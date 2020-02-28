Первый госзаказ для ИП. Как выбрать тендер, в котором можно победить

Иногда бывает, что предприниматели заходят в первую попавшуюся закупку, на радостях подают заявку, а потом понимают, что условия для них невыгодные. В этой статье рассказываем, как найти нужную закупку и проверить по ней документацию.

1. Теория о госзакупках

2. Проверка востребованности ваших товаров и услуг

3. Оформление КЭП и аккредитация на электронной площадке

4. Открытие спецсчета и банковские гарантии

5. Поиск подходящего тендера и изучение закупочной документации

6. Подготовка и подача заявки

7. Участие в аукционе и исполнение контракта

Немного теории: с каких тендеров проще начинать

Участники госзакупок со стажем рекомендуют нарабатывать опыт на простых закупках по 44-ФЗ. Этот закон лучше всего проработан, и в нем четко прописаны правила участия, поэтому ясно, что нужно делать и чего ждет заказчик.

Подойдут закупки, в которых нужно поставить заказчику какой-то товар: бумагу, канцелярские товары или что-то еще. В таких закупках понятные требования: редко кому нужны уникальные ручки или карандаши. Обычно это что-то такое:

И лучше выбирать электронные аукционы. В них победителя определяют по цене: кто предложит ниже, тот и выигрывает. Критерий отбора всего один — цена, поэтому выиграть проще. И не придется учитывать другие параметры, например опыт работы на рынке.

Чтобы не было большой конкуренции, выбирайте закупки с небольшими суммами — до 1 млн рублей. В них редко участвуют крупные игроки, победить проще.

Если просто, то схема выбора госзакупки такая:

Поиск закупки

Найти закупку можно на сайте госзакупок или через специализированные агрегаторы. Про первый способ мы рассказывали в другой статье.

Специализированные агрегаторы — платные площадки с расширенным функционалом поиска закупок. На них вы можете подписаться на уведомления о новых закупках, выгружать информацию в Excel, смотреть аналитику по заказчику: сколько он провел тендеров и с кем сотрудничал. Пример таких площадок — СБИС и Контур.Закупки.

Если вы участвуете впервые, мы не советуем сразу пользоваться платными агрегаторами. Достаточно сайта госзакупок. Платные агрегаторы могут понадобиться позже, если будете активно участвовать в тендерах и придется анализировать закупки на многих площадок.

В любом случае при поиске закупки отмечайте в параметрах нужный этап «Подача заявки», иначе в выдачу будут попадать закупки, в которых уже нельзя поучаствовать.

Изучение закупочной документации

Если какая-то закупка показалась интересной, не торопитесь подавать заявку. Сначала внимательно изучите два раздела — «Общая информация» и «Вложения»:

Это нужно, чтобы убедиться, что вы точно соответствуете требованиям и условия вам подходят.

Общая информация о закупке

В этом разделе вы найдете все важные детали о заказчике, поставке, обеспечении, условия подачи заявки и требования к участникам.

Площадка. В самом начале есть информация о том, на какой площадке проходит закупка. Это важно, потому что заявку можно подать только на ней. На сайте госзакупок или на других площадках этого сделать нельзя.

Процедура торгов. Дальше посмотрите информацию о проведении аукциона: дедлайн по подаче заявок, дату и время аукциона.

Если ищете закупки не только в своем регионе, обращайте внимание на часовой пояс. На сайте госзакупок указано местное время заказчика. Если это не учесть, можно опоздать с подачей заявки или пропустить аукцион. Например, в закупке на ремонтные работы в аэропорту Анадыря на Чукотке указано местное время:

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?А вот эта же информация на электронной торговой площадке. Здесь уже указано московское время:

Если не заметить, что на сайте госзакупок местное время, можно подумать, что заявки принимают до 12 февраля, 10:00 по московскому времени. На самом деле их ждут только до часа ночи.

Лучше подавать заявку заранее, хотя бы за один день до дедлайна. Так не придется следить за часовыми поясами и меньше шансов не успеть вовремя.

Информация об объекте закупки. Здесь подробно описано, что именно закупает заказчик и по какой цене. Например, в этой закупке 1 кг сахара оценили в 48,91 рубля:

Уже на этом этапе можно прикинуть, есть ли у нас возможность найти сахар дешевле и заработать на этой закупке. Победителя определяют с помощью электронного аукциона, а значит, ключевой критерий — низкая цена. Если у нас нет возможности предложить товар по более низкой цене — нет смысла участвовать.

Преимущества и требования к участникам. Самое важное в этом разделе — ограничения и льготы. Внимательно изучите даже ссылки на законы. Они написаны сложным языком, но помогают понять, можете ли вы участвовать в закупке. Если не подходите по каким-то параметрам, бесполезно подавать заявку, все равно отклонят.

Например, в этой закупке у предприятий уголовно-исполнительной системы есть преимущества. Ограничения тоже есть. Из пояснения к закупке мало что ясно, но в самом постановлении написано, что поставщиками сахара могут быть только страны, входящие в Евразийский экономический союз:

Обеспечение. В закупках могут просить обеспечение — страховку для заказчика, если поставщик внезапно откажется от выполнения своих обязательств. Обеспечение может встречаться на трех этапах: заявки, исполнения контракта и выполнения гарантийных обязательств.

Например, в этой закупке сумма маленькая и обеспечения заявки и гарантийных обязательств не требуется. Но обеспечение контракта есть. Победитель должен будет отправить определенную сумму на счет заказчика или предоставить банковскую гарантию:

Вложения

Скачайте все документы из раздела «Вложения». А потом сделайте над собой усилие и прочитайте их все, понимаем, как это может быть сложно. Учитывая, каким языком обычно написаны эти документы. Но иначе есть шанс подписаться на тендер с заведомо невыгодными условиями.

Документы могут обновлять, поэтому всегда ищите действующую редакцию:

По закону в описании любой закупки по 44-ФЗ всегда должна быть инструкция по заполнению заявки и проект контракта. Они помогают лучше понять, чего ждет заказчик, и предложить то, что ему действительно нужно. Если их нет, можно запросить — заказчик обязан добавить.

Проект контракта — это рыба договора, который заказчик готов заключить с поставщиком. В нем прописаны основные условия сотрудничества. Мы рекомендуем обращать внимание на эти моменты:

Сроки контракта. Например, вы подумали, что поставка единоразовая, а заказчик на самом деле ищет поставщика на длительное время. И ему в течение года нужно ежемесячно по 200 кг сахара. И все это за 10 000 рублей.

Место поставки. Логистикой занимается поставщик. Например, если вы из Москвы, а вам нужно переправлять сахар самолетом во Владивосток, вряд ли вам это будет выгодно.

Штрафы за нарушения. Лучше заранее знать, за что и как могут штрафовать. Например, за просрочку или поставку некачественного товара.

Какие сертификаты качества на товар нужно предоставить. Они нужны не всегда, но если есть в требованиях, обязательно проверят после победы в тендере. И если их не будет, можно лишиться госзаказа и обеспечения.

Если вы прочитаете какой-то пункт невнимательно и подпишите контракт, вам все равно придется его исполнять. Переиграть и отказаться не получится: заказчик добавит такую компанию в Реестр недобросовестных поставщиков.

Инструкция по заполнению заявки помогает разобраться в требованиях заказчика. В ней могут быть очевидные требования, такие как подача полного пакета документов. Но иногда скрываются и важные мелочи. Бывает важно даже то, как заказчик трактует знаки препинания. И если их неправильно расшифровать, можно предложить не то, что нужно.

Например, в этой инструкции к закупке сахара сказано, что если характеристики отделены запятыми, то товар должен соответствовать всему перечисленному. То есть если заказчик просит чистый, кристаллический, сыпучий сахар, нельзя предложить ему только чистый:

Если вы прочитали документ и что-то остается непонятным, уточните эти моменты у заказчика. Для этого в описании закупки на электронной площадке нажмите «Подача запроса на разъяснение конкурсной документации». Заказчик обязан ответить на запрос в течение двух дней, и вы можете отправить ему до трех запросов.

В следующий раз расскажем, как готовить заявку.

Что запомнить

Сначала лучше участвовать в тендерах на поставку простых товаров: бумаги или канцелярских товаров. По способу выбирайте электронный аукцион: в нем победителем становится участник, предложивший самую низкую цену. Для поиска подходящих тендеров используйте сайт госзакупок или агрегатор закупок. Последний актуален, если вы планируете участвовать в большом количестве тендеров. В карточке закупки изучите вкладки «Общая информация» и «Вложения». При чтении закупочной документации особое внимание уделите проекту контракта и инструкции по заполнению заявки.

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Автор: Диана Дёмина

Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов