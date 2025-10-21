ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Учет расходов
Прямые и косвенные расходы при расчете налога на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера | Часть 2

В этой статье мы разберем, как корректно учитывать косвенные расходы, распределять их между счетами, а также как на основе этих данных формируется декларация по налогу на прибыль.

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, как формируются прямые расходы в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, на примере компании ООО «Крендель». Теперь логично перейти ко второй части — разбору косвенных расходов. Именно они влияют на налоговую базу текущего периода и часто вызывают сложности при настройке и распределении.

Прочие косвенные расходы, отраженные на счетах 25 и 26

Документом «Поступление услуг: Акт, УПД» отражена в составе расходов электроэнергия — коммунальные платежи. В документе в поле «Счета учета» указано, на какой счет относятся данные затраты — в нашем примере, по ООО «Крендель» электроэнергия распределена между 25 и 26 счетами.

Рис. 1. Распределение электроэнергии между счетами — косвенные расходы

Соответственно, при проведении документа, сформированы записи по отнесению расходов на указанные счета.

Рис. 2. Распределение электроэнергии по счетам 26 и 25

Аналогично отражены расходы по аренде автомобиля, используемого ООО «Крендель» для развоза продукции покупателям — косвенные расходы, с отнесением на счет 25 «Общепроизводственные расходы».

Рис. 3. Косвенные расходы — аренда автомобиля для развоза продукции
Рис. 4. Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД)

Накопленные прямые и косвенные расходы в отчетах

Просмотрим «оборотки» по использованным счетам — 20.01, 25, 26.

Сформируем отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 20.01 за октябрь 2025 года — раздел «Отчеты».

По дебету отражены все собранные прямые расходы на производство продукции ООО «Крендель».

Рис. 5. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 20.01

Так как закрытие счетов выполнено операцией закрытие месяца, то в состав прямых расходов включены и косвенные, отраженные ранее на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Если сформировать этот же отчет по счету 25, то по дебету также отразятся накопленные на счете суммы, а по кредиту — закрытые, списанные в дебет счета 20.01. Например, «Аренда автомобиля» — сумма 15 000,00 руб.

Рис. 6. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 25

При формировании отчета «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 26 также можно проанализировать косвенные расходы, отнесенные на тот счет в разрезе статей.

Рис. 7. Отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 26

В результате выполнения обработки «Закрытие месяца» расходы, которые отражены на 26 списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Рис. 8. Карточка счета 26. Пример закрытия счета 26

Нажав на гиперссылку регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» просмотрите отчеты за октябрь 2025:

  • «Калькуляция себестоимости».

  • «Себестоимость выпущенной продукции».

  • Распределение косвенных расходов.

  • Списание косвенных расходов.

Рис. 9. Отчеты по регламентной операции — прямые и косвенные расходы

В отчете «Калькуляция себестоимости» отражены затраты на производство продукции в разрезе выделенных статей расходов, с указанием количества выхода продукции и себестоимости единицы, которая складывается из прямых и косвенных расходов.

Рис. 10. Отчет «Калькуляция себестоимости»

Отчет «Справка-расчет себестоимости выпущенной продукции, оказанных услуг, незавершенного производства» отражает данные по распределению косвенных расходов, как указано в настройке программы — по сумме прямых затрат, выделив базу и коэффициент распределения.

Рис. 11. Отчет «Себестоимость выпущенной продукции»

В отчете «Справка-расчет распределения косвенных расходов» показаны суммы расходов, отраженные на 25 счете, «Общепроизводственные расходы» — в нашем примере это аренда автомобиля и часть коммунальных платежей (электричество).

Рис. 12. Отчет «Распределение косвенных расходов»

Аналогичная информация отражена в отчете «Списание косвенных расходов», но по счету 26 «Общехозяйственные расходы».

Рис. 13. Отчет «Списание косвенных расходов»

Расчет налога на прибыль. Декларация по налогу на прибыль

Регламентная операция в закрытии месяца «Расчет налога на прибыль» производит расчет налоговой базы по видам деятельности, связанным с производством и реализацией и расчет налога на прибыль. По нажатию на гиперссылку операции пользователь может сформировать «Справку-расчет налога на прибыль» и просмотреть сформированные документом записи — команда «Показать проводки».

