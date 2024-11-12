Инструкция по работе с электронными путевыми листами

В ЭПЛ есть такие сведения:

период действия;

описание ТС;

данные о водителе;

тип перевозки;

способ сообщения;

данные о лице, которое оформляет документ.

Лицо, ответственное за составление ЭПЛ в компании — собственник ТС. В ситуациях, если машина передается в аренду, оформить документ обязан арендодатель — если машина арендуется с водителем. Если машиной пользуется водитель арендатора, то составлять ЭПЛ будет арендатор.

В чем преимущества ЭПЛ перед бумажными путевыми листами, какие типы подписи можно использовать при оформлении ЭПЛ — читайте в статье.

Дату, время и показания одометра нужно вносить в документ, когда машина выезжает с парковочного пункта и когда возвращается обратно.

Приказ ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@ определяет требования к XML-файлам, используемым для передачи ЭПЛ по ТКС. Цифровой документ включает пять обязательных обменных файлов (их общее название — «титулы») и один ситуационный файл: он понадобится, если водитель перевозит опасный груз или пассажиров.