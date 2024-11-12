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Инструкция по работе с электронными путевыми листами

Электронный путевой лист (ЭПЛ) — замена бумажным путевым листам. Их формируют компании, которые перевозят грузы или пассажиров. Сегодня можно выбрать между электронным и бумажным вариантами оформления, но в будущем государство планирует перевести всех на ЭПЛ. Рассказываем, как работать с цифровым документом.

Что включает электронный путевой лист

В ЭПЛ есть такие сведения:

  • период действия;

  • описание ТС;

  • данные о водителе;

  • тип перевозки;

  • способ сообщения;

  • данные о лице, которое оформляет документ.

Лицо, ответственное за составление ЭПЛ в компании — собственник ТС. В ситуациях, если машина передается в аренду, оформить документ обязан арендодатель — если машина арендуется с водителем. Если машиной пользуется водитель арендатора, то составлять ЭПЛ будет арендатор.

В чем преимущества ЭПЛ перед бумажными путевыми листами, какие типы подписи можно использовать при оформлении ЭПЛ — читайте в статье.

Дату, время и показания одометра нужно вносить в документ, когда машина выезжает с парковочного пункта и когда возвращается обратно.

Приказ ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@ определяет требования к XML-файлам, используемым для передачи ЭПЛ по ТКС. Цифровой документ включает пять обязательных обменных файлов (их общее название — «титулы») и один ситуационный файл: он понадобится, если водитель перевозит опасный груз или пассажиров.

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Обязательные титулы ЭПЛ

Титулы можно по-другому назвать этапами составления ЭПЛ. Нужно обязательно заполнить следующие.

Титул об обстоятельствах и особенностях рейса

Этот титул оформляет собственник машины или диспетчер, подписывает с помощью УКЭП. Нужно внести информацию о:

  • лице, которое оформляет документ;

  • периоде действия ЭПЛ;

  • автомобиле;

  • водителе;

  • типе перевозки;

  • виде сообщения.

Титул с результатами предрейсового медосмотра

На этом этапе составления ЭПЛ возможны варианты: титул может заполнить штатный медик компании или внешняя медорганизация. Приказ Минтранса № 159 от 05.05.2023 разрешает проведение дистанционных медицинских осмотров, кроме случаев, когда перевозят группу детей, опасные грузы или пассажиров на междугородних рейсах длиннее 300 км. Медик заверяет документ КЭП, вносит информацию о:

  • дате и времени прохождения медосмотра;

  • результатах осмотра;

  • водителе;

  • организации или специалисте, которые проводили осмотр.

Титул с показаниями одометра при выезде с парковки

Этот титул составляет и подписывает техник, который несет ответственность за внесение показаний одометра перед рейсом. Эти данные нужно указывать, когда машина выезжает с парковочного места или передается другому водителю.

Техник подписывает документ УКЭП и вносит данные о:

  • дате и времени;

  • показаниях одометра.

Титул с показаниями одометра при заезде на парковку

Эти данные вносит сотрудник, ответственный за выпуск ТС на линию. Титул включает сведения о:

  • дате и времени заезда на парковку или передаче авто другому водителю;

  • показаниях одометра.

Титул с результатами предрейсового контроля техсостояния

Данные вносит сотрудник, который отвечает за техсостояние автомобиля. Это может быть как внутренний специалист, так и внешний подрядчик. Документ заверяется УКЭП и включает данные о:

  • дате и времени предрейсового контроля;

  • результатах проверки;

  • дате и времени выхода машины на линию;

  • ответственном за техническую исправность и безопасную эксплуатацию авто.

При необходимости — титул с результатами послерейсового медицинского осмотра

Этот титул подписывает медик с использованием УКЭП. Здесь также можно прибегнуть к услугам внешней медорганизации или привлечь штатного специалиста. Вносят данные:

  • дату и время прохождения медосмотра;

  • результаты осмотра;

  • данные о водителе;

  • сведения о медорганизации.

Как начать работу с ЭПЛ

В схеме работы с цифровыми путевыми листами несколько участников:

  • Собственник ТС. Этот участник отвечает за поэтапное оформление всех титулов ЭПЛ в сервисе, который компания применяет для работы с цифровыми перевозочными документами.

  • Оператор ИС электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Он предоставляет платформу для управления ЭПЛ, следит за соблюдением правил обмена этими документами, контролирует соответствие установленным форматам и передает оформленные титулы ЭПЛ в ГИС ЭПД. Если ЭПЛ успешно регистрируется в ЭПД, система формирует QR-код, который водитель может предъявлять сотрудникам ГИБДД.

  • Государственная информационная система (ГИС ЭПД). Эта система отслеживает правильность документов, которые она получает от ИС ЭПД, подтверждает действительность ЭП, обрабатывает ЭПЛ и отправляет сведения в федеральные органы.

Чтобы начать формировать путевые листы в цифровом виде, нужно подписать договор с оператором ИС ЭПД, который включен в реестр Минтранса, например, с «Такском» (включен в реестр Минтранса с 1 сентября 2022 года). 

Компании не придется заниматься разработкой форм ЭПЛ самостоятельно. Форматы разрабатывает налоговая. Необходимые поля документа заполняются в электронном сервисе, который используется для работы с ЭПЛ.

Несмотря на возможные опасения относительно трудности процесса, работа с ЭПЛ проходит быстро и удобно. Обмен информацией происходит почти мгновенно, а подписание документов занимает всего несколько кликов. 

Например, для формирования ЭПЛ в сервисе «Такском-Транспорт» нужно нажать «Создать» → выбрать «ЭПД» → «Путевой лист Т1». После этого появится форма для заполнения.

На разных этапах ЭПЛ может заполняться различными сотрудниками. В мобильном приложении документ можно не просто просматривать, но и подписывать, используя Рутокен 3.0 с NFC. Для этого токен прикладывается к телефону — затем документ можно подписать с помощью ЭП.

Владелец ТС прописывает сведения о рейсе, подписывает ЭПЛ и направляет документ медицинской организации-партнеру. Медорганизация заполняет титул с данными медосмотра, затем техник подтверждает техсостояние ТС, вносит показания одометра при выезде. После того как рейс завершен, владелец ТС делает соответствующие отметки в ЭПЛ. Все сведения отправляются через «Такском-Транспорт» в ГИС ЭПД. В этой схеме участники — это два юрлица: собственник ТС и медорганизация.

Во время рейса ЭПЛ сохраняется в приложении водителя, документ можно посмотреть и предъявить сотрудникам ГИБДД даже при отсутствии интернета. 

Шаги по внедрению электронных путевых листов

Чтобы внедрить в компании ЭПЛ, нужно:

  • Обеспечить сотрудникам доступ к платформе для работы с ЭПД. Для этого заключите договор с оператором ИС ЭПД из реестра Минтранса.

  • Обеспечить наличие ЭП для сотрудников, которые отвечают за подписание ЭПЛ на различных этапах.

  • Предоставить водителям устройства для работы с ЭПЛ — планшеты или смартфоны, чтобы при необходимости они могли предъявлять сотрудникам ГИБДД QR-коды.

До полноценного внедрения протестируйте работу с ЭПЛ с участием водителей, чтобы отработать механизмы без нарушения существующих процессов. После успешного тестирования можно переходить с бумажных документов на цифровой формат.

Упростите работу с онлайн-сервисом «Такском-Транспорт» для быстрого создания ЭПЛ. Перейти на электронные документы проще, чем кажется:

  1. Получите УКЭП.

  2. Оставьте заявку на подключение.

  3. Выберите удобный тариф — и начинайте пользоваться сервисом!

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