Договор заключили, а правила по НДС изменились. Кто заплатит налог?

НДС по длящимся договорам при изменении закона

НДС – это косвенный налог на потребление товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В процессе производства и коммерческой реализации расходы продавца по уплате налога в бюджет фактически перекладываются на покупателя. Цена за реализованные товары (работы, услуги) является экономическим источником для взимания НДС – покупатель обязан уплатить продавцу сумму налога как часть встречного предоставления по сделке. В свою очередь, покупатель использует право на вычет по налогу, а реализуя товар дальше по цепочке сделок, получает компенсацию НДС от последующего приобретателя. В итоге фактическое бремя уплаты налога несёт конечный потребитель.

Таким образом, включение НДС в договорную цену необходимо для того, чтобы обеспечить возможность переложения налога на покупателя, тем самым освободив продавца (исполнителя) от налогового бремени в связи с уплатой им НДС в бюджет (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2024 № 305-ЭС23-26201 по делу № А40-236292/2022).

Эта стройная система может сбоить, если цену сделки определяли в одних правовых условиях, а в период исполнения договора законодательство поменялось.

Скажем, реализация товара на момент заключения сделки не подлежала обложению НДС (например, действовала льгота или продавец был освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика), а затем и именно ввиду изменения норм НК РФ операция стала облагаемой. П. 1 ст. 168 НК РФ предусматривает, что НДС предъявляется покупателю сверх цены товара (работы, услуги). Надлежащая сумма налога в любом случае должна быть уплачена в бюджет, но за чей счёт? Может ли продавец увеличить цену на сумму налога в одностороннем порядке или требуется волеизъявление контрагента, а возможно, налог нужно определить расчётным путём из договорной цены?

Как следует из п. 1 и 2 ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается только в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. Таким образом, норма предполагает, что в случае изменения закона (в частности, введения для продавца обязанности уплачивать НДС) цена сделки увеличивается на сумму налога без всякого дополнительного соглашения сторон (см., например, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.06.2026 № Ф08-3194/2026 по делу № А53-10092/2025, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.05.2026 № Ф02-390/2026 по делу № А19-15415/2025, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.03.2026 № Ф09-374/26 по делу № А50-12890/2025). Законоположение не запрещает участникам сделки прийти к другому решению: реструктурировать (в т.ч. увеличив) цену так, чтобы разделить между контрагентами налоговое бремя или переложить его полностью на продавца и т.п. И всё же, если общий язык не найден, НДС добавляется к цене, причём это нельзя считать односторонним изменением условий договора продавцом. Цена поменялась на условиях, предусмотренных законом. Выйти из сделки в одностороннем порядке недовольная сложившейся ситуацией сторона не может (п. 1 ст. 310 ГК РФ). Правда, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения в судебном порядке (ст. 451 ГК РФ).

Связка ст. 424 ГК РФ и ст. 168 НК РФ просуществовала многие годы, однако в 2025 г. Конституционный суд РФ усмотрел в нормах этих статей, применяемых во взаимосвязи, правовой пробел, ущемляющий права покупателя (постановление Конституционного Суда РФ от 25.11.2025 № 41-П, оно вошло в несколько обзоров судебной практики – п. 5 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2025 года, п. 14 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2025 год, п. 1 письма ФНС России от 10.02.2026 № БВ-36-7/948@ «О направлении Обзора правовых позиций, отражённых в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в IV квартале 2025 года по вопросам налогообложения»). КС РФ дал предписание законодателю пробел устранить и установил временный порядок изменения цены на сумму НДС при введении налогообложения в процессе исполнения договора. И вот с IV кв. 2026 г. заработает новая редакция ст. 166 и 168 НК РФ, установившая специальные нормы для включения НДС в цену длящегося договора.