Возврат товара поставщику в 2025 году: порядок, документы, проводки

Когда возможен возврат товара поставщику
Возврат товара происходит в соответствии с положениями законодательства и условиями договора.
Обычно, покупатель возвращает товар при наличии вины поставщика, например:
товар поставлен не в полном объеме или с нарушением комплектности, при этом продавец не выполнил требование о доукомплектовании (ст. 466, 480 ГК);
поставленный ассортимент товара не соответствует согласованному сторонами договора (ст. 468 ГК);
товар имеет неустранимые недостатки, требующие несоразмерных затрат на их устранение (ст. 475 ГК);
отсутствие или повреждение упаковки товара, без которой он не может храниться и перевозиться согласно условиям договора (ст. 482 ГК);
отсутствуют сопроводительные документы к поставленным товарам, из-за чего их нельзя оприходовать (ст. 464 ГК);
неоднократно нарушены сроки поставки товаров, при этом покупатель уведомил поставщика об отказе от их принятия, если иное не предусмотрено договором (ст. 511 ГК).
В отношении товаров с недостатками предъявление претензий и оформление процедуры возврата возможно в следующие сроки (ст. 477 ГК):
не более двух лет с даты поставки, если срок годности или гарантийный срок у товара отсутствует (больший срок может быть предусмотрен договором);
в пределах срока годности (гарантийного срока), если такой срок на товары установлен.
Случается, что товар поставлен согласно условиям договора и не имеет недостатков, но покупатель в данном товаре уже не нуждается. Возврат в такой ситуации возможен, если это допускают условия договора поставки или при наличии соответствующей договоренности с поставщиком.
Также, условиями договора может предусматриваться возможность «обратной» поставки, когда покупатель возвращает поставщику товар надлежащего качества, который не был реализован до истечения определенного срока, согласованного сторонами.
Если вы продаете товары, оказываете услуги, имеете собственное производство и хотите автоматизировать учет продаж, товарных остатков и контроль взаиморасчетов — воспользуйтесь программой 1С:УНФ. Это отличное решение для автоматизации торговли, производства и сферы услуг — программа поможет оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить эффективность работы, а специалисты Tnext окажут полную поддержку у консультации на всех этапах внедрения.
Как вернуть товар поставщику
Порядок возврата качественного и некачественного товара отличается.
Как вернуть качественный товар
Если к качеству товара нет претензий, но вы хотите его вернуть по каким-либо иным причинам, по договоренности с поставщиком такой возврат можно оформить новым договором. В этом случае покупатель становится поставщиком, а поставщик — покупателем.
При таком способе от прежнего поставщика не требуется составлять корректировочный счет-фактуру или УПД, так как это новая сделка.
Вся процедура возврата оформляется как обычная продажа. Если новый поставщик — бывший покупатель является плательщиком НДС, он должен выставить на сумму отгрузки обычный счет-фактуру или УПД (п. 3 ст. 168 НК).
Если же условие о возможности возврата качественного товара было заранее включено в договор поставки или стороны заключили об этом дополнительное соглашение к договору, возврат осуществляйте в порядке, согласованном с поставщиком.
Как оформить возврат некачественного товара
Если товар с недостатками решено вернуть при его приемке, возвращаемые позиции достаточно отметить в отгрузочной накладной поставщика, не составляя отдельный документ (Методические рекомендации, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5). Изменения в накладную вносите в присутствии представителя поставщика (экспедитора, водителя), который должен заверить своей подписью ваши правки и, забрав один экземпляр документа, передать его поставщику для составления корректировочного счета-фактуры или УПД.
Если недостатки товара обнаружены после его принятия, потребуется составить и отправить поставщику несколько документов:
1. Претензию о возврате товара. Укажите в ней:
сведения о сторонах — наменование, реквизиты покупателя и поставщика;
дату и номер договора поставки;
реквизиты сопровождающих товар документов;
перечень выявленных дефектов, несоответствий;
требование к поставщику — принять товар обратно и вернуть деньги за него.
2. Акт о несоответствии товара по качеству. Форму акта можно разработать самим и закрепить в договоре или воспользоваться унифицированной формой ТОРГ-2. Акт составьте минимум в двух экземплярах — для себя и поставщика. Подписать его должны представители обеих сторон. К акту прилагаются результаты экспертизы качества товара.
3. Акт о выявлении некачественного товара. Составляйте в дополнение к акту ТОРГ-2, если брак обнаружен после оприходования товара. Для этого приказом руководителя создайте специальную комиссию, включив в нее представителя экспертной организации или своего специалиста соответствующей квалификации. Форма акта свободная.
4. Накладную на возврат товара. По ней вы сможете передать товар поставщику, а он примет его обратно. Это может быть собственная форма, разработанная с учетом всех обязательных реквизитов, либо унифицированная форма накладной ТОРГ-12. Заполните два экземпляра, один оставьте себе, другой передайте поставщику при возврате.
Унифицированные формы документов можно найти в постановлении Госкомстата от 25.12.1998 № 132.
Продавец после получения товара должен выдать вам корректировочный счет-фактуру или УПД. Восстановите по нему ранее принятый к вычету НДС по возвращенным товарам.
Внедрение 1С УНФ
Эффективная автоматизация бизнеса с помощью 1С:Управление нашей фирмой. Управляйте продажами, финансами и производством в одной системе с интуитивно понятным интерфейсом
Возврат товара: бухгалтерские проводки
Операции в бухгалтерском учете будут зависеть от того, какой товар возвращаете поставщику.
Возврат качественного товара
При возврате товара без недостатков достаточно отсторнировать проводки, сделанные в связи с покупкой этого товара:
Дебет
Кредит
Содержание
Документ
41 (08, 10 и др.)
60
СТОРНО Договорная стоимость возвращенного товара без учета НДС
19
60
СТОРНО Сумма НДС по возвращаемому товару
Бухгалтерская справка-расчет
68 / НДС
19
СТОРНО Сумма принятого к вычету НДС по возвращаемому товару
Если возврат оформляется как обратная поставка по новому договору, отразите его как реализацию возвращаемого товара вашему поставщику, только теперь поставщиком будете вы, а поставщик — вашим покупателем. Операции в учете отражайте как при обычной продаже, выставляя счет-фактуру с НДС (если являетесь его плательщиком):
Дебет
Кредит
Содержание
Документ
62
90.1
Отражена выручка по возвращенным товарам
Договор поставки
90.2
41
Отражена себестоимость продажи
Бухгалтерская справка-расчет
90.3
68 / НДС
Начислен НДС по возвращенным товарам
Счет-фактура
51
62
Получены деньги за возвращенный товар по «обратному» договору
Выписка банка
Возврат некачественного товара
Если некачественный товар выявлен после его оприходования на счет 41 или 10, его договорную стоимость без учета НДС, а также восстановленный НДС, отнесите датой признания претензии на счет 76.2 «Расчеты по претензиям». Пока товар не будет отправлен поставщику, его можно учитывать на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответхранение».
В таком же порядке отражайте возврат некачественного товара, по которому не истек гарантийный срок.
Дебет
Кредит
Содержание
Документ
76.2
41 (08, 10 и др.)
Договорная стоимость некачественного товара (без учета НДС) отнесена на расчеты по претензиям
76.2
68 / НДС
Со стоимости некачественного товара, подлежащего возврату, восстановлен НДС
002
Некачественный товар, подлежащий возврату, принят на забалансовый учет
Бухгалтерская справка
002
Некачественный товар вернули поставщику
Товарная накладная
51
76.2
Поступили денежные средства от продавца за возвращенный товар
Выписка банка
Счет 002 используйте и в случае, если некачественный товар обнаружили при приемке и не оприходовали его:
Дебет
Кредит
Содержание
Документ
002
Некачественный товар, подлежащий возврату, приняли на забалансовый учет
002
Некачественный товар вернули поставщику
Товарная накладная
Используйте современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия — 1С:Управление торговлей. Программа поддерживает все основные виды торговли (розничную, оптовую, в кредит, по предварительному заказу, комиссионную) и позволяет автоматизировать задачи оперативного учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая эффективное управление современным торговым предприятием. Заказать внедрение 1С:Управление торговлей.
Читайте также:
Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение.
Как мы за 3 месяца внедрили 1С:УНФ в Lamoda Sport и что из этого получилось.
Внедрение 1С УНФ
Эффективная автоматизация бизнеса с помощью 1С:Управление нашей фирмой. Управляйте продажами, финансами и производством в одной системе с интуитивно понятным интерфейсом
Реклама: ООО «СПЭЙС», ИНН 7720602971, erid: 2W5zFHGkiME
Начать дискуссию