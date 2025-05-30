Автоматизация розничной торговли. Что выбрать — 1С:УНФ или 1С:УТ

Какому бизнесу подходят программы 1С:УНФ и 1С:УТ
«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — программа для автоматизации бизнес-процессов, управления остатками и закупками, планирования денежных потоков, работы с кадрами и аналитикой. Подходит для компаний, которые занимаются торговлей, мелкосерийным производством или оказывают услуги.
«1С:Управление торговлей (УТ)» — система для автоматизации процессов торгового предприятия. Для малого бизнеса она избыточна, но идеальна для среднего и крупного бизнеса. Программа подходит для складского учета, учета перемещения товаров между компаниями одной структурной группы, планирования логистики. В 1С:УТ нет блоков производства, кадрового учета, услуг — и это отличает ее от 1С:УНФ.
«Похожесть» программ часто вызывает вопрос у бизнеса: какую выбрать, если обе подходят для торговли? Здесь нужно ориентироваться на цели и запросы конкретного бизнеса.
Рассмотрим возможности 1С:УНФ и 1С:УТ с точки зрения их применения в среднем бизнесе. Сначала разберем общие функции, а затем перейдем к уникальным возможностям каждой программы.
Общие функции 1С:УНФ и 1С:УТ
Торговая деятельность
Обе программы торговые предприятия используют для автоматизации продаж, в частности как единое цифровое пространство для ведения розничной торговли:
Контроль закупок.
Сегментация товара по номенклатуре.
Учет поставок и отгрузок.
Отражение доходов и расходов по товарам.
Перемещение товара внутри одного склада или между удаленными складами.
Адресное расположение товара по ячейкам и условиям хранения.
Расчет себестоимости.
Интеграция с системой маркировки «Честный ЗНАК».
Продажи через интернет-магазин.
Соответствие нормам закона № 54-ФЗ — интеграция с онлайн-кассами, формирование БСО.
Выполнение регламентированных кассовых операций — открытие и закрытие кассовых смен, выпуск Х-отчета, прием и выемка денег по кассе.
Всесторонний анализ торговой деятельности.
Управление закупками
В программах 1С:УНФ и 1С:УТ есть функционал для управления закупками, но в 1С:УТ модуль планирования более мощный.
Какие задачи можно решать по закупкам в обеих программах:
Направление заказов поставщикам.
Ведение учета оплаты.
Учет входящей продукции и отгрузок.
Оформление возвратов.
Планирование закупок из расчета потребностей.
Отслеживание истории закупок и финансовых операций.
Управление доставками
В обеих программах есть инструменты, которые позволяют организовать доставку товара и внести необходимые данные в базу:
Информация о клиенте — адрес отгрузки, наименование контрагента и т. д.
Сведения о заказе — дата отгрузки, наименование товара, вес и др.
Способ доставки — своими силами, курьером или компанией перевозчика.
Управление отношениями с клиентами
В 1С:УНФ и 1С:УТ есть механизмы для взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками.
CRM — возможность проводить клиентов по воронкам продаж, отслеживать историю взаимодействия, визуализировать задачи и решать их с помощью канбан-досок, планировать события в календаре.
Карточка клиентов — информация о клиенте вносится и хранится в базе данных. Это помогает менеджерам совершать «теплые обзвоны», планировать звонки, быстро реагировать на запросы клиентов.
Полный цикл взаимодействия с клиентами — в программах реализованы функции для совершения сделок. Прослеживается история клиента от момента регистрации до продажи (закрытия сделки).
Эффективность сотрудников — программы «подсвечивают» информацию по работе менеджеров: динамика продаж, сравнение плановых и фактических продаж, выполнение норм по продажам.
Условия работы с клиентами — легко управлять продажами в разрезе клиентов: сегментировать клиентов, отражать запросы, фиксировать отправку товара, вести график оплаты, выставлять коммерческие предложения и делать возвраты.
Настройка прав доступа
Для бизнеса важно контролировать процессы в разрезе обособленного этапа, отдельного сотрудника или конкретного товара. Решить эту задачу в программах 1С:УНФ и 1С:УТ помогает механизм гибкой настройки прав доступа.
Когда «у всех есть доступ ко всему» — это вносит путаницу в бизнес-процессы. Например, кладовщикам не нужен доступ к карточкам клиентов, а менеджерам — к финансовой отчетности.
Можно настроить ограничения по доступу к документам только по одной организации, складу, кассе и т.д. штатными средствами без привлечения программистов.
Управление денежными средствами
Блок «Казначейство» позволяет бизнесу грамотно распоряжаться бюджетом и управлять банковскими и кассовыми операциями. В обеих программах можно решать следующие задачи:
Учет наличных и безналичных средств.
Отражение информации о месте хранения денег — в кассе или банке.
Контроль будущих оплат клиентов.
Планирование платежей поставщикам.
Планирование входящих и исходящих финансов.
Выдача денег подотчетным лицам.
Формирование заявок на расходование денежных средств.
В системах можно вести учет по депозитам, займам и кредитам. В графиках отображается информация о будущих доходах и расходах. А с помощью платежного календаря можно управлять деньгами бизнеса и принимать решения о необходимости кредитования, оптимизации процессов для исключения кассовых разрывов.
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Уникальные функции 1С:УНФ
1С:УНФ — это единое цифровое пространство для управления разными видами деятельности. Система позволяет автоматизировать процессы не только в торговле, но и в производстве и сфере услуг.
Производство
В 1С:УНФ инструментарий поддерживает управление закупками для производственных компаний. В программе можно вести производственный учет — контролировать остатки сырья, формировать заказы, вести учет продукции по серийным номерам, оптимизировать производство на основании план-фактного анализа.
Услуги
1С:УНФ подходит бизнесу, который выполняет подрядные заказы, ремонт, проектные работы. С помощью встроенных инструментов удобно отслеживать состояние заказов, контролировать сотрудников, управлять клиентскими заказами.
Кадровый учет
В программе можно управлять персоналом — принимать на работу, увольнять, перемещать сотрудников между отделами. Бизнес ведет базы данных по персоналу, условиям работы, видам отчислений и удержаний. По каждому сотруднику предоставляется аналитическая сводка о результатах работы, что позволяет компаниям делать выводы о ценности кадровых единиц.
Зарплата
При приеме на работу пользователь «создает сотрудника», указывает его график, форму оплаты, задачи, нагрузку. В настройках задается формат зарплаты — оклад или сдельная, а также нагрузка сотрудника — постоянная или временная. Пользователь сам может задавать формулы для автоматического расчета зарплаты.
Управленческий учет
1С:УНФ — это единое пространство для эффективного ведения управленческого учета и гибкого анализа результатов деятельности. Система позволяет проводить анализ доходов и расходов, формировать управленческую отчетность, в том числе баланс и отчет о прибылях и убытках. Можно также настроить бюджетные модели на основе гибко настраиваемых показателей, что позволит бизнесу принимать обоснованные решения и реагировать на отклонения от плановых показателей.
Маркетинг и продажи
В программе 1С:УНФ есть мощный инструментарий для автоматизации розничной торговли:
Функциональное рабочее место кассира.
Подключение дополнительного рабочего места кассира с помощью программы 1С:РМК.
Подключение спецрежима «Касса самообслуживания» в программе 1С:РМК.
В 1С:УНФ есть инструменты для привлечения и удержания клиентов, которые реализованы в блоке маркетинга: бонусы, скидки, подарочные сертификаты и т.д. Индивидуальные условия можно настраивать вручную или доверить этот этап автоматизированной системе.
При ручной настройке менеджеры могут задать параметры по конкретному товару или клиенту, делать адресные рассылки, планировать акции. Автоматизированная настройка спецусловий возможна по заранее указанным категориям — клиентам, заказам, ассортименту, датам.
Интеграция с маркетплейсами
1С:УНФ помогает бизнесу продавать через маркетплейсы:
Единая база товаров для нескольких маркетплейсов — позволяет публиковать товары сразу на нескольких торговых площадках.
Быстрое заполнение карточек товаров и загрузка изображений — все сведения вносятся в режиме одного окна и передаются на маркетплейсы с помощью обмена данными.
Оперативное обновление цен и остатков товаров — можно настроить регулярный обмен данными с торговыми площадками и моментально передавать корректировки цен и фактические сведения о товарных запасах.
Внедрение любого продукта 1С требует тщательной подготовки — ориентируйтесь на цели и специфику конкретного бизнеса. Компания Tnext оказывает профессиональную помощь по внедрению 1С. Если вы еще не определились, какая программа вам подойдет, оставьте заявку, и наши специалисты помогут сделать правильный выбор.
Уникальные функции 1С:УТ
Программа 1С:УТ решает задачи по автоматизации различных видов торговли — розничной, оптовой, позаказной, в кредит. Возможности во многом пересекаются с 1С:УНФ, но есть и дополнительные инструменты.
Интеграция с маркетплейсами
Возможна синхронизация 1С:УТ и «Яндекс Маркета». На основе рекомендаций площадки формируются связи между бизнесом и поставщиками. После подтверждения модерации бизнес может внести в базу информацию об ассортименте и прайс на товары конкретного поставщика.
Казначейство
В целом, механизм казначейства используется и в 1С:УНФ, но 1С:УТ решает еще и другие задачи:
Контроль таможенных платежей.
Планирование расходов с учетом потребностей подразделений.
Управление взаиморасчетами между компанией и контрагентами несколькими способами — по договорам, заказам и накладным.
Контроль данных по кредитам и депозитам на основании план-фактного анализа.
Инвентаризация наличных денежных средств.
Управление закупками
В 1С:УТ более эффективно можно управлять закупками в сфере торговли, благодаря детализированному модулю «Планирование». В чем его преимущество:
Управление напрямую друг с другом связанными элементами — закупками и сбытом.
Планирование закупок как внутри одной компании и по разным подразделениям.
Координирование закупок, продаж, сборки / разборки товаров в разных подразделениях на основании взаимосвязанных планов.
Разработка серии планов на основе укрупненных прогнозов — разбивка месячного плана на недели.
Планирование на основе внутренних и внешних сведений — базы внутри системы или загрузка Excel-файлов.
Гибкая настройка расчета планов.
Моделирование различных сценариев закупок и продаж (позитивных, негативных) и разработка цепочки планов внутри конкретного сценария.
Согласование планов.
Формирование заказов поставщикам с учетом планирования.
Складской учет
В 1С:УТ больше функций для работы со складами и логистикой:
Перемещение товаров по разным участкам внутри одного склада.
Контроль запасов.
Распределение товара по участкам с разными условиями хранения — температура, влажность и т. д.
Распределение продукции по ячейкам, что позволяет быстрее находить нужные позиции.
Учет товара по разным признакам — единицам, площадям, ячейкам, упаковкам.
Аналогичные функции реализованы и в 1С:УНФ, но не так масштабно. 1С:УТ подходит компаниям со сложным складским учетом, сетью филиалов и обособленных подразделений.
Таблица сравнения 1С:УНФ и 1С:УТ
1С:УНФ и 1С:УНФ — обе программы подходят для автоматизации розничной торговли. Выбирать нужное решение следует с учетом цели и специфики бизнеса.
Основные отличия для удобства собрали в таблице:
Критерии
1С:УНФ
1С:УТ
Пользователи
Малый и средний бизнес — торговля оптом и в розницу, интернет-магазины, производство, услуги
Средние и крупные компании — розничная торговля, торговые сети, компании с развитой сетью складов и подразделений
Казначейство
Контроль денежных потоков, операции по банкам и кассам, управление заказами, планирование платежей
Те же функции, что и в 1С:УНФ + инвентаризация наличных денежных средств, планирование, формирование заявок на оплату и лимиты по ним, контроль таможенных платежей
Торговля
Рабочее место кассира, соблюдение закона № 54-ФЗ, программа 1С:РМК (дополнительные рабочие места для кассиров, подключение КСО)
Взаимодействие с торговыми представителями и разными подразделениями, управление сетью складов, учет подконтрольной тары
Производство и услуги
Имеет функции для компаний, которые занимаются производством или оказывают услуги
Нет модуля для производственных компаний и бизнеса, который оказывает услуги
Складской учет
Контроль входящих и исходящих товаров, распределение по ячейкам, перемещение товаров, отслеживание сроков годности, управление остатками и планирование заказов, инвентаризация
Те же функции, что и в 1С:УНФ, но модуль управления складом и запасами реализован масштабнее. Программа подходит для бизнеса с высокими требованиями к складскому учету
Управление закупками
Управление не только закупками в торговле, но и сфере производства (контроль запасов сырья и материалов, посерийный учет готовой продукции и материалов)
Эффективное управление закупками в торговле через детализированный модуль «Планирование»
Зарплаты и персонал
Кадровый учет, расчет зарплаты, управление задачами, нагрузками, расписанием
Нет модуля «Зарплаты и персонал» и инструментов HRM
Регламентированный учет
Налоговый учет для ИП на УСН, АУСН, ПСН.
Для бухучета нужна интеграция с «1С:Бухгалтерия» (ИП не обязаны его вести и отчитываться в ФНС)
Для налогового и бухучета нужна интеграция с «1С:Бухгалтерия»
Например, в 1С:УНФ хорошо реализованы модули — производство, услуги, управление зарплатами, рабочее место кассира и т.д. А в 1С:УТ есть детальные блоки — казначейство, планирование, складской учет. 1С:УНФ подходит малому и среднему бизнесу, а 1С:УТ — средним и крупным компаниям.
Компания Tnext поможет выбрать подходящую программу и внедрить 1С в бизнес — 1С:УНФ или 1С:УТ для автоматизации розничной торговли. Благодаря этим решениям бизнес может оптимизировать процессы и эффективно управлять конкретными этапами.
Если вы уже применяете 1С, но сталкиваетесь с проблемами — некорректное отображение данных, конфликт конфигураций, трудности с интеграциями, — то наши специалисты оказывают профессиональное сопровождение 1С. Бизнесу не нужно тратиться на содержание собственных специалистов и обучение персонала. Tnext окажет необходимую помощь и минимизирует простои бизнеса, которые случаются из-за сбоев в программе учета.
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