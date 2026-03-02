Страховые взносы с зарплаты руководителей с 2026 года: новые правила, расчет, уплата, отчетность

Взносы за руководителя по МРОТ: что это и кто обязан их платить

До 2026 года «нулевые» компании не обязаны были уплачивать за своих руководителей страховые взносы. Это позволяло не нести дополнительных расходов на период простоя компании.

С 2026 года все изменилось. В статью 421 НК внесли поправки. Появилась обязанность платить страховые взносы за руководителей коммерческих организаций исходя из размера МРОТ, если сумма выплат им за месяц не превысила размера федерального МРОТ, установленного на начало года.

Теперь за руководителей, в том числе тех, которые не получали зарплату или получали ее в маленьком размере, компании обязаны будут платить взносы исходя из размера федерального МРОТ, установленного на 1 января.