Ольга Айгензер: имеет ли право сотрудник на оплачиваемый отпуск, если его трудовой договор заключен на срок шесть месяцев

Регулирование процесса предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляет работодатель, который составляет и утверждает график отпусков, своевременно предупреждает работника о времени начала и окончания отпуска.
Оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен до истечения шести месяцев по соглашению сторон (часть вторая статьи 122 ТК).
Предоставление отпуска реализуется в соответствии с очередностью, установленной графиком отпусков (часть первая статьи 123 ТК). Но это не значит, что работодатель должен отправить сотрудника в отпуск сразу по истечении 6 месяцев или не может предоставить отпуск авансом раньше. Все решается по соглашению с работником (ст. 122 ТК).
Отпуск вне графика можно предоставить по заявлению работника (ст. 124 ТК, письмо Минтруда от 27.03.2020 № 14-2/В-321). Работников, с которыми заключены срочные трудовые договоры, включают в графики отпусков на будущий год.
Кому положен отпуск вне очереди
Некоторые льготные категории работников имеют право на отпуск до того, как пройдет шестимесячный период непрерывной работы. К ним относятся:
Женщины: перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, а также мужчины, чьи жены находятся в таком отпуске, независимо от того, сколько времени они уже работают у данного работодателя.
Дети: работники в возрасте до восемнадцати лет имеют право на увеличенный отпуск продолжительностью 31 календарный день, как это предусмотрено ст. 267 ТК.
Усыновители: сотрудники, которые усыновили ребенка или детей в возрасте до трех месяцев, также имеют право на отпуск.
Также отпуск в удобное для работника время предоставляется:
одному из родителей ребенка-инвалида; одному из родителей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии, что младшему из них еще не исполнилось 14 лет;
ветеранам боевых действий; почетным донорам; гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
При соблюдении определенных условий дополнительные отпуска предоставляются и другим категориям граждан:
Внешним совместителям — на время отпуска по основному месту работы. . Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если отпуск на работе по совместительству короче, чем на основной, то работодатель по просьбе сотрудника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности
Супругам военнослужащих — на время отпуска самих военнослужащих.
Мобилизованным — в течение 6 месяцев после возобновления трудового договора.
В коллективном договоре или других локальных актах компании могут быть предусмотрены дополнительные льготы для различных категорий сотрудников, таких как одинокие матери, пенсионеры и другие. Это условие будет обязательно для исполнения, поскольку направлено на защиту интересов работников.
Трудовой договор сезонного работника и его правило отпуска
Иногда с работником сразу заключается срочный трудовой договор на срок менее полугода. Лишает ли это работника права на отдых? Нет, не лишает.
Например, в трудовом договоре с сезонным работником обязательно должно быть указано условие о сезонном характере работы (ст. 294 ТК). При этом перечни работ, которые относятся к сезонным, и обычно длятся до 6 месяцев, определяются федеральными отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями.
Поскольку для работников, занятых на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 295 ТК), проверьте, относится ли работа к сезонной, до заключения трудового договора, во избежание нарушений. Учитывайте, что срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора-обязательные, существенные условия (ч. 2 ст. 57 ТК).
Несоответствие формулировок или неправильный выбор обоснования может повлечь для работодателя риски признания договора бессрочным.
Также работодателям стоит помнить, что при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска (ч. 3 ст. 127 ТК).
В соответствии с частью 2 статьи 127 Трудового кодекса, по письменному заявлению работника, неиспользованные отпуска могут быть предоставлены работнику с последующим увольнением. В этом случае днем увольнения считается последний день отпуска. Исключением является увольнение за виновные действия, в этом случае отгулять отпуск не получится.
Формулировка «может быть предоставлен» предполагает взаимное согласие между работником и работодателем. То есть у работодателя нет безусловной обязанности предоставлять отпуск, но он имеет право пойти навстречу работнику.
Роструд в письме от 25.12.2024 № ПГ/26551-6-1 также придерживается позиции, что предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, с которым заключен срочный трудовой договор сроком до 6 месяцев, осуществляется по соглашению сторон трудового договора. Если работник не успеет сходить в отпуск до увольнения, то работодатель в любом случае обязан выплатить денежную компенсацию.
Об авторе
Ольга Айгензер — юрист, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник», автор статей по актуальным проблемам защиты трудовых прав работников. Окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». Основная специализация — банкротство юридических лиц, защита прав потребителей и трудовое право. Опыт работы — 17 лет.
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