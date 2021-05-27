Учет аренды арендатором по ФСБУ 25/2018 в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0

В данной статье мы продолжаем рассматривать изменения в бухгалтерских программах фирмы 1С, связанные с появлением новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Сегодня нас интересует Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н. Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Организация может принять решение о применении Стандарта до указанного срока, например с 2021 года. В связи с этим в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в релизе 93 появились первые доработки, связанные с данным Стандартом.

Одним из главных «революционных» достижений данного ФСБУ является появление в бухгалтерском учете нового объекта учета – нового вида актива, который называется Право пользования активом. Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018).

В соответствии с п. 13 ФСБУ 25/2018 право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает:

а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки, которая определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

В случае, если ставка дисконтирования не может быть определена, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 14, 15 ФСБУ 25/2018).

В соответствии с п. 17 ФСБУ 25/2018 стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

В соответствии с п. 18 ФСБУ 25/2018, величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки, определенной в соответствии с пунктом 15 настоящего Стандарта. Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора (п. 19, 20 ФСБУ 25/2018).

Как мы видим, все очень серьезно и достаточно сложно. Учет аренды превратился в серьезный раздел бухгалтерского учета и совсем не соответствует нормам налогового учета в целях налогообложения прибыли.

Но, к счастью, в соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018 в трех случаях арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 рублей;

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

При таком варианте учета арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода.

Правда это возможно только в том случае, если договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, а также если предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п. 12 ФСБУ 25/2018).

В программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в релизе 93 разработчиками добавлена возможность учета аренды и лизинга имущества в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» для арендатора и лизингополучателя. Причем, правила ФСБУ 25/2018 могут применяться в программе либо с 2022 года (обязательно), либо раньше, с 2021 года (по желанию организации).

В программе предусмотрены два варианта учета аренды:

можно учитывать арендную плату в текущих затратах (условно назовем такой вариант Упрощенный способ учета аренды), никаких настроек для этого не требуется;

можно, в соответствии с ФСБУ 25/2018, признавать право пользования активом и обязательство по аренде, но для этого необходимо воспользоваться некоторыми настройками.

Во-первых, необходимо в настройке Функциональность программы на закладке Основные средства включить флажок Права пользования предметами аренды.

Функциональность программы показана на Рис. 1.

Рис. 1.

Во-вторых, в форме настройки учетной политике организации по бухгалтерскому учету можно указать с какого года организация применяет нормы ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды». По умолчанию соответствующий переключатель находится в положении С 2022 года. Мы же установим его в положение Досрочно, с 2021 года. Нам очень хочется посмотреть и проверить, как в программе работает новый функционал.

Новая настройка учетной политики по бухгалтерскому учету показана на Рис. 2.

Рис. 2.

Теперь давайте откроем План счетов бухгалтерского учета и посмотрим какие счета используются в программе для учета прав пользования активами и учета обязательств по аренде.

Права пользования активами учитываются в программе в качестве основных средств на отдельном субсчете 01.03 «Арендованное имущество». Для учета амортизационных отчислений используется счет 02.03 «Амортизация арендованного имущества». Для начисления расходов в виде арендных платежей в целях налогообложения прибыли используется вспомогательный налоговый счет 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества». В качестве аналитики у всех вышеперечисленных счетов используется вид субконто Основные средства (Справочник Основные средства).

Для учета расчетов с арендодателем используется счет 76.07 «Расчеты по аренде». К счету открыты четыре субсчета. На счете 76.07.1 «Арендные обязательства» учитывается полная стоимость (включая НДС) арендного обязательства. На счете 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам» учитываются конкретные начисленные арендные платежи и их оплата. На счете 76.07.5 «Проценты по аренде» учитывается сумма начисленных процентов по арендной плате. На счете 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» учитывается общая сумма предъявляемого арендодателем арендатору НДС и его принятие к вычету. В качестве аналитики счета 76.07 используется вид субконто Контрагенты и вид субконто Договоры. К счету 76.07.2 дополнительно добавлено субконто Документ расчетов.

Все вышеперечисленные счета, кроме нового счета 76.07.5, использовались (и используются) в программе для учета лизинговых операций.

