Обмен электронными перевозочными документами: новые правила с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2030 года действуют новые Правила обмена электронными документами между перевозчиками и отправителями (утверждены постановлением Правительства от 01.06.2024 № 753). Рассказываем, кого коснутся положения, внесенные этим документом.

Для кого разработаны новые правила

Введение электронных перевозочных документов (ЭПД) происходит постепенно. Правительство запланировало поэтапное внедрение электронного документооборота для каждого вида грузоперевозок — автотранспортом, воздушным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

Новые Правила разработаны в соответствии со ст. 67 Кодекса внутреннего водного транспорта и касаются участников грузоперевозок по внутренним водным путям России.

Пути сообщения такого транспорта пролегают по рекам, озерам, водохранилищам, каналам внутри границ нашей страны.

Электронные перевозочные документы на водном транспорте

ФНС утвердила приказом от 14.05.2024 № ЕД-7-26/383 формы и форматы следующих электронных перевозочных документов для внутреннего водного транспорта:

договор перевозки груза;

транспортная накладная;

дорожная ведомость;

квитанция о приеме груза для перевозки.

С 1 сентября 2024 года этими документами можно обмениваться и направлять их в ГИС ЭПД (государственную информационную систему электронных перевозочных документов) в соответствии с Правилами, утв. Постановлением № 753.

Постепенно бумажные документы заменят на цифровые аналоги, что существенно упростит обмен информацией между участниками перевозок, а также контроль за перевозочным процессом.

Каждый перевозочный документ состоит из нескольких файлов обмена, подробное описание которых содержится в приложениях к Правилам. Документы передаются в формате, утвержденном ФНС.

В Правилах и приложениях к ним также приводятся требования, предъявляемые к форматам и содержанию электронных перевозочных документов, а также схемы обмена электронными перевозочными документами. Применение единых стандартов позволит проводить обмен и автоматизированную обработку передаваемых документов без каких-либо проблем с совместимостью.

Сервис электронного документооборота «Такском-Файлер» (web-версия и мобильное приложение) позволяет обмениваться электронными документами всем участникам перевозки. Подберите оптимальный пакет в зависимости от количества документов и отправок.

Обмен документами между участниками грузоперевозки и ГИС ЭПД

Чтобы обмениваться электронными перевозочными документами, всем участникам обмена такой информацией необходимо заключить договор с оператором инфосистемы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) из реестра Минтранса. Например, одним из таких операторов является Такском. Договор потребуется при любом виде грузоперевозок — водным, автомобильным транспортом и т.п.

Оператор проводит необходимую проверку файлов обмена, полученных от участника грузоперевозки и, если результат положительный, направляет их другому участнику перевозочного процесса (через его оператора), а также в ГИС ЭПД.

Система ГИС ЭПД — это единая база сведений о перевозках всеми видами транспорта, которая позволяет централизованно хранить и обрабатывать перевозочные электронные документы. Государственные ведомства (ФНС, МВД и др.) могут получать необходимые данные по ним напрямую из системы, не запрашивая информацию у перевозчика, отправителя или получателя груза.

Получив от оператора файл обмена ГИС ЭПД проверяет:

формат полученного файла;

уникальность идентификатора документа;

действительна ли УКЭП, которой подписан электронный перевозочный документ;

соблюдена ли последовательность получения файлов от участников информационного обмена;

соответствует ли идентификатор оператора данным реестра операторов ИС ЭПД.

Для перехода на ЭПД получите УКЭП без посещения ИФНС в удостоверяющем центре «Такском».

Как участникам грузоперевозок перейти на ЭПД

Для перехода на электронное взаимодействие между участниками перевозочного процесса нужно сделать несколько шагов:

Определите дату, с которой решили перейти на электронные перевозочные документы. Выберите оператора ИС ЭПД и заключите с ним договор. Оператор должен состоять в специальном реестре Минтранса. Оформите УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись) для сотрудников, которые будут оформлять и подписывать электронные перевозочные документы. При необходимости оформите МЧД (машиночитаемые доверенности) представителям. Выберите, приобретите и установите необходимое программное обеспечение или используйте специальный сервис для работы с электронными перевозочными документами. Обучите сотрудников работе с электронными перевозочными документами. Уведомите своих контрагентов о переходе на ЭПД, согласовав с ними порядок обмена документами.

С 1 сентября 2022 года «Такском» включен Минтрансом в реестр операторов информационной системы перевозочных документов (ИС ЭПД). Компания участвует в рабочих группах с Минтрансом, ФНС и ГИС ЭПД. Решения «Такском» уже внедрены в крупных автобусных и таксомоторных парках. Подключитесь к сервисам от «Такском» для работы с электронными перевозочными документами на любых устройствах.

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