Первый госзаказ для ИП. Как подать заявку, чтобы точно допустили к участию в тендере

Вы нашли подходящую закупку, изучили требования и решили принять участие в тендере. Для этого нужно подать заявку. Как это сделать и на что здесь стоит обратить внимание, расскажем в статье.

1. Теория о госзакупках

2. Проверка востребованности ваших товаров и услуг

3. Оформление КЭП и аккредитация на электронной площадке

4. Открытие спецсчета и банковские гарантии

5. Поиск подходящего тендера и изучение закупочной документации

6. Подготовка и подача заявки

7. Участие в аукционе и исполнение контракта

Типовые формы заявок

В конце 2019 года вступило в силу постановление правительства о типовых формах заявок. По сути, государство ввело стандарты заявок для разных видов закупок, в том числе для электронного аукциона.

В постановлении прописали, что нужно указывать в заявке, но сами формы должен ввести Минфин своим приказом. Его пока нет. Как только появится — использование шаблонов станет обязательным для всех: заказчиков, поставщиков и электронных площадок.

Жалуйтесь в ФАС, если вашу заявку отклонили и сказали, что она нетиповая Сейчас заказчики не могут отклонять заявки, если они нетиповые. Если такое произойдет, нужно жаловаться в ФАС. Правда, заказчик может в закупочной документации приложить форму заявки. Тогда нужно использовать ее.

Где подать заявку

Заявки подают через электронную торговую площадку, на которой размещена информация о закупке. Для работы с площадками пользуйтесь Internet Explorer или «Спутник» — это два браузера, которые работают с отечественной криптографией. Если попытаетесь работать через другие, скорее всего, ничего не получится.

Сам процесс выглядит так:

Выбираете закупку. Нажимаете кнопку «Подать заявку». Заполняете электронную форму заявки. Проверяете данные. Подписываете заявку электронной подписью и отправляете.

Заявка для электронного аукциона состоит из двух частей. Они так и называются: первая и вторая. Разберем их подробнее.

Подготовка первой части заявки: две формы

Условно первая часть заявки делится на составляющие: форму 1 и форму 2. Это негласные наименования, но они устоялись в сфере госзакупок и часто встречаются.

Форма 1 — согласие. В ней участник подтверждает, что готов поставить товар или выполнить услугу на тех условиях, которые указаны в закупке. Форму 1 даже не всегда нужно отдельно заполнять и прикладывать. На некоторых площадках то, что вы подали заявку, уже означает согласие, на других — его можно подписать прямо в интерфейсе. Вот, например, как это выглядит на площадке «Сбербанк-АСТ»:

Форма 2 — соответствие техзаданию. В закупочной документации заказчик пишет, что ему нужно. Например, прописывает характеристики и требования к товару. В форме 2 участнику нужно показать, что он правильно понял заказчика и готов предоставить именно такую продукцию.

Для товаров удобно делать таблицу и сравнивать характеристики заказчика со своим предложением. Вот форма 2 для закупки сахара:

Подготовка второй части заявки: сведения о себе и документы

Во второй части заявки нужно указать сведения о себе и приложить документы, которые требует заказчик. Всё это заказчик смотрит уже после подведения итогов тендера. Здесь есть личные данные поставщика, которые до аукциона по закону раскрываться не должны.

Сведения. Это базовая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, контактные и паспортные данные. Обычно всё это автоматически подтягивается на самой площадке:

В случае победы заказчику нужно будет копировать данные для заполнения контракта. Из электронной формы это не всегда удобно делать. Поэтому для удобства заказчиков можно завести отдельную карточку компании в ворде или пдф. В ней нужно записать все те же данные и реквизиты своего счета. Саму карточку отправляют вместе с остальными документами.

Документы. Площадки тоже стараются всё упростить для пользователей. В интерфейсе могут встречаться отдельные формы для загрузки документов и формы, в которых можно выбрать нужный вариант ответа. Но в любом случае нужно сверяться с требованиями закупки, чтобы не забыть прикрепить какой-то указанный документ. Например, на площадке РТС-тендер удобно сделана форма с преимуществами: если вы претендуете на льготу, открывается возможность загрузить документ. Если не претендуете — документ загрузить не получится:

Когда всё заполнили и проверили, отправляйте заявку. Ее рассмотрят и сообщат, допустили ли вас к торгам. Подробнее об этом и о том, что происходит дальше, мы поговорим в следующий раз.

Бонус: шаблоны заявок

Обычно у начинающих поставщиков больше всего трудностей возникает с заполнением первой части заявки, потому что сначала не совсем ясно, чего ждет заказчик в форме 2. Со временем участники закупок находят свой беспроигрышный вариант и используют его как шаблон.

Если у вас его пока нет, воспользуйтесь нашими шаблонами. Для этого перейдите по ссылке, скопируйте документ себе и подставьте свои данные:

— поставка бумаги для офисной техники;

— поставка медицинских бинтов;

— поставка сахара.

Что запомнить

Заявки подаются через электронную торговую площадку, на которой размещена закупка. Заявка состоит из двух частей. В первой нужно подписать согласие и подготовить техническое предложение. Во второй — указать сведения о себе и загрузить документы, которые требует заказчик. Используйте заявки, которые допустили до участия в конкурсе, в качестве шаблонов. Шансы, что их примут другие заказчики, выше.

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Автор: Диана Дёмина

Эксперты: Николай Максименко, Павел Стоянов