Продажа квартиры семьей с двумя детьми в 2026 году без налога: новые условия освобождения от НДФЛ

3. Новое жилье нужно приобрести в установленный срок

Это условие не следует воспринимать как новое с 2026 года, но после поправок его особенно важно проверять вместе с обновленными правилами. Чтобы воспользоваться освобождением, семье необходимо приобрести другое жилье в том же календарном году, в котором продали старое, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года. Например: квартиру продали в июле 2026 года → новое жилье необходимо приобрести не позднее 30 апреля 2027 года.

При покупке готового объекта имеет значение государственная регистрация перехода права собственности. Для новостройки действует специальное правило: в установленный срок должна быть произведена полная оплата по ДДУ или иному предусмотренному законом договору долевого строительства. Доплата из-за увеличения площади после ввода дома в эксплуатацию для этого условия не учитывается.

Самое интересное — новое жилье должно быть больше старого не обязательно одновременно по всем параметрам.

Условие выполняется, если: либо общая площадь приобретенного жилья больше площади проданного;

либо кадастровая стоимость приобретенного жилья больше кадастровой стоимости проданного.

Например, семья продала квартиру площадью 80 м² и приобрела квартиру площадью 75 м². На первый взгляд кажется, что льгота потеряна. Но если кадастровая стоимость нового жилья выше кадастровой стоимости проданного, необходимо проверить возможность применения второго критерия.

Важный нюанс: льгота действует только при продаже жилой недвижимости Если семья продает нежилое помещение, воспользоваться семейной льготой нельзя. На это, в частности, указывал Минфин России в письме от 28.04.2023 03-04-08/39589.

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