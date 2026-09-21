Вычет НДС без счета-фактуры: возможно ли это?

Вычет на основании кассового чека

Особый статус кассовых чеков диктует п. 7 ст. 168 НК РФ. Согласно данной норме при реализации товаров за наличный расчёт организациями и ИП розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, ИП, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования по выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.

Как видно из формулировки, названные категории продавцов не освобождены от выставления счетов-фактур. Напротив, при выдаче чека их обязанность по выставлению счёта-фактуры считается исполненной. Таким образом, положения п. 7 ст. 168 НК РФ приравнивают статус кассового чека к статусу счёта-фактуры, в том числе и как документа, документирующего право на вычет. Да, речь идёт не обо всех поставщиках: только о рознице, общепите и о тех, кто выполняет работы (оказывает услуги) населению. И тем не менее, если чек получен от такого продавца, а сам чек соответствует требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации», в нём указаны сумма и ставка НДС, то все условия для документирования вычета можно считать исполненными.

Проверяющие обычно озвучивают два возражения:

чек – это не счёт-фактура и заменить его не может;

указанные в п. 7 ст. 168 НК РФ категории продавцов взаимодействуют с населением, следовательно, все покупки у них совершаются для личных нужд, а не в целях осуществления предпринимательской деятельности. Вычет по НДС неуместен.

На самом деле одобрение вычета по налогу на основании кассового чека – дело слишком хлопотное для налогового органа. Во-первых, тут невозможен автоматизированный встречный контроль, поскольку продавец не регистрирует каждый кассовый чек в отдельности в книге продаж. Во-вторых, проверяющим пришлось бы вникать в назначение каждой покупки и оценивать, связана она с деловыми целями или нет. Проще в вычете отказать. Тем не менее, те налогоплательщики, которые не готовы легко сдаваться, обычно успешно отстаивают своё право на вычет в судах (см., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.04.2023 № Ф06-1213/2023 по делу № А12-1198/2022, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.03.2023 № Ф09-1122/23 по делу № А76-13765/2022, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.12.2021 № Ф04-7669/2021 по делу № А70-4528/2021).

Пример:

ИП оказывает услуги такси. Для этого он приобретал товары (работы, услуги), в том числе ГСМ. Продавцы выдавали ему кассовые чеки. Счета-фактуры отсутствовали.

Предприниматель заявил в налоговой декларации по НДС вычеты на основании кассовых чеков. Он получил отказ, хотя представил в инспекцию как сами чеки, так и иные документы, подтверждающие использование покупок для деловых целей. Право на налоговые вычеты налоговый орган счёл неподтверждённым по причине отсутствия счетов-фактур.

Суд установил, что в спорный налоговый период предпринимателем на АЗС приобретался бензин, оплата которого подтверждена выданными продавцами кассовыми чеками. Бензин использовался для осуществления предпринимательской деятельности, то есть для операций, признаваемых объектом обложения НДС. Доказательств использования бензина для иных целей инспекцией не представлено.

Суд пришёл к выводу, что отказ предпринимателю в получении налогового вычета по НДС не основан на нормах НК РФ и неправомерен.

При этом суд сослался на правовую позицию КС РФ, выраженную в определении от 02.10.2003 № 384-О: счёт-фактура не является единственным документом для предоставления налогоплательщику налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Вычеты могут быть подкреплены и иными документами, подтверждающими уплату НДС.

(по материалам постановления Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 № 17718/07 по делу № А40-13151/06-98-80)

ВАЖНО!

Если налогоплательщик отказывается от идеи заявить вычет по НДС на основании кассового чека или любого иного релевантного документа, это не даёт ему права включить налог, уплаченный продавцу, в расходы в целях налогообложения.

Все основания для отнесения сумм НДС по приобретённым товарам (работам, услугам) в расходы при исчислении налога на прибыль организаций предусмотрены ст. 170 НК РФ. Этой статьёй включение сумм НДС в расходы в случае отсутствия права на налоговый вычет не предусмотрено (см. также письма Минфина России от 13.08.2018 № 03-07-11/57127, от 28.12.2017 № 03-07-11/87948, от 24.01.2017 № 03-07-11/3094 и др.).

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» (ст. 1.1) приравнивает к кассовым чекам бланки строгой отчётности (БСО). Вышесказанное относительно кассовых чеков можно распространить и на БСО, оформленные должным образом.