Фрагмент Плана счетов бухгалтерского учета с интересующими нас счетами показан на Рис. 3.

При проведении документ списывает в бухгалтерском учете сформированную первоначальную стоимость основного средства с кредита счета 08.04.1 в дебет счета 01.03 «Арендованное имущество». Первоначальная стоимость в бухгалтерском учете составляет 270 000 рублей, а в целях налогообложения – 180 000 рублей. Поэтому, регистрируются временные разницы в сумме 90 000 рублей соответственно по дебету счета 01.03 и по кредиту счета 08.04.1. Разницу между первоначальной стоимостью в бухгалтерском учете и первоначальной стоимостью в налоговом учете документ учитывает, как налоговую сумму по дебету счета 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества», и регистрирует соответствующие отрицательные разницы.

Результат проведения документа Принятие к учету ОС представлен на Рис. 3.

Рис. 3.

Чтобы посмотреть, как теперь в программе происходит учет аренды, давайте выполним два небольших примера.

Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», причем учет отложенных налоговых активов и обязательств в программе ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Организация является плательщиком НДС.

Организация «Рассвет» приняла решение о применении норм Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» начиная с 2021 года.

В мае 2021 года организация заключила с арендодателем два арендных договора.

По Договору аренды №1 организация арендует имущество, стоимость которого составляет 200 000 рублей. Срок договора аренды составляет 1 год. Общая стоимость аренды составляет 144 000 рублей (в том числе НДС 24 000 рублей). Арендные платежи в размере 12 000 рублей (в том числе НДС 2 000 рублей) производятся ежемесячно не позднее 25 числа, текущего месяца, начиная с июня 2021 года.

По Договору аренды №2 организация также арендует имущество. Срок договора аренды составляет 2 года. Общая стоимость арендных платежей составляет 1 440 000 рублей (в том числе НДС 240 000 рублей). Арендные платежи в размере 60 000 рублей (в том числе НДС 10 000 рублей) производятся ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяц, также начиная с июня 2021 года. Для приведения арендованного имущества к состоянию, пригодному для использования, организация была вынуждена воспользоваться услугами с сторонней организации. Стоимость услуги (наладка) составила 28 800 рублей (в том числе НДС 4 800 рублей).

Арендованное имущество используется для управленческих нужд организации. Договоры аренды не предусматривают переход права собственности на предмет аренды к арендатору. Предметы аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Давайте рассмотрим Договор аренды №1.

В соответствии с п.11 ФСБУ 25/2018 если срок аренды не превышает 12 месяцев или если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 рублей, арендатор может не признавать в бухгалтерском учете предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде, а признавать арендные платежи в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Таким образом, для Договора аренды №1 нам подходит упрощенный вариант бухгалтерского учета аренды.

Для обобщения информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией, в Плане счетов бухгалтерского учета предназначен забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства». Аналитический учет по счету ведется по контрагентам-арендодателям и по каждому объекту арендованных основных средств.

Для учета арендованного имущества (назовем его Основное средство 1) необходимо воспользоваться документом Операция. По дебету создаваемой проводки укажем счет 001 и заполним его аналитику. В качестве суммы проводки указывается стоимость арендованного имущества по данным учета арендодателя, а если такую информацию получить невозможно, то может быть указана рыночная стоимость.

Пример документа Операция показан на Рис. 4.

Рис. 4.

Для отражения операции перечисления суммы арендного платежа на расчетный счет арендодателя используется документ Списание с расчетного счета с обычным видом операции Оплата поставщику. В качестве счета расчетов мы будем использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками». А в качестве счета авансов мы будем использовать счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

Пример документа Списание с расчетного счета и результат его проведения приведены на Рис. 5.

Рис. 5.

Арендная плата по договорам аренды при упрощенном способе учета аренды в программе учитывается в затратах с помощью документа Поступление (акты, накладные, УПД) с новым видом операции Услуги аренды. Давайте создадим и заполним этот документ.

В «шапке» документа укажем арендодателя и договор с ним. Установим соответствующие перечислению денежных средств счет расчетов и счет авансов. А самое главное, выберем способ учета Расходы (простая аренда). При выборе данного способа учета в табличной части документа доступны затратные счета.

В табличной части документа выберем номенклатуру-услугу и укажем ее стоимость. В качестве счета учета укажем в бухгалтерском и налоговом учете счет 26 «Общехозяйственные расходы». В качестве аналитики счета укажем статью затрат (мы назвали ее Аренда) с видом расхода для налогового учета Прочие расходы.

В «подвале» документа зарегистрируем полученный от арендодателя счет-фактуру, указав его номер и дату,

При проведении документ произведет зачет аванса, признает по дебету затратного счета (в нашем примере счет 26) в бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли расходы на аренду, выделит в бухгалтерском учете по дебету счета 19.04 сумму предъявленного арендодателем НДС.

Документ Поступление и результат его проведения показаны на Рис. 6.

Рис. 6.

Итак, мы видим, что при упрощенном способе учета аренды в программе все просто и все операции нам привычны.

Теперь давайте разберемся с учетом такой аренды, когда арендатор признает предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

В начале на дату поступления арендованного имущества в организацию для признания обязательства по аренде в программе создается документ Поступление в аренду.

В «шапке» документа укажем арендодателя, договор аренды и дату окончания аренды. Счет расчётов установлен по умолчанию и соответствует счету 76.07.1 «Арендные обязательства».

Документ может не только признавать обязательства по аренде, но может и принимать к учету право пользования активом. Поэтому в «шапке» документа есть переключатель Принятие к учету, который может принимать два значения: этим документом или позднее. Но дело в том, что в соответствии с условиями нашего примера, у нас есть дополнительные расходы, связанные с доведением арендованного имущества к состоянию, пригодному для использования. Поэтому мы выбираем значение позднее.

В табличной части документа выберем (создадим и выберем) элемент справочника Основные средства (назовем его Основное средство 2) и укажем полную стоимость договора аренды (общую сумм арендных платежей). Счет учета 08.04.2 «Приобретение основных средств» и счет НДС 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» установлены в документе по умолчанию.

В соответствии с п. 14 ФСБУ 25/2018, обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

Поэтому, как раз сейчас, было бы не плохо выполнить дисконтирование арендных платежей. Но, к сожалению, функционал по дисконтированию и признанию процентных расходов доступен только в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 версии КОРП. Оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки, может только арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета. Наверное, можно будет придумать, как выполнить в программе эту операцию вручную.

При проведении документ учтет в бухгалтерском и налоговом учете стоимость арендных обязательств без НДС по дебету счета 08.04.2 в корреспонденции с кредитом счета 76.07.1. По дебету счета 76.07.9 в корреспонденции с кредитом счета 76.07.1 будет выделена общая сумма НДС по договору аренды.

Документ Поступление в аренду и результат его проведения показаны на Рис. 7.

Рис. 7.

В соответствии с п. 13 ФСБУ 25/2018, фактическая стоимость права пользования активом включает затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования. В нашем примере есть соответствующие затраты в виде услуги сторонней организации (наладка), стоимостью 28 800 рублей (в том числе НДС в сумме 4 800 рублей).

Для включения дополнительных расходов в фактическую стоимость права пользования активом нам понадобится документ Поступление с видом операции Услуги.

В «шапке» документа мы укажем поставщика услуг и договор с ним.

В табличной части документа выберем номенклатуру-услугу и укажем ее стоимость.

Обратите внимание, что такой объект учета, как Право пользования активом. существует только в бухгалтерском учете. В целях налогообложения прибыли такого объекта не существует. Поэтому, заполняя счета учета, мы в бухгалтерском учете выберем счет затрат 08.04.2, а в налоговом учете выберем счет учета текущих расходов. В нашем примере это счет 26.

При проведении документ учтет в бухгалтерском учете стоимость дополнительных расходов без НДС по дебету счета 08.04.2, таким образом они увеличат фактическую стоимость права пользования активом. В налоговом учете стоимость дополнительных расходов будет учтена по дебету счета 26 в составе косвенных расходов. Соответственно, программа зарегистрирует по счету 08.04.2 и по счету 26 соответствующие временные разницы.

Документ Поступление и результат его проведения показаны на Рис. 8.

Рис. 8.

Для принятия права пользования активом к бухгалтерскому учету нам понадобится документ Принятие к учету ОС с новым видом операции Предметы аренды.

В «шапке» документа указывается материально-ответственно лицо и местонахождение арендованного имущества.

На закладке Предмет аренды указывается арендодатель, договор аренды, арендованное имущество (право пользования активом), способ поступления имущества и счет учета внеоборотного актива (08.04.2).

На закладке Бухгалтерский учет указывается счет учета права пользования активом (01.03), порядок учета (в соответствии с п. 17 ФСБУ 25/2018, стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации), способ начисления амортизации и счет начисления амортизации (02.03). Стоимость амортизационных отчислений в нашем примере в бухгалтерском учете мы будем включать в состав общехозяйственных расходов.

Используемый способ отражения расходов (элемент одноименного справочника) показан на Рис. 9.

Рис. 9.

В качестве срока полезного использования мы укажем срок договора аренды (24 месяца). Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

На закладке Налоговый учет указывается только способ отражения расходов по арендным платежам.

Соответствующий элемент справочника Способы отражения расходов показан на Рис. 10.

Рис. 10.

При проведении документ сформирует две проводки.

Во-первых, оприходует (только в бухгалтерском учете) по дебету счета 01.03 с кредита счета 08.04.2 право пользования активом. Фактическая стоимость права составляет 1 224 000 рублей (1 200 000 рублей – сумма арендных платежей без НДС и 24 000 рублей - сумма дополнительных расходов). Так как в налоговом учете такого объекта, как право пользования активом, не существует, его налоговая стоимость равна нулю, и по дебету счета 01.03 будет зарегистрирована соответствующая временная разница.

Во-вторых, учтет (только в налоговом учете) по дебету вспомогательного налогового счета 01.К с кредита счета 08.04.2 сумму арендных платежей без НДС (1 200 000 рублей) и зарегистрирует соответствующую временную разницу со знаком минус.

Если мы объединим суммовые показатели счета 01.03 и счета 01.К, то увидим, что стоимость актива Основное средство 2 в бухгалтерском учете составляет 1 224 000 рублей, в налоговом учете составляет 1 200 000 рублей и в стоимости актива зарегистрированы 24 000 рублей налогооблагаемых временных разниц.

Кроме бухгалтерских и налоговых проводок, документ сделает все необходимые записи во множество регистров сведений по учету основных средств.

Документ Принятие к учету ОС и результат его проведения показаны на Рис. 11.

Рис. 11.

Как мы только что заметили, в стоимости права пользования активом зарегистрированы налогооблагаемые временные разницы. Все совершенно верно. Когда мы доводили арендованное имущество до состояния пригодного к использованию, мы признали текущие косвенные расходы в налоговом учете. В бухгалтерским учете дополнительные расходы включились в стоимость права пользования активом и будут признаваться позже, по мере начисления амортизации.

Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к начислению отложенных налоговых обязательств (ОНО). Отложенные налоговые обязательства уменьшают текущий налог на прибыль.

ОНО = НВР * СТнп = 24 000 руб. * 20 % = 4 800 руб.

Справка-расчет и проводка регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 за май 2021 года показаны на Рис. 12.

Рис. 12.

Арендатор признал предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Теперь ему остается только начислять и платить арендные платежи.

20 июня 2021 года арендодателю по Договору аренды № 2 был перечислен арендный платеж за июнь месяц в сумме 60 000 рублей. Для отражения операции перечисления суммы арендного платежа на расчетный счет арендодателя, также, как и в случае упрощенного способа учета аренды, используется документ Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику. Только в качестве счета расчетов используется счет 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам».

Пример документа Списание с расчетного счета и результат его проведения приведены на Рис. 13.

Рис. 13.

В конце месяца необходимо начислить арендный платеж. Для данной цели в программе используется хорошо знакомый нам документ Поступление с новым видом операции Услуги аренды.

В «шапке» документа укажем арендодателя и договор с ним. А самое главное, выберем способ учета Плата за право пользования предметами аренды.

В табличной части выберем номенклатуру-услугу и укажем ее стоимость. Счет учета 76.07.1 и счет НДС 19.04 устанавливаются автоматически.

