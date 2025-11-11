Работа в выходные и сверхурочно: оплата, оформление, нюансы

Работа в выходные и праздники

Если у сотрудника сменный график и рабочая смена выпала на праздничный день — это тоже нужно компенсировать.

При пятидневной рабочей неделе выходные это обычно это суббота и воскресенье, но выходные могут выпадать и на другие дни, если работа по сменам или гибкому графику — все зависит от того, что прописано в правилах внутреннего распорядка или трудовом договоре.

Как оформить работу в выходной день

В табеле учета рабочего времени нужно проставить буквенный код «РВ» или цифровой код «03», если используете унифицированные формы Т-12 и Т-13. Под кодом проставьте количество отработанных часов.

Форма приказа или распоряжения тоже свободная — ее можно утвердить внутренним документом компании. Укажите в тексте:

Если сотрудник работает по сменному графику и смена совпала с выходным или праздничным днем, отдельно приказ и согласие оформлять не нужно. Но работу в праздники все равно нужно компенсировать, об этом чуть ниже.

Согласие можно оформить в любом виде. Это может быть отдельное заявление от сотрудника, расписка на уведомлении о привлечении к работе, а самый простой вариант — роспись работника о согласии на самом приказе или распоряжении о работе в выходной день. Так можно, но если сотрудник не согласится работать, приказ придется отменять.

Для некоторых сотрудников, о которых писали выше — письменное уведомление о том, что они имеют право отказаться от дополнительной работы в свой выходной.

Полный перечень документов зависит от внутренних правил компании. Например, где-то оформляют служебные записи и уведомление о привлечении в выходной день — все это закону необязательно.

Как компенсировать работу в выходные и праздники

Согласно ст. 153 ТК сотрудник может выбрать либо отгул, либо двойную оплату. Причем оплачивать нужно только отработанные часы, а вот отгул полагается полный за любую продолжительность работы в выходной — даже если это был всего один час.

Если сотрудник предпочитает взять отгул, работу в выходной все равно нужно оплатить, но в одинарном размере как обычный рабочий день. А вот когда работник решит использовать отгул, этот день оплачиваться не будет.

Есть исключение для работников по срочному трудовому договору до 2 месяцев — они не могут взять отгул, по ст. 290 ТК им положена только двойная оплата.

Если сотрудник выбрал в качестве компенсации отгулы, он может воспользоваться ими в течение года или присоединить к отпуску за тот же год. Такое правило действует c 1 марта 2025 года. Федеральная служба по труду и занятости считает, что на отгулы, заработанные до этой даты, новое правило не распространяется — их можно использовать в любое время (письмо от 10.04.2025 № ПГ/06026-6-1).

Если сотрудник увольняется, не использовав отгул, работодатель обязан выплатить компенсацию, даже если прошло больше года.

Доплату или отгул можно предоставлять по заявлению работника. Свой выбор он может также прописать сразу вместе с согласием на работу в выходной день.

Работодатель может делать доплаты и в большем размере, если пропишет это в своих локальных документах.

Как рассчитать двойную оплату за работу в выходной, зависит от системы оплаты труда.

1. Окладная система. Здесь порядок зависит от того, отработал ли сотрудник месячную норму рабочих дней или часов. Если вместе с выходным рабочие часы не вышли за пределы нормы, сверх оклада нужно оплатить этот день в одинарном размере. Если дополнительная работа была сверх нормы — в двойном.

Компенсационные и стимулирующие выплаты не удваиваются, их считают только один раз.

Пример расчета для окладной системы. Оклад юриста — 120 000 ₽, у него стандартная пятидневная рабочая неделя. В субботу 28 сентября 2025 года из-за срочной задачи его привлекли к работе. Остальные рабочие дни сентября он отработал полностью, а значит работа в выходные — сверх месячной нормы рабочего времени и оплатить ее нужно в двойном размере.

Разделим оклад юриста на число рабочих дней в сентябре, чтобы рассчитать дневную ставку:

120 000 ₽ / 22 дн. = 5 454,55 ₽.

К окладу нужно за сентябрь доплатить эту сумму в двойном размере:

5 454,55 ₽ х 2 = 10 909,1 ₽.

Если бы отработанные в субботу часы вошли в месячную норму рабочего времени, доплата составила бы только 5 454,55 ₽ к окладу.

2. Сдельная и повременная система. Все расценки за выработку либо часовые или дневные тарифные ставки нужно брать в двойном размере.

3. Суммированный учет рабочего времени. Правила оплаты такие же, как при окладе, особенностей специально для суммированного рабочего времени нет. Оплачивать выходной также нужно в зависимости от того, вошла эта работа в месячную норму рабочего времени. Если вошла — в одинарном размере сверх оклада, если за пределами нормы — в двойном. Причем оплачивать нужно по итогам месяца, а не по окончании учетного периода.