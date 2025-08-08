ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: что учесть бухгалтеру

С 1 сентября 2025 года при расчете среднего заработка нужно руководствоваться новым положением, утвержденным постановлением № 540 от 24 апреля 2025 года. Основные правила расчета останутся прежними, но станет больше ясности по вопросам, которые раньше вызывали споры и разночтения.

Коротко об изменениях

Таблица поможет быстро сориентироваться в том, что меняется:

До 01.09.2025

С 01.09.2025

Денежные поощрения

Не упоминаются в перечне выплат, которые входят в средний заработок

Входят в средний заработок

Выходное пособие 

Средний дневной заработок умножают на количество рабочих дней в месяце

Средний заработок умножают на среднемесячное количество рабочих дней в году (при суммированном учете — часов)

Надбавки и доплаты

Привязаны к тарифным ставкам и окладам

Не привязаны к тарифным ставкам и окладам

Перерасчет среднего заработка 

Предусмотрен при повышении окладов в организациях, филиалах, структурных подразделениях

В список добавлены в том числе представительства

Теперь подробнее об этих изменениях.

В расчет войдут денежные поощрения

В действующем до 1 сентября 2025 года положении из постановления № 922 от 24 декабря 2007 года сказано, что в расчет среднего заработка входят премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. Денежные поощрения там упомянуты не были, из-за чего сотрудникам иногда приходилось через суд добиваться, чтобы эти выплаты включили в средний заработок.

В новой редакции положения четко прописано, что в расчет включают и денежные поощрения, которые входят в систему оплаты труда. Учитывайте такие выплаты, когда будете считать средний заработок. Обратите внимание, что для этого они должны быть прописаны в локальных документах работодателя. Например, в положении о премировании или об оплате труда.

Расчет выходного пособия станет более справедливым

При ликвидации организации или сокращении штата работодатель должен выплатить сотруднику выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Если буквально читать правила, для этого средний дневной заработок нужно умножить на количество рабочих дней в том месяце, за который выплачивают пособие.

Это приводило к несправедливости. Из-за выходных и праздничных дней в некоторых месяцах меньше рабочих дней, чем в остальных. По этой причине сотрудник мог получить меньше денег, чем если бы:

  • он продолжал работать, ведь за работу оклад бы он получил полностью, несмотря на праздничные дни;

  • его уволили в другом месяце, где больше рабочих дней.

Сотрудники судились и отстаивали свое право на справедливую оплату, поэтому закрепилась практика считать пособие вместе с нерабочими праздничными днями (письмо Минтруда от 11.03.2021 № 14-1/ООГ-2069, постановление Конституционного суда РФ от 13.11.2019 № 34-П)

В новом положении прописали четкий порядок действий для таких ситуаций. С 1 сентября 2025 года выходное пособие нужно считать исходя из среднего количества рабочих дней в году. Для этого нужно взять общее число рабочих дней за год и разделить на 12. Так сумма пособия не будет зависеть от того, в каком месяце увольняется работник.

Например, сотрудника увольняют по сокращению штата с 30 ноября 2025 года. Его средний дневной заработок — 4 356 ₽. Организация должна выплатить пособие в размере среднемесячного заработка за период с 1 по 30 ноября. По производственному календарю в 2025 году 247 рабочих дней. Бухгалтер рассчитает сумму пособия по новым правилам:

3 356 ₽ х 247 дн. / 12 мес. = 69 077,67 ₽.

Такую сумму получит сотрудник несмотря на то, что в ноябре есть праздничные дни и всего 19 рабочих дней.

Если у вас суммированный учет рабочего времени, выходное пособие рассчитывайте по той же формуле, но уже с учетом количества рабочих часов в году, а не дней.

Учитывайте, что среднемесячное количество рабочих дней и часов — не постоянная величина. Цифры каждый год будут разные в зависимости от количества выходных и праздничных дней. Сверяйтесь с производственным календарем на соответствующий год.

Надбавки и доплаты — не только от тарифных ставок

До 1 сентября в расчете среднего заработка учитываются надбавки и оплаты к тарифным ставкам и окладам. Например, надбавки за мастерство, работу с гостайной, совмещение, руководство бригадой и другие. В новых правилах нет привязки к ставкам и окладам, а значит, учитывать нужно все надбавки и доплаты. Если надбавка установлена в фиксированной сумме, а не в процентах от оклада, с 1 сентября тоже включайте её в расчёт среднего заработка.

Перерасчет при повышении окладов — в том числе и для представительств

По правилам средний заработок нужно пересчитать, если в расчетном периоде в компании, филиале или структурном подразделении было повышение окладов в расчетном периоде или после него. С 1 сентября такой перерасчет нужен в том числе и если оклады повышали в представительстве компании. Раньше представительства не были упомянуты, поэтому было непонятно, распространяется ли на них правило перерасчета. 

В остальном правила расчета среднего заработка остаются прежними. Подготовьтесь к описанным изменениям заранее и пересмотрите внутренние документы — возможно, в них понадобится внести правки.

