Учет продаж на маркетплейсах в 2025 году: подробное руководство для бизнеса

Продажи товара через маркетплейс — важные особенности
Маркетплейс — это онлайн-витрина, где продавцы (селлеры) выставляют свои товары. За определенное вознаграждение маркетплейс не только предоставляет право торговать на своем ресурсе, но и предлагает различные услуги, например — по хранению и продвижению товара, по обеспечению расчетно-кассового обслуживания, по обеспечению логистики и т.п.
В общем случае стороны заключают агентский договор, где продавец является принципалом, а маркетплейс — агентом.
Варианты работы с интернет-площадкой могут быть такими:
Товар хранится на складе продавца, с которого он выдается маркетплейсу для доставки заказавшим его покупателям (FBS).
Товар передается на хранение на склад маркетплейса, который принимает и собирает заказы, а затем доставляет их покупателям (FBO).
При любой схеме сотрудничества товар остается в собственности продавца, пока не будет передан покупателю.
После оплаты товара покупателем, деньги поступают не продавцу, а на счет маркетплейса, который должен сформировать и передать покупателю кассовый чек. Из поступившей суммы площадка удерживает свое вознаграждение, а остаток средств перечисляет продавцу.
К стоимости товара маркетплейс может применить скидку, согласованную или не согласованную с продавцом.
Размер не согласованной скидки площадка должна возместить продавцу, уменьшив на аналогичную сумму свое вознаграждение. Если суммы вознаграждения не хватает для возмещения скидки, маркетплейс доплачивает эту разницу продавцу.
Возможен и такой вариант, когда маркетплейс увеличивает цену товара, установленную продавцом — тогда полученную разницу между ценой продавца и своей ценой площадка оставляет себе.
Ежемесячно или в другие, установленные договором сроки, маркетплейс обязан предоставлять продавцу следующие отчеты:
Отчет о продажах — документ, где приводится полный перечень реализованных товаров, их количество, стоимость и даты продаж, указываются примененные скидки, перечисляются возвращенные или невыкупленные товары. Здесь же указывается сумма вознаграждения, удержанная маркетплейсом.
Акт о дополнительных услугах, оказанных продавцу, с перечнем их видов и стоимостью. Вместо акта возможно оформление универсального передаточного документа (УПД).
Взаимодействие с маркетплейсом происходит через личный кабинет продавца на сайте интернет-площадки, подписание и обмен документами происходит электронно через оператора ЭДО (электронного документооборота).
Операции по перемещению товаров и их продаже подтверждают соответствующими документами:
Вид документа
Что подтверждает
Передача товара продавцом на склад маркетплейса
Акт приема-передачи товаров
Приемка товара маркетплейсом
Поступление выручки от продаж, возвраты или отказ от товаров, расходы продавца на вознаграждение маркетплейсу, перечисление денег на счет продавца
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Бухгалтерский учет продаж на маркетплейсе
В бухучете выручку от продажи товаров (без НДС) включайте в доходы, списывая при этом себестоимость продаж. Учитывайте выручку на дату продажи, указанную в отчете маркетплейса, в сумме, по которой реализован товар, без вычета вознаграждений интернет-площадке.
Включите в признаваемую выручку:
собственную скидку к цене товара;
согласованную с продавцом невозмещаемую скидку маркетплейса (согласованная продажная стоимость).
Если маркетплейс применил не согласованную с продавцом скидку, возмещаемую продавцу:
учтите сумму скидки как убыток в виде разницы между согласованной продажной стоимостью и стоимостью, установленной маркетплейсом;
датой отчета о продажах возмещенную маркетплейсом сумму убытка включите в прочие доходы;
если платите НДС, начислите налог на возмещенную сумму и признайте его прочим расходом в периоде начисления.
Вознаграждение торговой площадке и стоимость оказанных ею дополнительных услуг учтите в расходах.
Продажи на маркетплейсе отражайте бухгалтерскими проводками:
Дата операции
Дебет
Кредит
Операция
Дата передачи товара маркетплейсу по накладной
45
41
Товар продавца передан маркетплейсу
Дата реализации покупателю (согласно отчету маркетплейса)
76 / Расчеты с маркетплейсом по товарам
90.1
Выручка от продаж учтена в доходах
90.3
68 / НДС
Начислен НДС
90.2
45
Себестоимость проданных товаров отнесена в расходы
Период признания скидки
76 / Скидка маркетплейса
91.1
Образовалась задолженность маркетплейса по возмещению разницы в цене
Дата отчета маркетплейса, акта или иного документа
44
76 / Вознаграждение маркетплейса
Начислено вознаграждение маркетплейсу
19
76 / Вознаграждение маркетплейса
НДС с вознаграждения маркетплейсу
68 / НДС
19
НДС приняли к вычету
44
76 / Услуги маркетплейса
Начислено вознаграждение за прочие услуги, оказанные маркетплейсом
19
76 / Услуги маркетплейса
НДС от суммы вознаграждения
68/НДС
19
НДС приняли к вычету
Дата поступления денег продавцу или взаимозачета (по выпискам банка, актам)
76 / Вознаграждение маркетплейса, услуги маркетплейса
76 / Расчеты с маркетплейсом по товарам, скидка маркетплейса
Между продавцом и маркетплейсом проведен взаимозачет
51
76 / Расчеты с маркетплейсом по товарам
На банковский счет продавца поступили деньги от маркетплейса
91.2
68 / НДС
На разницу в цене начислили НДС
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Как учесть возврат товара
Операции по возврату товара отражайте на основании отчета маркетплейса.
Если покупатель отказался от товара и не оплатил его, сделайте проводку, обратную проводке по передаче товара маркетплейсу: Дт 41 – Кт 45.
Если покупатель вернул товар после его оплаты, принимайте во внимание даты покупки и возврата (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99):
Сделайте сторно операций по реализации возвращенного товара, если возврат произведен в том же календарном году, когда была совершена покупка:
Дебет
Кредит
Операция
76 / Расчеты с маркетплейсом по товарам
90.1
СТОРНО Выручка от продажи товара
90.3
19
СТОРНО Начислили НДС
68 / НДС
19
НДС принят к вычету по возвращенному товару
90.2
45
СТОРНО Списана себестоимость проданного товара
41
45
Маркетплейс вернул продавцу товар
Доход от продажи и себестоимость возвращенного товара отразите как убыток и прибыль прошлых лет, если возврат совершен в следующем году после продажи:
Дебет
Кредит
Операция
91.2
76 / Расчеты с маркетплейсом по товарам
Доход от продажи возвращенного товара отражен как убыток прошлых лет, выявленный в текущем году
41
91.1
Себестоимость возвращенного товара, отражена как прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году
68 / НДС
91.1
Вычет НДС по возвращенному товару
Все проводки отражайте в периоде, когда был совершен возврат товара.
Налоговый учет продаж на маркетплейсе
Независимо от применяемого режима, в налоговом учете выручка от продаж на маркетплейсе включает все поступления, связанные с расчетами за проданные товары. Включая выручку в доходы, не уменьшайте ее на вознаграждения маркетплейсу и стоимость его услуг (п. 2 ст. 249 НК, письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-11-11/77477).
Особенности учета на ОСНО
Дата признания дохода от продаж при методе начисления на ОСНО — день продажи либо отгрузки товара конечному покупателю (п. 3 ст. 271, ст. 316 НК).
Выручку от реализации (без учета НДС) признавайте в доходах на дату продажи товара, указанную в отчете маркетплейса. Одновременно относите на расходы затраты на приобретение проданных товаров.
Вознаграждение маркетплейсу включайте в прочие расходы, связанные с производством и реализацией, на дату документа, подтверждающего сумму таких начислений.
Скидки маркетплейса учитывайте по аналогии с бухгалтерским учетом. Возмещаемый убыток включайте во внереализационные доходы на дату его признания (п. 2 ст. 250, п. 4 ст. 271 НК).
НДС с суммы скидки, возмещаемой маркетплейсом продавцу, отнесите на прочие расходы, связанные с производством и реализацией, на дату его начисления (п. 1 ст. 264, п. 7 ст. 272 НК).
Траты на хранение и перевозку товара маркетплейсом, а также другие издержки в связи с реализацией, включите в косвенные расходы и спишите в том же месяце, когда их произвели (п. 1 ст. 268, ст. 320 НК).
При возврате товара покупателем в налоговом учете необходимо сделать соответствующие корректировки:
Если товар вернули в том же налоговом периоде, в котором он был продан:
доходы от реализации уменьшите на сумму выручки от его реализации;
расходы уменьшите на ранее учтенные затраты на приобретение этого товара.
Если товар возвращен в следующем налоговом периоде, соответствующие доходы и расходы отражайте в налоговом учете периода, в котором произошел возврат (п. 2 ст. 250, п. 2 ст. 265 НК, письмо Минфина от 25.07.2016 № 03-03-06/1/43372):
во внереализационные расходы включите возвращенную покупателю сумму, уплаченную им за товар — это убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде;
во внереализационных доходах учтите списанную при реализации стоимость возвращенного товара как выявленный в текущем периоде доход прошлых лет.
Особенности учета на УСН
При УСН «доходы» и «доходы минус расходы» применяется кассовый метод, поэтому в общем случае в налоговом учете доход от продаж признают на дату поступления денег продавцу. В то же время, по мнению Минфина, при торговле через маркетплейсы датой получения дохода принципалом-упрощенцем следует считать дату возникновения у него права распоряжаться полученными доходами (п. 1 ст. 346.17 НК, ст. 996, 1011 ГК, письмо Минфина от 15.01.2025 № 03-11-11/1996). То есть, деньги, поступившие от покупателя маркетплейсу, фактически принадлежат продавцу, и он вправе ими распоряжаться. Следовательно, упрощенцам доходы следует признавать на указанную в отчете дату прихода денег от покупателя маркетплейсу.
Скидку маркетплейса, возмещаемую продавцу, включайте в доходы на дату получения возмещения от электронной площадки.
Если товар возвращен покупателем, доходы в периоде возврата необходимо уменьшить на сумму выручки от продажи за вычетом НДС.
Затраты при УСН «доходы минус расходы» учитывайте так:
Суммы вознаграждения маркетплейсу и стоимость оказанных им услуг учитывайте в расходах после их оплаты или проведения взаимозачета с площадкой на дату утверждения соответствующего отчета или акта (ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК).
Стоимость приобретения реализованных товаров включайте в расходы при условии, что они полностью вами оплачены. НДС, предъявленный вам поставщиками, включите в стоимость, если освобождены от его уплаты, либо если применяете пониженные ставки НДС 5% или 7%. Если применяете ставку НДС 20% (10%), входной НДС можете принять к вычету.
В случае возврата товара доходы корректируйте по аналогии с УСН «доходы», а расходы в периоде перечисления денег за возвращенный товар уменьшите на ранее списанные затраты на его приобретение.
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