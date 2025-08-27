API господдержки для банков: повышайте лояльность клиентов и монетизируйте новые возможности
Представляем специализированное API для банков, интегрирующее актуальные данные о доступных налоговых льготах по всей России и региональных неналоговых мерах господдержки по Москве и Московской области. Протестировать работу и запросить доступ по API можно на сайте господдержка.рф.
Навигатор мер государственной поддержки
Запустите новый сервис для клиентов банка
Наш инструмент поиска мер господдержки может работать в двух режимах:
Бесплатные отчеты в виде бонуса по мерам господдержки для клиентов банка в вашем корпоративном стиле. Позволит увеличить лояльность и доверие бизнеса к банку.
Продажа готовых отчетов, как самостоятельный сервис, создаст репутацию современного технологичного банка, предлагающего востребованные продукты своим клиентам.
Почему это важно и актуально вашим клиентам
Для нового бизнеса:
Помогает выбрать регион и вид деятельности с максимальными льготами и мерами поддержки.
На начальном этапе поиск ресурсов для развития всегда актуален, при этом государство активно поддерживает новый бизнес.
Снижает риски неудач нового бизнеса и привлекает его в банк.
Ваш банк становится советником с первого шага.
Для действующего бизнеса:
Высвобождают средства за счет неиспользованных налоговых льгот.
Открывают доступ к субсидиям/грантам/льготным кредитам и т. п.
Налоговая реформа 2025 провоцирует поиск вариантов оптимизации налогообложения и ресурсов для развития.
Делают банк партнером роста, а не кредитором.
Как использовать наше API для повышения лояльности и привлечения клиентов
Ниже мы предлагаем лишь несколько вариантов использования нашего API для бесплатного бонуса клиентам банка. При этом форматов существуют намного больше и можно интегрировать их в разные стратегии.
1. «Базовый поиск господдержки» в Интернет-банке и мобильном приложении:
Встройте простой виджет: клиент вводит ОКВЭД/сферу деятельности и регион ➡ получает список доступных мер поддержки.
Эффект: позиционирует банк как заботливого партнера, а не просто кредитора. Увеличивает частоту входа в приложение/интернет-банк.
Цель: снижение оттока (Churn Rate), повышение NPS (индекса лояльности). Особенно ценно для МСБ, активно ищущего господдержку.
2. «Льготный калькулятор» при оформлении продуктов:
При подаче заявки на кредит/РКО/лизинг автоматически показывайте клиенту: «На основе ваших данных, вам могут быть доступны эти льготы/субсидии, которые снизят вашу финансовую нагрузку».
Эффект: увеличивает конверсию в оформление основного продукта. Клиент видит дополнительную выгоду от сотрудничества именно с вашим банком.
Цель: увеличение одобрения сделок (Approval Rate), рост cross-sell.
3. Персонализированные Email/SMS-уведомления:
Автоматически отправляйте клиентам оповещения: «В вашем регионе появилась новая программа поддержки для вашей отрасли [ссылка на поиск в вашем сервисе]».
Эффект: укрепляет имидж «банк-помощник». Демонстрирует проактивную заботу.
Цель: повышение вовлеченности (Engagement), напоминание о банке.
Как монетизировать наше API, продавая сервис клиентам
1. «ПРО Господдержка»: онлайн-сервис для бизнеса:
Полная персонализация: онлайн-отчет со всеми доступными мерами для конкретной компании (юридическое лицо + ИП) с учетом его ОКВЭД, региона и других параметров.
2. Интеграция с «Бизнес-аналитикой»:
Добавьте модуль господдержки в существующие платные аналитические сервисы банка для бизнеса.
Эффект: повышает ценность и обосновывает стоимость основного аналитического продукта. Клиент получает комплексную картину: финансы + господдержка.
3. Экспертные консультации на основе данных:
Используйте данные API для подготовки персонализированных предложений от ваших финансовых консультантов. Продавайте пакеты консультаций «Оптимизация налогов и финансирования с учетом господдержки».
Эффект: монетизация экспертизы на основе уникальных данных.
Ключевые преимущества нашего API для банков:
Эксклюзивность & конкурентное преимущество: предложите сервис, которого нет у других банков. Станьте «банком, который реально помогает экономить».
Мощная фильтрация для персонализации: поиск по ОКВЭД, региону, типу поддержки (кредиты, налоги, субсидии), размеру бизнеса и т.п.
Экономия на разработке: готовое решение «под ключ» с полной документацией. Не тратьте ресурсы на ненадежный парсинг или создание API с нуля.
Гибкая модель для банков: специальные тарифы с учетом большого числа клиентов. Возможность брендирования сервиса.
Навигатор мер государственной поддержки
Запустите новый сервис для клиентов банка
Не упустите возможность превратить государственную поддержку в мощный инструмент роста вашего банка!
Готовы предложить клиентам уникальную ценность и зарабатывать на этом? Дайте вашим клиентам не просто деньги, а инструменты для экономии и роста. Укрепите лояльность и создайте новый доходный поток с нашим API господдержки!
Переходите на сайт господдержка.рф, чтобы протестировать ресурс и запросить API.
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFG292rL
Информации об авторе
Господдержка.рф
Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.
Начать дискуссию