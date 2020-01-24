Первый госзаказ для ИП. Как аккредитоваться на электронных площадках по новым правилам

Чтобы поучаствовать в закупках, нужна аккредитация на электронных площадках. В этой статье — о том, как ее получить.

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5. Поиск подходящего тендера и подготовка документов

6. Участие в аукционе и исполнение контракта

Зачем нужна аккредитация на электронных площадках

Электронные торговые площадки — сайты, на которых проводятся торги. Сокращенно их называют ЭТП. Заказчики размещают информацию о закупках, а поставщики подают заявки. Без аккредитации на этих площадках поучаствовать в торгах не получится.

Нас интересуют федеральные площадки — на них проводятся закупки по 44-ФЗ. Всего их девять:

Сбербанк-АСТ. Единая электронная торговая площадка. Электронная площадка торгов «РТС-тендер». ММВБ — Национальная электронная площадка. Электронная торговая площадка «Заказ-РФ». Российский аукционный дом. Электронная торговая площадка «Газпромбанка». Электронная торговая площадка «ТЭК-торг». АСТ ГОЗ.

Список может меняться, актуальный всегда есть на сайте госзакупок.

Что нужно для аккредитации

Участник закупок, который предлагает свои товары и услуги, называется поставщиком. Чтобы получить аккредитацию, ему нужно зарегистрироваться на сайте госзакупок. После этого поставщик автоматически получает аккредитацию на восьми федеральных площадках.

Исключение — только площадка для закупок по гособоронзаказу АСТ ГОЗ. На ней придется пройти аккредитацию отдельно.

Это новые правила, они действуют с 2020 года. Раньше аккредитацию приходилось получать отдельно на каждой площадке. Это занимало больше времени.

Как получить аккредитацию

Просто прийти и зарегистрироваться на сайте госзакупок не выйдет. Для этого сначала нужно:

получить электронную подпись;

завести учетную запись для ИП на портале госуслуг;

установить на компьютер необходимое ПО.

Мы прошли путь регистрации с настоящим ИП. Тут все актуально: предварительные шаги проделали в конце 2019 года, а на сайте госзакупок зарегистрировались в начале 2020.

Оформить электронную подпись

Электронная подпись нужна, чтобы подписывать любые документы удаленно — без бумажной волокиты и отправки курьеров.

Как обычно выглядит отправка документов: заполнить → распечатать → вручную подписать → нанять курьера или сходить на почту, чтобы отправить.

Как с электронной подписью: в компьютере заполняете документ → ставите электронную подпись, это просто ключ в документе → отправляете по электронной почте или через специальную программу документооборота.

Бывают разные виды электронных подписей. Для госзакупок нужна самая защищенная, она называется квалифицированной электронной подписью. Иногда используют ее сокращенное название — КЭП.

Самый надежный способ хранить подпись — записать на специальную флешку рутокен. Подпись на рутокене хранится в защищенной области устройства. Чтобы воспользоваться подписью, нужно знать специальный ПИН-код. Он хранится у владельца.

По умолчанию у всех рутокенов сначала одинаковый ПИН-код. Поэтому после покупки его нужно поменять на собственный и никому его не говорить. Даже если рутокен попадет в чужие руки, никто не сможет подписать документ.

Помимо участия в торгах подпись можно использовать при сдаче отчетности, в системах электронного документооборота и регистрации онлайн-кассы.

Так выглядит рутокен от Тинькофф, на который записывают подпись:

Оформить квалифицированную электронную подпись можно в любом удостоверяющем центре с аккредитацией Минкомсвязи. Тинькофф — один из них.

Если у вас уже есть электронная подпись, проверьте ее сертификат. С 1 января 2020 года для госзакупок допустимо использовать только сертификат по ГОСТ 34.10-2012. Для проверки зайдите в настройки приложения «КриптоПро» → вкладка «Состав сертификата».

Подробная инструкция по проверке — на сайте госзакупок.

Тинькофф выпускает квалифицированную электронную подпись для госзакупок с сертификатом по новому госту. На оформление уходит меньше двух дней, сама подпись стоит 3000 ?. Рутокен и сертификат оплачиваются дополнительно.

После оплаты курьер привозит рутокен, клиент сам записывает на него подпись по инструкции в личном кабинете.

Создание и запись подписи на токен занимают не больше 15 минут

Почему могут отказать в выпуске подписи

В теории вам не могут отказать в выпуске электронной подписи. Но если такое случилось и вам не могут объяснить причину, проверьте документы. Один ИП не мог получить подпись, потому что в паспорте его фамилия «Лёвин» была написана через «ё», а в СНИЛСе — через «е». После замены СНИЛСа ему сделали подпись.

Создать учетную запись на портале госуслуг

Полное название портала госуслуг — Единая система идентификации и аутентификации, или ЕСИА. Вам это нужно знать, потому что такое обозначение часто встречается в сфере госзакупок.

Основная функция учетной записи на портале — без дополнительных проверок везде подтверждать, что вы — это вы.

Процедура такая:

1. Завести на портале госуслуг подтвержденную запись на себя как на физлицо. Для этого нужно ввести свои данные на сайте, а потом лично подтвердить их в одном из центров обслуживания.

Клиенты Тинькофф проходят регистрацию не выходя из дома, за 5 минут. Мы сами подтвердим вашу личность. Даже данные паспорта вводить не придется — возьмем их из вашего аккаунта. Вам останется только проверить их актуальность.

2. Завести учетную запись для своего ИП. Заполните небольшую анкету и укажите номера ИНН и ОГРНИП. Все данные будут проверяться автоматически. На это может уйти от нескольких минут до пяти рабочих дней.

Иногда вам могут отказать в проверке — например, если вы недавно поменяли паспорт и фамилию. Нужно время, чтобы информация о вас обновилась в базах. Можно подождать несколько дней и отправить документы на повторную проверку. Если их всё равно не принимают, уточните в своей налоговой, пришли ли новые сведения о вас.

После успешной проверки вам придет письмо с подтверждением регистрации. Обязательно в настройках безопасности разрешите использовать электронную подпись при входе на площадки для госзакупок.

Чтобы попасть в это меню, сначала выберите пункт «Все настройки организации» в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги», а потом перейдите в раздел «Настройки учетной записи»

Установить необходимое ПО на компьютер

Перед регистрацией на сайте госзакупок убедитесь, что у вас все готово технически. Для работы с личным кабинетом на этом сайте подходят только браузеры с поддержкой российской криптографии. Чаще всего это Internet Explorer — тот самый, синий и неповоротливый.

Только браузера недостаточно, еще придется настроить свое рабочее место. В этом поможет инструкция на сайте госзакупок. В ней указано, какое ПО нужно установить на свой компьютер и какие параметры выбрать.

Можно все сделать самому или привлечь техспециалиста, если в процессе регистрации на сайте госзакупок появляются ошибки и у вас не получается с ними справиться. Например, в регистрации помогают компании, которые предлагают тендерное сопровождение. Всю техническую часть они берут на себя.

Еще один способ — вместо Internet Explorer скачать версию браузера «Спутник» с поддержкой отечественной криптографии. Некоторые пользователи говорят, что использование этого браузера помогло им решить разом все проблемы. Так, например, вышло с нашим ИП.

Правда, в 2018 году владелец «Спутника» был признан банкротом, поэтому дальнейшая судьба браузера неизвестна, но пока он работает.

Чтобы попасть в это меню, на главной странице выберите пункт «Другие варианты загрузки» под кнопкой «Скачать»

Зарегистрироваться на сайте госзакупок

Переходим к регистрации на сайте госзакупок. Официально он называется Единая информационная система в сфере госзакупок, сокращенно — ЕИС.

Процесс такой:

Вставьте токен с электронной подписью в компьютер. На сайте три варианта личных кабинетов. Выберите «Личный кабинет участника закупок». Сайт предложит вам авторизоваться через учетную запись на портале госуслуг. Дальше всё довольно просто: вы следуете подсказкам на экране и последовательно указываете, что вы регистрируете себя как ИП. Заполняете анкету о себе. Часть информации подгрузится автоматически, остальную нужно добавить вручную. Все данные о себе вам необходимо проверить и подписать электронной подписью. Их направят в Единый реестр участников закупок.

Внимательно проверяйте данные о себе. Например, мы вовремя заметили, что не указали полный адрес места жительства и смогли все исправить

По закону регистрация может занимать до 5 рабочих дней, но обычно все происходит быстрее. Нашего ИП зарегистрировали практически мгновенно, причем даже в новогодние каникулы.

После регистрации три года можно спокойно работать, а потом придется проходить ее заново.

Аккредитация на электронных площадках

У площадок есть день, чтобы вас аккредитовать. В реальности уведомления начинают приходить в почту уже через несколько минут после регистрации на сайте госзакупок.

Правда, часто не удается сразу зайти в личные кабинеты площадок: им нужно время, чтобы обработать информацию. На некоторые площадки мы смогли попасть только на следующий день.

В личном кабинете на сайте госзакупок всегда можно посмотреть всю информацию об аккредитациях на площадках

Некоторые площадки помогают разобраться в том, как с ними работать, присылают вместе с приветственным письмом полезные ссылки.

Фрагмент приветственного письма от площадки «РТС-тендер»

В следующей статье расскажем про обеспечение — аналог страховки в сфере госзакупок. И всё, вы будете готовы к закупкам.

Что запомнить

Аккредитация на электронных торговых площадках дает возможность поставщикам участвовать в госзакупках. Закупки по 44-ФЗ проходят на федеральных электронных площадках. Аккредитация на них происходит автоматически после регистрации на сайте госзакупок. Чтобы зарегистрироваться на сайте госзакупок, нужно оформить электронную подпись, завести учетную запись ИП на портале госуслуг и установить на компьютер необходимое ПО. Регистрация действует 3 года. Для госзакупок нужна квалифицированная электронная подпись. С 2020 года можно использовать подпись только с сертификатом по ГОСТ 34.10-2012. Завести учетную запись ИП на портале госуслуг можно только при наличии подтвержденной записи физлица. В настройках обязательно нужно разрешить использование электронной подписи. Для работы с личным кабинетом на сайте госзакупок подходят только браузеры с поддержкой отечественной криптографии. Например, Internet Explorer или «Спутник». После прохождения всех шагов регистрации на сайте госзакупок и отправки данных в Единый реестр участников закупок вас автоматически аккредитуют на всех федеральных площадках, кроме специализированных.

В Тинькофф Бизнесе есть все для госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы выпускаем квалифицированные электронные подписи, открываем спецсчета, выдаем банковские гарантии и кредиты. Все оформляется онлайн, вам не нужно ездить в банк.

Автор: Диана Дёмина

Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов