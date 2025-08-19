Изменения с 1 сентября 2025 года и как к ним подготовиться: памятка для бухгалтера и бизнеса

Новые правила расчета среднего заработка
С 1 сентября 2025 года утрачивает силу порядок расчета среднего заработка, утвержденный постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Вместо него нужно применять методику из постановления от 24.04.2025 № 540.
Что изменилось в порядке расчета:
1. Новый расчет выходных пособий.
До 1 сентября 2025 года пособия рассчитываются по числу рабочих дней в оплачиваемом периоде (месяце).
С 1 сентября формула расчета станет такой:
Выходное пособие = СДЗ х Среднее число рабочих дней, приходящихся на 1 месяц в году,
где: СДЗ — средний дневной заработок работника.
Вероятно, для расчета среднего числа рабочих дней в одном месяце нужно взять календарный год, в котором уволен работник. Тогда этот показатель будет равен:
Среднее число рабочих дней, приходящихся на 1 месяц в году = Норма рабочих дней в году / 12 месяцев
В 2025 году при пятидневной рабочей неделе норма рабочих дней — 247, а при шестидневной — 299. Тогда в 2025 году среднее число рабочих дней в месяце:
для пятидневки – 20,58 (247 : 12);
для шестидневки – 24,92 (299 : 12).
При суммированном учете рабочего времени выходное пособие будет рассчитываться так:
Выходное пособие = СЧЗ х Среднее количество рабочих часов, приходящихся на 1 месяц в году,
где: СЧЗ — средний часовой заработок работника.
Если брать календарный год, на который пришлось увольнение, то в 2025 году среднее число рабочих часов в месяц составляет:
Рабочая неделя
Годовое количество рабочих часов
Среднее количество часов в месяц (2025 г.)
40 часов
1 972
164,33
36 часов
1 774,4
147,87
24 часа
1 181,6
98,47
2. В состав выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, добавили денежные поощрения (пп. «н» п. 2 положения № 540).
Такие поощрения включаются в расчет при условии, что они:
предусмотрены системой оплаты труда работодателя;
не относятся к социальным выплатам, являясь поощрением за труд.
3. Уточнен порядок учета надбавок и доплат в среднем заработке (пп. «к» п. 2 положения № 540).
Их учитывают независимо от привязки к окладу или тарифной ставке.
4. Повышение окладов, тарифных ставок и иного вознаграждения в представительстве компании тоже нужно учитывать при расчете среднего заработка (п. 16 положения № 540).
Ранее упоминания о представительствах не было.
Что нужно сделать: проверьте свои локальные акты и исключите из них упоминания и ссылки на постановление № 922. С 1 сентября все отсылки во внутренних документах должны быть только к новому постановлению № 540.
Новое положение о служебных командировках
Новое «Положение об особенностях направления работников в служебные командировки», утвержденное постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501, заменит с 1 сентября 2025 года положение № 749 от 13.10.2008.
Фактически, новый документ почти ничем не отличается от действующего. Изменения носят точечный характер. Например, теперь возмещать расходы нужно не только с разрешения руководителя, но и просто с его ведома (п. 9 Положения № 501). Еще одно уточнение: для документов, подтверждающих проезд сотрудника в командировку на служебном или личном транспорте, введено общее название — «проездные документы».
Фактически новые правила повторяют норму ст. 168 ТК. При этом получается, что сотруднику теперь достаточно сообщить о намерении что-то оплатить, и компания обязана это компенсировать. Чтобы избежать спорных ситуаций и необоснованных расходов, важно подробно прописать правила таких случаев в локальных нормативных актах.
Что нужно сделать: во всех локальных актах, где упоминается Положение о командировках № 749, изменить его на новое положение № 501. Изменения применять с 1 сентября 2025 года.
Установлены правила депремирования сотрудников
До 1 сентября 2025 года работодатели могут без ограничений лишать премии своих сотрудников, получивших дисциплинарное взыскание. Главное, чтобы такое условие было прописано в локальном акте.
С 1 сентября свободу работодателей в вопросе депремирования ограничат — вступит в силу новая часть 3 ст. 135 Трудового кодекса. Новшества не касаются премий, выплачиваемых не за трудовые показатели (премии к праздникам, юбилею и т. п.).
Что изменится:
Работника можно будет лишить только премии, начисленной за тот же период, в котором применено дисциплинарное взыскание, а не за весь период его действия.
Например, строгий выговор объявили в сентябре, значит и лишить можно премии, начисленной исключительно за сентябрь.
Лишать работника премии можно будет не более, чем на 20% от суммы зарплаты за месяц. Причем в зарплату входит и сама премия.
Например, если работнику за месяц начислен оклад 50 000 руб. и премия 20 000 руб., депремирование возможно максимум на 14 000 руб. ((50 000 + 20 000) х 20%).
Что делать: пересмотреть все свои локальные документы о премировании и депремировании и привести их в соответствие с новыми положениями ст. 135 Трудового кодекса.
Новое постановление об оплате работы в ночное время
Взамен постановления о порядке начисления доплаты за ночную работу от 22.07.2008 № 554 Правительством принято постановление от 04.04.2025 № 436.
Никаких новшеств в документе нет, с 1 сентября 2025 года в течение шести лет будут действовать такие же нормы, как и сейчас:
Работой в ночное время считается труд с 22 до 6 часов.
Минимальный размер повышения зарплаты за работу в ночное время — 20% от оклада или часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы.
Что делать: в порядке расчета доплат за ночную работу ничего менять не требуется. Если в локальной документации есть отсылки к постановлению № 554, замените их на новое постановление № 436.
Обновили формы договоров о материальной ответственности
С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н, которым обновлены типовые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности. Заключать такие договоры можно будет и в электронном формате.
Кроме этого, приказ Минтруда содержит перечни работ и должностей, по которым возможно заключение договоров о полной матответственности.
Что делать: учитывать новый приказ при заключении договоров о полной материальной ответственности с работниками, начиная с 1 сентября 2025 года.
Мигранты смогут работать по одному патенту в двух регионах
Иностранцы смогут работать по одному патенту на территории соседних регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Новый порядок действует с 1 сентября 2025 года при соблюдении следующих условий (закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ):
Между регионами заключено соответствующее соглашение.
Указанный в патенте вид деятельности разрешен в обоих регионах.
Уведомлять свой территориальный орган МВД о заключении договора с мигрантом в течение трех рабочих дней должен каждый работодатель, у которого он трудится.
Что делать: отслеживать наличие межрегиональных соглашений и соблюдать сроки уведомления.
Новые требования к чекам ККТ
ФНС изменила некоторые требования к кассовым чекам (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@).
Основные новшества с 1 сентября 2025 года:
Вводятся 6 новых тегов («1082», «1234», «1235», «1236», «1237», «1238»), используемых при приеме безналичной оплаты.
Для приема оплаты товара через сайт магазина добавлен признак расчета «Интернет»;
При продаже маркированных товаров должны указываться номер ФД и часовая зона места осуществления расчетов.
Уточнены требования к QR-коду, размеру шрифта, контрастности и т.д.
Что делать: обновите прошивку ПО своего кассового аппарата, чтобы фискальные документы соответствовали новым требованиям налоговиков.
Расширен перечень маркируемых товаров
С 1 сентября 2025 года перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнился четырьмя новыми позициями (постановления Правительства от 31.05.2025 № 811, 818, 819, 820):
спортивное питание;
сладости и кондитерские изделия в потребительской упаковке;
игры и игрушки для детей до 14 лет;
стройматериалы в потребительской упаковке.
Что делать: участники оборота маркированной продукции, ранее не работавшие с системой обязательной маркировки, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и заключить договор с оператором ЭДО.
Новые правила подтверждения ОКВЭД
Страхователей освободили от ежегодного подтверждения основного вида деятельности в СФР (закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ).
Вместо этого бизнес будет сдавать специальную статистическую отчетность в Росстат:
один раз в 5 лет — в общем случае;
до 1 апреля года, следующего за отчетным — при изменении основного кода ОКВЭД.
Первую такую отчетность надо подать в сроки:
не позже 1 апреля 2027 года — организациям;
не позже 1 апреля 2028 года — ИП.
После обновления основного вида деятельности компании или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, налоговая передаст полученные сведения в СФР для присвоения соответствующего класса профриска и назначения нового либо подтверждения прежнего тарифа страховых взносов на «травматизм».
Что делать: регулярно сверяйте переданные ранее данные об основном виде своей деятельности фактическим показателям своего бизнеса. Если главный вид изменится, придется подать соответствующую отчетность в Росстат до 1 апреля следующего года.
Можно начать использовать электронные перевозочные документы для перевозки алкоголя
Грузоотправители алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 сентября 2025 года могут оформлять товаросопроводительные документы и путевые листы в электронном виде. При этом электронные документы пока необязательны. Обязанность появится с 1 марта 2027 года (закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ).
Что делать: заключить договор с оператором ЭДО, получить электронные подписи для сотрудников, обучить персонал работе с электронными документами.
Новая форма декларации о воздействии на окружающую среду
С 1 сентября 2025 года начнет действие новая форма декларации о воздействии на окружающую среду (ДВОС) и правила ее заполнения. Они утверждены приказом Минприроды от 19.03.2025 № 117.
В основном изменения носят технический характер. В разделе VI появились две таблицы:
В первой отражают сведения об образовании и размещении отходов за отчетный год.
Во второй прогнозируют образование отходов на следующие семь лет.
ДВОС подают компании и ИП, ведущие деятельность на объектах, относящихся ко второй категории НВОС.
В общем случае ДВОС подают раз в семь лет, но в случае изменения технологических процессов основного производства, характеристик выбросов и т. п. нужно сдать корректировку или новую декларацию.
Что делать: разработать прогноз образования отходов и их размещения на ближайший семилетний период с учетом возможных изменений в производственных процессах. При необходимости установите новое программное обеспечение для заполнения ДВОС.
