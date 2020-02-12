Первый госзаказ для ИП. Выбираем обеспечение: спецсчет или банковская гарантия?

Представим, вы зарегистрировались на площадке госзакупок, сделали КЭП и решили подать заявку. Но оказывается, всё не так просто, нужно еще какое-то обеспечение. В статье разбираемся, что это такое.

1. Теория о госзакупках

2. Проверка востребованности ваших товаров и услуг

3. Оформление КЭП и аккредитация на электронной площадке

4. Открытие спецсчета и банковские гарантии

5. Поиск подходящего тендера и подготовка документов

6. Участие в аукционе и исполнение контракта

Зачем нужно обеспечение

Реальная ситуация: кадетский корпус объявляет закупку на стулья для детей. Несколько поставщиков подают заявки, кто-то один выигрывает. Но тут поставщик говорит, что он не сможет поставить стулья и отказывается подписывать контракт: не рассчитал силы. Остался месяц до начала нового учебного года, а стульев нет.

Чтобы обезопасить заказчика от таких ситуаций, у поставщика просят обеспечение — деньги на спецсчете или в виде банковской гарантии. Если победитель откажется подписывать контракт, он лишится денег.

Например, кадетский корпус просит обеспечение 6000 рублей. Заказчик проводит торги, объявляет победителя. Если победитель не подпишет контракт, заказчик получит его обеспечение — 6000 рублей.

Это обеспечение заявки, оно обязательно для закупок от 1 млн рублей. Еще бывает обеспечение контракта и гарантийных обязательств, о нем поговорим позже.

Что может быть в качестве обеспечения заявки

Для обеспечения заявки можно использовать:

свои деньги на спецсчете;

банковскую гарантию.

Спецсчет. Обычный расчетный счет, только используется для закупок и подключен к торговым площадкам.

Работает так:

Заказчик организует торги. Участники подают заявки и переводят деньги на свои спецсчета. Когда прием заявок заканчивается, площадка эти суммы замораживает. Объявляют победителя. У всех остальных участников деньги размораживаются. С победителем подписывают контракт. Если он отказывается — заказчик забирает обеспечение себе. Победитель подписывает контракт, деньги на счете размораживаются. Из них часть автоматически уходит на оплату комиссии электронной площадке.

Банковская гарантия. Гарантия — обещание банка заплатить за клиента деньги, если он не выполнит свои обязательства. Клиент покупает это обещание на определенную сумму и срок.

Если клиент подведет заказчика, банк сам выплатит сумму обеспечения вместо предпринимателя. То есть когда банк выдает банковскую гарантию, он рискует. Потом придется просить клиента вернуть эти деньги. Поэтому банк тщательно проверяет компании так, как если бы они брали кредит.

Что лучше: спецсчет или банковская гарантия

Давайте сраним спецсчет и банковскую гарантию.

Плюсы спецсчета:

бесплатно, дополнительно ничего покупать не надо;

спецсчет можно открыть за пару минут.

Минусы спецсчета:

придется заморозить свои деньги, вытащить их из оборота

Плюсы банковской гарантии:

не надо владеть нужной суммой, при хорошем раскладе она не понадобится;

даже если деньги есть, не надо вытаскивать их из оборота.

Минусы банковской гарантии:

стоит денег, от 1000 рублей;

оформляется от двух часов до нескольких дней.

Как выбрать обеспечение для заявки

Всё зависит от суммы обеспечения. Если она незначительная и вы без ущерба для бизнеса можете вытащить эти деньги из оборота, то проще и удобнее спецсчет. Для значительных сумм лучше подходит банковская гарантия.

Для обеспечения заявки редко пользуются банковской гарантией, чаще выбирают спецсчет. И вот почему:

Обычно сумма небольшая, от 0,2% до 5% от стоимости контракта. Ч аще всего это от 5000 до 30 000 рублей. Бизнес может безболезненно вытащить деньги из оборота. Деньги замораживают ненадолго, только пока идут торги и заключается контракт — обычно не больше недели. Спецсчет можно открыть за 5 минут, перевести туда деньги и сразу отправить заявку. А на гарантию придется потратить минимум пару часов.

Например, автобаза на Камчатке хочет купить два новых легковых автомобиля. Закупка на 2 985 000 рублей, обеспечение — 14 925 рублей. Большинство компаний могут позволить себе заморозить 14 тысяч рублей на неделю, поэтому проще предоставить обеспечение на спецсчете.

Банковская гарантия может быть выгоднее, если сумма закупки очень большая для бизнеса. Или у компании сейчас просто нет столько свободных денег.

Например, на Сахалин нужна поставка восьми пожарных автомобилей. Каждый стоит по 9 млн рублей — общая цена закупки 78 400 000 рублей. Размер обеспечения заявки — 784 000 рублей. У компании может не быть столько свободный денег, поэтому чаще выбирают банковскую гарантию.

Как открыть спецсчет

Порядок действий такой:

Зарегистрироваться на сайте госзакупок — об этом мы рассказывали в предыдущих статьях. Без регистрации открыть счет не получится. Открыть расчетный счет в банке, который входит в перечень из 25 банков, одобренных правительством. Тинькофф входит. Открыть спецсчет. Если у клиента есть расчетный счет в Тинькофф, то он просто заходит в личный кабинет и одним кликом открывает спецсчет. Никаких документов не надо. Уже через две минуты можно переводить деньги. Указать номер спецсчета в конкретной заявке перед отправкой.

Перед открытием спецсчета проверьте эти критерии:

Банк входит в разрешенный государством перечень из 25 банков. Какой процент на остаток по счету. Каждый банк обязан начислять процент на остаток на спецсчете, но иногда он чисто символический. Например, в некоторых банках — 0,01%. Берет ли банк дополнительные комиссии за заморозку денег. Бывает, что за каждую блокировку берут комиссию. В некоторых банках — 50 рублей. Присылает ли банк уведомления о нехватке денег на счете. Это важно, потому что тогда у предпринимателя есть возможность быстро перевести деньги и успеть поучаствовать в закупке. Если таких уведомлений нет и на счете не хватает средств — заявку просто отклонят.

Спецсчет в Тинькофф

Тинькофф входит в перечень разрешенных банков. Чтобы открыть спецсчет для госзакупок, нужно иметь основной расчетный счет в Тинькофф.

Начисляем до 6% на остаток, в том числе на замороженные деньги

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Что запомнить

Обеспечение заявки нужно в закупках суммой от 1 млн рублей. Для обеспечения заявки чаще выгоднее спецсчет. Банковская гарантия выгоднее, если сумма обеспечения слишком большая для вашего бизнеса. Спецсчет можно открыть не в каждом банке. Перед этим проверьте, соответствует ли он необходимым условиям.

В Тинькофф Бизнесе есть всё для госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы выпускаем квалифицированные электронные подписи, открываем спецсчета, выдаем банковские гарантии и кредиты. Всё оформляется онлайн, вам не нужно ездить в банк.

Автор: Анастасия Волошенко

Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов