Прямые и косвенные расходы при расчете налога на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера | Часть 2

Накопленные прямые и косвенные расходы в отчетах

Просмотрим «оборотки» по использованным счетам — 20.01, 25, 26.

Сформируем отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 20.01 за октябрь 2025 года — раздел «Отчеты».

По дебету отражены все собранные прямые расходы на производство продукции ООО «Крендель».

Рис. 5. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 20.01

Так как закрытие счетов выполнено операцией закрытие месяца, то в состав прямых расходов включены и косвенные, отраженные ранее на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Если сформировать этот же отчет по счету 25, то по дебету также отразятся накопленные на счете суммы, а по кредиту — закрытые, списанные в дебет счета 20.01. Например, «Аренда автомобиля» — сумма 15 000,00 руб.

Рис. 6. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 25

При формировании отчета «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 26 также можно проанализировать косвенные расходы, отнесенные на тот счет в разрезе статей.

Рис. 7. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 26

В результате выполнения обработки «Закрытие месяца» расходы, которые отражены на 26 списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Рис. 8. Карточка счета 26. Пример закрытия счета 26

Нажав на гиперссылку регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» просмотрите отчеты за октябрь 2025:

«Калькуляция себестоимости».

«Себестоимость выпущенной продукции».

Распределение косвенных расходов.

Списание косвенных расходов.

Рис. 9. Отчеты по регламентной операции — прямые и косвенные расходы

В отчете «Калькуляция себестоимости» отражены затраты на производство продукции в разрезе выделенных статей расходов, с указанием количества выхода продукции и себестоимости единицы, которая складывается из прямых и косвенных расходов.

Рис. 10. Отчет «Калькуляция себестоимости»

Отчет «Справка-расчет себестоимости выпущенной продукции, оказанных услуг, незавершенного производства» отражает данные по распределению косвенных расходов, как указано в настройке программы — по сумме прямых затрат, выделив базу и коэффициент распределения.

Рис. 11. Отчет «Себестоимость выпущенной продукции»

В отчете «Справка-расчет распределения косвенных расходов» показаны суммы расходов, отраженные на 25 счете, «Общепроизводственные расходы» — в нашем примере это аренда автомобиля и часть коммунальных платежей (электричество).

Рис. 12. Отчет «Распределение косвенных расходов»

Аналогичная информация отражена в отчете «Списание косвенных расходов», но по счету 26 «Общехозяйственные расходы».