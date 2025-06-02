Возврат товара поставщику в 2025 году: порядок, документы, проводки

Как вернуть товар поставщику

Как вернуть качественный товар

Если же условие о возможности возврата качественного товара было заранее включено в договор поставки или стороны заключили об этом дополнительное соглашение к договору , возврат осуществляйте в порядке, согласованном с поставщиком.

Вся процедура возврата оформляется как обычная продажа . Если новый поставщик — бывший покупатель является плательщиком НДС, он должен выставить на сумму отгрузки обычный счет-фактуру или УПД ( п. 3 ст. 168 НК ).

При таком способе от прежнего поставщика не требуется составлять корректировочный счет-фактуру или УПД , так как это новая сделка.

Если к качеству товара нет претензий, но вы хотите его вернуть по каким-либо иным причинам, по договоренности с поставщиком такой возврат можно оформить новым договором . В этом случае покупатель становится поставщиком, а поставщик — покупателем.

Как оформить возврат некачественного товара

Если товар с недостатками решено вернуть при его приемке, возвращаемые позиции достаточно отметить в отгрузочной накладной поставщика, не составляя отдельный документ (Методические рекомендации, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5). Изменения в накладную вносите в присутствии представителя поставщика (экспедитора, водителя), который должен заверить своей подписью ваши правки и, забрав один экземпляр документа, передать его поставщику для составления корректировочного счета-фактуры или УПД.

Если недостатки товара обнаружены после его принятия, потребуется составить и отправить поставщику несколько документов:

1. Претензию о возврате товара. Укажите в ней:

сведения о сторонах — наменование, реквизиты покупателя и поставщика;

дату и номер договора поставки;

реквизиты сопровождающих товар документов;

перечень выявленных дефектов, несоответствий;

требование к поставщику — принять товар обратно и вернуть деньги за него.

2. Акт о несоответствии товара по качеству. Форму акта можно разработать самим и закрепить в договоре или воспользоваться унифицированной формой ТОРГ-2. Акт составьте минимум в двух экземплярах — для себя и поставщика. Подписать его должны представители обеих сторон. К акту прилагаются результаты экспертизы качества товара.

3. Акт о выявлении некачественного товара. Составляйте в дополнение к акту ТОРГ-2, если брак обнаружен после оприходования товара. Для этого приказом руководителя создайте специальную комиссию, включив в нее представителя экспертной организации или своего специалиста соответствующей квалификации. Форма акта свободная.

4. Накладную на возврат товара. По ней вы сможете передать товар поставщику, а он примет его обратно. Это может быть собственная форма, разработанная с учетом всех обязательных реквизитов, либо унифицированная форма накладной ТОРГ-12. Заполните два экземпляра, один оставьте себе, другой передайте поставщику при возврате.

Унифицированные формы документов можно найти в постановлении Госкомстата от 25.12.1998 № 132.

Продавец после получения товара должен выдать вам корректировочный счет-фактуру или УПД. Восстановите по нему ранее принятый к вычету НДС по возвращенным товарам.