Рис. 14. Регламентная операция «Расчет налога на прибыль»

В первой части справки-расчета отражены данные по строкам, с детализацией по периодам — за текущий месяц, прошлые месяцы и текущий год:

  • «Доходы от реализации».

  • «Прямые расходы на производство и реализацию».

  • «Косвенные расходы на производство».

Во втором блоке таблице — рассчитанная сумма налога на прибыль.

Рис. 15. Отчет «Справка-расчет налога на прибыль за Январь 2025 г. — Октябрь 2025 г. (налоговый учет)»

Регламентной операцией отражены проводки, отражающие начисление налога на прибыль в разрезе бюджетов — федеральный и региональный бюджет.

Дебет счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения» Кредит счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» (68.04 — «Налог на прибыль»).

Рис. 16. Движения документа: Регламентная операция

В разделе «Отчеты» — блок «1С-Отчетность»«Регламентированные отчеты» пользователь может сформировать отчет «Декларация по налогу на прибыль».

Рис. 17. 1С-Отчетность

  • Шаг 1. Перейдите в указанный раздел, и сформируйте отчет. При формировании отчета за 2025 год, установите соответствующий период и нажмите «Создать».

Рис. 18. Формирование декларации на прибыль за 2025 год

  • Шаг 2. В открывшейся форме нажмите «Заполнить» и просмотрите данные по разделам отчета.

В разделе 1.1. в строках 020 и 070 отражена сумма налога к доплате в разрезе бюджетов — федеральный и региональный. Эта же сумма показана в регламентной операции «Расчет налога на прибыль» — см. Рис. 44.

Рис. 19. Декларация по налогу на прибыль за 2025 год. Раздел 1.1

В подразделе 1.2 «Ежемесячные авансовые платежи» отражаются авансовые платежи по налогу на прибыль также с детализацией по уровням бюджета — в нашем примере они не отражены).

Рис. 20. Подраздел 1.2 «Ежемесячные авансовые платежи»

На листе 02 отражаются данные по расчету налога на прибыль — доходы, расходы, прибыль или убыток, налоговая база, ставки налога и сам исчисленный налог — итого и в разрезе бюджетов.

Рис. 21. Лист 02 «Расчет суммы налога»

Если обратиться к Приложению 2 Листа 02 «Состав расходов», в нем детализируются расходы налогоплательщика, а именно выделены строки:

  • 010 — «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)».

  • 040 — «Косвенные расходы — всего».

Выделив ячейку и нажав кнопку «Расшифровать», пользователь может просмотреть ее детализацию — из данных по какому счету отражена та или иная сумма.

Рис. 22. Приложение 2 к Листу 02 декларации — «Состав расходов»

Строка 010 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)» сложилась из оборота по дебету счета 90.02 «Себестоимость продаж». А строка 040 «Косвенные расходы — всего» складывается из оборотов по нескольким счетам — в нашем примере это только счет 90.08 «Управленческие расходы».

Рис. 23. Расшифровка строк 010 и 040 декларации

По нажатию дважды на сумму пользователь может просмотреть дополнительные отчеты — расшифровки сумм.

По прямым расходам — это отчет «Обороты счета (90.02)» и отчет «Расходы по статьям», где видны суммы расходов в разрезе произведенной продукции — в нашем примере «Крендель ванильный» и «Крендель сахарный».

Рис. 24. Отчеты — расшифровки по прямым расходам

Аналогично можно просмотреть и расшифровку ячейки с косвенными расходами, просмотрев отчеты по выбранной строке — в нашем примере «Обороты счета (90.08)» и «Расходы по статьям затрат», отраженные на этом счете.

Рис. 25. Отчеты — расшифровки по косвенным расходам

Как видно, в 2025 году принципы распределения расходов остались прежними, но требуют внимательного подхода к деталям. От того, как вы классифицируете и настраиваете расходы в 1С, напрямую зависит корректность налоговой базы и величина налога на прибыль.

Если вы пропустили первую часть статьи, обязательно ознакомьтесь — там подробно описано, как задать прямые расходы и учетную политику в программе.

