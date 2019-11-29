Первый госзаказ для ИП. Вся теория в одной статье

«Да ладно, ИП никогда не победить в госзакупке, там всё схвачено», — периодически читаем мы на форумах предпринимателей. А опыт наших клиентов показывает, что это не так.

Запускаем серию статей для ИП, которые никогда не участвовали в закупках. Разберем весь процесс по шагам. На выходе у вас будет полноценная инструкция.

1. Теория о госзакупках

2. Проверка востребованности ваших товаров и услуг

3. Оформление КЭП и аккредитация на электронной площадке

4. Открытие спецсчета и банковские гарантии

5. Поиск подходящего тендера и подготовка документов

6. Участие в аукционе и исполнение контракта

Ориентируемся на новичков в закупках и рассказываем всё простым языком, чтобы было проще сориентироваться. Поэтому для экспертов в закупках статья может показаться упрощенной.

Какие бывают госзакупки

В разных статьях о госзакупках под одними и теми же словами могут подразумевать разные вещи. Чтобы не запутаться, сначала договоримся о терминах.

В России бюджетные учреждения и госкомпании не могут просто так купить товары или услуги. По закону они должны провести что-то вроде турнира по всем правилам: разработать критерии закупки, провести тендер, выбрать лучшее предложение и определить победителя. Только после этого можно подписать договор и работать.

Все так устроено, чтобы компании работали честно: заказ получил исполнитель с лучшими условиями, а не чей-то родственник. Конечно, там много нюансов.

В зависимости от заказчика, госзакупки можно разделить на два вида. Они регламентируются разными законами. Это важно знать, потому что для каждого вида закупок действуют свои правила:

По способу проведения госзакупки тоже различаются. Там много деталей, вот самое главное:

Если хотите чуть больше углубиться в тему, почитайте статью в Т—Ж про тендеры.

Какую закупку выбрать

Проще начинать с госзакупок по 44-ФЗ. Победителя выбирают с помощью электронного аукциона. О них мы будем рассказывать больше всего.

Может показаться, что раз главное — цена, то заказчик заранее может с кем-то договориться и тогда всем остальным нет смысла участвовать. Но не все так просто.

Аукцион проходит в режиме реального времени на специальном сайте — электронной торговой площадке. Все участники делают ставки анонимно: никто не знает, кто именно снижает цену. Победителем становится тот, чью цену никто не перебил за 10 минут.

Получается, даже если заказчик с кем-то и договорится заранее, на аукционе может появиться участник, который снизит цену и в итоге заберет закупку. Большое и необоснованное снижение цены называют демпингом. Например, в этой закупке на поставку бумаги цена контракта за 6 минут снизилась почти на 1,3 млн рублей:

Госзакупки и малый бизнес

Для малого бизнеса есть ряд преимуществ — они появились, чтобы ИП и небольшим компаниям было выгоднее участвовать в госзакупках. Рассмотрим основные плюсы.

Часть закупок — только для малого бизнеса. По закону государственные учреждения обязаны закупаться у малого бизнеса. По 44-ФЗ эта квота составляет не менее 15% от всего объема закупок в год. Причем часть тендеров должна быть организована только для малого бизнеса.

Схалтурить сложно: школы, больницы и все остальные бюджетные учреждения регулярно отчитываются о проведенных закупках на сайте госзакупок.

Например, многофункциональный центр из Североморска закупил у малого бизнеса и социально ориентированных организаций почти 25% всех товаров и услуг:

Короткие сроки оплаты. Заказчик обязан рассчитаться с представителем малого бизнеса в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки. С исполнителями, которые не относятся к малому бизнесу, заказчик может рассчитываться в течение 30 дней.

Сроки должны быть зафиксированы в контракте, обязательно это проверьте. Если не нашли — попросите добавить, отказать вам не имеют права. Этот пункт в контракте может выглядеть, например, так:

Какие ИП могут участвовать

Чтобы воспользоваться этими льготами, ИП должен относиться к малому бизнесу. Требования здесь такие:

численность сотрудников не больше 100 человек;

годовая выручка до 800 млн рублей.

Единственное, где нельзя участвовать ИП, это закупки по гособоронзаказу. В остальном особых ограничений нет.

Даже пакет документов для ИП проще, чем для крупных компаний: в большинстве случаев достаточно паспорта и выписки из ЕГРИП.

Для некоторых видов бизнеса нужны лицензии, например для телевещания или частной охранной деятельности. А для строительства — членство в саморегулируемой организации (СРО). В этом случае при закупке у участников проверяют наличие лицензии или членства. Обычно у ИП, работающих в таких сферах, все это есть. А если нет — они могут их оформить.

Если лицензия нужна, это всегда указано в требованиях к участникам. Вот пример из закупки лекарственного препарата:

Что запомнить

По закону все бюджетные учреждения и госкомпании обязаны проводить закупки. В зависимости от заказчиков, госзакупки делятся на государственные и для компаний с госучастием. Первые руководствуются 44-ФЗ, вторые — 223-ФЗ. Проще всего начинать работу с закупками по 44-ФЗ, где победитель определяется с помощью электронного аукциона: чья цена ниже, тот и выиграл. Для малого бизнеса предусмотрены преимущества Для ИП пакет документов проще: часто достаточно только паспорта и выписки из ЕГРИП. Если нужны лицензии или членство в СРО — это указано в закупке.

С теорией разобрались. В следующий раз узнаем, как заранее оценить свои шансы в госзакупках.

В Тинькофф Бизнесе есть все для госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы выпускаем квалифицированные электронные подписи, открываем спецсчета и выдаем банковские гарантии. Все оформляется онлайн, вам не нужно ездить в банк.

Автор: Диана Дёмина

Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов