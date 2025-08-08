Правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: что учесть бухгалтеру

Расчет выходного пособия станет более справедливым

При ликвидации организации или сокращении штата работодатель должен выплатить сотруднику выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Если буквально читать правила, для этого средний дневной заработок нужно умножить на количество рабочих дней в том месяце, за который выплачивают пособие.

Это приводило к несправедливости. Из-за выходных и праздничных дней в некоторых месяцах меньше рабочих дней, чем в остальных. По этой причине сотрудник мог получить меньше денег, чем если бы:

он продолжал работать, ведь за работу оклад бы он получил полностью, несмотря на праздничные дни;

его уволили в другом месяце, где больше рабочих дней.

Сотрудники судились и отстаивали свое право на справедливую оплату, поэтому закрепилась практика считать пособие вместе с нерабочими праздничными днями (письмо Минтруда от 11.03.2021 № 14-1/ООГ-2069, постановление Конституционного суда РФ от 13.11.2019 № 34-П).

В новом положении прописали четкий порядок действий для таких ситуаций. С 1 сентября 2025 года выходное пособие нужно считать исходя из среднего количества рабочих дней в году. Для этого нужно взять общее число рабочих дней за год и разделить на 12. Так сумма пособия не будет зависеть от того, в каком месяце увольняется работник.

Например, сотрудника увольняют по сокращению штата с 30 ноября 2025 года. Его средний дневной заработок — 4 356 ₽. Организация должна выплатить пособие в размере среднемесячного заработка за период с 1 по 30 ноября. По производственному календарю в 2025 году 247 рабочих дней. Бухгалтер рассчитает сумму пособия по новым правилам: 3 356 ₽ х 247 дн. / 12 мес. = 69 077,67 ₽. Такую сумму получит сотрудник несмотря на то, что в ноябре есть праздничные дни и всего 19 рабочих дней.

Если у вас суммированный учет рабочего времени, выходное пособие рассчитывайте по той же формуле, но уже с учетом количества рабочих часов в году, а не дней.

Учитывайте, что среднемесячное количество рабочих дней и часов — не постоянная величина. Цифры каждый год будут разные в зависимости от количества выходных и праздничных дней. Сверяйтесь с производственным календарем на соответствующий год.