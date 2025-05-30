Автоматизация розничной торговли. Что выбрать — 1С:УНФ или 1С:УТ

Какому бизнесу подходят программы 1С:УНФ и 1С:УТ

«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — программа для автоматизации бизнес-процессов, управления остатками и закупками, планирования денежных потоков, работы с кадрами и аналитикой. Подходит для компаний, которые занимаются торговлей, мелкосерийным производством или оказывают услуги.

«1С:Управление торговлей (УТ)» — система для автоматизации процессов торгового предприятия. Для малого бизнеса она избыточна, но идеальна для среднего и крупного бизнеса. Программа подходит для складского учета, учета перемещения товаров между компаниями одной структурной группы, планирования логистики. В 1С:УТ нет блоков производства, кадрового учета, услуг — и это отличает ее от 1С:УНФ.

«Похожесть» программ часто вызывает вопрос у бизнеса: какую выбрать, если обе подходят для торговли? Здесь нужно ориентироваться на цели и запросы конкретного бизнеса.

Рассмотрим возможности 1С:УНФ и 1С:УТ с точки зрения их применения в среднем бизнесе. Сначала разберем общие функции, а затем перейдем к уникальным возможностям каждой программы.