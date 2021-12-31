Как передать бизнес по наследству: инструменты и нюансы их использования

Ценность наследования для преемников в возможности извлечь экономическую выгоду. И если с обычным имуществом, вроде квартиры, машины или яхты, она более менее понятна, то с наследованием бизнеса все менее очевидно. Согласитесь, оставить наследникам имущественный комплекс, допустим, отеля для сдачи в управление — это одно. А оставить в наследство операционный бизнес отеля — совершенно иное. Какие возможности есть у основателя бизнеса разбираем в сегодняшнем материале.

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Анастасия Тайшина, эксперт Центра структурирования бизнеса taxCOACH®:

«Проблема не столько в выборе кандидатов на роль преемников, сколько в необходимости комплексной проработки юридического механизма наследования. Бизнес, как мы проговаривали в Программе владельческого контроля, это не только имущество и не только доли/акции в компаниях, но еще бренды, партнеры, трудовой коллектив, связи с контрагентами, уникальные знания и опыт, сложившаяся система управления. Таким образом, понадобится некий сценарий наследования бизнеса, который не должен ему вредить. А для его создания не существует какого-то одного, универсального юридического инструмента».

Первое, на что хочется обратить внимание, это очередность наследования по закону, если нет завещания. У всех на слуху ситуации с известными бизнесами, когда основатель бизнеса неожиданно умирает без завещания. Появляются его наследники. Кто они? Это дети от всех браков и еще три жены, которые объединяются в те или иные лагеря, воюют друг с другом. Еще есть партнеры, которые не могут или не хотят работать с наследниками. Очевидно, что во всей этой ситуации страдает сам бизнес.

Еще один нюанс в случае наследования бизнеса. Наследство принимается в течение шести месяцев. Но права на акции, доли, паи переходят в момент внесения записи в соответствующий реестр (ЕГРЮЛ или реестр держателей акций). В результате с момента смерти до регистрации перехода прав наследникам доли в бизнесе фактически остаются бесхозными: предыдущий владелец умер, а новые собственники не могут осуществлять управленческие права, так как переход прав не оформлен.

Единственным выходом является доверительное управление, учредителем которого, в случае наследования без завещания, выступает нотариус. Договор с доверительным управляющим также заключается нотариусом, но при согласии всех известных на момент подписания договора наследников, которые указываются в качестве выгодоприобретателей.

Однако проблема в том, что в ситуации конфликтов наследники не смогут договориться о кандидатуре доверительного управляющего. Оно и понятно, чей кандидат, того и бизнес на полгода минимум. Полистайте интернет и вы легко обнаружите свежие примеры.

Но если наследование осуществляется по завещанию, то основатель бизнеса еще при жизни может назначить исполнителя завещания, который становится доверительным управляющим. Его к тому же можно обязать голосовать в высших органах юридического лица таким образом, который указан в завещании.

Поэтому если мы хоть сколько-нибудь серьезно говорим о сохранении целостности бизнеса при наследовании, то это, как минимум, завещание.

Наследственный договор

Еще один отличный инструмент, на который следует обратить пристальное внимание — наследственный договор. Отличие от завещания в том, что это сделка, соглашение двух сторон. О завещании, как правило, может никто не знать пока не случится трагическое событие. В ситуации с наследованием бизнеса наследник может оказаться просто не готовым принять его. Следующий момент, я сегодня могу оформить одно завещание, а завтра другое. И будет действовать последняя версия. Когда она написана, под влиянием каких обстоятельств? А если у наследодателя глубокий преклонный возраст?

В наследственном договоре наследник заранее знает о том, что ему достанется и, кроме того, он должен выразить свое согласие на получение имущества.

Наследственный договор обладает большей гибкостью. Можно предусмотреть, что имущество достанется наследнику в случае наступления ко дню открытия наследства определенных обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят. Например, вступление наследника в брак, получение наследником высшего образования определенного профиля и так далее.

Также с помощью наследственного договора можно возложить на наследника обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения, о которых мы поговорим далее.

Таким образом, в наследственном договоре можно предусмотреть самые разнообразные варианты наследования имущества: например, оставить свою часть бизнеса деловому партнеру с одновременным возложением на него обязанности материально обеспечивать членов семьи наследодателя (по аналогии с наследственным фондом) или передать бизнес конкретному члену семьи под определенными условиями, которые он должен выполнить до смерти наследодателя.

Важный момент: если таких соглашений несколько, они также удостоверяются у нотариуса. Силу будет иметь ранее заключенное. Если наследодатель передумал, он должен придти к нотариусу и расторгнуть этот договор. Соответственно, об этом факте наследник будет извещен нотариусом.

Наложим данную конструкцию на бизнес-пример. Мы обсуждали опционы и корпоративные договоры в качестве инструментов владельческого контроля. Особенно ценными они будут в ситуации диверсификации структуры собственности. И мы оговаривали, что четкого указания в законе на наследование обязательства по опциону нет. На 99,9% можно быть уверенным, что наследуется, но не 100%. Судебной практики тоже нет. И не хочется вам от нее зависеть. Поэтому пусть лицо, допущенное в структуру владения бизнесом совместно с его Основателем заключит наследственный договор, пообещав по сути ему в случае своей смерти долю в ключевой организации. Если партнер вдруг изменит свое решение — основатель бизнеса об этом будет оповещен нотариусом. Если подобное случилось, это сигнал к тому, что что-то пошло в голове нового (младшего) партнера не так. Можно смело реализовывать опцион.

Дополнительные нюансы и новые возможности

Важное ограничение, которое необходимо учитывать, это обязательная доля наследования. Если у наследодателя были, например, родители пенсионеры, несовершеннолетние дети, супруг-инвалид либо иные лица на иждивении, то у них есть право получить не менее половины от того, что им бы причиталось по закону. Вне зависимости от содержания завещания или наследственного договора. Право на обязательную долю сохраняется даже в том случае, если завещанием нетрудоспособный наследник был прямо лишен наследства.

Завещание и наследственный договор, когда речь идет о бизнесе, могут быть усложнены завещательным отказом. Не вдаваясь в юридические тонкости, по сути, это возложение на наследника (одного, некоторых или всех) обязанностей имущественного характера в интересах третьего лица (отказополучателя).

Так, например, передав долю в ООО одному из наследников, наследодатель может обязать часть получаемых дивидендов перечислять другим наследникам или иным лицам (допустим другу, любовнице или давнему сотруднику). Или обязать своих наследников сдавать, например, своему партнеру по бизнесу в аренду какое-либо имущество.

При последующем переходе права собственности на имущество, право пользования им, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Важный нюанс, сам завещательный отказ не наследуется. То есть со смертью отказополучателя обязанность исполнять завещательный отказ исчезает.

Из новых инструментов — наследственный фонд, а с 1 марта 2022 года — личный фонд. И то и другое — некоммерческая организация, действующая в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей). Принципиальная разница между ними в том, что наследственный фонд учреждается после смерти, согласно завещанию. Нотариусом. Личный фонд — устраивается при жизни, а значит Основатель бизнеса может провести генеральную репетицию: создать органы управления, опробовать условия управления переданным фонду имуществом, наладить хозяйственную деятельность фонда. Поэтому полагаем, что спрос на личные фонды будет выше, хотя все равно единичным — минимальный размер личного фонда 100 миллионов рублей.

Личный (наследственный) фонд использует полученное от наследодателя имущество в том числе в предпринимательской деятельности, если это предусмотрено уставом. Полученные доходы фонд перечисляет своим выгодоприобретателям, в числе которых может быть и сам основатель — учредитель личного фонда. Права выгодоприобретателей не наследуются. А потому учредителю фонда нужно заранее продумать и отрегулировать несколько вариантов определения судьбы своих активов (обязать фонд по прошествии времени передать их выгодоприобретателям, обозначить условия на назначения новых получателей доходов фонда и т. п.).

