаконно уволенного работника, выплаты компенсации морального вреда, расходы на юристов и т.п.

Об авторе

Ольга Айгензер

Ольга Айгензер — юрист, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник», автор статей по актуальным проблемам защиты трудовых прав работников. Окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». Основная специализация — банкротство юридических лиц, защита прав потребителей и трудовое право. Опыт работы — 17 лет.

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