Роль бухгалтера на АУСН

Во время применения АУСН

1. Контролировать соблюдение условий применения АУСН. Это не только лимит дохода, есть менее очевидные зоны контроля.

Например, один из исполнителей-физлиц по договору ГПХ попросил директора выплатить вознаграждение наличными. Директору не жалко — поручил сотрудникам выдать из кассы. Бухгалтер остановил директора, ведь выплата доходов физлицам наличными в рамках АУСН под запретом. Также придется остановить собственника, если он захочет получить агентское вознаграждение.

2. Проверять разметку операций. На основании методических рекомендаций от налоговой банк размечает операции налогоплательщика по расчетному счету и отправляет их в налоговую. От разметки зависит, будет учтен доход или расход при расчете налога АУСН или нет. Автоматическая разметка не всегда верная — банк не может знать всех нюансов бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно проверять правильность разметки и вносить изменения, если нужно. Иначе налог будет рассчитан неправильно.

Ручная корректировка может понадобиться там, где речь идет о возврате займов, возвратах от покупателя, взаимозачетах, переводах между своими счетами. Бывают смешанные платежи, где часть должна войти в налоговую базу, а часть нет. Например, возврат займа с процентами, где основная сумма займа это неналоговая база, а проценты — налогооблагаемый доход.

Правильность разметки в личном кабинете каждого уполномоченного банка нужно проверять и при необходимости исправлять до 7 числа каждого месяца.

3. Взаимодействовать с банком по другим вопросам: эквайринга, зарплатного проекта, кредитования, лизинга, факторинга, экспортно-импортных операций и валютного контроля, 115-ФЗ.

4. Вносить доходы в ЛК АУСН. Доходы, которые не прошли через банк и ККТ, нужно отражать вручную в ЛК АУСН на сайте ФНС. Например, комиссия маркетплейсов, которая должна учитываться как доход, если в банк от маркетплейса поступает сумма за вычетом комиссии.

5. Вносить данные по выплатам сотрудникам. Работодатель на АУСН перед выплатой зарплаты отправляет в банк данные по каждому сотруднику об облагаемых и необлагаемых НДФЛ выплатах, стандартных вычетах. Банк на основе этих данных рассчитывает НДФЛ, который нужно уплатить, а также передает данные в ФНС. Если не сообщать эту информацию банку, нужно отправлять ее в ФНС напрямую через ЛК АУСН.

6. Вести кадровый и воинский учет. Сюда же относится соблюдение законодательства о персонифицированном учете. Например, при приеме на работу или увольнении, при заключении и расторжении договора ГПХ, нужно представлять в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

7. Вести бухгалтерский учет. АУСН не освобождает организации от обязанности вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность.

8. Делать сверку в личном кабинете АУСН на сайте налоговой. Нужно проверять, корректно ли отобразились в ЛК данные из банков и ОФД. Например, бывает, что чек по кассе пробит, а в ЛК АУСН этой суммы нет. Это может быть связано с техническим сбоем или другими причинами, которые бухгалтеру придется выяснять.

9. Собирать первичные документы. Автоматический расчет налога на АУСН не отменяет того, что все расходы на АУСН «Доходы минус расходы» должны быть документально подтверждены.

10. Считать и платить другие налоги. Например, если на бизнес зарегистрирован транспорт, имеется облагаемая налогом на имущество по кадастровой стоимости недвижимость или бизнес является плательщиком торгового сбора.

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