Любопытная деталь. Учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого личного фонда. А вот личный фонд — только в пределах трех лет со дня создания (в исключительных случаях, суд может продлить до пяти). Наследственный фонд — вообще не несет. Такая вот имущественная безопасность для избранных.

Наследование бизнеса как компаний

У каждой формы ведения бизнеса есть свои ограничения на наследование. Мы не оговорились, именно форм ведения бизнеса. В широком смысле.

Больше всего сложностей, конечно, с индивидуальными предпринимателями. Классная форма ведения деятельности: простая, обеспечивает прямые доходы для собственника. Но полноценного регулирования наследования бизнеса в случае смерти ИП в отечественной системе пока нет. Если предприниматель умирает, расчетные счета блокируются за пару дней. Трудовые обязательства с работниками прекращаются и не понятно даже, кто должен делать соответствующую запись в трудовой книжке.

Банальная ситуация: ИП сдавал свое имущество в аренду. После его смерти арендатор сохраняет свои права на использование имуществом. Он так же обязан будет платить арендную плату. Но наследники смогут ее получить только после юридического оформления своих прав. Ждать придется 6 месяцев.

Если ИП, наоборот, брал имущество в аренду, то ситуация усложняется. В случае смерти арендатора его права и обязанности по общему правилу переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Вместе с правами переходит обязанность вносить оплату, независимо от того, пользовались имуществом или нет. Соответственно, арендная плата продолжит копиться, а расторгнуть договор сразу после смерти наследники не смогут.

Такой инструмент как договор доверительного управления в отношении ИП фактически не работает. На практике нотариусы готовы оформлять договор только в отношении долей или акций в обществах.

В ООО по общему правилу долю можно наследовать. По уставу можно запретить пускать наследников в общество. Либо установить для наследников вступление в права только с согласия оставшихся участников. В обоих случаях, если наследников мы не пускаем, то выплачиваем действительную стоимость доли.

В отношении АО ограничений нет, но есть нюанс: поскольку об акционерах нет записи в ЕГРЮЛ (что и дает возможность использовать АО как базовый инструмент неочевидного владения) наследнику еще нужно узнать, в каких акционерных обществах наследодатель участвовал. Эту информацию можно узнать у реестродержателей, благо их не так много. Но для этого нужно хотя бы примерно знать что искать. В любом случае, если хочется гарантировать своим наследникам возможность получения акций беспрепятственно, их лучше заранее известить об этом. Опять же, в отношении несовершеннолетних детей — продумайте заранее. Не все знают, что в ООО и АО сделки с долями/акциями несовершеннолетнего нужно согласовывать с органами опеки, что может препятствовать включению наследников в компанию.

Возраст детей — повод затронуть такую форму как кооператив. Да, производственный кооператив может являться отличным плацдармом для создания Хранителя активов семейного бизнеса. Но в кооперативах есть ограничение: пайщиком может быть лицо старше 16 лет. Наследник может не отвечать этому требованию. Многие с упоением хватаются за возможность создания неделимого фонда в производственном кооперативе, этакого несгораемого сейфа для ценного имущества. Не забывайте, на неделимый фонд наследники также не претендуют.

Полное товарищество для некоторых представляет интерес тем, что участниками могут быть только юридические лица и ИП. В последнем случае есть возможность собственникам получать доходы с минимальным, из законно возможных, уровнем налогообложения 6%, вместо стандартных 15%. Долю по наследству передавать можно, но только если это предусмотрено учредительным договором и, разумеется, при наличии у наследника статуса ИП либо собственной компании.

Простое товарищество. Да, мы не оговорились, с экономической точки зрения это тоже форма ведения предпринимательской деятельности. Интересный, хотя и не простой (вопреки названию) в реализации инструмент. А главное — не заезжен и крайне редко имеет претензии налоговых органов.

Здесь также необходимо решить вопрос, как включаются наследники товарищей в эту конструкцию. Законодательство позволяет заменять выбывшего товарища его наследниками, но только если это предусмотрено договором и соглашением сторон и при условии, что наследник имеет статус ИП или собственную компанию.

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