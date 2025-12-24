Отпуск в новогодние праздники 2026: как оформить и оплатить отдых в январе 

Как посчитать отпуск с учетом новогодних праздников 2026

31 декабря 2025 года — это перенос с воскресенья 5 января 2025 года, 9 января 2026 года — это перенос с субботы 3 января 2026 года за счет совпадения федерального праздничного дня с выходным днем по ТК. Переносы входят в число дней отпуска, не продлевая его.

10 и 11 января 2026 года — выходные дни по ТК для пятидневной рабочей недели. Выходные дни входят в число дней отпуска, не продлевая его.

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы и 7 января — Рождество Христово — федеральные праздники. Эти дни не нужно включать в дни отпуска в январе, то есть при наложении отпуска на них, отпуск продлевается автоматически.

Новогодние праздники или новогодние каникулы — это череда федеральных праздников, календарных выходных и переносов, поэтому при оформлении отпуска на новогодние праздники некоторые дни будут включаться в число дней отпуска, а некоторые не будут.

Отсчет отпуска нужно начинать с первого рабочего дня после окончания праздничных дней, если они попадают в период отпуска. Согласно ст. 112 ТК , государственные праздники не входят в число календарных дней отпуска, и отпуск продлевается на количество праздничных дней.

Как правильно считать дни отпуска в новогодние каникулы 2026: примеры

Пример 1. Сотрудник идет в отпуск с 29 декабря 2025 года на 14 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.

Разберемся пошагово:

Отпуск начинается с 29 декабря 2025 года. Продолжительность отпуска составляет 14 календарных дней. По производственным календарям на 2025 и 2026 год каникулы начинаются с 31 декабря 2025 года и длятся до 11 января 2026 года включительно, но праздничных дней в этом периоде только 8. Таким образом, сотрудник уйдет в отпуск на следующий календарный срок:

29, 30 и 31 декабря 2025 года считаем первыми тремя днями отпуска.

Далее идут праздничные дни 1 — 8 января 2026 года. Эти дни исключаем из числа дней отпуска.

После завершения праздничных дней продолжаем отсчет оставшихся дней отпуска. 9 января 2025 года станет четвертым днем отпуска, 10 января — пятым, 11 января — шестым, 12 января — седьмым, 13 января — восьмым, 14 января — девятым, 15 января — десятым, 16 января — одиннадцатым, 17 января — двенадцатым, 18 января — тринадцатым, 19 января — четырнадцатым последним днем отпуска.

20 января 2026 года сотруднику нужно выйти на работу после отпуска.

Итого с учетом праздников отпуск работника продлится 22 дня.

Пример 2. Сотрудник, который работает по графику сутки через трое идет в отпуск с 1 января 2026 года на 7 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.

Разберемся пошагово:

Отпуск начинается 1 января 2026 года. Продолжительность 7 дней. Праздничные дни 1 — 8 января 2026 года исключаем из числа дней отпуска. Отсчет дней отпуска начинаем с 9 января 2026 года. 10 января — второй день отпуска, 11 января — третий, 12 января — четвертый, 13 января — пятый, 14 января — шестой, 15 января — седьмой последний день отпуска. 16 января сотрудник должен выйти на работу, но работа в сменном графике подразумевает выход в смену по установленному в компании графику. То есть если последняя смена работника перед отпуском выпала на 30 декабря 2025 года, то фактически вернуться в смену после отпуска он должен 19 января 2026 года.

Пример 3. Сотрудник идет в отпуск с 12 января 2026 года на 10 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.

Итак, разберемся пошагово:

Отпуск начинается 12 января 2026 года. Продолжительность 10 дней. Отсчет дней отпуска начинаем с 12 января 2026 года, так как праздники прошли ранее и с отпуском не пересекаются. 13 января — второй день отпуска, 14 января — третий, 15 января — четвертый, 16 января — пятый, 17 января — шестой, 18 января — седьмой, 19 января — восьмой, 20 января — девятый, 21 января — десятый последний день отпуска. 22 января 2026 года работник должен прийти на работу после отпуска.

Пример 4. Сотрудник на шестидневной рабочей неделе идет в отпуск с 1 января 2026 года на 3 дня. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.

Разберемся пошагово: