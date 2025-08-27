API господдержки для банков: повышайте лояльность клиентов и монетизируйте новые возможности

Знаете ли вы, что скрытая боль бизнес-клиентов банковского сектора — это незнание о доступных налоговых льготах, субсидиях, грантах и льготных кредитных программах? Бизнес теряет деньги, а банки теряют возможность усилить привязанность и увеличить доходность клиента.

Представляем специализированное API для банков, интегрирующее актуальные данные о доступных налоговых льготах по всей России и региональных неналоговых мерах господдержки по Москве и Московской области. Протестировать работу и запросить доступ по API можно на сайте господдержка.рф.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Запросить API

Наш инструмент поиска мер господдержки может работать в двух режимах:

Бесплатные отчеты в виде бонуса по мерам господдержки для клиентов банка в вашем корпоративном стиле. Позволит увеличить лояльность и доверие бизнеса к банку. Продажа готовых отчетов, как самостоятельный сервис, создаст репутацию современного технологичного банка, предлагающего востребованные продукты своим клиентам.

Почему это важно и актуально вашим клиентам

Для нового бизнеса:

Помогает выбрать регион и вид деятельности с максимальными льготами и мерами поддержки.

На начальном этапе поиск ресурсов для развития всегда актуален, при этом государство активно поддерживает новый бизнес.

Снижает риски неудач нового бизнеса и привлекает его в банк.

Ваш банк становится советником с первого шага.

Для действующего бизнеса:

Высвобождают средства за счет неиспользованных налоговых льгот.

Открывают доступ к субсидиям/грантам/льготным кредитам и т. п.

Налоговая реформа 2025 провоцирует поиск вариантов оптимизации налогообложения и ресурсов для развития.

Делают банк партнером роста, а не кредитором.

Как использовать наше API для повышения лояльности и привлечения клиентов

Ниже мы предлагаем лишь несколько вариантов использования нашего API для бесплатного бонуса клиентам банка. При этом форматов существуют намного больше и можно интегрировать их в разные стратегии.

1. «Базовый поиск господдержки» в Интернет-банке и мобильном приложении:

Встройте простой виджет: клиент вводит ОКВЭД/сферу деятельности и регион ➡ получает список доступных мер поддержки.

Эффект: позиционирует банк как заботливого партнера, а не просто кредитора. Увеличивает частоту входа в приложение/интернет-банк.

Цель: снижение оттока (Churn Rate), повышение NPS (индекса лояльности). Особенно ценно для МСБ, активно ищущего господдержку.

2. «Льготный калькулятор» при оформлении продуктов:

При подаче заявки на кредит/РКО/лизинг автоматически показывайте клиенту: «На основе ваших данных, вам могут быть доступны эти льготы/субсидии, которые снизят вашу финансовую нагрузку».

Эффект: увеличивает конверсию в оформление основного продукта. Клиент видит дополнительную выгоду от сотрудничества именно с вашим банком.

Цель: увеличение одобрения сделок (Approval Rate), рост cross-sell.

3. Персонализированные Email/SMS-уведомления:

Автоматически отправляйте клиентам оповещения: «В вашем регионе появилась новая программа поддержки для вашей отрасли [ссылка на поиск в вашем сервисе]».

Эффект: укрепляет имидж «банк-помощник». Демонстрирует проактивную заботу.

Цель: повышение вовлеченности (Engagement), напоминание о банке.

Как монетизировать наше API, продавая сервис клиентам

1. «ПРО Господдержка»: онлайн-сервис для бизнеса:

Полная персонализация: онлайн-отчет со всеми доступными мерами для конкретной компании (юридическое лицо + ИП) с учетом его ОКВЭД, региона и других параметров.

2. Интеграция с «Бизнес-аналитикой»:

Добавьте модуль господдержки в существующие платные аналитические сервисы банка для бизнеса.

Эффект: повышает ценность и обосновывает стоимость основного аналитического продукта. Клиент получает комплексную картину: финансы + господдержка.

3. Экспертные консультации на основе данных:

Используйте данные API для подготовки персонализированных предложений от ваших финансовых консультантов. Продавайте пакеты консультаций «Оптимизация налогов и финансирования с учетом господдержки».

Эффект: монетизация экспертизы на основе уникальных данных.

Ключевые преимущества нашего API для банков:

Эксклюзивность & конкурентное преимущество: предложите сервис, которого нет у других банков. Станьте «банком, который реально помогает экономить». Мощная фильтрация для персонализации: поиск по ОКВЭД, региону, типу поддержки (кредиты, налоги, субсидии), размеру бизнеса и т.п. Экономия на разработке: готовое решение «под ключ» с полной документацией. Не тратьте ресурсы на ненадежный парсинг или создание API с нуля. Гибкая модель для банков: специальные тарифы с учетом большого числа клиентов. Возможность брендирования сервиса.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Запросить API

Не упустите возможность превратить государственную поддержку в мощный инструмент роста вашего банка!

Готовы предложить клиентам уникальную ценность и зарабатывать на этом? Дайте вашим клиентам не просто деньги, а инструменты для экономии и роста. Укрепите лояльность и создайте новый доходный поток с нашим API господдержки!

Переходите на сайт господдержка.рф, чтобы протестировать ресурс и запросить API.

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFG292rL