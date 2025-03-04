Расходы на такси в командировке: как учесть, документы, налоги

Налоговый учет расходов на такси в командировке

Служебная командировка — это совершаемая по распоряжению работодателя поездка сотрудника для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы. Все расходы работника, связанные с командировкой, включая затраты на проезд туда и обратно, работодатель обязан ему возместить (ст. 166, 167 ТК).

Налог на прибыль

НДС

НДС, выделенный в чеке, можно принять к вычету исключительно при оплате проезда на такси до места командировки и обратно, при этом достаточно чека или БСО с выделенной в нем суммой налога (п. 7 ст. 171 НК). Во всех прочих ситуациях для получения вычета по НДС необходимо наличие счета-фактуры. Принять к вычету такой НДС можно в том налоговом периоде (квартале), в котором вернувшийся из командировки сотрудник включил чеки по услугам такси в свой авансовый отчет — позднее это сделать невозможно (письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61018). Ключевым условием для вычета является использование услуг такси в командировке, связанной с деятельностью, облагаемой НДС. Иначе налоговые органы могут оспорить право на вычет, ссылаясь на использование такси в деятельности, не подпадающей под НДС.

УСН «доходы минус расходы»

При применении УСН с объектом «доходы минус расходы» учет затрат на такси зависит от целей поездки и схож с налогообложением прибыли. Без риска можете учитывать расходы на проезд сотрудника в такси к месту командировки и обратно и иные поездки работника в служебных целях — они перечислены в закрытом перечне затрат, учитываемых на УСН (пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК). Траты на такси в составе командировочных расходов на УСН «доходы минус расходы» учитывают (п. 2 ст. 346.17 НК): на дату утверждения авансового отчета — если оплата произведена работником за счет выданного перед командировкой аванса;

на дату погашения задолженности перед работником — если он оплачивал проезд за свой счет, а после утверждения авансового отчета ему возместили расходы.

НДФЛ

Компенсация стоимости проезда командированного сотрудника на такси относится к компенсационным выплатам, связанным с исполнением трудовых обязанностей (п. 1 ст. 217 НК). Если поездки на такси осуществлялись в служебных целях в интересах работодателя и это подтверждено соответствующими документами, у работника не возникает налогооблагаемого дохода, а значит, компенсация стоимости его проезда не облагается НДФЛ. Это касается как проезда на такси до места командировки и обратно, так и поездок в период нахождения работника в командировке (письмо Минфина от 27.06.2012 № 03-04-06/6-180). Компенсация расходов на такси, не подтвержденных документами, осуществляется на усмотрение работодателя и облагается НДФЛ. Удобные командировки для каждого Помогаем оформлять деловые поездки быстро и выгодно Попробовать

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Какими документами подтверждаются расходы на такси