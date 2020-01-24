Первый госзаказ для ИП. Как аккредитоваться на электронных площадках по новым правилам

Чтобы поучаствовать в закупках, нужна аккредитация на электронных площадках. В этой статье — о том, как ее получить.
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Зачем нужна аккредитация на электронных площадках
Электронные торговые площадки — сайты, на которых проводятся торги. Сокращенно их называют ЭТП. Заказчики размещают информацию о закупках, а поставщики подают заявки. Без аккредитации на этих площадках поучаствовать в торгах не получится.
Нас интересуют федеральные площадки — на них проводятся закупки по 44-ФЗ. Всего их девять:
- Сбербанк-АСТ.
- Единая электронная торговая площадка.
- Электронная площадка торгов «РТС-тендер».
- ММВБ — Национальная электронная площадка.
- Электронная торговая площадка «Заказ-РФ».
- Российский аукционный дом.
- Электронная торговая площадка «Газпромбанка».
- Электронная торговая площадка «ТЭК-торг».
- АСТ ГОЗ.
Список может меняться, актуальный всегда есть на сайте госзакупок.
Что нужно для аккредитации
Участник закупок, который предлагает свои товары и услуги, называется поставщиком. Чтобы получить аккредитацию, ему нужно зарегистрироваться на сайте госзакупок. После этого поставщик автоматически получает аккредитацию на восьми федеральных площадках.
Исключение — только площадка для закупок по гособоронзаказу АСТ ГОЗ. На ней придется пройти аккредитацию отдельно.
Это новые правила, они действуют с 2020 года. Раньше аккредитацию приходилось получать отдельно на каждой площадке. Это занимало больше времени.
Как получить аккредитацию
Просто прийти и зарегистрироваться на сайте госзакупок не выйдет. Для этого сначала нужно:
- получить электронную подпись;
- завести учетную запись для ИП на портале госуслуг;
- установить на компьютер необходимое ПО.
Мы прошли путь регистрации с настоящим ИП. Тут все актуально: предварительные шаги проделали в конце 2019 года, а на сайте госзакупок зарегистрировались в начале 2020.
Оформить электронную подпись
Электронная подпись нужна, чтобы подписывать любые документы удаленно — без бумажной волокиты и отправки курьеров.
Как обычно выглядит отправка документов: заполнить → распечатать → вручную подписать → нанять курьера или сходить на почту, чтобы отправить.
Как с электронной подписью: в компьютере заполняете документ → ставите электронную подпись, это просто ключ в документе → отправляете по электронной почте или через специальную программу документооборота.
Бывают разные виды электронных подписей. Для госзакупок нужна самая защищенная, она называется квалифицированной электронной подписью. Иногда используют ее сокращенное название — КЭП.
Самый надежный способ хранить подпись — записать на специальную флешку рутокен. Подпись на рутокене хранится в защищенной области устройства. Чтобы воспользоваться подписью, нужно знать специальный ПИН-код. Он хранится у владельца.
По умолчанию у всех рутокенов сначала одинаковый ПИН-код. Поэтому после покупки его нужно поменять на собственный и никому его не говорить. Даже если рутокен попадет в чужие руки, никто не сможет подписать документ.
Помимо участия в торгах подпись можно использовать при сдаче отчетности, в системах электронного документооборота и регистрации онлайн-кассы.
Так выглядит рутокен от Тинькофф, на который записывают подпись:
Оформить квалифицированную электронную подпись можно в любом удостоверяющем центре с аккредитацией Минкомсвязи. Тинькофф — один из них.
Если у вас уже есть электронная подпись, проверьте ее сертификат. С 1 января 2020 года для госзакупок допустимо использовать только сертификат по ГОСТ 34.10-2012. Для проверки зайдите в настройки приложения «КриптоПро» → вкладка «Состав сертификата».
Подробная инструкция по проверке — на сайте госзакупок.
Тинькофф выпускает квалифицированную электронную подпись для госзакупок с сертификатом по новому госту. На оформление уходит меньше двух дней, сама подпись стоит 3000 ?. Рутокен и сертификат оплачиваются дополнительно.
После оплаты курьер привозит рутокен, клиент сам записывает на него подпись по инструкции в личном кабинете.
Создание и запись подписи на токен занимают не больше 15 минут
Почему могут отказать в выпуске подписи
В теории вам не могут отказать в выпуске электронной подписи. Но если такое случилось и вам не могут объяснить причину, проверьте документы. Один ИП не мог получить подпись, потому что в паспорте его фамилия «Лёвин» была написана через «ё», а в СНИЛСе — через «е». После замены СНИЛСа ему сделали подпись.
Создать учетную запись на портале госуслуг
Полное название портала госуслуг — Единая система идентификации и аутентификации, или ЕСИА. Вам это нужно знать, потому что такое обозначение часто встречается в сфере госзакупок.
Основная функция учетной записи на портале — без дополнительных проверок везде подтверждать, что вы — это вы.
Процедура такая:
1. Завести на портале госуслуг подтвержденную запись на себя как на физлицо. Для этого нужно ввести свои данные на сайте, а потом лично подтвердить их в одном из центров обслуживания.
Клиенты Тинькофф проходят регистрацию не выходя из дома, за 5 минут. Мы сами подтвердим вашу личность. Даже данные паспорта вводить не придется — возьмем их из вашего аккаунта. Вам останется только проверить их актуальность.
2. Завести учетную запись для своего ИП. Заполните небольшую анкету и укажите номера ИНН и ОГРНИП. Все данные будут проверяться автоматически. На это может уйти от нескольких минут до пяти рабочих дней.
Иногда вам могут отказать в проверке — например, если вы недавно поменяли паспорт и фамилию. Нужно время, чтобы информация о вас обновилась в базах. Можно подождать несколько дней и отправить документы на повторную проверку. Если их всё равно не принимают, уточните в своей налоговой, пришли ли новые сведения о вас.
После успешной проверки вам придет письмо с подтверждением регистрации. Обязательно в настройках безопасности разрешите использовать электронную подпись при входе на площадки для госзакупок.
Чтобы попасть в это меню, сначала выберите пункт «Все настройки организации» в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги», а потом перейдите в раздел «Настройки учетной записи»
Установить необходимое ПО на компьютер
Перед регистрацией на сайте госзакупок убедитесь, что у вас все готово технически. Для работы с личным кабинетом на этом сайте подходят только браузеры с поддержкой российской криптографии. Чаще всего это Internet Explorer — тот самый, синий и неповоротливый.
Только браузера недостаточно, еще придется настроить свое рабочее место. В этом поможет инструкция на сайте госзакупок. В ней указано, какое ПО нужно установить на свой компьютер и какие параметры выбрать.
Можно все сделать самому или привлечь техспециалиста, если в процессе регистрации на сайте госзакупок появляются ошибки и у вас не получается с ними справиться. Например, в регистрации помогают компании, которые предлагают тендерное сопровождение. Всю техническую часть они берут на себя.
Еще один способ — вместо Internet Explorer скачать версию браузера «Спутник» с поддержкой отечественной криптографии. Некоторые пользователи говорят, что использование этого браузера помогло им решить разом все проблемы. Так, например, вышло с нашим ИП.
Правда, в 2018 году владелец «Спутника» был признан банкротом, поэтому дальнейшая судьба браузера неизвестна, но пока он работает.
Чтобы попасть в это меню, на главной странице выберите пункт «Другие варианты загрузки» под кнопкой «Скачать»
Зарегистрироваться на сайте госзакупок
Переходим к регистрации на сайте госзакупок. Официально он называется Единая информационная система в сфере госзакупок, сокращенно — ЕИС.
Процесс такой:
- Вставьте токен с электронной подписью в компьютер.
- На сайте три варианта личных кабинетов. Выберите «Личный кабинет участника закупок».
- Сайт предложит вам авторизоваться через учетную запись на портале госуслуг.
- Дальше всё довольно просто: вы следуете подсказкам на экране и последовательно указываете, что вы регистрируете себя как ИП.
- Заполняете анкету о себе. Часть информации подгрузится автоматически, остальную нужно добавить вручную.
- Все данные о себе вам необходимо проверить и подписать электронной подписью. Их направят в Единый реестр участников закупок.
Внимательно проверяйте данные о себе. Например, мы вовремя заметили, что не указали полный адрес места жительства и смогли все исправить
По закону регистрация может занимать до 5 рабочих дней, но обычно все происходит быстрее. Нашего ИП зарегистрировали практически мгновенно, причем даже в новогодние каникулы.
После регистрации три года можно спокойно работать, а потом придется проходить ее заново.
Аккредитация на электронных площадках
У площадок есть день, чтобы вас аккредитовать. В реальности уведомления начинают приходить в почту уже через несколько минут после регистрации на сайте госзакупок.
Правда, часто не удается сразу зайти в личные кабинеты площадок: им нужно время, чтобы обработать информацию. На некоторые площадки мы смогли попасть только на следующий день.
В личном кабинете на сайте госзакупок всегда можно посмотреть всю информацию об аккредитациях на площадках
Некоторые площадки помогают разобраться в том, как с ними работать, присылают вместе с приветственным письмом полезные ссылки.
Фрагмент приветственного письма от площадки «РТС-тендер»
В следующей статье расскажем про обеспечение — аналог страховки в сфере госзакупок. И всё, вы будете готовы к закупкам.
Что запомнить
- Аккредитация на электронных торговых площадках дает возможность поставщикам участвовать в госзакупках.
- Закупки по 44-ФЗ проходят на федеральных электронных площадках. Аккредитация на них происходит автоматически после регистрации на сайте госзакупок.
- Чтобы зарегистрироваться на сайте госзакупок, нужно оформить электронную подпись, завести учетную запись ИП на портале госуслуг и установить на компьютер необходимое ПО. Регистрация действует 3 года.
- Для госзакупок нужна квалифицированная электронная подпись. С 2020 года можно использовать подпись только с сертификатом по ГОСТ 34.10-2012.
- Завести учетную запись ИП на портале госуслуг можно только при наличии подтвержденной записи физлица. В настройках обязательно нужно разрешить использование электронной подписи.
- Для работы с личным кабинетом на сайте госзакупок подходят только браузеры с поддержкой отечественной криптографии. Например, Internet Explorer или «Спутник».
- После прохождения всех шагов регистрации на сайте госзакупок и отправки данных в Единый реестр участников закупок вас автоматически аккредитуют на всех федеральных площадках, кроме специализированных.
В Тинькофф Бизнесе есть все для госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы выпускаем квалифицированные электронные подписи, открываем спецсчета, выдаем банковские гарантии и кредиты. Все оформляется онлайн, вам не нужно ездить в банк.
Автор: Диана Дёмина
Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов