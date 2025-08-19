Изменения с 1 сентября 2025 года и как к ним подготовиться: памятка для бухгалтера и бизнеса

Новые правила расчета среднего заработка

С 1 сентября 2025 года утрачивает силу порядок расчета среднего заработка, утвержденный постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Вместо него нужно применять методику из постановления от 24.04.2025 № 540.

Что изменилось в порядке расчета:

1. Новый расчет выходных пособий.

До 1 сентября 2025 года пособия рассчитываются по числу рабочих дней в оплачиваемом периоде (месяце).

С 1 сентября формула расчета станет такой:

Выходное пособие = СДЗ х Среднее число рабочих дней, приходящихся на 1 месяц в году,

где: СДЗ — средний дневной заработок работника.

Вероятно, для расчета среднего числа рабочих дней в одном месяце нужно взять календарный год, в котором уволен работник. Тогда этот показатель будет равен:

Среднее число рабочих дней, приходящихся на 1 месяц в году = Норма рабочих дней в году / 12 месяцев

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе норма рабочих дней — 247, а при шестидневной — 299. Тогда в 2025 году среднее число рабочих дней в месяце:

для пятидневки – 20,58 (247 : 12);

для шестидневки – 24,92 (299 : 12).

При суммированном учете рабочего времени выходное пособие будет рассчитываться так:

Выходное пособие = СЧЗ х Среднее количество рабочих часов, приходящихся на 1 месяц в году,

где: СЧЗ — средний часовой заработок работника.

Если брать календарный год, на который пришлось увольнение, то в 2025 году среднее число рабочих часов в месяц составляет:

Рабочая неделя Годовое количество рабочих часов Среднее количество часов в месяц (2025 г.) 40 часов 1 972 164,33 36 часов 1 774,4 147,87 24 часа 1 181,6 98,47

2. В состав выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, добавили денежные поощрения (пп. «н» п. 2 положения № 540).

Такие поощрения включаются в расчет при условии, что они:

предусмотрены системой оплаты труда работодателя;

не относятся к социальным выплатам, являясь поощрением за труд.

3. Уточнен порядок учета надбавок и доплат в среднем заработке (пп. «к» п. 2 положения № 540).

Их учитывают независимо от привязки к окладу или тарифной ставке.

4. Повышение окладов, тарифных ставок и иного вознаграждения в представительстве компании тоже нужно учитывать при расчете среднего заработка (п. 16 положения № 540).

Ранее упоминания о представительствах не было.

Что нужно сделать: проверьте свои локальные акты и исключите из них упоминания и ссылки на постановление № 922. С 1 сентября все отсылки во внутренних документах должны быть только к новому постановлению № 540.