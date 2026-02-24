Адаптивный режим труда: плюсы и минусы законопроекта

Трудиться в болезни и здравии: депутаты предлагают разрешить работать за оплату на больничном. Что предлагает новый закон и чем обоснована инициатива, рассказывает Ольга Айгензер, адвокат РОКА «Советник».

Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1141606-8 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления временного адаптивного режима труда», который разрешит привлекать сотрудников к работе в период временной нетрудоспособности. Многие специалисты, особенно в сферах закупок, консалтинга и IT, в случае болезни вынуждены выбирать:

Продолжать ходить в офис с признаками болезни и ставить под угрозу свое состояние и здоровье окружающих.

Получить официальный больничный, теряя в зарплате.

Согласовывать с работодателем внесение изменений в трудовой договор и перевод на удаленную работу , что не всегда удобно (при наличии возражений начальника невозможно).

Переждать день-два дома, пока не почувствуют себя лучше. Как правило, такое отсутствие оформляется как неоплачиваемый отпуск «за свой счет».

Действующее законодательство предусматривает лишь один из двух вариантов: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен. Нельзя одновременно получать зарплату и выплаты по больничному листу. Листок нетрудоспособности освобождает ото всей работы, и не может использоваться выборочно по усмотрению работника или работодателя.

Более того, несоблюдение указаний врача и досрочный выход в офис, или продолжение работы на дому является нарушением оказания медпомощи, и, соответственно, основанием для прекращения выплат пособия по временной нетрудоспособности.

Депутаты считают, что такой порядок не соответствует современным реалиям. Многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут продолжать выполнять свои трудовые обязанности, работая в «адаптивном режиме», который позволит работать во время болезни, чтобы сохранить зарплату.

Что предлагает «адаптивный режим» работы

Предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 93.1, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда.

Особенности:

Добровольность: режим устанавливается по соглашению сторон, на основании заявления работника.

Сохранение за работником среднего заработка на период действия временного адаптивного режима труда;

Наличие медицинского заключения с рекомендациями по адаптации условий труда, и выводами врачей, что работник может работать. Если работодатель не в состоянии выполнить рекомендации и создать условия для адаптивного режима, он обязан уведомить об этом работника.

Можно устанавливать на весь период болезни или только ее части, и прекратить в любое время, если состояние работника ухудшится.

Работник вправе в любой момент написать заявление и выйти на работу.

Минусы и плюсы законопроекта

Для работодателей новый режим — это повод «выйти из тени», с возможностью официально продолжать выплаты своим сотрудникам. Снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников, а также расходы на поиск временных работников для замены отсутствующих специалистов.

Фонд социального страхования РФ получит дополнительный инструмент оптимизации расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Сотрудники смогут законно снизить рабочую нагрузку, но с гарантией сохранения заработка.

До 18 марта 2026 года свое заключение по законопроекту должен дать Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Первые чтения начнутся в апреле. Найдет ли инициатива поддержку других депутатов, не известно.

Однако уже сейчас, на мой взгляд, у законопроекта есть ряд недоработок. Во-первых, избыточность требований: сначала работнику придется получить медицинское заключение, а если работодатель откажет ему в установлении адаптивного режима? Как следствие — повторный поход к врачу, увеличение нагрузки на медиков и потраченное время.

Кроме того, принятие закона требует системного внесения изменений в законодательство о социальном страховании, изменения форм отчетов в СФР. При этом пока не ясно, как планируется учитывать страховой стаж за период адаптивного режима, сохранятся ли льготы «за вредность», и специальный стаж, и т.п . Минздраву также придется разрабатывать внутренние приказы и регламенты по прохождению медицинского заключения, для подтверждения возможности работать в период болезни.

Также напомню, что Минздрав предлагает ввести дополнительную проверку для часто болеющих пациентов. Суть дополнительной проверки в том, что если гражданин получит четыре и более больничных листа за последние полгода, то для получения следующего листа пациента отправят на врачебную комиссию, чтобы исключить случаи симуляции или, наоборот, выявить хронические заболевания, требующие системного подхода. С этой стороны, отказ часто болеющих сотрудников от получения листков нетрудоспособности и продолжение работы сведут инициативу Минздрава к нулю.

Пока не ясно, каким образом будет осуществляться перевод из офиса на адаптивный режим: будет он ближе к добровольному заключению допсоглашения о дистанционной работе (ст. 312.2 ТК) или принудительному переводу работника на другую работу по медицинским показаниям (ст.73 ТК).

