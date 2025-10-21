Прямые и косвенные расходы при расчете налога на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера | Часть 2

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, как формируются прямые расходы в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, на примере компании ООО «Крендель». Теперь логично перейти ко второй части — разбору косвенных расходов. Именно они влияют на налоговую базу текущего периода и часто вызывают сложности при настройке и распределении.
Прочие косвенные расходы, отраженные на счетах 25 и 26
Документом «Поступление услуг: Акт, УПД» отражена в составе расходов электроэнергия — коммунальные платежи. В документе в поле «Счета учета» указано, на какой счет относятся данные затраты — в нашем примере, по ООО «Крендель» электроэнергия распределена между 25 и 26 счетами.
Соответственно, при проведении документа, сформированы записи по отнесению расходов на указанные счета.
Аналогично отражены расходы по аренде автомобиля, используемого ООО «Крендель» для развоза продукции покупателям — косвенные расходы, с отнесением на счет 25 «Общепроизводственные расходы».
Накопленные прямые и косвенные расходы в отчетах
Просмотрим «оборотки» по использованным счетам — 20.01, 25, 26.
Сформируем отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 20.01 за октябрь 2025 года — раздел «Отчеты».
По дебету отражены все собранные прямые расходы на производство продукции ООО «Крендель».
Так как закрытие счетов выполнено операцией закрытие месяца, то в состав прямых расходов включены и косвенные, отраженные ранее на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
Если сформировать этот же отчет по счету 25, то по дебету также отразятся накопленные на счете суммы, а по кредиту — закрытые, списанные в дебет счета 20.01. Например, «Аренда автомобиля» — сумма 15 000,00 руб.
При формировании отчета «Оборотно — сальдовая ведомость по счету» 26 также можно проанализировать косвенные расходы, отнесенные на тот счет в разрезе статей.
В результате выполнения обработки «Закрытие месяца» расходы, которые отражены на 26 списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».
Нажав на гиперссылку регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» просмотрите отчеты за октябрь 2025:
«Калькуляция себестоимости».
«Себестоимость выпущенной продукции».
Распределение косвенных расходов.
Списание косвенных расходов.
В отчете «Калькуляция себестоимости» отражены затраты на производство продукции в разрезе выделенных статей расходов, с указанием количества выхода продукции и себестоимости единицы, которая складывается из прямых и косвенных расходов.
Отчет «Справка-расчет себестоимости выпущенной продукции, оказанных услуг, незавершенного производства» отражает данные по распределению косвенных расходов, как указано в настройке программы — по сумме прямых затрат, выделив базу и коэффициент распределения.
В отчете «Справка-расчет распределения косвенных расходов» показаны суммы расходов, отраженные на 25 счете, «Общепроизводственные расходы» — в нашем примере это аренда автомобиля и часть коммунальных платежей (электричество).
Аналогичная информация отражена в отчете «Списание косвенных расходов», но по счету 26 «Общехозяйственные расходы».
Расчет налога на прибыль. Декларация по налогу на прибыль
Регламентная операция в закрытии месяца «Расчет налога на прибыль» производит расчет налоговой базы по видам деятельности, связанным с производством и реализацией и расчет налога на прибыль. По нажатию на гиперссылку операции пользователь может сформировать «Справку-расчет налога на прибыль» и просмотреть сформированные документом записи — команда «Показать проводки».
В первой части справки-расчета отражены данные по строкам, с детализацией по периодам — за текущий месяц, прошлые месяцы и текущий год:
«Доходы от реализации».
«Прямые расходы на производство и реализацию».
«Косвенные расходы на производство».
Во втором блоке таблице — рассчитанная сумма налога на прибыль.
Регламентной операцией отражены проводки, отражающие начисление налога на прибыль в разрезе бюджетов — федеральный и региональный бюджет.
Дебет счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения» Кредит счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» (68.04 — «Налог на прибыль»).
В разделе «Отчеты» — блок «1С-Отчетность» — «Регламентированные отчеты» пользователь может сформировать отчет «Декларация по налогу на прибыль».
Шаг 1. Перейдите в указанный раздел, и сформируйте отчет. При формировании отчета за 2025 год, установите соответствующий период и нажмите «Создать».
Шаг 2. В открывшейся форме нажмите «Заполнить» и просмотрите данные по разделам отчета.
В разделе 1.1. в строках 020 и 070 отражена сумма налога к доплате в разрезе бюджетов — федеральный и региональный. Эта же сумма показана в регламентной операции «Расчет налога на прибыль» — см. Рис. 44.
В подразделе 1.2 «Ежемесячные авансовые платежи» отражаются авансовые платежи по налогу на прибыль также с детализацией по уровням бюджета — в нашем примере они не отражены).
На листе 02 отражаются данные по расчету налога на прибыль — доходы, расходы, прибыль или убыток, налоговая база, ставки налога и сам исчисленный налог — итого и в разрезе бюджетов.
Если обратиться к Приложению 2 Листа 02 «Состав расходов», в нем детализируются расходы налогоплательщика, а именно выделены строки:
010 — «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)».
040 — «Косвенные расходы — всего».
Выделив ячейку и нажав кнопку «Расшифровать», пользователь может просмотреть ее детализацию — из данных по какому счету отражена та или иная сумма.
Строка 010 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)» сложилась из оборота по дебету счета 90.02 «Себестоимость продаж». А строка 040 «Косвенные расходы — всего» складывается из оборотов по нескольким счетам — в нашем примере это только счет 90.08 «Управленческие расходы».
По нажатию дважды на сумму пользователь может просмотреть дополнительные отчеты — расшифровки сумм.
По прямым расходам — это отчет «Обороты счета (90.02)» и отчет «Расходы по статьям», где видны суммы расходов в разрезе произведенной продукции — в нашем примере «Крендель ванильный» и «Крендель сахарный».
Аналогично можно просмотреть и расшифровку ячейки с косвенными расходами, просмотрев отчеты по выбранной строке — в нашем примере «Обороты счета (90.08)» и «Расходы по статьям затрат», отраженные на этом счете.
Как видно, в 2025 году принципы распределения расходов остались прежними, но требуют внимательного подхода к деталям. От того, как вы классифицируете и настраиваете расходы в 1С, напрямую зависит корректность налоговой базы и величина налога на прибыль.
Если вы пропустили первую часть статьи, обязательно ознакомьтесь — там подробно описано, как задать прямые расходы и учетную политику в программе.
