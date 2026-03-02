Страховые взносы с зарплаты руководителей с 2026 года: новые правила, расчет, уплата, отчетность

Самое главное:
Взносы по МРОТ платят только за руководителей коммерческих компаний.
За директора на СВО, управляющего-ИП, коммерческого или финансового директора (если они не включены в ЕГРЮЛ) взносы уплачивать не нужно.
Взносы рассчитываются исходя из размера федерального МРОТ, установленного на начало года.
Если директор находится в отпуске за свой счет, по уходу за ребенком или в декретном отпуске — за него также нужно платить взносы.
Взносы за руководителя по МРОТ: что это и кто обязан их платить
До 2026 года «нулевые» компании не обязаны были уплачивать за своих руководителей страховые взносы. Это позволяло не нести дополнительных расходов на период простоя компании.
С 2026 года все изменилось. В статью 421 НК внесли поправки. Появилась обязанность платить страховые взносы за руководителей коммерческих организаций исходя из размера МРОТ, если сумма выплат им за месяц не превысила размера федерального МРОТ, установленного на начало года.
Теперь за руководителей, в том числе тех, которые не получали зарплату или получали ее в маленьком размере, компании обязаны будут платить взносы исходя из размера федерального МРОТ, установленного на 1 января.
Кто обязан платить взносы за руководителя по МРОТ
Отчисление на страхование за своих руководителей обязаны делать только коммерческие организации:
ООО;
ЗАО;
ПАО;
производственные (промышленные) предприятия;
другие коммерческие компании.
Система налогообложения на обязанность уплаты взносов не влияет, но есть некоторые особенности для бизнеса на АУСН и глав КФХ.
Кроме этого, уплачивать взносы за руководителя нужно в следующих случаях:
Условие
Норма закона
Руководитель находится в отпуске за свой счет
Разъяснения ФНС на официальном сайте, ответ ФНС в телеграмм-канале, письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@
Трудовой договор с директором не заключен
Зарплата директору не выплачивается
Компания не ведет деятельность
Руководитель находится в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком
Официальных разъяснений нет, но, по аналогии с другими разъяснениями можно сделать вывод, что пока руководитель числится в ЕГРЮЛ за него нужно платить взносы в любом случае
Кто не обязан платить взносы за руководителя по МРОТ
Эта обязанность не распространяется на некоммерческие организации, указанные в законе от 12.01.1996 года № 7-ФЗ и ст. 50 ГК. Кроме этого, не платить взносы могут:
Главы КФХ. Они уплачивают за себя взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в совокупном фиксированном размере. При этом не имеет значения, в какой форме зарегистрировано хозяйство: ИП или ООО (разъяснения ФНС).
Участники СВО. На период участия в СВО в связи с призывом по мобилизации, заключением контракта или пребыванием в добровольческом формировании руководители коммерческих компаний освобождаются от уплаты взносов, так как фактически руководить деятельностью компании они не могут (письмо ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@).
Управляющий ИП. Положения закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, внесшего изменения в ст. 421 НК, не распространяются на ИП-управляющего (разъяснения ФНС).
Руководители компаний на АУСН. Нормы ст. 421 НК распространяются в том числе и на организации, применяющие АУСН. Но так как тариф по взносам на автоУСН равен 0, взносы за руководителя платить не нужно — они будут нулевые. Это не исключает обязанности уплаты взносов на травматизм в фиксированном размере (ст. 18 закона № 17-ФЗ, письмо ФНС от 15.01.2026 № БС-4-11/117@).
ИП с сотрудниками на руководящих должностях. У ИП не может быть генерального директора, но могут быть сотрудники, фактически осуществляющие эту функцию. За них уплачивать взносы не нужно, так как эта обязанность распространяется только на компании.
Финансовые, коммерческие и прочие директора. Если в компании помимо генерального директора есть должность финансового или коммерческого руководителя, то за них делать отчисления по МРОТ не нужно.
Как рассчитывать взносы за руководителя с МРОТ в 2026 году
Если сумма выплат в пользу руководителя за месяц составит меньше федерального МРОТ или выплат не будет вовсе, база для расчета страховых взносов принимается равной МРОТ. Увеличивать МРОТ на районный коэффициент не нужно (п. 137 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Единый тариф страховых взносов для большинства организаций — 30%, если нет права на пониженные ставки.
Минимальная сумма взносов за директора:
в месяц — 27 093 руб. х 30% = 8 127,90 руб.
за год — 8 127,90 руб. х 12 = 97 534,80 руб.
Если выплаты руководителю производились, но в незначительном размере, их нужно сравнить с МРОТ. Для расчета следует учитывать выплаты, облагаемые страховыми взносами. Они перечислены в п. 1 ст. 420 НК (за исключением выплат, указанных в ст. 422 НК). Если выплаты не превысили минимальный размер оплаты труда, взносы нужно рассчитать исходя из МРОТ.
Если в компании трудится два руководителя и сведения о них включены в ЕГРЮЛ, то взносы нужно платить по каждому из них.
Если физлицо числится директором сразу в нескольких фирмах, то взносы уплачиваются в каждой из них (письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@).
При ликвидации взносы за руководителя следует рассчитывать все время, пока он числится в ЕГРЮЛ — до даты исключения из реестра (включительно) (разъяснения ФНС). При этом за ликвидатора платить взносы по МРОТ не нужно, так как он не является единоличным исполнительным органом юридического лица (разъяснения ФНС).
Как рассчитать взносы по МРОТ за неполный месяц
Такая ситуация может возникнуть, если лицо стало руководителем или наоборот было исключено из ЕГРЮЛ в середине месяца. В этом случае взносы рассчитываются пропорционально количеству отработанных в этом месяце дней. Это единственная ситуация при которой взносы будут рассчитаны с суммы менее МРОТ.
Пример расчета. Руководитель уволился из компании 25 февраля 2026 года. В феврале — 28 календарных дней.
Фактическая зарплата за отработанные дни составила 18 000 руб.
База по взносам исходя исходя из МРОТ составит 24 190,18 руб. (27 093 руб. х 25 : 28).
Фактические выплаты директору (18 000 руб.) меньше этой суммы, поэтому взносы будут рассчитаны исходя из МРОТ — 7 257 руб. (24 190,18 х 30%).
Как рассчитать взносы за руководителя по МРОТ на неполной ставке
Это нужно сделать в общем порядке — исходя из полной суммы МРОТ. Минимальный размер оплаты труда не корректируется в зависимости от продолжительности рабочего времени руководителя организации (письмо Минфина от 23.01.2026 № 03-15-05/4098).
Как рассчитать взносы за руководителя-ИП
Если директор ведет параллельно предпринимательскую деятельность в статусе ИП, то взносы уплачиваются по двум основаниями:
от деятельности ИП — фиксированные (в 2026 году — 57 390 руб. за полный год) и 1% с дохода свыше 300 000 руб.
за руководителя коммерческой организации — в указанном выше порядке.
Наличие у директора статуса ИП не освобождает компанию от обязанности платить за него взносы исходя из МРОТ.
Сводная таблица: как считать страховые взносы с зарплаты руководителей в разных случаях:
Ситуация
Порядок расчета взносов
Выплаты за месяц больше 27 093 руб.
С фактической зарплаты х 30%
Зарплата меньше 27 093 руб.
27 093 руб. х 30%
Выплат руководителю нет
27 093 руб. х 30%
Директор отработал неполный месяц
Пропорционально календарным дням х 30%
Физлицо числится директором в нескольких компаниях
Взносы уплачиваются отдельно в каждой организации
В компании несколько ЕИО
Взносы нужно уплатить по каждому из руководителей, указанному в ЕГРЮЛ
Компания на АУСН
27 093 руб. х 0% (тариф по взносам на АУСН)
Директор на СВО
Взносы не уплачиваются
Нюансы заполнения отчетности при выплате взносов по МРОТ
Если выплаты руководителю компании не превышают МРОТ, в РСВ и персонифицированных сведениях указывается сумма выплат не менее МРОТ.
Расчет по страховым взносам нужно сдавать в налоговую инспекцию не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Персонифицированные сведения о физических лицах направляются в налоговую инспекцию не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим.
В остальной отчетности (по НДФЛ, бухгалтерской и статистической) указывается сумма фактически выплаченного дохода.
Касаются ли правила уплаты по МРОТ взносов на травматизм и НДФЛ
Новые правила касаются только страховых взносов по единому тарифу. На НДФЛ и взносы на травматизм они не распространяются.
НДФЛ удерживается только с фактически начисленного дохода. Если доход не выплачивался — налог не удерживается и не отражается в отчетности. Уплата взносов по МРОТ не требует обязательной выплаты директору зарплаты в этом же размере.
Взносы на травматизм начисляются в общем порядке — только при наличии фактических выплат.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Подведем итоги
Обязанность платить взносы по МРОТ распространяется только на руководителей коммерческих компаний.
НКО, компании на АУСН, ИП, главы КФХ и директора на СВО взносы по МРОТ не платят.
Если руководитель вступил в должность или наоборот был снят с нее в середине месяца, взносы рассчитываются пропорционально количеству отработанных в этом месяце дней (согласно выписке из ЕГРЮЛ).
Размер МРОТ на 1 января 2026 года составляет 27 093 руб. Минимальная сумма взносов за месяц — 8 127,90 руб., за год — 8 127,90 руб. х 12 = 97 534,80 руб.
