Ольга Айгензер: имеет ли право сотрудник на оплачиваемый отпуск, если его трудовой договор заключен на срок шесть месяцев

Регулирование процесса предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляет работодатель, который составляет и утверждает график отпусков, своевременно предупреждает работника о времени начала и окончания отпуска.

Оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен до истечения шести месяцев по соглашению сторон (часть вторая статьи 122 ТК).

Предоставление отпуска реализуется в соответствии с очередностью, установленной графиком отпусков (часть первая статьи 123 ТК). Но это не значит, что работодатель должен отправить сотрудника в отпуск сразу по истечении 6 месяцев или не может предоставить отпуск авансом раньше. Все решается по соглашению с работником (ст. 122 ТК).

Отпуск вне графика можно предоставить по заявлению работника (ст. 124 ТК, письмо Минтруда от 27.03.2020 № 14-2/В-321). Работников, с которыми заключены срочные трудовые договоры, включают в графики отпусков на будущий год.