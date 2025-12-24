Отпуск в новогодние праздники 2026: как оформить и оплатить отдых в январе 

Самое главное:
Праздничные дни продлевают отпуск на пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а также при сменном графике.
Выходные и переносы отпуск не продлевают.
Продлевающие отпуск нерабочие праздничные дни оплате не подлежат.
Сколько длятся новогодние праздники 2026
По производственным календарям на 2025 и 2026 годы для пятидневной рабочей недели новогодние каникулы начинаются 31 декабря и длятся до 11 января 2026 года включительно.
На шестидневке каникулы короче — с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
Как посчитать отпуск с учетом новогодних праздников 2026
Отсчет отпуска нужно начинать с первого рабочего дня после окончания праздничных дней, если они попадают в период отпуска. Согласно ст. 112 ТК, государственные праздники не входят в число календарных дней отпуска, и отпуск продлевается на количество праздничных дней.
Новогодние праздники или новогодние каникулы — это череда федеральных праздников, календарных выходных и переносов, поэтому при оформлении отпуска на новогодние праздники некоторые дни будут включаться в число дней отпуска, а некоторые не будут.
Итак:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы и 7 января — Рождество Христово — федеральные праздники. Эти дни не нужно включать в дни отпуска в январе, то есть при наложении отпуска на них, отпуск продлевается автоматически.
10 и 11 января 2026 года — выходные дни по ТК для пятидневной рабочей недели. Выходные дни входят в число дней отпуска, не продлевая его.
31 декабря 2025 года — это перенос с воскресенья 5 января 2025 года, 9 января 2026 года — это перенос с субботы 3 января 2026 года за счет совпадения федерального праздничного дня с выходным днем по ТК. Переносы входят в число дней отпуска, не продлевая его.
Как правильно считать дни отпуска в новогодние каникулы 2026: примеры
Пример 1. Сотрудник идет в отпуск с 29 декабря 2025 года на 14 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.
Разберемся пошагово:
Отпуск начинается с 29 декабря 2025 года.
Продолжительность отпуска составляет 14 календарных дней.
По производственным календарям на 2025 и 2026 год каникулы начинаются с 31 декабря 2025 года и длятся до 11 января 2026 года включительно, но праздничных дней в этом периоде только 8.
Таким образом, сотрудник уйдет в отпуск на следующий календарный срок:
29, 30 и 31 декабря 2025 года считаем первыми тремя днями отпуска.
Далее идут праздничные дни 1 — 8 января 2026 года. Эти дни исключаем из числа дней отпуска.
После завершения праздничных дней продолжаем отсчет оставшихся дней отпуска. 9 января 2025 года станет четвертым днем отпуска, 10 января — пятым, 11 января — шестым, 12 января — седьмым, 13 января — восьмым, 14 января — девятым, 15 января — десятым, 16 января — одиннадцатым, 17 января — двенадцатым, 18 января — тринадцатым, 19 января — четырнадцатым последним днем отпуска.
20 января 2026 года сотруднику нужно выйти на работу после отпуска.
Итого с учетом праздников отпуск работника продлится 22 дня.
Пример 2. Сотрудник, который работает по графику сутки через трое идет в отпуск с 1 января 2026 года на 7 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.
Разберемся пошагово:
Отпуск начинается 1 января 2026 года.
Продолжительность 7 дней.
Праздничные дни 1 — 8 января 2026 года исключаем из числа дней отпуска.
Отсчет дней отпуска начинаем с 9 января 2026 года. 10 января — второй день отпуска, 11 января — третий, 12 января — четвертый, 13 января — пятый, 14 января — шестой, 15 января — седьмой последний день отпуска.
16 января сотрудник должен выйти на работу, но работа в сменном графике подразумевает выход в смену по установленному в компании графику. То есть если последняя смена работника перед отпуском выпала на 30 декабря 2025 года, то фактически вернуться в смену после отпуска он должен 19 января 2026 года.
Пример 3. Сотрудник идет в отпуск с 12 января 2026 года на 10 дней. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.
Итак, разберемся пошагово:
Отпуск начинается 12 января 2026 года.
Продолжительность 10 дней.
Отсчет дней отпуска начинаем с 12 января 2026 года, так как праздники прошли ранее и с отпуском не пересекаются. 13 января — второй день отпуска, 14 января — третий, 15 января — четвертый, 16 января — пятый, 17 января — шестой, 18 января — седьмой, 19 января — восьмой, 20 января — девятый, 21 января — десятый последний день отпуска.
22 января 2026 года работник должен прийти на работу после отпуска.
Пример 4. Сотрудник на шестидневной рабочей неделе идет в отпуск с 1 января 2026 года на 3 дня. Рассчитаем, когда нужно выйти на работу с учетом праздников.
Разберемся пошагово:
Отпуск начинается 1 января 2026 года.
Продолжительность 3 дня.
Праздничные дни 1 — 8 января 2026 года исключаем из числа дней отпуска.
Отсчет дней отпуска начинаем с 9 января 2026 года. 10 января — второй день отпуска, 11 января — третий последний день отпуска.
12 января 2026 года работник должен прийти на работу после отпуска.
Как оплатить отпуск на Новый год
Оплата отпуска, который выпал на новогодние праздники, ничем не отличается от оплаты отпуска в другое время: отпускные нужно считать исходя из среднего заработка за предшествующие 12 календарных месяцев. В расчет среднего заработка не входят периоды оплаты по среднему заработку: больничные, отпуска, командировки.
Праздничные дни, которые не входили в число дней отпуска, но продлевали его, оплате не подлежат.
Отпускные нужно выплатить работнику не позднее трех дней до начала отпуска.
Пример 1 (продолжение). Бухгалтер выплатит работнику отпускные за 14 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее 25 декабря 2025 года. Для расчета будет использовать заработок сотрудника за период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.
Пример 2 (продолжение). Бухгалтер выплатит работнику отпускные за 7 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее 26 декабря 2025 года, так как 27 и 28 декабря — выходные. Для расчета будет использовать заработок работника за период с января по декабрь 2025 года.
Пример 3 (продолжение). Бухгалтер выплатит работнику отпускные за 10 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее 30 декабря 2025 года, так как 31 декабря 2025 — 11 января 2026 года — нерабочие дни. Для расчета будет использовать заработок работника за период с января по декабрь 2025 года.
Пример 4 (продолжение). Бухгалтер выплатит работнику отпускные за 3 календарных дня ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее 26 декабря 2025 года, так как 27 и 28 декабря — выходные. Для расчета будет использовать заработок работника за период с января по декабрь 2025 года.
Отпуск в новогодние праздники попадает в начисления декабря. Это значит, что:
Страховые взносы с начисленных отпускных нужно перечислить в бюджет не позднее 28 января 2026 года, а сами отпускные включить в РСВ за 2025 год.
Подать уведомление об удержанном НДФЛ с выплат в последние дни декабря, а также перечислить налог нужно не позднее 30 декабря 2025 года.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Заключение
Оформление отпуска на новогодние праздники аналогично отпускам в другие дни, но с учетом продлевающих отпуск праздников в приказах в графе «Приступить к работе» нужно указывать фактическую дату, когда работник обязан явиться на рабочее место после отпуска.
Даже если общая продолжительность отпуска с учетом новогодних праздников увеличивается на 8 календарный дней, работодатель оплатит только дни отпуска.
Отпуска, начинающиеся сразу после завершения нерабочих дней, нужно оплатить в декабре.