В «подвале» документа зарегистрируем полученный от арендодателя счет-фактуру, указав его номер и дату,

При проведении документ начислит по кредиту счета 76.07.2 в корреспонденции с дебетом счетов 76.07.1 и 19.04 задолженность по арендному платежу, произведет зачет аванса (при предоплате) и зачтет сумму предъявленного НДС по дебету счета 76.07.1 в корреспонденции с кредитом счета 76.07.9.

Документ Поступление и результат его проведения показаны на Рис. 14.

Рис. 14.

Обратите внимание, документ не признал никаких расходов ни в бухгалтерском учете, ни в целях налогообложения прибыли. Все расходы при такой аренде признаются регламентными операциями при закрытии месяца.

В июне месяце (на следующий месяц после принятия к учету) на право пользования активом в бухгалтерском учете начинает начисляться амортизация. Так как амортизация начисляется только в бухгалтерском учете, регистрируются соответствующие временные разницы. В нашем примере сумма амортизации составляет 51 000 рублей (1 224 000 руб./24 месяца).

Проводка регламентной операции Амортизация и износ основных средств показана на Рис. 15.

Рис. 15.

Признанием расходов в целях налогообложения прибыли занимается новая регламентная операция, которая называется Признание в НУ арендных платежей.

Работа у регламентной операции не сложная. Она просто определяет сумму без НДС начисленного документом Поступление арендного платежа (проводка 2 на Рис. 14). Затратный счет и его аналитика определяются регламентной операцией на основании способа отражения расходов по арендным платежам, указанного при принятии к учету права пользования активом. В нашем случае формируется проводка по дебету счета 26. В качестве счета кредита используется вспомогательный счет 01.К. Расходы признаются только в налоговом учёте. Поэтому регистрируется соответствующая временная разница.

Проводка регламентной операции Признание в НУ арендных платежей представлена на Рис. 16.

Рис. 16.

Несмотря на то, что регламентная операция занимается налоговым учетом, у нее есть справка-расчет, которая позволяет получить информацию о расходах по аренде, как в налоговом, так и бухгалтерском учете. Нас интересует именно бухгалтерский учет. Из этой справки видно, что в бухгалтерском учете произошло погашение задолженности по аренде, а также признаны расходы по аренде в виде суммы начисленной амортизации.

Справка-расчет Признание расходов по ОС, поступившим в аренду представлена на Рис. 17.

Рис. 17.

Мы признали в бухгалтерском учете расходы в виде амортизации на сумму 51 000 рублей. В целях налогообложения прибыли, мы признали прочие расходы в сумме 50 000 рублей. Таким образом, разница в расходах между бухгалтерским и налоговым учетом уменьшилась. Также, вместе с амортизацией, произошло списание 1 000 рублей налогооблагаемых временных разниц из стоимости права пользования активом. Уменьшение налогооблагаемых временных разниц (НВР) приводит к погашению отложенных налоговых обязательств (ОНО).

пог. ОНО = умен. НВР * СТнп = 1 000 руб. * 20 % = 200 руб.

Так как списание (уменьшение) налогооблагаемых временных разниц происходит в том же отчетном периоде, что и их признание, отложенное налоговое обязательство просто сторнируется.

Проводка регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 представлена на Рис. 18.

Рис. 18.

Теперь нам осталось посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.07 «Расчеты по аренде». И посмотрим мы ее на конец 2021 года.

Как мы видим, к концу 2021 года задолженность перед арендодателем уменьшилась на 420 000 рублей и составляет 1 020 000 рублей. За это время (7 месяцев) начислено арендных платежей на сумму 420 000 рублей. Все начисленные арендные платежи оплачены. Была принята к вычету сумма НДС в размере 70 000 рублей. В будущем, при поступлении счетов-фактур от арендодателя, может быть принято к вычету еще 170 000 рублей НДС.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07 показана на Рис. 19.

Рис. 19.

В данной статье мы рассмотрели два варианта бухгалтерского учета аренды у арендатора: упрощенный учет аренды и учет аренды, в соответствии с ФСБУ 25/2018. Второй вариант получился достаточно сложным даже без дисконтирования арендных платежей и признания процентных расходов.